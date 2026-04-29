Украинские МБЭК атаковали танкер в море недалеко от Туапсе
Украинские морские безэкипажные катера вновь атаковали гражданское судно в акватории Черного моря. Генштаб ВСУ сообщает, что два начиненных взрывчаткой МБЭК нанесли удары по нефтяному танкеру MARQUISE в море недалеко от Туапсе.
В заявлении вражеского Генштаба утверждается, что судно, следовавшее под флагом Камеруна, относится к так называемому российскому теневому флоту. По данным на 2026 год, танкер MARQUISE включен в санкционные списки Евросоюза, Британии, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и, конечно, Украины за «незаконную» транспортировку российской нефти.
Генштаб ВСУ заявляет, что на момент поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе, без сигнала автоматической идентификационной системы (AIS). Предположительно, танкер ожидал погрузки в море от другого судна.
Сообщается, что удары МБЭК пришлись в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения. Видео ударов, как обычно это делают украинцы, не публикуется. О последствиях атаки ничего не сообщается.
По данным специализированных сервисов на 2025 год, зарегистрированным владельцем танкера MARQUISE является компания SEA CHEETAH HOLDING A LTD. Зафрахтовала судно частная энергетическая компания Lidoil DMCC. Обе базируются в Объединённых Арабских Эмиратах, под санкциями не находятся.
Сообщение Генштаба ВСУ об атаке на «российский» танкер опубликовано сразу после того, как появилась информация об ударах российских дронов «Герань» по судну вблизи с Одессой.
Сегодня Зеленский заслушал доклад главы украинской Службы внешней разведки, касающийся последствий атак ВСУ на портовую инфраструктуру России. Согласно данным врага, последствия этих «санкций» следующие: порт Приморск – минус 13% экспортного грузопотока, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%. Обещают продолжить.
