Украинские МБЭК атаковали танкер в море недалеко от Туапсе

Украинские морские безэкипажные катера вновь атаковали гражданское судно в акватории Черного моря. Генштаб ВСУ сообщает, что два начиненных взрывчаткой МБЭК нанесли удары по нефтяному танкеру MARQUISE в море недалеко от Туапсе.

В заявлении вражеского Генштаба утверждается, что судно, следовавшее под флагом Камеруна, относится к так называемому российскому теневому флоту. По данным на 2026 год, танкер MARQUISE включен в санкционные списки Евросоюза, Британии, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и, конечно, Украины за «незаконную» транспортировку российской нефти.



Генштаб ВСУ заявляет, что на момент поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе, без сигнала автоматической идентификационной системы (AIS). Предположительно, танкер ожидал погрузки в море от другого судна.

Сегодня утром подразделением Военно-морских сил ВСУ с применением двух МБЕК-камикадзе поражено судно, находящееся под санкциями, MARQUISE (флаг Камеруна, без груза, грузоподъемность более 37 тыс. тонн).

Сообщается, что удары МБЭК пришлись в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения. Видео ударов, как обычно это делают украинцы, не публикуется. О последствиях атаки ничего не сообщается.

По данным специализированных сервисов на 2025 год, зарегистрированным владельцем танкера MARQUISE является компания SEA CHEETAH HOLDING A LTD. Зафрахтовала судно частная энергетическая компания Lidoil DMCC. Обе базируются в Объединённых Арабских Эмиратах, под санкциями не находятся.

Сообщение Генштаба ВСУ об атаке на «российский» танкер опубликовано сразу после того, как появилась информация об ударах российских дронов «Герань» по судну вблизи с Одессой.

Сегодня Зеленский заслушал доклад главы украинской Службы внешней разведки, касающийся последствий атак ВСУ на портовую инфраструктуру России. Согласно данным врага, последствия этих «санкций» следующие: порт Приморск – минус 13% экспортного грузопотока, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%. Обещают продолжить.
  1. doker79 Звание
    doker79
    +13
    Сегодня, 14:20
    А Банковая всё стоит нетронутая..
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:24
      Селюки на вас обиделись, значит вы правы.
      1. Ivan_Sergeev Звание
        Ivan_Sergeev
        +3
        Сегодня, 14:47
        Да это местные охранительные петухи :).
    2. NordOst16 Звание
      NordOst16
      -2
      Сегодня, 14:24
      И что, самое ужасное, по Капитолию в Вашингтоне не вдарили. Сразу бы прекратили поддерживать Украину.
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +9
        Сегодня, 15:01
        Все эти события реально нанесли большой ущерб моей стране, РФ, ее экономике и авторитету власти у себя дома и в мире. Это печально. Хотелось бы услышать от ВГК как мы дошли до жизни такой, и главное, что делать нам, но не в традиционной форме хвастовства от обладания кое чем неимеющиманалогов в мире, а по существу.Пока ВГК изрек одно. Пожар нефтехранилища в Туапсе наносит ущерб экологии. и только? Значит человеческие жертвы не в счет? Хотя чего от него ожидать. Двоемыслие. С одной стороны заявляет что действия Украины и ее хозяев в Европе и США имеют террористическую направленность, как бы не терроризм, а направлены на терроризм. С другой стороны хочет вести дела с Европой, но только если она (Европа) проявит к нему уважение. С каких это причин Европа будет РФ уважать при такой политике. По логике ВГК на РФ нападают террористы, а управляющие террористами Макроны и Мерцы светлые эльфы что ли? Коли он хочет с ними дружить. Ну да, а посередине пути прохождения сидит некий Саурон, который гадит. Но так не бывает! . А когда то хотел мочить террористов в сортире. Ведь получалось.
        1. Космический линкор Ямато Звание
          Космический линкор Ямато
          0
          Сегодня, 15:13
          То,что Зеля зачитал по бумажке - ерунда. Экспорт нефти и нефтепродуктов в марте наоборот вырос:
          https://tass.ru/ekonomika/27098951
          https://portnews.ru/news/390277/
        2. VovaVVS Звание
          VovaVVS
          0
          Сегодня, 15:25
          Ну почему только европейцы? Судя по всему, персы во главе Арагчи намедни не поддержали уговоров из серии: "...давайте, жить дружно!" и очередной прогиб партнерами не засчитан.
    3. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +3
      Сегодня, 15:06
      Западная Украина тоже стоит почти не тронутая. Сравнение с Курской областью, где враг не оставил камня на камне разительное. Интересно у нас оружия нет или как в мультфильме "Простоквашино". Средства у нас есть, у нас мозгов нет. Разнесли бы Зап. Украину в хлам, что мешает?
    4. Веня Сельников Звание
      Веня Сельников
      0
      Сегодня, 15:15
      Да ни на что не влияет Банковая. И Белый дом тем более не влияет. Воюют сами уже украинцы, если вы думаете, что сменив кого-то наверху, вы всё это погасите разом - это неадекватность. Люди внизу обозлены до крайности. У меня куча знакомых оттуда, обычные люди, они прямо говорят "Зеленский у власти только и исключительно потому, что делает то, что мы и хотим".
      Время, когда Банковая могла что-то там приказом сверху повлиять - ушло где-то в 23-м максимум. Потом уже крови слишком много...
    5. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 15:20
      А Банковая всё стоит нетронутая..
      И Черноморский флот в базах........
  2. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +2
    Сегодня, 14:27
    Очень печально это все, уже и Азербайджан собирается или уже строит для 404 беспилотники, так и в Каспие начнут долбить танкеры.
  3. Aerolab Звание
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 14:27
    А наши деды все красные линии перерисовывают.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +6
      Сегодня, 14:31
      Да не. Не знаю как ваши, мой в окопе ноги потерял за Ленинград.
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 15:31
      вместо просмотра фильма "Освобождение", где на генералов орут: "Где наша авиация?!" или вообще, срывают погоны и награды...
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +4
    Сегодня, 14:29
    Что то не слышно, что бы наши противокорабельные ракеты комплекса Бастион атаковали суда в районе Одессы. Утопили бы пару судов и сбили бы порыв украинских ракет.
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 15:36
      Это не наш метод, не наша "многоходовочка"... Мы же не простые персы и хуситы, которым плюнули в рожу, а они сразу драться лезут
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:32
    на момент поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе, без сигнала автоматической идентификационной системы (AIS)

    т.е. иносказательно пишут, что наведение на цель осуществлялось разведывательными БПЛА стран НАТО?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Сегодня, 14:42
    Пора применять ПКР против судов идущих в порты Украины. Против всех судов. Пора останавливать этот бардак. .
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:50
      Кстати - МБЭКи эти нешто прям от Одессы шли своим ходом?
      1. Boton Звание
        Boton
        0
        Сегодня, 15:53
        Накануне 2014 года СМИ в РФ утверждали, что если в Крыму будет НАТО, то всё Чёрное море будет под контролем тамошних баз. Крым наш уже более десяти лет, а не то что о контроле за всем черноморским бассейном речь не идёт, но и ЧФ выгнали из Севастополя. И даже побережье у Новороссийска, Туапсе и Сочи обладание Крымом не позволяет защитить - украинские БЭКи мимо Крыма от Одессы к тому же Новороссийску ходят, как мимо пустого места. Получается, что никакой корм не в этого коня, когда мы говорим о нынешней РФ? Тогда вопрос возникает: вот если, каким-то чудом, напрягая все силы, мы всё же освободим всю Украину - это действительно повысит безопасность России, или наоборот?
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 14:51
      Цитата: tralflot1832
      Пора применять ПКР против судов идущих в порты Украины.

      Пока только пугают, обе стороны,
      В акватории вблизи Одессы после взрыва загорелось судно
      - Что ты там говорил?
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +3
      Сегодня, 14:54
      Вот и я думаю, почему ВСУ можно топить суда в международных водах, а нам нужно ждать, когда судно зайдет в порт Одессы или Ильичевска, и только убедившись в том, что на нём привезли боеприпасы или дроны возможно пустить 1 беспилотник вдогонку... Уж если Йемен и Иран знают, чьи суда мимо их берега и в какой порт идут -то почему мы "не знаем"???
    4. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 14:59
      Андрей hi , а что подводные лодки с торпедным вооружением в составе остатков ЧФ имеются?
      Ваше мнение? recourse
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 14:52
    Украинству выход в море - категорически противопоказан. Только сельское хозяйство! И не более.
  8. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 15:01
    Картина все печальнее и печальнее.
    Кремль - в фрустрации.
  9. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 15:12
    Все это по спутникам Маска работает.
    Система его идеально подходит для таких задач из-за своей массовости и доступности.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:13
    Я не идиот ,скорость реагирования 404 ых говорит о том что в Чёрном море действует украинский рейдер на новых физических принципах связи.
  11. sedoj Звание
    sedoj
    +5
    Сегодня, 15:23
    Что-то у меня логика хромает. Запад объявил в отношении России санкции и назвал некоторые нефтеналивники теневым флотом. Вследствии чего эти колабли подвергаются нападениям. Кто мешает России объявить суда , приближающиеся к Одессе и Ильичевску подсанкционными, на основе предположений, что они перевозят вооружение для Украины, и так же топить их нахрен.
  12. Умптек Звание
    Умптек
    +1
    Сегодня, 15:26
    ]
    а так же, нечто и прям у ЧФ не осталось совсем морской авиаразведки? Даже какого нибудь авиазвена, гидросамолётиков, тех же самых беспилотников. Нет?
  13. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +2
    Сегодня, 15:29
    На ЧФ в ударе. Надо найти повод героически самоутопиться. Хоть песни посочинять.
  14. Аскер Звание
    Аскер
    +2
    Сегодня, 15:37
    Опять и опять, а в ответ будет- ,,не наш метод,, ,,морская конвенция,, ,,международное право,, итд. хорошо что Жириновского нет ( или скорее чертовски жаль!) его или инсульт бы убил в прямом эфире или он всё таки кому то ,,поднял веки..,,.
  15. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 15:39
    НПЗ окраины тоже как то не тронуты. Удивительно.
  16. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +1
    Сегодня, 15:39
    Мдяяя. По MT миль 700 от Украины будет?
  17. НСВ Звание
    НСВ
    0
    Сегодня, 15:40
    Зато в Одессе всë спокойно.
  Vova
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 15:41
    То есть, противник взял пример с Ирана и Йемена, обьявив Черное море и воздушное пространство над ним зоной боевых действий!
  19. Комментарий был удален.
  20. Ptt Звание
    Ptt
    0
    Сегодня, 15:45
    Блин, полная опа, причем везде и все чаще. Да уж, "настоящий полковник", не больше!