Песков: Кремль не располагает информацией о планах ввести ответственность за VPN

Песков: Кремль не располагает информацией о планах ввести ответственность за VPN

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения, которые в настоящее время вводятся в отношении некоторого контента, обусловлены необходимостью соблюдать нормы действующего законодательства.

Ранее Песков отмечал, что в настоящее время Кремль не располагает информацией о планах по введению ответственности за VPN и констатировал, что любые ограничения в сфере контента являются прерогативой Минкультуры, Роскомнадзора и других профильных ведомств.



По словам Пескова, большинство граждан России понимают целесообразность блокировки мессенджеров и ограничение доступа к некоторым интернет-ресурсам. Несмотря на то, что очевидно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства, однако «сейчас такой период». После того, как необходимость принятия мер безопасности исчезнет, все будет восстановлено и нормализовано. Песков заверил, что эти меры не являются «путем в прошлое».

Кроме того, пресс-секретарь главы государства рассказал, что парад на День Победы в этом году пройдет без участия военной техники — это вызвано террористической активностью Киева и тем, что 2026 год не является юбилейным. На фоне террористической угрозы со стороны киевского режима принимаются все меры по минимизации опасности. По словам Пескова, Россия не планирует выходить из ОПЕК и ОПЕК+, однако при этом с уважением относится к соответствующему суверенному решению ОАЭ.
  Vulpes
    Vulpes
    +15
    Сегодня, 14:26
    А Кремль с Путиным во главе хоть чем-то распологает?
    роман66
      роман66
      +3
      Сегодня, 14:51
      Располагает, и уж если об этом говорят - скоро так и сделают
    Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби
      +7
      Сегодня, 14:52
      А Кремль с Путиным во главе хоть чем-то распологает?

      Конечно располагает. Но населению это знать никчему.
      Поэтому усатый лепит горбатого. Типа знать не знаем и ведать не ведаем.
      И вообще, опора и надёжа не при делах! Не приставай к царю!
    Аркадий007
      Аркадий007
      +6
      Сегодня, 14:57
      Странное заявление от представителя Кремля.
      Каким образом тогда мне приходит информация, что я не могу открыть свои данные в Госуслугах, потому что у меня подключен VPN, ошибка 20-02?
  Cartalon
    Cartalon
    +8
    Сегодня, 14:27
    Как котолампово.
    И кто это большинство, вот ни одного такого в живую не знаю.
    Aken
      Aken
      +6
      Сегодня, 14:37
      Это бюджетники, которых под угрозой увольнения заставили установить МАХ
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        +5
        Сегодня, 14:43
        Цитата: Aken
        Это бюджетники, которых под угрозой увольнения заставили установить МАХ


        Но на этом праздник жизни не заканчивается.Mash: Минцифры намерено ввести плату за просмотр зарубежных сайтов и соцсетей.Ведомство разрабатывает проект контроля за иностранным трафиком и VPN, утверждает Telegram-канал.Минцифры таки загонит нас в каменный век.По-моему лучшее что может сделать Минцифры это вообще никуда не лезть и ничего не предлагать,чем то что они сейчас творят.Это какой то трэш.

        Минцифры работает над проектом, который сделает платным зарубежный трафик для российских пользователей мобильного интернета, сообщает Mash. Предполагается, что нововведения коснутся всех передвижений по иностранным сайтам и заблокированным ресурсам, а за скроллинг запрещённых соцсетей могут начать брать деньги.


        https://www1.ru/news/2026/04/28/mash-mintsifry-namereno-vvesti-platu-za-prosmotr-zarubezhnykh-saitov-i-sotssetei.html
        Монтесума
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 15:29
          Цитата: Sky Strike fighter
          Минцифры намерено ввести плату за просмотр зарубежных сайтов и соцсетей.

          Не совсем так, плату планируют ввести за интернет-трафик через VPN свыше определённого лимита в гигабайтах. По крайней мере, в СМИ так пишут.
          Как сообщает издание «Хабр» со ссылкой на официальный ответ Минцифры, направленный в Ассоциацию компаний связи (АКС), речь идет о пересмотре принципов учета трафика, поступающего из-за рубежа. Согласно обсуждаемой в отрасли концепции, для абонентов может быть установлен некий лимит, например, в размере 15 гигабайт в месяц. При превышении этого порога использование дальнейшего международного трафика будет тарифицироваться отдельно.

          В документе, датированном 27 апреля 2026 года, чиновники подтвердили, что механизм дополнительной тарификации международного трафика находится в стадии активной проработки. Из ответа ведомства следует, что данная мера рассматривается исключительно для сетей мобильной связи. При этом в Минцифры также сделали важное разъяснение, касающееся использования технологий обхода блокировок. Регулятор фактически приравнивает использование VPN-сервисов, которые обеспечивают доступ к ресурсам, заблокированным на территории России, к международному трафику. Это нововведение может кардинально изменить подходы операторов связи к учету и, соответственно, к тарификации таких соединений, если пользователь решит использовать обходные сервисы.

          https://www.mk.ru/politics/2026/04/28/v-rossii-prorabatyvayut-platu-za-mezhdunarodnyy-mobilnyy-trafik.html
        Энергетик39
          Энергетик39
          +3
          Сегодня, 15:30
          Минцифры намерено ввести плату за просмотр зарубежных сайтов и соцсетей

          Опять за деньги "ДА". Лютая жесть происходит.
          Sky Strike fighter
            Sky Strike fighter
            +3
            Сегодня, 15:33
            На этом фоне появление Бони ,вероятно, на политическом небосводе уже не выглядит чем то необычным, если за деньги да,тогда впринципе всё логично.
            FIR FIR
              FIR FIR
              0
              Сегодня, 15:44
              Цитата: Sky Strike fighter
              На этом фоне появление Бони

              А если предвыборная речь? belay
            Энергетик39
              Энергетик39
              +1
              Сегодня, 15:45
              Все начиналось с повода борьбы с терроризмом, торговлей наркотиками и вообще преступностью, а свелось все к тому что за определенную плату можно пользоваться)))) и пользоваться будут именно преступники, для обычных граждан это будет дорого.
          Aken
            Aken
            +1
            Сегодня, 15:35
            Если как следует забашлять, то по приколу можно и в списки Эпштейна попасть.
  al3x
    al3x
    +12
    Сегодня, 14:28
    Ну, короче, значит скоро законодательно нельзя будет ничего, кроме того, что разрешено. Тупиковый путь развития выбрали кремлевские сидельцы.
    Aken
      Aken
      +5
      Сегодня, 14:37
      Надеются, что всё само рассосётся.
      al3x
        al3x
        +3
        Сегодня, 14:43
        Надеюсь, в 2030 наконец-то рассосëтся.
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 14:49
        Цитата: Aken
        Надеются, что всё само рассосётся.


        Лет через пять естественным путём может всё само и рассосётся.
    Seneka
      Seneka
      +2
      Сегодня, 14:42
      ну они же не бессмертны в конце концов
      al3x
        al3x
        +7
        Сегодня, 14:45
        Судя по тому, как активно на развивается кумовство, они реально уже потихоньку власть по наследству начинают передавать.
        Гардамир
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 15:35
          Медведев. Кириенко, Патрушев это фамилии наследников сидящих высоко.
          al3x
            al3x
            +1
            Сегодня, 15:41
            К ним чайка жирная ещё прилетела 😁
            Wratch
              Wratch
              +2
              Сегодня, 15:48
              Да уж,чайка-бройлер,хотя,бройлер нервно курить рядом с этой Чайкой. Какое сотрудничество с этим жиробасом? Он же же за гамбургер все отдаст.
      Mouse
        Mouse
        -11
        Сегодня, 14:50
        Вопрос.... Кто придет?второй Ельцин? Не надо раскидываться, тем что имеем..
        роман66
          роман66
          +6
          Сегодня, 14:53
          Не, Вась, пока только нас имеют...
          Mouse
            Mouse
            -1
            Сегодня, 15:01
            Ох... Не будите лихо... Что- то как- то в 90-е второй раз окунуться не хочется.
            И вооще... Сталина на тебя нет! wassat
            Гардамир
              Гардамир
              +2
              Сегодня, 15:34
              А вы оглянитесь внимательно, разве сейчас не 90е?. Или вы думаете девяностые это красные пиджаки?
              Mouse
                Mouse
                -1
                Сегодня, 15:41
                А что оглядываться когда з/п продукцией выдавали.... Жратва по таланам... Я понимаю, вы может не знаете, молодой.. Я хватил.... hi и к повторенью как- то стремлюсь.....
                Гардамир
                  Гардамир
                  0
                  Сегодня, 15:53
                  Какая разница, мясо из костей, молоко из пальмы. Да внешне еды вроде бы достаточно. только вот врачей оптимизировали. к кому обращаться после такой еды.
                  Кстати вы сами подзабыли, талоны были при непосредственном переходе в 1990-91, А с 1992 еда появвилась, но вот деньги закончились. Так и теперь денег нет.
        Mouse
          Mouse
          -1
          Сегодня, 15:25
          Смотрю соскучились..... wassat
        Гардамир
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 15:33
          Ельцин не так уж плохо он просто подготовил место для появлеия Путина. Те кто за Путина, должны молиться на Ельцина.
          Что касается, кто придет. Уже сейчас многими процессами в России, теми же запретами рулит зам Путина.
          Mouse
            Mouse
            0
            Сегодня, 15:35
            А--а-а... Благодарить должны?
            Вот уж ни разу....
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    +6
    Сегодня, 14:28
    Какой же он мерзкий. И врёт бесконечно, несёт отсебятину. Врёт от "мнение господина Пескова". Кому его мнение интересно ? Прежняя говорящая голова своего мнения не выдавала. "Президент работает с документами, рукопожатие крепкое" . Вопрос закрыт
    Mouse
      Mouse
      +3
      Сегодня, 14:51
      Замените... Симпатичней будете....
      Гардамир
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 15:37
        Кстати, кстати. Когда началась СВО, нам почему-то подсунули Конашенкова, хотя пресс-секретарем Шойгу была Россияна Марковская.
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 15:19
      Прежняя говорящая голова своего мнения не выдавала. "Президент работает с документами, рукопожатие крепкое"
      И этот такое скоро будет говорить. Можем с вами даже поспорить laughing
  кредо
    кредо
    +3
    Сегодня, 14:32
    Ранее Песков отмечал,... и констатировал, что любые ограничения в сфере контента являются прерогативой Минкультуры, Роскомнадзора и других профильных ведомств.

    Странно ведут себя некоторые товарищи накануне предстоящих выборов, тема то не пустяковая.
    Может всё-таки пора заканчивать с пофигизмом и разгильдяйством, тратя огромные народные деньги на бесполезные проекты и далёкие страны, вместо того, чтобы вложить их в отечественные современные интернет ресурсы, которые затмили бы всё то, что сейчас блокируют и предполагают заблокировать профильные ведомства и озабоченные депутаты. yes
    al3x
      al3x
      +5
      Сегодня, 14:35
      Вот пример "затмевания": сделали отечественный аналог Википедии - Рувики. Ей даже пользоваться не хочется, потому что она рекламой нашпигована, как доска объявлений на остановке. В той же оригинальной Википедии нет никакой навязчивой рекламы, там только информация, ничто не отвлекает от чтения. А нашим лишь бы гроши срубить.
      Mouse
        Mouse
        0
        Сегодня, 14:52
        А то хотелось википидей пользоваться. .. Впрочем, как и ру.
      Дедок
        Дедок
        +1
        Сегодня, 15:07
        А нашим лишь бы гроши срубить.

        неверно воспринимаете окружающую действительность товарищ...
        это же кормушка, какие гроши?
      Монтесума
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:46
        Цитата: al3x
        В той же оригинальной Википедии нет никакой навязчивой рекламы, там только информация, ничто не отвлекает от чтения.

        Верно, нет в Вики рекламы, но информация далеко не всегда соответствует действительности. Например, укронацистская провокация в Буче преподнесена, как "Резня в Буче" и "массовое убийство мирных граждан, сопровождавшееся случаями мародёрства, похищений и пыток", ответственность за которые, естественно, возложена на российских военнослужащих.
        Цитата: al3x
        А нашим лишь бы гроши срубить.

        Что касается рекламы, есть специальные приложения для её блокирования.
    роман66
      роман66
      +4
      Сегодня, 14:54
      Которые сами, тем не менее, пользуются всем запрещенным, так как они более равны, чем остальные
      Гардамир
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 15:43
        Знаменитая фраза «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие» — это ключевая цитата из сатирической повести-антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (1945), описывающая коррупцию, лицемерие и вырождение революционных идеалов в тоталитарное общество.
  Дедок
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:34
    в настоящее время Кремль не располагает информацией

    может не подвезли еще?
    Mouse
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:54
      Ормуз.. . wassat ......... Всему виной......
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 14:35
    такой период». После того, как необходимость принятия мер безопасности исчезнет, все будет восстановлено и нормализовано

    Ага...верю...верюsmile
    Особенно Пескову...которого выставили как удобный громоотвод.
    Что то я не помню чтобы в Кремле когда нибудь за свои фокусы извинялись перед народом.
    Признайтесь...накосячили..и очень хорошо накосячили.
    KukuRuzvelt
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 14:40
      У них есть ответ достойный на все претензии. "Денег нет, но вы держитесь" (с). Цитаты великих))))
      Wratch
        Wratch
        0
        Сегодня, 15:53
        Ну Наебулина уже нацелилась на сбережение граждан,это" единственный ресурс для развития экономики" ,Силуанов ей подвякивал. Просто сил нет,как хочется доверить сбережения Силуанову! Опыт у него есть,талант! 300 млрд пролюбил,еще хочет. Так хочет,что кушать не может!
  Aken
    Aken
    +6
    Сегодня, 14:36
    Песков так и продолжает людей за лохов держать. Мы для него корм.
  newtc7
    newtc7
    +5
    Сегодня, 14:36
    А Кремль вообще редко какой либо информацией располагает. Мычатели знатные. Недавно путин что-то там промычал перед госдумой про то что вроде как не надо все запрещать. И что? А ничего, что были слова что не было, никого не интересует ничего не меняется.
  AdAstra
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 14:38
    А в Кремле вообще чем-нибудь располагают? Или то что творится в стране, в том числе министерствами, многих министров из которых Он-Кремль сам назначает, вообще не интересует?
  Sergio Vo
    Sergio Vo
    0
    Сегодня, 14:41
    Если Путин уволит этого незнайку, рейтинг взлетит
  Million
    Million
    +2
    Сегодня, 14:42
    В последнее время Кремль вообще мало чего знает и не хочет знать.
    Они только Боню слышат.
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 14:51
      Боня-"социально-близкая"". На чьи деньги она в Монако живет?
      Million
        Million
        +2
        Сегодня, 15:23
        Да,похоже,что она им действительно близка...
  kebeskin
    kebeskin
    +1
    Сегодня, 14:45
    Цитата: Sky Strike fighter
    Цитата: Aken
    Это бюджетники, которых под угрозой увольнения заставили установить МАХ


    Но на этом праздник жизни не заканчивается.Mash: Минцифры намерено ввести плату за просмотр зарубежных сайтов и соцсетей.Ведомство разрабатывает проект контроля за иностранным трафиком и VPN, утверждает Telegram-канал.Минцифры таки загонит нас в каменный век.

    Минцифры работает над проектом, который сделает платным зарубежный трафик для российских пользователей мобильного интернета, сообщает Mash. Предполагается, что нововведения коснутся всех передвижений по иностранным сайтам и заблокированным ресурсам, а за скроллинг запрещённых соцсетей могут начать брать деньги.


    https://www1.ru/news/2026/04/28/mash-mintsifry-namereno-vvesti-platu-za-prosmotr-zarubezhnykh-saitov-i-sotssetei.html


    вот где грустно будет:
    $60 (4500 рублей) за 1 ГБ зарубежного интернет-трафика будут платить россияне, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

    По его словам, при таких ценах платить за доступ смогут лишь 20–30% пользователей, а остальные откажутся. Клименко считает, что такие меры могут быть направлены на снижение потребления запрещённых в России соцсетей.
    роман66
      роман66
      +4
      Сегодня, 14:56
      Опасный псих. Почему не в Кащенко?
    al3x
      al3x
      +2
      Сегодня, 15:25
      По его словам, при таких ценах платить за доступ смогут лишь 20–30% пользователей, а остальные откажутся. Клименко считает, что такие меры могут быть направлены на снижение потребления запрещённых в России соцсетей.


      В общем, они семимильными шагами идут к тому, что у народа колпак сорвет и их просто сметут. Зюганов вот уже даже срок примерный назвал - осень 2026. Хотя это и популизм с его стороны, но напряжение то реально растет.
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: kebeskin
      $60 (4500 рублей) за 1 ГБ зарубежного интернет-трафика будут платить россияне, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

      Пафосное заявление отдельной личности вовсе не обязательно становится реально применяемой мерой, уже проходили. Как говорится, ..... не мешки ворочать yes
  Адрей
    Адрей
    +1
    Сегодня, 14:47
    в настоящее время Кремль не располагает информацией о планах по введению ответственности за VPN

    Конечно. Зачем вводить ответственность зато, что можно монетизировать?
    Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью НСН поддержал идею введения платы за весь зарубежный мобильный трафик. По его словам, технически это гораздо проще, чем пытаться вычислять и блокировать отдельные VPN-сервисы. Разделение потоков данных на «внутренние» и «внешние» позволит операторам легко тарифицировать доступ к иностранным ресурсам, не вникая в протоколы шифрования.
    Ориентиром могут стать цены международных eSIM — около 60 долларов за пакет трафика объемом 1 ГБ.
  К_4
    К_4
    +3
    Сегодня, 14:56
    Они так тупо нас добьют. Всё и так падает, останавливается. Народ уже бежит из страны. Мы так и до 30-ого года не дотянем. А если реально НАТО пойдёт? Думается возьмут нас легче чем в 90-ых и уже в реале раздербанят.
    Евгений Попов_3
      Евгений Попов_3
      0
      Сегодня, 15:12
      Если все падает, то НАТО не пойдет. Будут ждать
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 14:59
    Кроме того, пресс-секретарь главы государства рассказал, что парад на День Победы в этом году пройдет без участия военной техники — это вызвано террористической активностью Киева и тем, что 2026 год не является юбилейным


    Разве в 2024 г парад без военной техники проходил, хоть год был неюбилейным? Может, дело в том, что тогда на Украину по нетронутым мостам и тоннелям еще дальнобойные дроны не подвезли? Очередное кремлевское объяснение, сделанное, по традиции, на коленке.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:09
    Какая то лажа ,на раз два можно отключить от зарубежных сайтов .
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    +3
    Сегодня, 15:14
    Если слушать Пескова, то складывается впечатление о том, что Кремль вообще, "ничем не располагает"...живёт в параллельной реальности.... request
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:17
    ввести ответственность за VPN
    Да чего там VPN! Взять сразу, да и запретить весь Интернет!
  Личное мнение
    Личное мнение
    +3
    Сегодня, 15:21
    Ответственность за vpn ...
    А информация о ответственности за попрание и вытирании ног о Конституцию в Кремле есть?
  Igor Korbut
    Igor Korbut
    -1
    Сегодня, 15:23
    Это равносильно лишать свободы тех, кто в тихую употребляет алкоголь или наркотики)))
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 15:25
    [quoteПесков: Кремль не располагает информацией о планах ввести ответственность за VPN][/quote]
    То что Кремль уже многим не располагает, это уже давно не секрет
  Гардамир
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 15:29
    Песков. это тот. который в запрещенном сервисе смотрел видео гражданки врждебной Европы?
  Mazunga
    Mazunga
    0
    Сегодня, 15:32
    Я иногда думаю усы хоть к чему то располагает информацией или по житухе не приделах
  Oldi
    Oldi
    0
    Сегодня, 15:40
    Уже в каком то посте выкладывал, но не могу удержаться, актуальность зашкаливает и сегодня:
    Дата. 1985 год.

    До первых столкновений на национальной почве в СССР остаётся год, до войны в Карабахе три. До массового геноцида русских в Таджикистане пять лет и столько же до отделения Прибалтики.

    Экономика страны лежит на боку, производительность труда ниже западной в три раза, зерно покупают за границей, товарный дефицит жуткий. А кому-то кажется, что самое важное — запретить AC/DC и Тину Тернер.

    Миллионы советских рублей тратят на глушение радиосигнала, но те, кому надо, всё равно слушают Севу Новгородцева из Лондона.

    Экономические реформы нужны всем. Но никто не хочет всерьёз начинать. Через год введут закон об индивидуальной трудовой деятельности и одновременно — борьбу с нетрудовыми доходами.

    "История — это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит,
    но сурово наказывает за незнание уроков".

    winked