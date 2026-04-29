Президент Аргентины: Европа оказалась на грани уничтожения


Президент Аргентины Хавьер Милей, известный своими эпатажными заявлениями и жесткой критикой левых идеологий, на этот раз прошелся по Европе. Выступая на экономической конференции, он заявил, что европейские страны оказались на грани уничтожения из-за собственной политики:

Весь тот бардак, который сейчас царит в Европе, возник из-за того, что их пенсионная система была разрушена. Пока они продвигали свою зеленую повестку, убивая невинных нерожденных детей, они одновременно поощряли приток иностранцев.

По мысли аргентинского президента, европейские элиты видели нарастающие проблемы. Однако вместо того, чтобы менять курс, пытались решить их «импортом людей». Итог – демографический коллапс, кризис идентичности и экономическая стагнация.

Милей резюмировал:

Так Европа оказалась на грани уничтожения.

Он неоднократно выступал против зеленой повестки ООН, сомневался во влиянии человека на климат и запрещал аргентинским дипломатам поддерживать «устойчивое развитие» в том виде, в каком его продвигает Запад.

Европа, которая десятилетиями поучала весь мир, как нужно жить, сегодня, по мнению Милея, сама балансирует на грани. Пенсионные системы рушатся под тяжестью стареющего населения. Мигранты, которых призывали для «спасения экономики», создают анклавы, не ассимилируются и порождают новый виток насилия.
  Дедок
    Дедок
    +4
    Сегодня, 14:30
    как точно подмечено...
    Себенза
      Себенза
      +2
      Сегодня, 14:38
      И не добавить, не прибавить. Хоть и видок у него из семидесятых.
      Schneeberg
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 15:14
        Ему для полного сходства не хватает расклешенныз брюк и зауженной рубашки wink
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:03
          Кто из них Милей?
          Для Трампа...
    KukuRuzvelt
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 14:53
      Ничего он не понимает...у них там райский сад...
      BrTurin
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 15:26
        и что бы сохранить свой райский "садик" они собираются в очередной Drang nach Osten, и чем ближе эта грань уничтожения тем скорее... судя по тому что на грани зачем аргентинцам торопится, дождутся 2030, а там спокойно приберут островки
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 15:06
      . Милей резюмировал:

      Так Европа оказалась на грани уничтожения.


      А в США разве как то иначе?США это вообще изначально страна эмигрантов.Инфографика стран с реальным ростом населения. Посмотрите кто там,а кого там нет.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 15:14
      В продолжении поста про население США.

      . Иммиграция остается ключевым фактором, влияющим на структуру населения США, значительная доля которого состоит из выходцев из других стран и их потомков. В 2023 г. в США проживали 195 млн белых, 65 млн испаноязычных, 42 млн афроамериканцев, около 21 млн азиатского происхождения, 2,5 млн американских индейцев, более 8 млн американцев назвали себя представителям двух и более рас. По официальным прогнозам, к 2050 г. белое население утратит абсолютное большинство в США, что может повлиять на культурный и политический код, политическую систему и экономическое положение белых американцев.В середине XX века доля белых американцев не испанского и латиноамериканского происхождения составляла 87,5%, к 2010 г. Она сократилась до 69,1%, а к 2020 г. - до 57,8%. Одновременно численность испаноязычного населения выросла с 50,5 млн в 2010 г. до 62,1 млн в 2020 г., а его доля – с 16,2 до 18,7%, причем, по данным переписи населения 2020 г., более 50% детей младше 18 лет не отнесли себя к белым.Особенно заметно сокращение доли белого населения в 50 крупнейших городах: с 47% в 2000 г. до 39% в 2020 г.

      Динамичный рост испаноязычного населения с учетом высоких темпов естественного прироста на фоне снижения рождаемости других расовых и национальных групп влияет на социально-экономический ландшафт США. По мнению автора, это отразится на образовании, рынке труда и потребительском секторе, а также на политической ситуации.Рост населения страны привел и к увеличению численности потенциальных избирателей: число жителей, имеющих право голоса, выросло в 2000-2020 г. с 186 до 232 млн человек, зарегистрированных избирателей – со 130 до 168 млн, а проголосовавших на выборах – со 111 до 155 млн человек.


      https://daily.hse.ru/post/elektoralnyi-sdvig-kak-menyayushhiisya-rasovyi-i-etniceskii-sostav-naseleniya-ssa-transformiruet-politiceskuyu-kartu
  Andobor
    Andobor
    0
    Сегодня, 14:37
    Да, однозначно во всём толерасты виноватые, поломали европейцам скрепы, вот и ввергли их демоны в нищету и бардак, аки кaклов в Каклостане. wink
    Себенза
      Себенза
      +2
      Сегодня, 14:48
      Ваш сарказм, более чем уместен. Услышу ли те же слова с трибуны ГД? Вопрос риторический.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 14:38
    В нашей стране точно такие же проблемы. request
    Все в одной галере сидим.
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:47
      В Китае, Индии, Пакистане, Таиланде и Нигере формальные пенсионные системы существуют, но они охватывают лишь узкие категории граждан (госслужащих, работников крупных предприятий или официальных секторов), оставляя большинство населения без государственной поддержки в старости.
      Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 14:54
        Хм... предлагаете на их уровень опуститься?
        Мне такое государство не нужно...я не стану поддерживать власть, которой наплевать будет на наших стариков, детей, больных и не мощных людей.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:54
    Ну хоть Россию не обвиняет... когда надо, может думать рационально и заявляет, высказываются, вполне ответственно... soldier
  HAM
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:56
    Пока в Эвропе бардак(по словам Милея) пора делать из Фолклендских островов Мальвинские....Тетчер уже не та,а Стармеру до неё даалекоо..
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 15:15
      Трамп уже намекнул на это wink
  Toljna935
    Toljna935
    +2
    Сегодня, 15:03
    Похоже забыли о планах "золотого миллиарда" оставить в живых на планете 1 млрд. жителей и жить в свое удовольствие. ГНу что вы воду в ступе толчете а проблемами выживания планеты не занимаетесь.В минувшее воскресенье, 26 апреля, Дональд Трамп заявил, что через 3 дня нефтепроводы Ирана «взорвутся» из-за технических проблем, связанных с блокадой иранских портов.

    «Когда у вас огромные объемы нефти перекрывают, и вы не можете продолжать загружать нефть в резервуары или на суда, то трубопровод буквально разрывается изнутри — и механически, и под землей. Вы никогда не сможете восстановить его в прежнем виде. Это очень мощное событие, связанное с природой», — объяснил «на пальцах» президент США. Этот выластитель мира, который рулит мировыми процессами не знает о системах регулировки, безопасности которые знает люй ГПТУшник - двоечник. И эти недоумки рулят мировыми процессами. ИДИОТИЗМ полный.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:12
    Да ещё и каких людей! wink
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:42
    Элвис жив ,штоле .Реинклрнация .Пойду накачу. drinks Спасибо за повод,можете присоединиться. hi
  stankow
    stankow
    0
    Сегодня, 16:02
    Правда, сказаная в глаз !