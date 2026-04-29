Президент Аргентины: Европа оказалась на грани уничтожения

Президент Аргентины Хавьер Милей, известный своими эпатажными заявлениями и жесткой критикой левых идеологий, на этот раз прошелся по Европе. Выступая на экономической конференции, он заявил, что европейские страны оказались на грани уничтожения из-за собственной политики:По мысли аргентинского президента, европейские элиты видели нарастающие проблемы. Однако вместо того, чтобы менять курс, пытались решить их «импортом людей». Итог – демографический коллапс, кризис идентичности и экономическая стагнация.Милей резюмировал:Он неоднократно выступал против зеленой повестки ООН, сомневался во влиянии человека на климат и запрещал аргентинским дипломатам поддерживать «устойчивое развитие» в том виде, в каком его продвигает Запад.Европа, которая десятилетиями поучала весь мир, как нужно жить, сегодня, по мнению Милея, сама балансирует на грани. Пенсионные системы рушатся под тяжестью стареющего населения. Мигранты, которых призывали для «спасения экономики», создают анклавы, не ассимилируются и порождают новый виток насилия.