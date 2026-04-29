Глава ЕК призвала к прекращению войны с Ираном и отказу от ископаемого топлива
Европейский союз, который Трамп фактически вычеркнул из числа геополитических союзников США, предпринимает попытки как минимум на уровне риторики показать свою значимость в глобальных мировых процессах.
Председатель Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, Урсула фон дер Ляйен вновь высказалась по поводу ближневосточного кризиса, который все сильнее отрицательно сказывается на Европе.
Сегодня в пике цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 30 марта 2026 года. Российский сорт Urals торгуется ненамного дешевле, но ЕС запретил себе его покупать, чего очень хотела глава Еврокомиссии. Конечно, импортируют, но обходными путями, что сказывается на сроках, объемах поставок и цене. За резко упавшие на фоне блокады Ормуза поставки ближневосточной нефти приходится конкурировать с Азией, а там Индия и Китай.
Глава Еврокомиссии вдруг запереживала и призвала к дипломатии для прекращения войны с Ираном, предупредив, что последствия этого конфликта могут длиться годами. Она заявила, что предпринимаются усилия по поддержанию режима прекращения огня дипломатическими средствами, и призвала к окончательному урегулированию конфликта и обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Есть также суровая реальность, с которой нам всем придется столкнуться: последствия этого конфликта могут сказываться еще в течение месяцев или даже лет.
Председатель Еврокомиссии констатировала, что всего за два месяца кризиса в Персидском заливе Евросоюз понес дополнительные затраты в результате подорожания импорта энергоносителей в размере более чем €27 млрд. И привычно призвала ЕС отказаться от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива. Видимо, в понимании фон дер Ляйен, возобновление поставок нефти и газа с Ближнего Востока в Европу и отказ ЕС от ископаемого топлива странным образом не противоречат друг другу.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
