Глава ЕК призвала к прекращению войны с Ираном и отказу от ископаемого топлива

Европейский союз, который Трамп фактически вычеркнул из числа геополитических союзников США, предпринимает попытки как минимум на уровне риторики показать свою значимость в глобальных мировых процессах.

Председатель Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, Урсула фон дер Ляйен вновь высказалась по поводу ближневосточного кризиса, который все сильнее отрицательно сказывается на Европе.



Сегодня в пике цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 30 марта 2026 года. Российский сорт Urals торгуется ненамного дешевле, но ЕС запретил себе его покупать, чего очень хотела глава Еврокомиссии. Конечно, импортируют, но обходными путями, что сказывается на сроках, объемах поставок и цене. За резко упавшие на фоне блокады Ормуза поставки ближневосточной нефти приходится конкурировать с Азией, а там Индия и Китай.

Глава Еврокомиссии вдруг запереживала и призвала к дипломатии для прекращения войны с Ираном, предупредив, что последствия этого конфликта могут длиться годами. Она заявила, что предпринимаются усилия по поддержанию режима прекращения огня дипломатическими средствами, и призвала к окончательному урегулированию конфликта и обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Есть также суровая реальность, с которой нам всем придется столкнуться: последствия этого конфликта могут сказываться еще в течение месяцев или даже лет.

Председатель Еврокомиссии констатировала, что всего за два месяца кризиса в Персидском заливе Евросоюз понес дополнительные затраты в результате подорожания импорта энергоносителей в размере более чем €27 млрд. И привычно призвала ЕС отказаться от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива. Видимо, в понимании фон дер Ляйен, возобновление поставок нефти и газа с Ближнего Востока в Европу и отказ ЕС от ископаемого топлива странным образом не противоречат друг другу.
  1. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 15:23
    Как разнообразно насмехались над Милее... а он на фоне/примере гейропейских лидеров/политиков, выглядит вполне адекватным!!!
    1. Sky Strike fighter Звание
      +3
      Сегодня, 15:27
      Урсула фон дер Ляйен уверенно смотрит в будущее Европы.Вернее вглядывается. Как и прежде вглядывалась. Профессиональный опыт по профессии гинеколога пригодился на посту главы Еврокомиссии.
      1. rocket757 Звание
        0
        Сегодня, 15:32
        По прежней профессии она всегда должна была видеть перспективы... ну или отсутствие таковых.
        Куда под её надзором катится гейропа, можно представить... хотя, это ведь их дела, это их рай, нам на него должно быть пофиг, абсолютно, совсем...
      2. Mouse Звание
        0
        Сегодня, 15:32
        Близорукость однако......
      3. Zoldat_A Звание
        0
        Сегодня, 15:56
        Цитата: Sky Strike fighter
        Урсула фон дер Ляйен уверенно смотрит в будущее Европы.Вернее вглядывается.
    2. Aken Звание
      0
      Сегодня, 15:48
      Как разнообразно насмехались над Милее...

      Тоже так подумал. Поначалу.
      Поразмыслив пришёл к выводу, что Милею, как человеку Трампа, позволяется чуть больше, чем той же Урсуле.
  2. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 15:30
    Цитата: Sky Strike fighter
    Профессиональный опыт по профессии гинеколога пригодился
    Зато всегда руки в тепле wink
  3. Глухой Звание
    +2
    Сегодня, 15:35
    Отказались от АЭС. Потом газ им вырубили. Теперь еще от нефти. Может у них 365 дней в году лето?
    Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума lol
    1. KukuRuzvelt Звание
      0
      Сегодня, 15:57
      Зеленую энергию они хотят и голубую любовь. А там хоть в космос на радужной тяге.
  4. кредо Звание
    +2
    Сегодня, 15:41
    ...в понимании фон дер Ляйен, возобновление поставок нефти и газа с Ближнего Востока в Европу и отказ ЕС от ископаемого топлива странным образом не противоречат друг другу.

    "Какие могут быть противоречия" подумала Урсула, когда старый учитель географии стал ей задавать наводящие вопросы, и продолжила - "Ископаемое топливо, это то что выкапывают лопатой или трактором, а нефть и газ сами выходят на поверхность, значит они не ископаемые."

    "Вы в этом уверены?" - спросил учитель, задумчиво глядя на Урсулу.
    "Да, герр учитель. Абсолютно уверена. Это же элементарно, в одном случае копают, а в другом случае качают, поэтому те что копают называются ископаемые, а те что качают - добываемыми" - отчеканила Урсула и с гордо поднятой головой обвела взглядом присутствующих.
    Присутствующие всем своим видом показывали, что они придерживаются того же мнения. lol
    1. Zoldat_A Звание
      0
      Сегодня, 15:59
      Цитата: кредо
      а те что качают - добываемыми"
      Те, что выкачивают - "искачаемые".
      laughing
  5. Aken Звание
    +1
    Сегодня, 15:43
    Отличный план.
    Надо просто отказаться от нефти и блокада Ираном пролива окажется бессмысленной.
    А она хитра и дальновидна!
  6. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 15:48
    Импортируют обходными путями ,но дороже .Это может идти и в бюджет ,а может и мимо .Мировой теневой флот переходит,с выполнением всех правил IMO под Российский флаг !!!
    На счёт Урсулы ,она перепленула саму Гретту Тунберг пл доходам . good
  7. BrTurin Звание
    0
    Сегодня, 15:51
    призвала ЕС отказаться от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива

    отказаться в пользу чего.... на что менять то будут и за чей счет - все бюджеты сейчас drang nach osten, а они не резиновые....