Вдоль берега реки Туапсе выставили дополнительные боновые заграждения

Вдоль берега реки Туапсе выставили дополнительные боновые заграждения

Вдоль берега реки Туапсе на фоне пожара на НПЗ и утечки нефтепродуктов выставлен дополнительный рубеж боновых заграждений. Работа идет круглосуточно, ситуация под полным контролем.

Как сообщает оперштаб региона, для ликвидации последствий ЧС в Туапсе прибыли более 300 специалистов из муниципалитетов Краснодарского края. Распространения пожара на НПЗ в Туапсе больше нет, в настоящее время пожарные делают всё, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Специалисты из МЧС, «Кубань-СПАС» и с предприятий ТЭК продолжают очистку морского побережья от мазута. Уже собрано и вывезено около 10 тысяч кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси. Соответствующие работы идут на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки, а также на береговой линии.



Между тем региону может грозить экологическая катастрофа — нефть растекается на площади до 12 квадратных километров, загрязняя акваторию Черного моря. Также загрязнению подверглись почва, лес и водные объекты, включая реки. Кроме того, в воздухе выявлено превышение нормы концентрации бензола. Жителям Туапсе рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, а при необходимости — на улицах использовать маски. Как известно, при отравлении бензолом нарушается правильная работа клеток. Воздействие бензола также увеличивает риск развития лейкемии и других опасных заболеваний крови.
    Сегодня, 15:48
    Всё для народа!!! Так держать 👍.