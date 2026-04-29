В Германии арестовали гражданина Казахстана по подозрению в шпионаже в пользу РФ

338 2
В Германии арестовали гражданина Казахстана по подозрению в шпионаже в пользу РФ


В Германии продолжают отлавливать «шпионов» – теперь уже из Центральной Азии. Как сообщает Spiegel со ссылкой на федеральную прокуратуру ФРГ, в Берлине 28 апреля задержан гражданин Казахстана Сергей К. Его подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев передавал информацию сотруднику российской разведки.



По версии следствия, которой руководит генеральный прокурор Йенс Роммель, мужчина собирал и направлял данные о военной помощи Германии Украине. Также в его «послужном списке» – фотографии общественных зданий и военных колонн. Еще, по заявлению обвиняющей стороны, он передавал сведения, которые могли быть использованы для выбора потенциальных объектов саботажа.

Прокуратура, впрочем, признает: часть информации находилась в открытом доступе. Но это не мешает немецким стражам порядка видеть в этом «агентурную деятельность».

Это не единичный случай. В марте прокуратура ФРГ задержала двух человек за шпионаж за главой немецкого производителя беспилотников. А совсем недавно напомним, по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий были арестованы 43-летний гражданин Украины и 45-летний гражданин Латвии. Их автомобиль с латвийскими номерами остановили на автобане А6. При досмотре нашли поддельные документы, камеры, дрон, GPS-трекеры и рации.

Теперь – казахстанец. Посол России в Германии Сергей Нечаев недавно предупреждал: тема «шпиономании» в ФРГ все нагнетается все сильнее. А россиянам и представителям русскоязычной диаспоры, по его словам, следует проявлять осмотрительность при проживании в недружественных странах.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Степняк
    Степняк
    0
    Сегодня, 15:55
    Ну, если Сергей и вправду работал на нас, то МИДу надо выделить ту же энергию, как при освобождении "русских" лётчиков из индийской тюрьмы. Нас мало осталось. Надо биться за каждого.
    1. Комментарий был удален.
    Самый вежливый
      Самый вежливый
      0
      Сегодня, 16:04
      Он гражданин РК и с какой стати МИД РФ должен вмешиваться?!
      Это скорей на медвежью услугу походит.