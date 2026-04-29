В Германии арестовали гражданина Казахстана по подозрению в шпионаже в пользу РФ
В Германии продолжают отлавливать «шпионов» – теперь уже из Центральной Азии. Как сообщает Spiegel со ссылкой на федеральную прокуратуру ФРГ, в Берлине 28 апреля задержан гражданин Казахстана Сергей К. Его подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев передавал информацию сотруднику российской разведки.
По версии следствия, которой руководит генеральный прокурор Йенс Роммель, мужчина собирал и направлял данные о военной помощи Германии Украине. Также в его «послужном списке» – фотографии общественных зданий и военных колонн. Еще, по заявлению обвиняющей стороны, он передавал сведения, которые могли быть использованы для выбора потенциальных объектов саботажа.
Прокуратура, впрочем, признает: часть информации находилась в открытом доступе. Но это не мешает немецким стражам порядка видеть в этом «агентурную деятельность».
Это не единичный случай. В марте прокуратура ФРГ задержала двух человек за шпионаж за главой немецкого производителя беспилотников. А совсем недавно напомним, по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий были арестованы 43-летний гражданин Украины и 45-летний гражданин Латвии. Их автомобиль с латвийскими номерами остановили на автобане А6. При досмотре нашли поддельные документы, камеры, дрон, GPS-трекеры и рации.
Теперь – казахстанец. Посол России в Германии Сергей Нечаев недавно предупреждал: тема «шпиономании» в ФРГ все нагнетается все сильнее. А россиянам и представителям русскоязычной диаспоры, по его словам, следует проявлять осмотрительность при проживании в недружественных странах.
