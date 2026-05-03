Миф о «древних украх» и война
Кадр фильма «Гетманские клейноды» (1993 год)
«Древние укры»
В российских СМИ и блогосфере до открытия Украинского фронта в 2014–2022 гг. было принято иронизировать над поделками украинского мифотворчества. О том, что «древние укры» обязаны своим появлениям неземным цивилизациям. Что украинский язык древнейший на планете, язык Ноя и основа для всех древнейших языков. Что украинская мифология самая древняя в мире. Что древние укры создали все древнейшие цивилизации на планете, включая египетскую и шумерскую. Что укро-арии создали основу европейской цивилизации — Древнюю Грецию и Древний Рим. Об украинском происхождении Заратуштры, Будды, Иисуса, Гомера и Ахилла.
Украинский писатель Сергей Плачинда, один из создателей новой украинской мифологии, писал:
Плачинда известен такими работами, как «Словарь древнеукраинской мифологии», «Мифы и легенды Древней Украины», «Лебедия. Как и когда возникла Украина». Амазонки, пеласги, этруски, гиксосы и венеды были, по мнению писателя, украинскими племенами.
Таких писателей и идеологов была масса. От весьма популярных, которые становились экспертами, ведущими и крупными блогерами на ТВ и во всех СМИ, до маргинальных, имеющих узкий круг последователей.
В России, да и тогдашней Украине, большинство здравомыслящих людей смеялись над такими мифами. Мол, в каждой стране есть деревенские дурачки, люди с психическими отклонениями.
Однако, как показала история раскола Русского мира, братоубийственной бойни и Украинского фронта, который уже поглотил жизни сотен тысяч русских людей (включая русских-малороссов-украинцев), нельзя недооценивать врага по идеологическому, информационному противостоянию.
К сожалению, страшный опыт Третьего рейха был к этому времени практически забыт. А ведь именно идеологи Германского рейха создали концепцию первородства германо-арийцев, германского языка. Возродили языческую магическую идеологию, с господством проекта «Чёрного солнца» (Schwarze Sonne), обратной, левосторонней свастики.
Создали страшный античеловеческий проект и бросили в бой, пытаясь уничтожить Советскую (русскую) цивилизацию с её альтернативным глобальным проектом на основе социальной справедливости и этики совести. Тогда страшная бойня унесла десятки миллионов жизней. Русский мир понёс огромные жертвы, закрывая этот прорыв в инферно (ад), уничтожая чёрно-коричневую чуму.
«Русские янычары»
Западники умеют в стратегию, создавая глобальные и региональные проекты на десятки и даже сотни лет вперёд. Поэтому опыт гитлеровской Германии не забыли, а вполне успешно использовали в «незалежной» Украине.
Сначала раскололи единую Русскую цивилизацию, русский суперэтнос в 1991 году, добившись разделения Великой России на три русских государства. Расчленив единый русский суперэтнос.
Затем стали промывать мозги на тему «литвинов» в Белой Руси и «древних укров» на Украине (Малой Руси). Превращая «советских украинцев», то есть русских, но в рамках искусственно созданной в СССР украинской государственности и украинской этнической химеры (Как большевики создали Украину), уже в «самостийных» украинцев. В «русских янычар», русских по крови (во всех поколениях предков до Богдана Хмельницкого и Святослава Игоревича) и языку, но ненавидящих русскость, русскую историю, культуру и язык.
В сущности, формируются поколения «укров-орков», если взять понятийную базу вселенной британского писателя Джона Толкина. Орки — это испорченные, изуродованные тёмной магией эльфы. В фильме «Властелин колец» Саруман говорит капитану урук-хай:
Часть Русского мира — историческая Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская Русь, Малая Русь-Россия, Новороссия — была оторвана от Большой (Великой) России. Часть русского суперэтноса — русских-малороссов-украинцев — изуродовали, испортили, промыли им мозги.
Это привело к тому, что либеральную, националистическую толпу удалось выгнать на два майдана (2004 и 2014 годы), разрушить концепцию постсоветской, нейтральной Украины, которая как «ласковый телёнок двух маток сосёт» (имела выгоды за счёт дружбы с Западом и РФ). Спровоцировать гражданскую войну, символом которой стала чудовищная бойня в Одессе и расстрелянный Донбасс. В итоге спровоцировать войну двух русских держав, которая продолжается до настоящего времени.
Создать Украинский фронт, как часть «перезагрузки матрицы» в виде облегчённой версии Четвёртой мировой войны, угрожая развалом РФ и превращением русских в такой же этнографический материал, как «украинцы», которые готовы «хоть тушкой, хоть чучелом» свалить из Украины и стать поляком, немцем или канадцем.
Превратить Новороссию и Малую Русь в поле боя, новую Руину, где истребляется демографический потенциал Русской цивилизации и Русского народа. Где западники хоронят будущее России, решают «русский вопрос» в русле расчленения и поглощения Русской земли. Преобразования русских в этнографическое «мясо», лишённое языка, культуры и истории.
Так смешные басни и мифы стали основой для страшных и совершенно несмешных региональных и глобальных событий. Поэтому украинскую мифологию необходимо изучать, как вражескую и очень опасную методику информационной, культурно-идеологической войны, которую хозяева Запада ведут против Руси-России уже более тысячи лет.
