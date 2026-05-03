Миф о «древних украх» и война

Кадр фильма «Гетманские клейноды» (1993 год)


«Древние укры»


В российских СМИ и блогосфере до открытия Украинского фронта в 2014–2022 гг. было принято иронизировать над поделками украинского мифотворчества. О том, что «древние укры» обязаны своим появлениям неземным цивилизациям. Что украинский язык древнейший на планете, язык Ноя и основа для всех древнейших языков. Что украинская мифология самая древняя в мире. Что древние укры создали все древнейшие цивилизации на планете, включая египетскую и шумерскую. Что укро-арии создали основу европейской цивилизации — Древнюю Грецию и Древний Рим. Об украинском происхождении Заратуштры, Будды, Иисуса, Гомера и Ахилла.



Украинский писатель Сергей Плачинда, один из создателей новой украинской мифологии, писал:

Украинская мифология — наидревнейшая в мире. Она стала основой всех индоевропейских мифологий точно так же, как древнейший украинский язык — санскрит — стал праматерью всех индоевропейских языков.

Плачинда известен такими работами, как «Словарь древнеукраинской мифологии», «Мифы и легенды Древней Украины», «Лебедия. Как и когда возникла Украина». Амазонки, пеласги, этруски, гиксосы и венеды были, по мнению писателя, украинскими племенами.

Таких писателей и идеологов была масса. От весьма популярных, которые становились экспертами, ведущими и крупными блогерами на ТВ и во всех СМИ, до маргинальных, имеющих узкий круг последователей.

В России, да и тогдашней Украине, большинство здравомыслящих людей смеялись над такими мифами. Мол, в каждой стране есть деревенские дурачки, люди с психическими отклонениями.

Однако, как показала история раскола Русского мира, братоубийственной бойни и Украинского фронта, который уже поглотил жизни сотен тысяч русских людей (включая русских-малороссов-украинцев), нельзя недооценивать врага по идеологическому, информационному противостоянию.

К сожалению, страшный опыт Третьего рейха был к этому времени практически забыт. А ведь именно идеологи Германского рейха создали концепцию первородства германо-арийцев, германского языка. Возродили языческую магическую идеологию, с господством проекта «Чёрного солнца» (Schwarze Sonne), обратной, левосторонней свастики.

Создали страшный античеловеческий проект и бросили в бой, пытаясь уничтожить Советскую (русскую) цивилизацию с её альтернативным глобальным проектом на основе социальной справедливости и этики совести. Тогда страшная бойня унесла десятки миллионов жизней. Русский мир понёс огромные жертвы, закрывая этот прорыв в инферно (ад), уничтожая чёрно-коричневую чуму.

«Русские янычары»


Западники умеют в стратегию, создавая глобальные и региональные проекты на десятки и даже сотни лет вперёд. Поэтому опыт гитлеровской Германии не забыли, а вполне успешно использовали в «незалежной» Украине.

Сначала раскололи единую Русскую цивилизацию, русский суперэтнос в 1991 году, добившись разделения Великой России на три русских государства. Расчленив единый русский суперэтнос.

Затем стали промывать мозги на тему «литвинов» в Белой Руси и «древних укров» на Украине (Малой Руси). Превращая «советских украинцев», то есть русских, но в рамках искусственно созданной в СССР украинской государственности и украинской этнической химеры (Как большевики создали Украину), уже в «самостийных» украинцев. В «русских янычар», русских по крови (во всех поколениях предков до Богдана Хмельницкого и Святослава Игоревича) и языку, но ненавидящих русскость, русскую историю, культуру и язык.

В сущности, формируются поколения «укров-орков», если взять понятийную базу вселенной британского писателя Джона Толкина. Орки — это испорченные, изуродованные тёмной магией эльфы. В фильме «Властелин колец» Саруман говорит капитану урук-хай:

Ты хорошо знаешь, как появились орки? Когда-то они были эльфами. Тёмные силы захватили их, пытали и увечили. Ужасная, искалеченная форма жизни. Я усовершенствовал её, мой боевой урук-хай. Кому ты служишь?

Часть Русского мира — историческая Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская Русь, Малая Русь-Россия, Новороссия — была оторвана от Большой (Великой) России. Часть русского суперэтноса — русских-малороссов-украинцев — изуродовали, испортили, промыли им мозги.

Это привело к тому, что либеральную, националистическую толпу удалось выгнать на два майдана (2004 и 2014 годы), разрушить концепцию постсоветской, нейтральной Украины, которая как «ласковый телёнок двух маток сосёт» (имела выгоды за счёт дружбы с Западом и РФ). Спровоцировать гражданскую войну, символом которой стала чудовищная бойня в Одессе и расстрелянный Донбасс. В итоге спровоцировать войну двух русских держав, которая продолжается до настоящего времени.

Создать Украинский фронт, как часть «перезагрузки матрицы» в виде облегчённой версии Четвёртой мировой войны, угрожая развалом РФ и превращением русских в такой же этнографический материал, как «украинцы», которые готовы «хоть тушкой, хоть чучелом» свалить из Украины и стать поляком, немцем или канадцем.

Превратить Новороссию и Малую Русь в поле боя, новую Руину, где истребляется демографический потенциал Русской цивилизации и Русского народа. Где западники хоронят будущее России, решают «русский вопрос» в русле расчленения и поглощения Русской земли. Преобразования русских в этнографическое «мясо», лишённое языка, культуры и истории.

Так смешные басни и мифы стали основой для страшных и совершенно несмешных региональных и глобальных событий. Поэтому украинскую мифологию необходимо изучать, как вражескую и очень опасную методику информационной, культурно-идеологической войны, которую хозяева Запада ведут против Руси-России уже более тысячи лет.
  1. Schneeberg Звание
    +5
    3 мая 2026 05:37
    Я ещё в начале 90-х читал учебник по истории Украины. Чуть до смерти не обхохотался laughing
    1. Nexcom Звание
      +7
      3 мая 2026 05:47
      ...а в свободное от охоты на мамонтов время древние укры плясали возле костра, пели Щеневмэрла и Батько наш Бандера.... wassat само собой проклинали клятых москалей которые сожрали всех мамонтов и выловили всю рыбу. при этом древнеукрские Оксанки любовно вышивали иголками из рыбьих костей жовтоблакитный прапор. lol А великий Вождь раздавал наряды на копку Чорного Моря....Так зарождалась древняя Украина. lol
      1. Illanatol Звание
        0
        3 мая 2026 08:30
        
      2. Андрей Николаевич Звание
        +2
        3 мая 2026 10:25
        Дмитрий, ВЫ забыли еще их вековые проклятья в сторону "жЫдов". У них во всем виноваты- "кляти москали и жЫды".
        1. Nexcom Звание
          +1
          3 мая 2026 12:03
          таки да, забыл. ибо я не древний укр...
          я с Урала, из СССР. yes
      3. bk0010 Звание
        +1
        3 мая 2026 10:33
        Цитата: Nexcom
        ...а в свободное от охоты на мамонтов время древние укры плясали возле костра,
        Надо смотреть глубже во времени! Как вы думаете, от кого произошли те обезьяны, из которых потом эволюционировали люди? То-то!
        1. Nexcom Звание
          +2
          3 мая 2026 12:05
          как от кого? belay неправильные обезьяны произошли конечно от клятых древних москалей которые пакостили древнешумерским украм. а правильные обезяны от которых произошёл чоловик разумний - только от шумероукров.разве может быть другое мнение?? lol laughing

          зы подарить им что ли идею эволюции человечества? what
        2. Grencer81 Звание
          0
          3 мая 2026 14:52
          Как от кого?От протоукра по фамилии Мартыщенко, которого угнетал злой москаль Гаврила.
        3. ANB Звание
          +1
          3 мая 2026 14:58
          . Надо смотреть глубже во времени! Как вы думаете, от кого произошли те обезьяны

          Враньё. Укры намного древнее. От них произошли динозавры. :)
    2. Кот28.Ру. Звание
      +5
      3 мая 2026 06:02
      И ни один щирый так и не смог назвать правителей "Украины" до появления УССР.Ни одного. lol
      1. Nexcom Звание
        +4
        3 мая 2026 06:04
        это частности (с). главное что древние укры были. laughing
        1. Rodez Звание
          +1
          3 мая 2026 07:45
          Цитата: Nexcom
          главное что древние укры были

          "ты видишь суслика ?.. - нет... - а он есть !"@
          :)
          1. nepunamemuk Звание
            +1
            3 мая 2026 14:38
            "ти бачиш ховраха?.. - ні... - а він є!"
      2. Schneeberg Звание
        +2
        3 мая 2026 08:06
        Цитата: Кот28.Ру.
        И ни один щирый так и не смог назвать правителей "Украины" до появления УССР
        Все потому что и не было-то никакой Украины wink
        1. tatra Звание
          -3
          3 мая 2026 08:15
          Ну так всех 15 Государств на территории РИ и СССР не было до захвата и расчленения СССР его врагами .
          1. Schneeberg Звание
            +7
            3 мая 2026 10:41
            Ну так всех 15 Государств на территории РИ и СССР не было до захвата и расчленения СССР его врагами
            Вы плохо знаете историю. Было Великое княжество Литовское, Княжество Молдавии и Валахии, царство в Грузии, эмираты на территории Азербайджана и ханства на территории современной Центральной Азии. Только об одних хихлов и эстонцев с латышами все ноги вытирали
            1. tatra Звание
              -4
              3 мая 2026 12:13
              Вы плохо прочитали мой комментарий . Ни в РИ , ни в СССР ,не было таких Государств ,которые создали для себя враги СССР захватившие СССР ,и поделившие его между собой
            2. AndreyM Звание
              0
              3 мая 2026 21:42
              Цитата: Schneeberg
              Было Великое княжество Литовское, Княжество Молдавии

              Но они были совмем не в тех границах, в каких сейчас существуют Литва и Молдавия
              1. gsev Звание
                0
                Вчера, 01:47
                Цитата: AndreyM
                Но они были совмем не в тех границах, в каких сейчас существуют Литва и Молдавия

                ВКЛ долгое время доминировало в Восточной Европе и если бы литовцы приняли Православие своей религией Москва, Новгород, Псков, Тверь и Рязань скорее всего вошли бы в состав Литовского государства. После объединения Литвы с Польшей католики и паны начали в Речи Посполитой притеснять православных и простой народ , что и привело к утрате этим государством своей независимости. Молдавия никогда не играла значимой роли в Европе. Хотя глупый шовинистический учебник для молдавских школьников после 1990 года "История румын" преподносит историю Молдавии очень гипертрофировано.
    3. Кузнец 55 Звание
      +3
      3 мая 2026 08:24
      Schneeberg , а вот интересно бы спросить европейцев . Как они относятся к тому , что они произошли от украинцев ?
      Мне кажется они тоже обхохочутся .
      Но странным образом их никто не спрашивает , а те , кого может спросили , молчат .
      Вроде как Чуркин (ООН) хранцузов подколол , читали ли они украинские учебники ?
      Предлагаю Российской Академии наук отправить пару учебников европейским и американским филологам и историкам . И спросить их мнение .
      Да , и в Израиль тоже .
        Schneeberg
        +2
        3 мая 2026 10:43
        Как они относятся к тому , что они произошли от украинцев ?
        Все человечество произошло от обезьяны, а обезьяна произошла от хихлов. Теперь вы понимаете, насколько они все древние? wink
        1. Nexcom Звание
          +1
          3 мая 2026 12:30
          чем же древние укры прельстили самку обезьяны??? what lol чем уболтали???
      2. gsev Звание
        0
        Вчера, 01:54
        Цитата: Кузнец 55
        Предлагаю Российской Академии наук отправить пару учебников европейским и американским филологам и историкам .

        Русофобские учебники для Восточной Европы писались и пишутся на западные гранты под чутким руководством западно-европейских и американских историков. Это в СССР и в России преподаватель-историк чаще фрондирующий диссидент, а в Великобритании во время войны историков мобилизуют в разведку и контрразведку..Историк Фараго написал хорошую книгу про Абвер, но он же принимал участие в операции "Расщепляющий фактор" на чехословацком направлении в результате которой Сталин, Берия и Абакумов фактически стали агентами влияния Аллена Даллеса с 1947 по 1953 год и ЦРУ ими манипулировало.
  2. torbas41 Звание
    +2
    3 мая 2026 05:52
    Часть Русского мира — историческая Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская Русь, Малая Русь-Россия, Новороссия — была оторвана от Большой (Великой) России. Часть русского суперэтноса — русских-малороссов-украинцев — изуродовали, испортили, промыли им мозги.
    . Великая Россия, в то время когда запад промывал мозги части Русского мира, была занята разделом этого мира и награбленного в этом мире, По мнению автора получается Украина сама по себе оторвалась от суперэтноса, который в настоящее время тает на глазах и в самой России.
    1. Rodez Звание
      +1
      3 мая 2026 07:49
      Цитата: torbas41
      По мнению автора получается Украина сама по себе оторвалась

      неверно, по мнению автора :
      опыт гитлеровской Германии не забыли, а вполне успешно использовали в «незалежной» Украине
    2. Panin (michman)
      -1
      3 мая 2026 15:07
      Цитата: torbas41
      Часть Русского мира — историческая Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская Русь, Малая Русь-Россия, Новороссия — была оторвана от Большой (Великой) России. Часть русского суперэтноса — русских-малороссов-украинцев — изуродовали, испортили, промыли им мозги.
      . Великая Россия, в то время когда запад промывал мозги части Русского мира, была занята разделом этого мира и награбленного в этом мире, По мнению автора получается Украина сама по себе оторвалась от суперэтноса, который в настоящее время тает на глазах и в самой России.

      Кто то считает, что русский мир существует, а кто-то не хочет быть его частью. Помню показывали ролик о наших десантниках в гостомеле. Там они машины заворачивали. Водитель пробурчал "русский мир, мать его"
  3. север 2 Звание
    0
    3 мая 2026 06:12
    тут автор совершенно не прав , когда он пишет ,что ...раскололи единую русскую цивилизацию , русский суперэтнос в 1991 году . Это было сделано ещё раньше , в 1917 году ! То что случилось сейчас с обнаружением великих укров , мол , превосходящих русскую нацию и требующих её уничтожения или хотя бы подчинения , это могла начаться сразу после Октябрьского переворота , благо фактически каждой бывшей губернии образовывались "независимые " и "самостоятельные " республики под предводительством большевиков , Слава Богу , он России тогда послал Сталина и тот всё опять объединил в единую империю под названием СССР. Но поскольку Сталин тоже был большевик , то в империя СССР была создана не по географически- экономическому принципу деления её составных территорий , а по национальному делению , притом в каждой из её составлявших республик были ещё и собственные ЦК собственных Коммунистических партий , и что , самое опасное , были ещё и собственные парламенты -Верховные советы , собственная конституция и т. д . Одновременное довоенное чистка Сталиным всякого рода внутренних врагов предполагала затаится , например исповедующим , мол ,превосходство украинцев над русскими и одновременно ждать к прихода к власти в СССР "своего " . И пришёл Хрущёв . Только ленивый уже не писал , как Хрущёв выпустил из лагерей
    бандеровцев -проповедников превосходства украинцев над русскими. Брежнев тоже не принял ни каких ревизий что бы разобраться - не бродить ли эта там превосходства над русскими брага , в Украинской ССР и Прибалтийских ССР . А она там очень сильно бродило . А рвануло в 1991 году . Кстати с с РФ тоже может случится тоже самое , если и дальше РФ делит не по географически-экономическому , а по национальному принципу на республики , края и области .
    1. Борис Сергеев Звание
      +3
      3 мая 2026 06:29
      Комментарии под стать утверждению автора "в рамках искусственно созданной в СССР украинской государственности".

      Украинскую государственность создавали не в СССР, а задолго до него и задолго до III съезда РСДРП, на котором и появились большевики. Взять хотя бы Грушевского:

      "История Украины-Руси» (укр. Історія України-Руси) — десятитомная монография украинского историка и идеолога украинства Михаила Грушевского. Охватывает историю земель современной Украины до середины XVII века. Первый том «Истории Украины-Руси» был издан во Львове в 1898 году."

      Обоснование отделения Украины появилось, таким образом, ещё в XIX веке.
      1. Rodez Звание
        +4
        3 мая 2026 08:01
        Цитата: Борис Сергеев
        Первый том «Истории Украины-Руси» был издан во Львове в 1898 году

        с 1894-го года занимался (новой) историей восточной европы во львове (австро-венгрия), а в 1919-м уехал в вену

        п.с. но то, что он был и академиком академии наук ссср, того, однако, не отнять
        1. Борис Сергеев Звание
          +1
          3 мая 2026 09:44
          И умер при странных обстоятельствах. Или лучше было его в эмиграцию выпереть?
      2. Schneeberg Звание
        +2
        3 мая 2026 08:08
        Цитата: Борис Сергеев
        Взять хотя бы Грушевского
        Вот этот самый Грушевский и придумал Украину. А потом как ни а чем не бывало, сотрудничал с большевиками
        1. Борис Сергеев Звание
          +2
          3 мая 2026 09:47
          Никакого особого "сотрудничества" с большевиками там не было: держали его подле себя, чтобы был под контролем, Грушевский же выбрал "золотую клетку" перед неустроенностью эмиграции.
    2. Борис Сергеев Звание
      +2
      3 мая 2026 06:46
      После падения самодержавия на Украине сразу появились "самостийники", готовые поставить вопрос об государственной самостоятельности Украины. Временное правительство было вынуждено вступить с ними в переговоры, прося отложить вопрос об отделении Украины до Учредительного собрания. В ноябре 1917- сразу после падения Временного правительства- была провозглашена Украинская народная республика, которая в 1918 году заявила о своей государственной самостоятельности. Именно с ней и боролись большевики , одержав в конце концов верх и присоединив Украину в рамках Договора об образовании СССР.

      То, что у союзных республик сохранялись формальные признаки независимых государств, не угрожало единству страны в течение 70 лет, пока действовала партийная система. К слову, штаты США формально являются отдельными государствами, что ничуть не ведет к раздроблению государства. Проблемы с федеративным устройством начались, когда КПСС была отстранена от власти и рычаги управления захватили олигархические структуры, поддерживаемые иностранными разведками. Их основной задачей стало раздробление страны и устранение геополитического конкурента Западу. На этом условии местная олигархия получала ресурсы осколков СССР и возможность вкладывать наворованное на Западе.
      1. Борис Сергеев Звание
        +6
        3 мая 2026 07:36
        Отнюдь не случайно, что первому, кому Ельцин отрапортовал о развале СССР, был президент США.
    3. tatra Звание
      -5
      3 мая 2026 06:55
      Вся ваша "история " нашей страны и народа ,враги СССР ,это оправдание захвата вами СССР ,да того ,что вы сделали против других врагов СССР . И если Вы называете Октябрьскую революцию переворотом ,о что тогда в -Вашем понимании революция .?
      И ,поскольку враги СССР примитивные ,и одинаковые ,заранее продшу не отвечать как все вы -'а вот Ленин говорил переворот ".
    4. Rodez Звание
      +2
      3 мая 2026 08:43
      Цитата: север 2
      империя СССР была создана не по географически- экономическому принципу деления её составных территорий , а по национальному делению

      позже, судя по его заметкам, он понял, что "был неправ", но, к сожалению, исправить уже не успел... а так да, это был конек большевизма, им "страдали" и берия и хрущев...
      1. Борис Сергеев Звание
        +1
        3 мая 2026 10:00
        Какой "конек" большевизма? Федеративное устройство появилось с положением, что СССР открыт к принятию других республик, под которыми, прежде всего, имелась в виду Германия. Ожидания революции в Европе были тогда высоки. С этой данностью- федеративностью - потом и жили.

        При этом имело место проникновение и в советские, и в партийные органы националистов, которым была поставлена задача готовить почву к незалежности. В тех же советских фильмах этот процесс представлен наглядно- к примеру, фильм "Об этом забывать нельзя". С ними боролись, хотя нужно было это делать более последовательно.
      2. Борис Сергеев Звание
        +3
        3 мая 2026 10:07
        В любом случае, проблема не федеративное устройство и не большевики, а те, кто пришёл им на смену, ухватившись за государственные механизмы. Тогдашние представители "великороссов" тогда только приветствовали националистов- вспомните хотя бы Ельцина с его " Берите суверенитета, сколько хотите!"
  4. Wildcat Звание
    +3
    3 мая 2026 06:37
    ...закрывая этот прорыв в инферно (ад)
    Это когда эту статью прочитаешь и закроешь, "закрывая этот прорыв" ...
    ...ну зачем такое на сайте не маркируют... например, "вы это читаете это на свой страх и риск"... прямо же в глаза попало...
    ...так и веру в будущее Хомо Сапиенса недолго потерять...
    crying
    1. Сергей3 Звание
      +7
      3 мая 2026 07:01
      ...ну зачем такое на сайте не маркируют...

      А и не надо ничего маркировать, верните просто минусы к статье, мы, читатели, сами выразим своё мнение о статье.
  5. tatra Звание
    -4
    3 мая 2026 07:20
    У всех врагов ,захвативших республики СССР ,свои мифы о дореволюционной России ,включая ,у наших -о расчудесной России до коммунистов ,которая производила так много продовольствия ,что излишками "весь мир кормила ".
  6. Антоний Звание
    +5
    3 мая 2026 07:45
    русский суперэтнос
    Самсонов узнаваем с первых слов smile
  7. Антоний Звание
    +3
    3 мая 2026 07:51
    Вспомнил конец 80-х, восточная (!!!) украина (Харьков), общее настроение у них тогда было примерно такое - в Чернобыле это виноват союзный центр (такие тогда выражения были), Москва виновата, тогда еще нельзя было открыто говорить - Россия виновата, русские и т. д., но думали они именно так. Типа это союзный центр нам тут понастроил заводов, портов, электростанций, фабрик, шахт ну и прочее, а нам это не надо, нам бы "хатку да вишневый садочик близ нее", дачу короче если речь за горожан. А вот это вот все нам построенное Москвой это нам совсем не надо. На минуточку я эстонец и приехал туда тогда к ним из Таллинна. Передо мной они раскрывались так.
    1. Rodez Звание
      0
      3 мая 2026 09:43
      Цитата: Антоний
      Вспомнил конец 80-х, восточная (!!!) украина (Харьков)

      вы мне неожиданно напомнили, как в самом начале 90-х, уже из москвы я позвонил моему другу, профессору одной из кафедр одного из харьковских институтов, который я закончил в середине 80-х... он мне сказал уже тогда (практически первый год самостийности), что, посмотрев на заседания рады, понял, что это государство не жизнеспособно... и именно промышленные центры, харьков (помню расстрел там баррикад), днепропетровск, донбасс поднялись в 2014-м
      п.с. я вам охотно верю, такие впечатления не забываются, но "сгораю от любопытства" узнать, кто и именно в харькове мечтал "о вишневом садке коло хаты"...
      1. Антоний Звание
        +4
        3 мая 2026 11:30
        Не поверите. Люди, которые украинцами "стали". Украинцы в 1 поколении в общем. Отставник и его семья, он в отставку вышел где то в конце 70-х и обосновались в Харькове и его брат с семьей, они в гости приехали в Харьков, но сами жили в Николаеве с середины 80-х. Дачное их окружение также мыслило. Подобная точка зрения была озвучена и когда я был в гостях в селе в Черкасской области,годах в 90-91.
        1. Rodez Звание
          +2
          3 мая 2026 14:17
          Цитата: Антоний
          Украинцы в 1 поколении в общем

          спасибо за ответ... "да уж"@, как говорится, "понаехавшие" :)
          для харькова нетипично, а вот в запорожской, херсонской и николаевской областях "хуторян" много и как любой "гречкосей" (те же луддиты 20-го века), не приветствуют то, что выходит за рамки бычьего хвоста...
          много чего им досталось "безвозмездно, т.е. даром"@, хороший пример - учебный парусный барк "товарищ" в херсоне (в девичестве "горьх фок"), уже через 2 года (1993-й) самостийники на своих верфях не смогли его квалифицированно починить и отправили для этого в англию... там выяснилось, что денег на починку нет, впрочем, как и на содержание немногочисленного экипажа в "еуропах"... немцы его выкупили, заботливо восстановили, вернули исконное имя и теперь его можно видеть в штральзунде, а гречкосеи и тут наварились на полмиллиона на "на тоби боже, шо мени не гоже" :)
  8. Konnick Звание
    +6
    3 мая 2026 09:10
    Начато за здравие, а дальше за упокой...странная статья. Если про мифы, то и надо про мифы и их разоблачение, а то дальше какие-то пропагандистские штампы
    1. Ватник_
      0
      3 мая 2026 09:42
      Понять и простить? Утереться и забыть?
  9. Ватник_
    0
    3 мая 2026 09:40
    Таки да, из эльфа можно сделать орка, а вот из орка эльфа уже не получится. Более того и в мире с ними жить тоже не получиться, ибо они орки….
    Ну как то так.
  10. Lewww
    +2
    3 мая 2026 10:19
    Цитата: tatra
    Ну так всех 15 Государств на территории РИ и СССР не было до захвата и расчленения СССР его врагами .
    Вы ошибаетесь, СССР был союзом 15-ти самостоятельных государств с собственными границами.
    Это и стало одной из основных причин его распада в 91-м
    1. tatra Звание
      -3
      3 мая 2026 12:19
      Да хватит всё фальсифицировать как выгодно врагам СССР . Вы хоть прочитайте -что означает расшифровка ".СССР " А вы, враги СССР не только захватили СССР ,но и поделили его на ваши отдельные Государства вопреки воле большинства избирателей на референдуме о сохранении СССР ,что люто ненавидите друг друга ,и не захотели и дальше вместе жить в одной стране ,и весь ваш злобный антисоветский период это доказываете ,включая тем ,что вы развязываете войны между собой ,самозабвенно убиваете друг друга
      1. Lewww
        0
        Вчера, 14:42
        Да хватит всё фальсифицировать как выгодно врагам СССР . Вы хоть прочитайте -что означает расшифровка ".СССР "
        Это вы почитайте.

        Союзная республика это суверенное государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз ССР.
        У каждой республики-государства даже была своя конституция
        Каждая союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и пр.

        Т.е. формально СССР не был единым государством как ранее Российская Империя, где были не республики, а губернии.
        Поэтому в 91-м союз и развалился как карточный домик, ибо коммунисты в свое время не догадались отменить суверенитет и границы
  11. Андрей Николаевич Звание
    0
    3 мая 2026 10:22
    Есть у них там радио "Эра" году в 2016 слышал выступление какого то акадЭмика шароварных наук. Передаю дословно "Античный хЭрой ГЭракл народЫвся на Украине". У меня был шок.. Секунды 2-3 даже не дышал.. ))) И 80 процентов хрАнадян этому-верят!
    С детства, люблю анекдоты про украинство! Могу рассказывать, часами.
    1. СергейАлександрович Звание
      -3
      3 мая 2026 18:58
      И тем не менее, у них более сильная позиция чем в России. Они собрали из новейших исторических исследований то, что для них выгодно, и на этом выстроили собственную мифологию.
      В России же, имея более солидную базу и гораздо более выгодные условия для трактовки современных иссследований в свою пользу, предпочли по-прежнему придерживаться невыгодной западной мифологии.
      А конкретно, мифы о Геракле созданы в Средние века на основе жизнеописания Андрея Боголюбского (Андроника, императора Византийского). Местом рождения его может быть Севастополь. Более подробно расписывать не стану, желающие знают или же найдут где ознакомиться с материалом.
      1. Андрей Николаевич Звание
        +1
        3 мая 2026 20:48
        Сергей Александрович, и Вы туда же...)) Вы не "древний укр"?)))
        1. СергейАлександрович Звание
          0
          Вчера, 09:06
          Наша история фальсифицирована придворными немецкими историками, об этом ещё Ломоносов писал. Но у нас продолжают верить в историю от приезжих сочинителей.
  12. Макс1995 Звание
    +4
    3 мая 2026 10:44
    Пустое перемывание старых воспоминаний. И обвинение всяких прежних и стрелочников.
    Главное - ни словом не обмолвится об учителе нынешней елиты - Ельцине и его благодарных учеников в кремле.

    Кои профукали экономику, авиасттроение, автостроение, кораблестроение и прочеее....отдавали территории китаю, европе, но ни-ни упомянуть что и украину они профукали.... лучше валить все на 1)сначала майдано-олигархов 2)потом еврокомиссаров 3) потом госдеп 4) а как с Трампом надежа замириться появилась - на британию и германию...

    Вот такой вот флюгер...
    1. Попуас Звание
      +2
      3 мая 2026 11:38
      Полностью поддерживаю... hi
    2. tatra Звание
      -4
      3 мая 2026 12:22
      Враги ССCР -это аномалия ,и их идеология ,пропаганда ,их геополитика ,их "история " нашей страны и народа аномальные -всегда ПРОТИВ других ,а себя ,и то ,что они сами сделали ,они безумно боятся честно обсуждать
  13. Deadушка Звание
    +1
    3 мая 2026 11:35
    древнейший украинский язык
    - это чистейшей воды "суржик"., смесь наречий и польского.
    Не зря пшеки "хозяйничали" в тех регионах несколько столетий(занимаясь практически выселением и уничтожением народностей).
  14. LuZappa Звание
    -1
    3 мая 2026 11:57
    Амазонки, пеласги, этруски, гиксосы и венеды были, по мнению писателя, украинскими племенами.

    Украинцы приручили лошадь, изобрели колесо и Иисус тоже был украинцем...
  15. Fangaro Звание
    0
    3 мая 2026 18:07
    А как можно писать о первородстве Украины, если климат Месопотамии, Египта, северной Африки и всего ближнего, среднего Востока был благосклонее?
    Нужно не учебники читать и в школу ходить, а читать всякую фигню?
    Ну ладно, пусть на Украине разгул шайтанизма. Но школу все должны закончить. В школах преподы, в основном преподши. Они же по учебникам учили.
    Вы хотите сказать, что в учебниках истории древнего мира, в легендах и мифах древней Греции, в Римской истории, в истории средних веков, везде было впечатано "Украина"?!
    На русском? Или латынью? Или как?!
    Мнение интересное. Но Вы точно не ортодокс, который про себя или хорошо, или ничего?
  16. Wratch Звание
    0
    3 мая 2026 18:42
    А.Бушков "Корабль дураков" книжка довольно почтенная по возрасту,но.... полистать стоит)
  17. MikMichel Звание
    0
    3 мая 2026 21:28
    в поле боя, новую Руину, где истребляется демографический потенциал Русской цивилизации и Русского народа

    Демографический потенциал Русской цивилизации и Русского народа истребляется вовсе не там, а в самой РФ, где наблюдается просто демографическая катастрофа. Ну, не хотят граждане размножаться в условиях беспросветного существования, ведь им уже больше 30 лет вбивали в голову, что в этой жизни важно только личное благосостояние, что жить нужно для себя, а государство вам ничего не должно, денег нет, но вы держитесь, хотите денег - идите в бизнес, макарошки всегда стоят одинаково, и ипотека, как узаконеное рабство на 20 и более лет, и т.д. и т.п. В итоге имеем то, что имеем - депопуляцию, или говоря простыми словами вымирание населения РФ. Тут не помогает ни вливание новых россиян из мигрантов, ни с новых территорий.
    Вот что страшно, вот о чём надо в колокола звонить. Впрочем, эти там на верху уже озаботились и звонят, и волнуются, и показательно переживают, но ничего сделать не могут, т.к. ЗАО "РФ" создано не для сохранения и преумножения его народа, а для сохранения и преумножения сверхприбылей выгодоприобретателей этого самого ЗАО.
  18. RedDragoN Звание
    0
    Вчера, 16:25
    Когда не хватает национальной идеи, тогда переписывают историю. Недавно смотрел Афроцентризм, где африканцы на полном серьезе доказывают, что все/всё великое пошло из Африки. Видели старые иконы, с тёмными людьми? Так это не от времени краска окислилась, а африканцы fellow
    К чему это? Ну так, просто намекаю.
  19. Nord11 Звание
    0
    Сегодня, 00:08
    Перед стиркой Оксанка смотрела как живописно легли капли борща на рубаху Мыколы. Она взяла иголку и обшила их нитками. Так родилась вышиванка..