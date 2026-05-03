Репетиторство как зеркало недостатков образовательной системы России

Что такое хорошо и что такое плохо


Доктор физико-математических наук и известный критик отечественной системы образования Алексей Савватеев привел, мягко говоря, удивительную статистику — российские родители тратят на репетиторов около 476 млрд рублей. Математик рассчитал, что если эти деньги поделить на всех педагогов в стране, то каждый получит ежемесячную добавку минимум в 40 тысяч. Не понятно, как это провернуть в реальности, но для учителей сумма значительная. Тема поднята уважаемым Алексеем Владимировичем очень злободневная, особенно в преддверии выпускных экзаменов, поэтому обойти её было попросту нельзя.



Для начала разберемся, имеются ли у репетиторства положительные стороны. Рыночные законы подсказывают, что ничего просто так в коммерческой сфере (если это в рамках закона) не появляется. Институт репетиторства в России сформировался в ответ на введение Единого Государственного экзамена. Особенно когда ужесточили наказание за списывание и прочие непотребства на ЕГЭ. Все поняли — раз некуда теперь заносить, чтобы ребенок получил хорошие баллы, значит, будем вкладывать в индивидуальное образование. Иначе хороших цифр ЕГЭ не получится, а с этим не получится и поступить в престижный ВУЗ. Оговоримся сразу — это далеко не везде и далеко не всегда, но встречалось.

Как оказалось, учителя в подавляющем большинстве не в состоянии в рамках школьной программы подготовить выпускников на должном уровне. Самое главное — осознать этот самый «должный уровень». Современная школа России не заточена на подготовку высокобалльников. Её основная задача — выпустить 9- или 11-классника с базовым набором компетенций. И далеко не всегда он должен при этом поступать в высшие учебные заведения. Сейчас очень большой размах взяла программа стимулирования перехода детей из 9 класса в учреждения среднего профессионального образования. Для этого даже сократили с четырех до двух ОГЭ (русский язык и математика) для желающих поступить в колледжи и техникумы. С учетом хронической нехватки рабочих рук дело очень правильное.

Траектория роста будущего врача, инженера и учителя, то есть студента ВУЗа, несколько иная. Сначала в 9 классе сдаются четыре предмета, в том числе два по выбору. Хочешь быть врачом — выбираешь биологию и химию. Если все получается хорошо, то 10-11 класс учишься в профильном медико-биологическом классе. Здесь и часов на естественные дисциплины больше, и учителя компетентнее. Так красиво получается только на бумаге. На самом деле старшеклассника ждет много сложностей.

Во-первых, не везде есть классы необходимого профиля. Не набрали группу желающих идти в инженеры и врачи — профиль не сложился. Во-вторых, педагоги далеко не всегда компетентны на должном уровне, чтобы успешно готовить к ЕГЭ. При этом доля специалистов старше 60 лет в 22 регионах превысила долю молодых учителей — тревожный демографический сигнал. Молодые выпускники педагогических вузов нередко предпочитают иные сферы занятости.


Каков масштаб дефицита школьных учителей в России? Сложно найти точную цифру, но не меньше 400–600 тысяч. Отсюда вывод — на рынке педагогического труда сложился диктат работника. Нехватка педагогов объясняется просто — труд не престижный и плохо оплачиваемый. А еще сильно бюрократизирован. В итоге в школьной жизни совпали два фактора. Первый – опытные педагоги уходят от бумажной волокиты, хамов родителей и низкой зарплаты в репетиторы. Второй фактор — нередко в школу приходят и остаются не самые квалифицированные кадры. Достаточно посмотреть на высшее педагогическое образование, которое в последние годы серьезно деградировало.

Но и это еще не все. К репетиторам теперь стало модно ходить с начальной школы. Не справляется второклассник с домашними заданиями, и родители отдают его знакомой Марье Ивановне. Со временем это становится системой. В этом сложно винить только учителей, на которых сгрузили слишком много всего. Дисциплинарные проблемы, переполненные классы, необходимость совмещать обучение с воспитательной и контролирующей функциями отнимают у учителей значительную часть времени и энергии. Репетитор, работающий с одним учеником или малой группой в 3-4 человека, по определению располагает совершенно иными условиями для индивидуализации подхода.

А еще имеются проблемы методического плана. Среди ключевых факторов эксперты выделяют несколько взаимосвязанных групп. Прежде всего, это качество и объём учебных программ. Федеральные государственные образовательные стандарты и связанные с ними рабочие программы многократно критиковались педагогическим сообществом за перегруженность и декларативность. Учебный материал нередко подаётся фрагментарно, без достаточной логической последовательности, а требования к усвоению формулируются расплывчато. В результате учителя оказываются перед выбором: либо формально «пройти программу», не обеспечив глубокого понимания, либо выбирать отдельные темы и жертвовать полнотой. Оба варианта оставляют значительную часть учеников без необходимых знаний, вынуждая семьи компенсировать пробелы за счёт репетиторов.

В итоге репетиторство в конкретной ситуации — безусловное благо для будущих абитуриентов, да и простых школяров, чьим родителям небезразлична судьба своих чад. Но ведь это делает качественное российское образование фактически платным. Вернемся к началу статьи и вспомним, сколько рублей образовательные услуги репетиторов вынули из карманов граждан — почти половину триллиона.

Риски и последствия


Расходы на репетиторство неуклонно растут и в абсолютных цифрах, и как доля семейного бюджета, что свидетельствует не о моде или капризе, а о системном запросе, который государственная школа не удовлетворяет. Российский рынок онлайн-образования, включающий подготовку к экзаменам, в 2024 году вырос на 19 % и достиг 144–145 млрд рублей, а по итогам 2025 года совокупная выручка крупнейших обучающих онлайн-платформ превысила 154 млрд рублей — эти данные лишь подтверждают тренд на коммерциализацию того, что исторически считалось сферой государственной ответственности. И это без учета репетиторов, которые никакими платформами не пользуются — в лучшем случае оформляют режим самозанятого.

Массовое репетиторство порождает целый комплекс системных последствий. Во-первых, оно закрепляет и углубляет образовательное неравенство. Семьи с высоким и средним доходом могут позволить себе качественную дополнительную подготовку, тогда как семьи с ограниченными финансовыми ресурсами оказываются в заведомо худшем положении. Формально равный доступ к образованию де-факто трансформируется в систему с ярко выраженной социальной стратификацией, где результат ЕГЭ и шансы на поступление в престижный вуз напрямую зависят от платёжеспособности родителей. Это противоречит как конституционным гарантиям, так и здравому смыслу: государство тратит значительные бюджетные средства на содержание школы, но конечный образовательный результат определяется рыночными механизмами.

Во-вторых, существует экономическая неэффективность текущей модели. Родители платят за репетиторов сумму, эквивалентную существенной надбавке каждому учителю, но эти деньги не поступают в систему государственного образования, не способствуют улучшению материальной базы школ, не финансируют переподготовку педагогов и не модернизируют учебные программы. Рынок репетиторства функционирует параллельно государственной системе, дублируя её функции, но в условиях частного спроса, а не общественного блага. Парадоксально, но именно существование этого «теневого» сектора позволяет государственной системе сохранять статус-кво: пока родители «докупают» образование из собственного кармана, давление на власть с требованием образовательных реформ остаётся ниже критического порога.


В-третьих, репетиторство создаёт порочный круг в кадровой политике. Наиболее талантливые и амбициозные педагоги, видя, что частные занятия оплачиваются в разы выше школьной ставки, уходят из системы или совмещают основную работу с репетиторством, перераспределяя свои лучшие ресурсы в пользу тех, кто может платить. Школа при этом теряет кадровый потенциал, а качество массового образования продолжает деградировать, подпитывая спрос на репетиторов.

Международный опыт показывает, что проблема решаема при наличии политической воли и системного подхода. В Финляндии, в которой ранее наши чиновники нашли лучшую систему образования, репетиторство практически отсутствует как массовое явление благодаря высокой квалификации педагогов, продуманным программам и уважительному отношению к профессии. В Южной Корее, где репетиторство исторически было массовым, государство провело серию реформ, направленных на снижение академической нагрузки и повышение роли школы в подготовке к экзаменам.

В Китае, например, государство в последние годы предпринимает жёсткие меры по ограничению коммерческой репетиторской индустрии, одновременно инвестируя в повышение качества школьного образования и статуса профессии учителя. Отсюда немного подробнее. Мотивация к ограничению репетиторства в КНР родилась не просто так. Во-первых, родители тратили огромные деньги на репетиторов — рынок оценивался в 100 млрд долларов. Это делало воспитание ребёнка очень дорогим, особенно в больших городах. Китайское правительство хотело, чтобы семьи могли себе позволить больше детей. Полезная информация для всех, кто на правительственном уровне радеет за рождаемость в России.

Во-вторых, китайская система образования крайне конкурентная (особенно из-за гаокао — экзамена для поступления в вуз). Дети часто учатся с утра до ночи: школа плюс огромное количество домашних заданий плюс репетиторы. Это приводило к сильному стрессу, проблемам со здоровьем и даже суицидам. Политика ограничения репетиторства направлена на то, чтобы у детей было больше времени на отдых, сон и физическое развитие.

Что же делать чиновникам от образования с репетиторами? Запретить их на законодательном уровне вряд ли получится, да это и не эффективно — продолжат работать, как и раньше, в серой финансовой зоне. Конкретные меры, обсуждаемые экспертным сообществом, включают несколько направлений.

Первое — существенное повышение заработной платы учителей до уровня, конкурентного не только по сравнению с репетиторством, но и с другими квалифицированными профессиями. Второе — реформа среднего специального и высшего педагогического образования с акцентом на практику, методическую подготовку и непрерывное профессиональное развитие. Третье — защитить, наконец, учителя от родительской общественности, которая, похоже, в школе нашла подобие громоотвода. Это просто пугает учителей, резко снижая статус профессии.

Дело, как всегда, остается за малым — найти политическую волю для воплощения светлого школьного будущего в реальность.
  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    3 мая 2026 05:46
    Может моё мнение спорное, я вижу в повышении качества образование это уменьшение количества учеников в классах, не 30-40 человек а 15, не больше двадцати. Да для этого нужно увеличить штат педагогов. Но они в принципе есть это те же репетиторы. Конечно у учителей должна быть достойная зарплата. И это государственные люди которые должны получать бесплатно жильё. Как военные и полиционеры, медперсонал. Все они выполняют важнейшую работу для общества.
    Качество обучения при составе в 15 учеников я вижу на примере своей дочери, которая училась в английской школе. При таком количестве все ученики после окончания школы хорошо и свободно говорили на английском языке, который им пригодился поступив в различные вузы. А вот кто ни будь так говорит на иностранном языке из учеников окончившие обычную среднюю школу? Другой вопрос это выбор профессионального направления школьником в будущем. В советское время это большое количество бесплатных кружков в домах или дворцов пионеров. Где школьник знакомясь с темами кружков выбирает то что ему по душе или то что ему нравится. И он мог их менять несколько раз пока не остановится на том что ему ближе. После этого, может не все, выбирали свою дорогу, вуз, техникум или рабочую специальность, а не туда куда родители силой загоняли своё дитя, думая что они знают что делают, из лучших побуждений. hi
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      3 мая 2026 07:23
      Цитата: Солдатов В.
      Да для этого нужно увеличить штат педагогов.

      качество бы еще увеличить педагогов, говорю как отец 11классника, большая часть учителей просто отбывает "номер"
      Цитата: Солдатов В.
      Качество обучения при составе в 15 учеников я вижу на примере своей дочери, которая училась в английской школе. При таком количестве все ученики после окончания школы хорошо и свободно говорили на английском языке, который им пригодился поступив в различные вузы.

      у сына ведет историю- профессионал, и весь класс знает историю неплохо хоть она и не нужна большинству совсем, да и класс обычный, и школа не "историческая"..
      а так - концептуально, с Вами согласен...
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Вчера, 16:03
        История в её сегодняшнем состоянии, это вид литературного искусства. Ещё и нечестный вид искусства. При чём, положение год от года ухудшается. В советское время при внимательном чтении можно было обнаружить в учебнике, что в 1914-ом году войну России объявила Германия. То сейчас за это утверждение можно разом, тут на форуме, схватить два десятка минусов.
        Раньше, если задаёшь вопрос учителю, где же тот Карфаген или Троя? То тебе отвечали, что они не обнаружены. А сейчас скажут, да вот же они и попробуй не согласись!
        То есть, это не наука, а некое почти религиозное учение. Если раньше учитель знал, что до Петра Первого было более 7 тыс лет по летоисчислению и знал почему, то сейчас не знает, но можно спросить у ИИ.
    2. Sensor Звание
      Sensor
      +1
      3 мая 2026 08:41

      И это государственные люди которые должны получать бесплатно жильё. Как военные и полиционеры, медперсонал.

      Это в которой параллельной Вселенной?
    3. Наган Звание
      Наган
      +3
      3 мая 2026 08:57
      Цитата: Солдатов В.
      у учителей должна быть достойная зарплата. И это государственные люди которые должны получать бесплатно жильё.

      "Где деньги, Зин?"(C)
    4. Ash Звание
      Ash
      +1
      Вчера, 02:14
      Вот именно что ваше мнение спорное. В Союзе и так в школе детей делили по уровню развития, и они попадали в разные группы по изучению языка. Тоже самое наблюдалось и в техникумах, а в языковые школы вообще отбирали ещё в детсадах по всему городу.
      У меня супруга учитель начальных классов, и вот по её опыту могу сказать только одно- количество тупого населения растёт в геометрической прогрессии. И государство только этому потворствует. И зарплатами педагогов в школу уже не привлечь, есть куча отталкивающих факторов. Ещё лет 20 назад детям могли поставить различные диагнозы, с которыми им была прямая дорога в лучшем случае в какой-нибудь коррекционный класс. А теперь без согласия родителей ничего подобного сделать нельзя, и число умственно отсталых в нормальных классах растёт. А соответственно растёт нагрузка на педагогов, у которых даже базовых знаний нет, как вести себя с такими детьми с особенностями. В прошлом году школы покинуло максимальное количество учителей за всю историю новой России. И дело даже не в нищенских зарплатах, а в большинстве люди уходят именно из-за агрессии со стороны школьников и их родителей, на которых никакой управы нет, а руководство школ только им потворствует.
      А в заключение простой пример, после которого моя жена покинула одну из школ ещё лет 15 назад: за тройку по предмету одна из мамаш в открытую обещала порвать пикантное место моей жены на британский флаг. Чтобы не разжигать скандал, завуч самовольно изменила оценку, даже не поставив в известность учителя. Теперь этот завуч директор, и до кучи депутат от самой популярной партии в очередной гор.Думе. Изменится что-то с такими депутатами в нашей системе образования в лучшую сторону? Очень сомневаюсь.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -1
    3 мая 2026 05:52
    Позволю отметить, что беда со школьным образованием пришла не в одночасье, а шла в ногу с рыночными отношениями после распада СССР и принятием большинством либерастов в окружении власти наглосакской и гейропейской модели во всех сферах политико-экономической и социальной жизни в РФ.
    Не буду выносить на обсуждение способы и методы устранения упущений, они достаточно прозрачны- Система советского образования была одной из лучших в мире, что доказано многочисленными победами наших школьников на международных олимпиадах.
    Если говорить о способах автора поднять качество тремя способами: повышением з/п, реформированием образования и защитой учителей от разного рода бешеных родителей, к этому необходимо подходить грамотно, поскольку отечественное образование, как и наша армия, пенсионная реформа, медицина переживали несколько шоков от оптимизации, модернизации, но до сих пор ощущаются незавершённость, являющаяся тормозом для улучшения жизни россиян.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      -3
      3 мая 2026 06:39
      Цитата: ZovSailor
      к этому необходимо подходить грамотно, поскольку отечественное образование, как и наша армия, пенсионная реформа, медицина переживали несколько шоков от оптимизации, модернизации, но до сих пор ощущаются незавершённость, являющаяся тормозом для улучшения жизни россиян.

      Так вы просто не заметили грамотный и последовательный подход!
      Деньги государственные (чиновничьи) не тратятся на пенсионеров, учебу и медицину - главные потребители госбюджета!
      Лучшие люди вполне могут не получать пенсии (во многих случаях и их пра- пра- пра- внуки не нуждаются в пенсиях), вполне зарабатывают на высококачественную частную медицину и образование в частных школах. Ну или на репетиторов.
      Как говорил великий Чубайс (правда, пишут, пенсию в несколько сотен тысяч он оформил) - ну не впишутся в рынок миллионов 20! Зато энергичные, эффективные менеджера раскроют свой потенциал!

      Строя (или розово мечтая?) планы как улучшить - вы не понимаете, что это совсем не цель! Цель мягко, реформами, показать всему миру настоящий капитализм - за все надо платить, товарно-денежные отношения.
      А вы о бесплатной медицине и образовании!
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +5
        3 мая 2026 07:25
        Цитата: tsvetahaki
        Зато энергичные, эффективные менеджера раскроют свой потенциал!

        тут он ошибся, оказалось главное- преданные, а не лучшие.. с лучшими может и лучше было бы... laughing
        1. Sensor Звание
          Sensor
          -1
          3 мая 2026 09:04
          Цитата: tsvetahaki
          Зато энергичные, эффективные менеджера раскроют свой потенциал!

          тут он ошибся, оказалось главное- преданные, а не лучшие.. с лучшими может и лучше было бы...


          С целью исключить СССР как конкурента, в сознание была вброшена парадигма личное процветание есть всеобщее благо. Помните: -- "декабристы боролись «за то, чтобы не было бедных»!" "Всё, что не запрещено, разрешено". Вот и развернулись эффективные менеджеры по схеме "По быстрому бабки срубить и свалить". Самые умные и разворотливые оседлали и получили нефть-газ-металл, то что легко продается, а не низовом уровне освоили добычу металлолома из обанкроченных предприятий.
          И увенчал внутреннюю политику лозунг "Нам станки не нужны, то что надо купим"
  3. гильза Звание
    гильза
    +4
    3 мая 2026 05:54
    Логичная замена коррупционной системы поступления в ВУЗы без ЕГЭ,сложившейся ещё в 80ых годах в СССР. Причём ,что хотелось бы отметить особо,есть ощущение,что система эта "корректировалась" организованно. Во всяком случае складывается такое ощущение. Когда человеческий фактор в контрольном(выпускном сегменте) в школе и в ВУЗе подменяется математическим алгоритмом на сцену выходит ЭТО. Школьник,добросовестно усвоивший материал программы и навыки в его изучении ,вполне способен осилить ЕГЭ своими силами. Даже по истечении значительного периода времени с минимальной подготовкой (именно из-за навыков обучаемости,приобретённых в школе). Сам такой. После 40 сдал ЕГЭ и пошёл на заочное. Что же "делать" в этой ситуации? Ронять качество преподавания ,уводя цели обучения на параллельные каналы ,вплоть до мифических "воспитательных составляющих", корректировать программы обучения в такую невообразимую мешанину,которую ученик осилить не сможет даже с помощью преподавателя и которая нафиг может не пригодится в дальнейшем. Короче всеми силами делать репетиторство "неизбежным" ,прикрываясь "необходимой сложностью" системы ЕГЭ в целом. Ситуация идеальна,поскольку "виновата система ,а не преподавание". Опять же перевод образования в статус "чистой услуги" ( со всеми правами "потребителя") позволяет процесс обучения делать маловразумительным в условиях отсутствия у школы инструмента принуждения к образованию. Короче хорошая и эффективная задумка механизации оценочной составляющей образования,призванная освободить его от человеческого фактора и дать вместе с настоящим выравниванием уровня образованности населения ещё и возможность углубления знаний по отрослям постепенно превращена в рыночную базу репетиторства. Естественно не все педагоги задействованны в этой системе. Большая часть просто пожинает плоды в виде невозможной структуры преподавания с плавающим материалом,скачущими программами, неимоверной нагрузкой на преподавателя, отношением скотским и зарплатами из 2006 года. Куда деваются деньги из примерно 6 трлн ,тратящихся на образование в года при наличии 1,3 млн учителей (основным "средством производства" в системе)и зарплатах в 28-30 тысяч останется загадкой на долго.
  4. turembo Звание
    turembo
    +3
    3 мая 2026 05:55
    Всё верно, и дальше с таким курсом будет только хуже, буквально только прочёл о запрете параллельного импорта на некоторых популярных производителей компьютеров и ноутбуков, якобы для поддержания отечественного производства. Но как альтернативу уже предложили покупать радиоприёмники. А в образовании похоже нужно чтобы электорат мог принести что то из точки А в точку Б, не умел задавать вопросы, восхищаться происходящим, потреблять всячески производимый контент, ну и чтобы слюна не сильно капала....
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +5
      3 мая 2026 07:27
      Цитата: turembo
      А в образовании похоже нужно чтобы электорат мог принести что то из точки А в точку Б, не умел задавать вопросы, восхищаться происходящим, потреблять всячески производимый контент, ну и чтобы слюна не сильно капала....

      и завоз "готового материала", причем именно "аульского"- отлично вписывается..
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    3 мая 2026 06:02
    Главный плюс репетиторства - студенты и особенно аспиранты хороших вузов могут заработать деньги на прокорм. Мои студенты практически все занимались или занимаются репетиторством так как на стипендию не прожить, родители небогатые, а другую подобную работу с таким графиком - два часа в субботу, четыре в воскресенье, по вечерам по будням - не найти. Некоторые студенты в МГУ почти забивают на учебу и набирают себе толпу школьников, заколачивая тысяч по 200, что никакая иная работа дать не может.

    Что же до репетиторства со стороны детей - причина не в том, что детям на уроках не дают достаточно знаний чтобы получить сто баллов. Дают. Просто когда в классе 20 человек то школьник витает в облаках, в одно ухо влетело - из другого вылетело, а когда над ним сидит репетитор - уже надо учиться. Как говорила одна моя знакомая, которая лет 10 репетиторством жила, практически все ученики - обленившиеся амебы, не способные без принуждения открыть учебник и вспомнить что им рассказывали вчера в школе.
    Но это, разумеется, бессмысленно всё - российская экономика не нуждается в таком количестве людей с высшим образованием, в Японии меньше людей с вышкой, для 80% профессий вообще достаточно 5-6 классов общеобразовательной школы. Маниакальное желание пролезть в ВУЗ - это какая-то нездоровая ерунда, что работодатели требуют чтоб сотрудник по перекладыванию бумажек с места на место был с высшим образованием, что родители почему-то считают что закончивший ВУЗ ребенок будет зарабатывать больше сварщика или сантехника. Ага, счас, работающие по профессии выпускники топовых университетов хорошо если больше курьеров будут получать lol
    1. ИванИванычИванов Звание
      ИванИванычИванов
      +3
      3 мая 2026 09:58
      Как говорила одна моя знакомая, которая лет 10 репетиторством жила, практически все ученики - обленившиеся амебы, не способные без принуждения открыть учебник и вспомнить что им рассказывали вчера в школе.

      Это точно. Родительская плата на репетитора - это по сути - плата за лень своего ребенка.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      3 мая 2026 12:16
      Кстати, в Японии уровень нашего колледжа или техникума тоже считается разновидностью высшего образования. Это я к тому, что в разных странах само понятие высшего образования трактуется по-разному.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        3 мая 2026 14:46
        Да примерно как и у нас, болонская система же. У нас 70% молодежи получают высшее образование, будто у нас Тайвань и все пойдут на высокотехнологичные заводы работать, а не в ПВД, курьеры, грузчики, продавцы и бариста.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Вчера, 16:21
          В ваши цифры не верю. Но даже если про 70% верно, то в этом проблемы нет. Проблема по прежнему в качестве образования. В своем городе вижу такую настройку светофоров и такую организацию дорожного движения, что приходят мысли о полном отсутствии образования не только у руководителей, но даже и у всех инженеров поголовно.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 16:37
            Чтобы настроить светофоры не нужно иметь какое-то особенное образование, достаточно иметь голову на плечах. К 18 годам она либо есть, либо уже никогда не появится.
            Ну и образование разумеется давно оторвано от жизни, учат тому, что учебная часть придумала чтоб часов побольше дать преподавателю.
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              0
              Вчера, 17:19
              Вы не поверите, мои коллеги с университетским образованием не понимают даже принципов, на основе которых это нужно делать, а те кто с инженерным образованием, те помалкивают.
              Причём, не понимают принципов организации дорожного движения выпускники математического факультета! Не понимают преимуществ беспересадочных поездок на городском транспорте. Занавес!
              Хотя Теория массового обслуживания и Теория игр, как бы дисциплины на стыке математики и философии.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +1
                Вчера, 18:05
                Есть компьютерные игры где буквально за пару дней приходит озарение как всё правильно организовывать. Гораздо лучше чем бубнеж преподов под нос. Помню играл в Cities Skylines, там конечно примитивно, но очень наглядно можно увидеть как правильно строить развязки и организовывать движение по городу. Там хотя бы можно попробовать разное и увидеть результат, тогда как я, к примеру, каждое утро перехожу через шестиполосную дорогу с тремя светофорами для пешеходов, причем последний уже мигает, а я быстро хожу, люди помедленнее просто не успевают. Там результат тоже можно увидеть на недовольных лицах пешеходов, но видимо организаторам движения на это пофиг laughing
                1. СергейАлександрович Звание
                  СергейАлександрович
                  0
                  Вчера, 18:33
                  Любопытно, как время будет, поищу эту игру. Будет забавно сравнить собственные взгляды с установками в игре.
                  1. alexoff Звание
                    alexoff
                    0
                    Вчера, 18:48
                    Ну там, разумеется, всё примитивно - автомобили не бьются если наворотишь глупостей, пешеходы могут неделю стоять на остановке и ждать автобуса, метро прокладывается за секунду - были бы деньги. Но когда никогда даже и не задумывался как оно всё работает - прям будто озарение приходит, вот оно как на самом деле!
                    1. СергейАлександрович Звание
                      СергейАлександрович
                      0
                      Вчера, 19:04
                      Увы и ах, в реальности ответственные за дороги даже приблизительно не представляют как должно быть устроено движение. Полагаю, где-то 7-10 % ВВП тереяется из-за неправильной организации дорожного движения и гибели людей в ДТП и травмах. Это реально подрывная деятельность, там вторая война идет с народом, так много жертв в ДТП.
                      И как проблема мутные, нечеткие ГОСТы, либо неуместно четкие там, где это совершенно не нужно.
                      1. alexoff Звание
                        alexoff
                        0
                        Вчера, 19:28
                        Ну у меня есть ощущение, что с какого-то уровня повышения к человеку ночью приходят рептилоиды и колят бензин в мозг. Из-за чего был нормальный работник - стал дегенератом-начальником, который творит дичь. Это самое простое объяснение почему всё делается через задницу, причем сделать правильно стоит столько же, а может и дешевле, но нет - надо наворотить чушь чтоб потом все расхлебывали. И типа нормальные начальники - это которые не лезут никуда, а не вредят. А не которые всё делают правильно request
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    3 мая 2026 06:06
    Буржуйскому государству нужны слабоумные, физически неразвитые граждане. Именно поэтому такое образование (советское их не устраивало), такое здравоохранение и любовь к «баблу»...
    У нашей власти проявилась огромная тяга к созданию невыносимых условий проживания для россиян...
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +4
      3 мая 2026 08:58
      Цитата: yuriy55
      У нашей власти проявилась огромная тяга к созданию невыносимых условий проживания для россиян...

      Народ воспринимают как ресурс для выкачивания денег. Буквально. Об этом не говорят прямо, но дела красноречивее слов. Насос работает безотказно: на одном конце жизнь сжимается - налоги, поборы, цены растут; на другом - всё множится: супербогатые множатся, миллиарды у олигархов растут как на дрожжах. И это в непростое время, в разгар войны.
  7. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +3
    3 мая 2026 06:23
    Увы, универсального решения в данной ситуации нет.
    Выход только один, при получении бесплатного высшего образования молодой специалист отрабатывает его в школе.
    Чтоб было не обидно, это должно касаться всех профилей ВУЗов.
    К вопросу квартир, машин и др. плюшек. Сегодня это есть, но надо ехать в деревню, село…
    По вопросу «допнагрузки», чиновники из «минпросвещения» сами ее создают. Зачем, рукописный дневник? Если есть электронный? Хотя мое мнение последний не нужен от слова совсем. Традиционный формирует у ребенка положительные черты характера. Электронный - необходим только доя связи с родителями. К слову, своевременно он не ведется. Точнее ведется для галочки.
    Ну где-то так.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +4
      3 мая 2026 07:32
      Цитата: Коте пане Коханка
      Выход только один, при получении бесплатного высшего образования молодой специалист отрабатывает его в школе.

      у нас в городе "бесплатных" мест на сегодня от 10 до 0 человек!!! в группе из 30 человек, и которые явно займут льготники, а не отличники, так что высшее образование уже считай платное для 90% населения в РФ...
    2. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      +2
      3 мая 2026 08:46
      Владислав,
      доброе утро,
      идея про "при получении бесплатного высшего образования молодой специалист отрабатывает его в школе" - из области крепостного права.
      И здесь пример СССР нерелевантен. Там была всеобщая система распределения, если Вы сами не знали, на какой завод пойдете, или вернетесь в свою родную школу учителем.
      Сейчас, образование хоть платное (подавляющие большинство), хоть бесплатное - меньшинство, получают, что бы заработать деньги: здесь и сейчас, а не в "деревню" ехать.
      Тут вот за примерами долго ходить не надо, сами можете видеть...добровольцев не очень то много за бесплатно.
      При нынешней системе никто в "деревню" не поедет, а если поедут, то толку от них там не будет никакого.
      Сейчас в каждой четвертой школе, по оценке Минпросвета, нет физиков. А по факту наверное и более, потому, что в "физики" записываю кого не приколочено, хоть физрука, а что созвучно и то, и другое, на "ф".
      Что бы директор мог отписаться наверх - штат заполнен, иначе: без премии, для начала...
      Повторюсь - здесь вопрос не в нелепом копировании действий, которые были у высокоразвитой цивилизации на территории нашей страны, а в системных изменениях во всем образовании, с учетом экономических реалий сырьевого капитализма и путей его развития (если таковые проглядываются на горизонте).
      Короче, когда вся труба прогнила, нельзя ее спасти, замотав скотчем протекающий участок. Хотя протечка на какой-то период прекратится.
      hi
      1. Коте пане Коханка Звание
        Коте пане Коханка
        0
        3 мая 2026 12:08
        Короче, когда вся труба прогнила, нельзя ее спасти, замотав скотчем протекающий участок.

        День добрый Эдуард!
        К Сожалению это везде, Фактически все занимаются имитацией бурной деятельности, а не работу-работают.
        Перераспределение осталось в силовых Вузах, к сожалению наборы номинальные. Ни кто не хочет лезть в кабалу. Например в МВД если закончил ВУЗ очно, обязан отработать 5 лет или возместить государству затраты на обучение.
        1. Эдуард Ващенко Звание
          Эдуард Ващенко
          +1
          3 мая 2026 12:34
          С уважением!
      2. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        3 мая 2026 12:20
        Эдуард, но Вы же должны знать, что бюджетников в государственных вузах в целом больше, чем платников. Зайдите на сайты любых вузов, как престижных, так и не очень. Посмотрите контрольные цифры приема. Сам знаю ребят из провинции, которые учатся в МГУ и ВШЭ на бюджете. У коллеги сын в МГИМО учился на бюджете.
        1. Эдуард Ващенко Звание
          Эдуард Ващенко
          +1
          3 мая 2026 12:28
          Сергей,
          добрый день, я даже преподаю...разницы в знаниях - никакой.
          вот посмотрел официальные данные - 52% платных.
          Но, по моим ощущениям, чем круче ВУЗ, тем меньше бесплатно.
          Тем более, сегодня бесплатный - завтра платный - сплошь и рядом.
          Конечно, студенты стараются, но для них правила постоянно ужесточаются.
          1. Sergej1972 Звание
            Sergej1972
            +1
            3 мая 2026 15:35
            Бывают и переходы с платной на бесплатную форму. Основная масса платников все же это социально-гуманитарное направление. Юристы, экономисты, психологи, социологи и т.д. Многие обучаются в очно-заочном (вечернем) и заочном форматах, хотя в последнее время эти форматы серьёзно подсократили. У медиков многое зависит от направленности. Например, будущие стоматологи в подавляющем большинстве на платной основе. Хотя, как говорят, людей с дипломом юриста очень много, но хороших юристов не хватает.
            1. Эдуард Ващенко Звание
              Эдуард Ващенко
              +1
              3 мая 2026 15:43
              Хотя, как говорят, людей с дипломом юриста очень много, но хороших юристов не хватает.

              А когда упорно "строили" "правовое государство" laughing
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      3 мая 2026 11:28
      Цитата: Коте пане Коханка
      Выход только один, при получении бесплатного высшего образования молодой специалист отрабатывает его в школе.

      Обязаловка? Это в СССР так было. И то не всегда! Если делать как в СССР, то может быть и социализм нужно вернуть? Я был бы не против.

      Цитата: Коте пане Коханка
      Увы, универсального решения в данной ситуации нет.

      Есть. Есть очень универсальное и работающее решение. Начать платить учителям (и врачам тоже!). У нас сейчас рыночная экономика или что? На рынке если чего-то не хватает, то на это тут же повышают цены и решают проблему с дефицитом. Почему это не происходит с учителями? Потому что наши самые богатые в мире чиновники просто не желают платить. Хотят с экономить на образовании народа. Здесь нет ни какой проблемы. Она исскуственна.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      3 мая 2026 14:48
      Цитата: Коте пане Коханка
      при получении бесплатного высшего образования молодой специалист отрабатывает его в школе

      ну кто-то точно против не будет отработать, когда тебе 24 года и вокруг тебя школьницы feel
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -1
        Вчера, 16:33
        Вы, и тот кому отвечаете, забыли о главном. Советская система обещала бесплатное жильё молодым специалистам в течение 5 лет. Не всегда и не в отношении всех выполняла обещание, но хотя бы такая практика имела место быть.
        Без этого должны быть предложены иные действенные способы, вроде возврата образовательного кредита.
  8. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +2
    3 мая 2026 06:32
    Её основная задача — выпустить 9- или 11-классника с базовым набором компетенций.

    Базовый набор компетенций ученик получает к 4-му классу.
    По знаниям к этому времени он уже вполне квалифицированный потребитель.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 16:35
      Нет не получает. Нужны хотя бы навыки уроков труда и УПК, как раньше в старших классах, а это позже.
  9. Муссаси Звание
    Муссаси
    +3
    3 мая 2026 07:22
    Да, вот этот товарищ Саватеев реально делает большое дело, пытается уже не один год достучаться до верха для спасения так сказать школьного образования. Пока дошёл до бесед с министром Кравцовым, но как сам говорит Саватеев надо идти ещё выше, так как министерство образования мало что порешает, потому что проблемы создают ещё и фанаты цифровизации... Оно и понятно, огромные суммы сейчас выделяют на все эти ИИ.
    1. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      +4
      3 мая 2026 08:28
      Да, вот этот товарищ Саватеев реально делает большое дело,

      Мне его позиция очень нравится, критика тоже.
      Но как все математики (т.е. люди имеющие дело с отвлеченными и абстрактными понятиями) он беспробудный путаник в реальном мире.
      Внятно он ничего предложить не может. Егои идея, вернуться к образованию как при Сталине, наивна до умопомрачения.
      1. Муссаси Звание
        Муссаси
        +4
        3 мая 2026 08:57
        Как бы там не было он хоть что-то пытается сделать, в отличие от многих болтунов которые там революцию ждут и прихода очередного Ленина...
        1. Эдуард Ващенко Звание
          Эдуард Ващенко
          +1
          3 мая 2026 09:08
          С точки зрения управления, к сожалению, он "пену взбивает", а "про Сталинское образование" и совсем идет не в ту степь.
          В управлении - революция - иногда единственный способ спасти компанию, организацию, да и страну, пишу про свой опыт управления.
          "Что то делать", этим у нас чиновники занимаются - "что то делают" - это не про реальное управление.
          PS А про Ленина ,если бы он не пришел... hi Россия была бы меньше нынешней РФ уже в 1918 г.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Вчера, 16:41
        А что сложного и невозможного в том, чтобы вернуться к образованию как при Сталине?
        Методика и учебники тех времен известны. Сам пользовался решебником (ГДЗ, ИИ) 50-ых годов, можно было купить в Букинисте.
        1. Эдуард Ващенко Звание
          Эдуард Ващенко
          0
          Вчера, 18:01
          А что сложного и невозможного в том, чтобы вернуться к образованию как при Сталине?

          если серьезно, без подколов...
          1. Образование периода Сталина соответствовало своему времени;
          2. Это был этап, когда страна из аграрной и полудикой превращалась в индустриальную, т.е. проходила одновременно "культурную" и несколько промышленных революций, пропущенных ранее.
          3. Цель - обезопасить страну от надвигающейся войны.
          4. Страна была полуграмотной (больше половины граждан) и необходимо было хоть как-то повысить уровень знаний до уровня потенциальных противников, где, всеобщее начальное образование было уже в середине 19 века.
          4. если говорить языком современного управления – период стартапа: отсюда и такие темпы развития.
          5. Образование в последующие периоды СССР стало более современным и адекватным требованиям развития страны и экономическим составляющем…до перестройки…
          Из-за того, что мы наблюдаем исторический регресс, использования учебников хоть Сталина, хоть Брежнева особо не помогут…
          Система выше деталей
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Вчера, 18:24
            По пунктам.
            1. Времена всегда одинаковые, в области образования уж точно.
            2. Причем здесь переход из аграрной в индустриальную? Мы говорим о школьном и высшем образовании как цели. Ликбез и репетирство это разные области.
            3. Цель обезопасить страну стояла всегда. На Россию нападали непрестанно с небольшими перерывами. Как раз у Сталина был самый большой почти безвоенный зазор с 1922 по 1941-ый.
            4. Полуграмотность и репетирство из разных областей, они не пересекаются.
            5. Наибольшие достижения страны опирались на сталинское и даже царское образование.
            Это создание ядерной бомбы и полеты в космос.
            Как раз чуть позже это ужас ужасный, когда в домах перестали делать арки для прохода и дороги стали делать сугубо примитивными без круговых развязок и мест для разворота.
            Я думал у тебя есть что по сути, например, не сохранились методики преподавания или дневников и конспектов нет в доступе. А у тебя... Ах, ты, босота..
  10. Антоний Звание
    Антоний
    +5
    3 мая 2026 07:58
    Иначе хороших цифр ЕГЭ не получится, а с этим не получится и поступить в престижный ВУЗ. Оговоримся сразу — это далеко не везде и далеко не всегда, но встречалось.
    Сразу видно, что автор не в теме. Эконом фак. Город миллионник. Главный ВУЗ региона. 450 мест на 1 курс на факультете. Из них коммерческих - платных 435. Остальные 15 мест бесплатные для детей тех кто воюет, для братских республик, инвалидов, золотых медалистов. Про коммерческие ВУЗы и говорить не приходится, там только за деньги. Поэтому поступить на престижную специальность никакое ЕГЭ никому не поможет. Только деньги.
    1. Вик_Вик Звание
      Вик_Вик
      -4
      3 мая 2026 09:19
      Интересно, эти 450 на какую специальность? Если на экономЫстов, юрЫстов и мЭнЭджеров, то всё правильно. Стране специалисты по этим специальностям в том количестве, в каком они есть в ВУЗах, не нужны. Соответственно, стали ограничивать число даже коммерческих месть на эти специальности в ВУЗах. А на инженерные специальности число бюджетных мест увеличивается. И поступить сейчас туда вполне можно при сколько-нибудь удовлетворительных баллах на ЕГЭ.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +6
        3 мая 2026 09:55
        Цитата: Вик_Вик
        Интересно, эти 450 на какую специальность? Если на экономЫстов, юрЫстов и мЭнЭджеров, то всё правильно. Стране специалисты по этим специальностям в том количестве, в каком они есть в ВУЗах, не нужны. Соответственно, стали ограничивать число даже коммерческих месть на эти специальности в ВУЗах. А на инженерные специальности число бюджетных мест увеличивается. И поступить сейчас туда вполне можно при сколько-нибудь удовлетворительных баллах на ЕГЭ.

        по всем специальностям мало бюджетных мест, но по юроэкономистам 1-3 на группу, по инженерным 5-7 на группу из 30ти.. и уж поступить туда при даже отличных баллах-с учетом льготников- почти не возможно, не говоря уже про "сколько-нибудь удовлетворительные".. не гоняйте теорию из ТВ, у меня сын поступает летом, я подробно изучал.. в Мск лучше ситуация по местам, но туда со всей РФ хотят (в том числе и льготники), поэтому в итоге - не лучше по возможностям...
        1. Arnok Звание
          Arnok
          0
          Вчера, 14:07
          по всем специальностям мало бюджетных мест, но по юроэкономистам 1-3 на группу, по инженерным 5-7 на группу из 30ти..

          Я вас понимаю, дочь поступала в прошлом году. Но Вы не сгущайте прям краски, в МАИ, например, на инженерные специальности (она же не одна у вас в вузе request ) был вполне себе конкурс. 205-220 баллов. В зависимости от спецухи. Ну что он не наберет чтоль? Документы в 5 вузов можно подать и в каждом на 5 направлений по-моему.
          И это просто пример. Посмотрите похожие направления, там вплоть до 2 курса включительно можно даже перевестись потом.
          Там главное зацепиться, а потом дети и жены СВОошников отсеются тотально на 1-2 курсе.
          Это конечно отдельная история bully
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            Вчера, 19:41
            Цитата: Arnok
            Я вас понимаю, дочь поступала в прошлом году. Но Вы не сгущайте прям краски, в МАИ, например, на инженерные специальности (она же не одна у вас в вузе ) был вполне себе конкурс. 205-220 баллов.

            именно эти цифры я писал про Ставрополь, у нас ВУЗов нормальных, чтобы государственных и не филиал- один, СКФУ...про Мск я уже писал, что там получше, НО.. туда со всей страны народ ломанет а мест в группах по 30 в основном.. а сдать мало.. льготники - любые баллы перебивают,хотя МАИ удивил- действительно много бюджета- не то что на юге (Ставрополь, Краснодар, Ростов) да и в Мск он не хочет.. В Питер хочет.. еще и археологию желательно... а вообще советы дельные- спасибо Вам.. минус не мой hi
      2. Arzt Звание
        Arzt
        +1
        3 мая 2026 22:44
        Интересно, эти 450 на какую специальность? Если на экономЫстов, юрЫстов и мЭнЭджеров, то всё правильно

        С чего вы взяли что не нужны? Рынок вакансий давно смотрели?
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Вчера, 19:44
          Цитата: Arzt
          С чего вы взяли что не нужны? Рынок вакансий давно смотрели?

          кстати- Вы правы, но нужны именно юристы, а не люди с дипломом юриста, не знающие элементарных вещей.. насмотрелся на таких... laughing
  11. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    3 мая 2026 08:41
    Раньше не было никаких репетиторов. Было абсолютно бесплатное и всем доступное образование. Особенно это касается высшего образования. СССР занимал ведущее место в мире в плане образования. Советская модель образования была эталоном фундаментального массового образования. Чего не скажешь про РФ. Зато в РФ за всё плати начиная с начальной школы. Без репетиторов невозможно сдать ЕГЭ. Буквально все родители так говорят. И все, повально, те кто хочет поступить в ВУЗ, платят деньги многочисленным репетиторам.
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      +4
      3 мая 2026 09:14
      Цитата: Stas157
      Раньше не было никаких репетиторов.


      Были. Я сам подрабатывал репетиторством, помогал поступлению в ВУЗы, помогал писать дипломы и даже более... впрочем, это было уже в перестроечные времена.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        -2
        3 мая 2026 10:58
        Цитата: Illanatol
        Были.

        Я думаю, если бы в СССР был хотя бы один репетитор на всю страну, то такие как вы, тоже бы орали, дескать, и в СССР были репетиторы!! Вопрос количества, соотношения и пропорции вы вообще никак не рассматриваете?
        1. Illanatol Звание
          Illanatol
          +2
          3 мая 2026 13:09
          Что значит если? Я сам этим подрабатывал и не считал такое чем то плохим. И зачем же орать? Мало ли кто и как в СССР подрабатывал и шабашил. Это вполне честный труд, не спекуляция же.
    2. Не_боец Звание
      Не_боец
      +3
      3 мая 2026 09:56
      В СССР были многочисленные подготовительные курсы при техникумах и ВУЗах. Фактически это репетиторство, и что самое главное проводились отдельные экзамены для подготовительных курсов!!Которые шли в зачет при поступлении.
      Как это было? Я помню как в технаре при курсах сдавал вступительный экзамен - диктант. Так вот, преподаватель которая нам читала текст (она же и вела у нас предмет) читала медленно, голосом выделяя знаки препинания.
    3. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +5
      3 мая 2026 09:57
      Цитата: Stas157
      Раньше не было никаких репетиторов.

      ну вот не надо - вот этого "с перебором" грузить.. в СССР было лучше, но репетиторов там тоже хватало...
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        -2
        3 мая 2026 10:55
        Цитата: советник 2 уровня
        репетиторов там тоже хватало

        Я не видел. Среднее и высшее образование получил в СССР совершенно бесплатно и без репетиторов. А вы считаете что нет разницы между тем, что было и что сейчас? Ох уж мне эти любители всё обобщать!
    4. alexoff Звание
      alexoff
      0
      3 мая 2026 14:53
      Репетиторы нужны из-за конкуренции. Все не поступят, мест мало, все ходят в школу, значит надо получить какой-то бонус чтобы пролезть хоть немного вперед. Сейчас благодаря интернету репетиторам стало сильно легче, не надо никуда ехать никому, школьника из Белгородской области учить студентка из Москвы, которая сидит с мобильником в университете в столовой
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        3 мая 2026 15:39
        Цитата: alexoff
        Сейчас благодаря интернету репетиторам стало сильно легче

        У меня сын к ЕГЭ готовился с репетитором из другого города, по интернету. И она была лучше, чем те репетиторы, которые приходили сами к нам домой.
  12. Million Звание
    Million
    +4
    3 мая 2026 08:46
    Образование населения нынешним властям и не нужно.
    Греф рассказывал.
  13. жарофф Звание
    жарофф
    +3
    3 мая 2026 08:49
    Репетиторство существовало ещё с царских времён. Не надо его трогать
  14. жарофф Звание
    жарофф
    +2
    3 мая 2026 08:52
    Небольшой лозунг: Молодые люди! Поступайте в вузы Министерства обороны!
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      3 мая 2026 10:44
      . Молодые люди! Поступайте в вузы Министерства обороны!

      Там конкурс выше, чем во многие гражданские ВУЗы.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 16:47
      Их и до этого было немного. В нашем городе закрылись все.
  15. Illanatol Звание
    Illanatol
    -5
    3 мая 2026 09:21
    Цитата: Коте пане Коханка
    Выход только один, при получении бесплатного высшего образования молодой специалист отрабатывает его в школе.


    Зачем? Просто оплату образования для этого молодого должно осуществлять профильное предприятие, с которым этот будущий специалист заключит долгосрочный контракт.
    Или пусть этот чел платит за образование сам. Нет денег? Пусть берет кредит, можно предоставить и льготный, если государство заинтересовано.
    У нас даже сейчас после окончания ВУЗов по специальности работают менее 50% выпускников.
    Если не хватает высококвалифицированных рабочих мест, то не надо и столько студентов.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +7
      3 мая 2026 10:01
      Цитата: Illanatol
      Если не хватает высококвалифицированных рабочих мест, то не надо и столько студентов.

      и заодно запретить при устройстве на работу (туда где вроде и не нужно ВО) спрашивать про наличие диплома, как критерия выбора? laughing
      1. Illanatol Звание
        Illanatol
        0
        3 мая 2026 13:18
        Нет нужды ничего запрещать. Но если диплом для данной работы не нужен, то и смысла нет спрашивать. Сама по себе эта бумажка еще не показатель, что этот человек - реально хороший специалист. Особенно учитывая, сколько и каких ВУЗов появилось у нас в постсоветский период.
        А так получается, что имеющий институтский диплом работает курьером, а кое-где трудятся якобы спецы с откровенно липовыми дипломами. Либо за уши тянули на платном отделении, либо просто папа диплом купил, либо ВУЗ такой, что на уровне советского техникума.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          3 мая 2026 14:55
          Цитата: Illanatol
          Но если диплом для данной работы не нужен, то и смысла нет спрашивать.

          но обязательно спросят, а потом скажут - забудьте всё, чему вас учили в университете, в жизни всё совсем иначе wassat
          1. Illanatol Звание
            Illanatol
            0
            Вчера, 08:20
            Короче опять же смысла нет, простое пальцегнутие со стороны работодателя.
  16. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    3 мая 2026 09:52
    В образовании главное - мотивация!!
    Я еще в школе понял что если плохо с успеваемостью то причины три:
    1. Нет желания.
    2. Нет способностей.
    3. Комбинация 1 и 2.
    Из собственного опыта "репетиторства". Был у нас в классе один товарищ, Саша скажем так. Лыжник, спортсмен, вроде к 8 классу до КМС "добежал", но не факт. С математикой у него было все... плохо.
    В общем прикрепили меня к нему. Желание учится у него было, но мотивировал не я. Итог: 1986 год, 8 класс, экзамены. Алгебра-письменно. У него трояк, причем честно заработанный. Так вот, он им гордился!
    А вообще мне как то в шутку предлагали стать репетитором, но я ответил сразу: "Я свою карьеру репетитора убью одним вопросом. А мотивация с кого? Если с меня то я слишком добрый. Вместо меня лучше нанять какого нибудь капрала, и купить ему палку. И сказать ему, что если он сломает палку об ребенка, ничего страшного, купите новую. Но если ребенок не покажет нужный результатов то Вы ("репетитор") останетесь без сладкого. Если мотивация с родителей, то на те деньги что заплатите мне лучше найти в инете хорошие курсы, которые ведет профессиональный педагог".
  17. bk0010 Звание
    bk0010
    +2
    3 мая 2026 10:20
    Родители платят за репетиторов сумму, эквивалентную существенной надбавке каждому учителю, но эти деньги не поступают в систему государственного образования, не способствуют улучшению материальной базы школ, не финансируют переподготовку педагогов и не модернизируют учебные программы.
    И это хорошо, иначе эти деньги ушли бы чинушам, ответственным за текущее положение дел, и были профуканы. А так - хотя бы точно учителям попадают.
  18. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    3 мая 2026 10:45
    А ещё у нас есть инклюзивное обучение, ага. Так что, сочувствую я нынешним учительствующим.
  19. Aleksandral Звание
    Aleksandral
    +2
    3 мая 2026 10:47
    Пока есть такой минобразин толку не будет!
  20. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    3 мая 2026 10:49
    это еще чо.
    у моих в школе просто небыло учителей по ряду предметов.

    т.к. все ушли "в бизнес".

    Увы. Ничего не изменить. Склолько сейчас получает учитель, и например, Чиновник ГОРОНО? или назначенный из чиновников директор?
  21. solar Звание
    solar
    0
    3 мая 2026 11:53
    Нынешняя школа родом из СССР с обязательным формальным средним образованием и слабо подходит для нынешних условий. Для многих профессий знания, полученные старших классах средней школы фактически не нужны. Школа должна сочетать два направления- 1.Давать реально необходимый теоретический минимум. 2 Давать практические компетентности, подготавливая к практической жизни. Для этого средняя школа не нужна. Кто может сказать, что ему в полном объеме пригодилась школьная химия, если он не студент вуза химического профиля? Тогда зачем её учили (точнее, "проходили")? Подготовку к учёбе в вузе нужно вынести на отдельный уровень. Самое логичное- использовать китайский опыт с его распределением школ по ступеням с жесткими правилами перехода со ступени на ступень. Если твой уровень тачку на стройке катать- то незачем тебе основы матанализа и всякие производные с интегралами. У ребенка при китайском подходе есть постоянный стимул к учёбе, её не нужно ему навязывать. И, конечно, нужно максимально снять со школы воспитательные функции- это дело родителей. Совершил проступок в школе, нарушил дисциплину, мешаешь другим учиться- отстранили на неделю от занятий, сиди с родителями, самостоятельно темы учи- на экзамене тебе никаких скидок не будет.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 17:00
      Не работал в области химии, но знания по химии нужны всю жизнь. Только надо корректировать объем и содержание знаний. Часть знаний школьной программы из Неорганической химии устарела ещё в 80-ые годы, а добрая половина если не 70% из Органической химии тех лет вообще не нужны. Добавить нужно современную металлургию и сплавы, а в органическую химию знание различных видов пластика и их свойства.
      Из практики. 8 из 10 спецов не только не понимают разницу в кабеле для уличной прокладки, но даже не знают, что бывает кабель и гофра для прокладки на улице и в помещении.
  22. awdrgy Звание
    awdrgy
    0
    3 мая 2026 12:49
    Это система. Ничего не получится. Это же надо учителю зарплату сделать 100- 150 к,а в Москве все 250, при этом снять часть обязанностей, а значит администрации ещё больше з/п поднять и обязанности на них перекинуть( они будут очень не довольны и злы).Торговцы тоже посмотрят и устроят рост цен. Получится заколдованный круг по деньгам. По отношению к учителям администрации и по профессионализму тех,кто ломанется за длинным рублем прогноз тоже неблагоприятный. Вот если цены на рынке заморозить и реально независимый профсоюз учителей создать,то есть варианты.
    Но это уже другая система.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Вчера, 17:39
      Не совсем так. Основная проблема для обладателей высшего образования это отсутствие возможности самореализации.
      Что делает рабочий, когда ему нужно подработать? Дает объявление в Авито или устраивается куда-то на подработку.
      Человек с высшим образованием не может так поступить, его самореализация на рынке труда серьезно осложнена.
      За границей создали сеть профессионалов LinkedIn. У нас же, как только туда записался, её сразу прихлопнули, не предложив альтернативы. Причём, эту сеть прихлопнули первой, если мне память не изменяет.
      Наоборот, у нас вводят совершенно дикие профессиональные ограничения, вроде профстандартов где они не нужны или увольнения при отсутствии ведомственного образования как основание.
      1. awdrgy Звание
        awdrgy
        0
        Вчера, 20:08
        Соглашусь,самореализация имеет решающее значение. И многие из нас не работают там где хотели бы из- за рынка. Для меня в мегаполисе выгоднее подработка руками. К примеру я как преподаватель предметов не относящихся к ЕГЭ,ОГЭ и прочим непотребствам не оч.востребован в плане репетиторства. Что же касается других образований- тут да,даже пугает,что мои древние полузабытые компетенции востребованы. Стал замечать,что деградация уже коснулась и меня ибо расслабляешься на общем уровне.
        Никому ничего не надо- только "под козырек" и "бабки". И,знаете,привыкаешь. И так все. Это система.
  23. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    3 мая 2026 13:58
    Это не отражение недостатков- это, на мой взгляд, продуманная система. Мы идём(бежим) к сословному, кастовому обществу. С помощью образования, его качества и доступности, можно формировать сословия (касты), что сейчас и происходит. Это касается и медицины и доступности жилья.
  24. Kuziming Звание
    Kuziming
    0
    3 мая 2026 15:53
    Системная проблема:
    Школа превратилась в социальную услугу по передержке домашних питомцев.

    Родители ведут системную борьбу за снижение интеллектуальной нагрузки на детей, отказываются от обязанностей и требуют соблюдать права.

    Требовательных педагогов выживают из школы.

    Оценки два и три уже нет. Если учитель не хочет быть уволен родителями, он не ставит даже тройки.

    Объективные методы контроля показывают постоянное снижение успеваемости.

    На ЕГЭ многие школьники не могут определить время по часам со стрелками.

    Принцип инклюзии убивает мотивацию. Инклюзия задумывалась как цветик Семицветик, а по факту прекратилась в слово пацана. Колясочных инвалидов в школе нет, а социальных дегенератов с детства даже вывести с урока нельзя.
    Рабочий процесс группового обучения убит.

    Игровая зависимость стала повальной.

    Большинство родителей добилось отмены анализа мочи на наркотики у старшеклассников.

    Учебная программа идёт по пути упрощения.

    Нелепые попытки социальной анимации превращают атмосферу в "праздник в дурдоме во время наводнения".

    Дети не могут выучить четверостишие к празднику.

    Дети не могут сами спеть песню к празднику.

    Уроки музыки и рисования превратились в передержку, так как там вообще нет стимуляции оценками.

    Родители добиваются запрета давать в домашних заданиях задания "выучить наизусть".

    Часы на второй иностранный язык постоянно режут. Родители добиваются полной отмены второго иностранного языка.

    Мы имеем закрепленную во втором поколении победу воинствующего слабоумия.

    За последние 15 лет нет жалоб, что курс обучения упрощают. Но вал жалоб, что курс обучения слишком сложный.

    Физкультура превратилась в прогулки. Школьники не могут сделать кувырок вперёд, о работе с гимнастическими снарядами и речи нет.

    Школы переполнены, многие рекреации переделаны под кабинеты.

    Дополнительное бесплатное образование убито.


    Но виноваты репетиторы, разумеется.
  25. dnepropetrovsk Звание
    dnepropetrovsk
    0
    3 мая 2026 17:24
    Так Медведев сказал педагогам, что если хотят зарабатывать, то пусть занимаются репетиторством а не ждут повышения зарплаты от государства.(трактовка вольная, но суть одна) Ну и все его правильно поняли. У моих детей в школе математики и физики просто нет! Это не деревня, а столица Крыма. И никто ничего делать не хочет! Медведеву отдельное спасибо за инструкцию для заработка учителям. !
  26. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    3 мая 2026 18:31
    Учителя и врачи.
    Вот они, тормоза российской экономики.
    Всем выдали компьютеры, многим выдали смартфоны. Работай меньше, и радуйся прогрессу.
    Почему терапевт, принимая меня, заносит данные в компьютер, а медсестра записывает диктуемое и заносимое в компьютер авторучкой в обычную медкарту?!
    Почему, если нужный мне специалист работает в другой поликлинике, то первое, что делается, заводится медкарта. Поликлиник в городе три. Бумажных карт три. Сотрудников регистратуры три. А я один. И все всё заносят в компьютер. Данные из которого я получаю после письменного, на бумаге, с регистрацией входящих заявлений, на имя главврача. В виде распечатки на бумажном носителе.

    В ИФНС Мишустин, личное мнение, произвёл небольшую революцию. И Егоров продолжает. Да, не всем это нравится. Даже тем, кто не прячется от налогов, а не умеет правильно заполнять декларации.
    Вот представьте, что ВВ должен написать собственноручно, на бумаге, авторучкой, своё послание федеральному собранию.
    Иначе федеральное собрание его и слушать не будет.
    Или система быстрых платежей начнет работать так... Вы быстро пишете на бумаге, что со своего такого то счета хотите быстро перевести на такой то счет другого лица, быстро привозите бумажное письмо в банк, банк быстро проверяет ваш паспорт, соответствие почерка тому, который был 10 лет назад и моментально отправляет деньги на тот счет, что вы указали.
    А получатель так же быстро является в свой банк, после получения бумажного письма, подтверждает себя предоставляя паспорт и образец почерка, предоставленного 12 лет назад, и становится обладателем 400 рублей, которые муж жене отправил, что бы на такси ребенка в поликлинику отвезти.
  27. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    3 мая 2026 18:33
    Цитата: dnepropetrovsk
    Так Медведев сказал педагогам, что если хотят зарабатывать, то пусть занимаются репетиторством а не ждут повышения зарплаты от государства.(трактовка вольная, но суть одна) Ну и все его правильно поняли. У моих детей в школе математики и физики просто нет! Это не деревня, а столица Крыма. И никто ничего делать не хочет! Медведеву отдельное спасибо за инструкцию для заработка учителям. !


    Это уже такой сказочный персонаж. "Медведев в школе"
  28. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    3 мая 2026 18:36
    Цитата: Макс1995
    это еще чо.
    у моих в школе просто небыло учителей по ряду предметов.

    т.к. все ушли "в бизнес".

    Увы. Ничего не изменить. Склолько сейчас получает учитель, и например, Чиновник ГОРОНО? или назначенный из чиновников директор?


    Нормальный руководитель, например Фёдоров, который глазниц, сам определил вилку в 10 окладов.
    А номальный сотрудник Совета Безопасности какую то вилку определил?
  29. lshka Звание
    lshka
    0
    3 мая 2026 23:27
    Окончил школу в 98, потом поступил в ВУЗ без репетиторов, спасибо учителям старой закалки, которые дали знания, учительница истории, когда пришла к нам в класс 1-й раз, предупредила, что будет давать институтский курс по истории(хотя сама повышала квалификацию в универе) и мы "замучаемся" с конспектами... зато по этим конспектам школьным ни я, не моя сестра(по моей писанине) не знала проблем в ВУЗе и знала 90% программы наперед... Да нагрузка, отход от "программы", но в будущем ето сняло большее... Как то так, и кто хочет учится, тот научится и заинтересует учителя давать ему знания. Получение знаний-это диалог, между желающим и дающим их
  30. Rolaf Звание
    Rolaf
    0
    Вчера, 04:34
    Всё идёт к тому, что Конституционные обещанные блага становятся поэтапно платными.
    Как в сфере ЖКХ государство отстранило от ответственности перед жильцами муниципалитеты. При этом собирая налоги с УК и ТСЖ. Удобно ни за что не отвечая собирать дань и частично распределять её по своему усмотрению плодя коррупцию и безответственность.
  31. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    0
    Вчера, 08:31
    У нас лучше всего граждане разбираются в футболе-а тренеры и игроки все идиоты,в политике-там просто все политики дремучие,в войне-все цитируют какого то там китайца,ну и в образовании!!! Медицину молчу,там специалисты ВСЕ,зачем врачи,когда в интернете полно советов..а потом вереницами на кладбище..Не поленился,прочел все комментарии....ну в СССР репетиторы были,и передавались из уст в уста,без широкой огласки,не так много как сейчас,но были. Давно считаю,что ВУЗов должно быть меньше чем сейчас,и они должны быть именно учебными заведениями высшего уровня выпуская необходимых специалистов,престиж высшего образования резко упал,с количеством так называемых коммерческих вузов выпускающих непонятно кого,ради корочки. Что касается детей...уже не одно поколение растет с клиповым мышлением,память как у рыб-три секунды-снова здрасти,куда же проще пальцем по экрану и на несколько секунд поржать над каким то роликом и не запоминать его,куда проще ИИ тебе сочинение выдаст,только переписать....По зарплатам....ох тут хитрая штука,за одну и туже работу разница в разы..в Москве зп учителя и в том же подмосковье,перейти мкад..и здрасти...Брат жены,учитель физкультуры и обж,классное руководство в сельской 9 летке в одной из области Черноземья*80 тыров..для деревни вполне..Ну и родители..мда...прекрасно знают о правах,а вот про обязанности почему то забывают....
  32. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Вчера, 14:05
    Знаю, что репетиторство очень востребовано в Германии, но ничего плохого про тамошнюю систему образования сказать (и наверное говорить) нельзя, она считается идеальной, одной из эталонных в мире.