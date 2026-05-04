Ripsaw M1: многоцелевой РТК для КМП США
РТК Ripsaw M1 с пусковыми установками для БПЛА Damocles
Американская корпорация Textron Systems и компании из её состава продолжают разработку перспективных робототехнических комплексов военного назначения. На днях они представили новый образец такого рода — изделие Ripsaw M1. На этот раз речь идёт о дистанционно управляемой колёсной платформе, способной нести разные полезные нагрузки — от средств разведки до пусковых установок для барражирующих боеприпасов.
Пополнение в семействе
Линейка Ripsaw разрабатывается компанией Howe & Howe Inc., входящей в состав Textron Systems, уже более десяти лет. За это время семейство прошло путь от гражданско-демонстрационных гусеничных машин до полноценной военной платформы: широкую известность получили варианты Ripsaw M3 и Ripsaw M5 — последний, в частности, прорабатывался в качестве шасси для лёгкой роботизированной боевой машины армии США по программе RCV-L (Robotic Combat Vehicle — Light). Новый Ripsaw M1 продолжает эту линию, но смещает её в сторону более лёгкой и компактной колёсной платформы, рассчитанной на разведку и применение лёгкого вооружения, а не на полноценный бой.
В конце апреля Howe & Howe и Textron приняли участие в конференции Modern Day Marine Exposition 2026, посвящённой вопросам развития Корпуса морской пехоты США. На этом мероприятии они впервые показали свою новую разработку — наземный РТК Ripsaw M1. В выставочный павильон доставили опытный образец с одним из вариантов целевой нагрузки и раскрыли текущий прогресс проекта.
Целью проекта Ripsaw M1 является создание перспективного РТК для подразделений, работающих на переднем крае. С его помощью планируют решать три основные задачи:
- обнаружение угроз и противника до непосредственного контакта с ним;
- применение различных вооружений или аналогичных систем;
- снижение риска для личного состава за счёт выноса разведчика вперёд: на наиболее опасных направлениях вместо солдата контакт с противником — в т. ч. с современными ударными системами — принимает машина.
Именно этот, третий пункт стоит подчеркнуть отдельно: серьёзной баллистической защиты у двухтонной колёсной платформы быть не может в принципе, и речь не о бронировании, а о тактической логике беспилотника — заменить человека на участке, где потеря техники предпочтительнее потери людей.
В этой нише Ripsaw M1 оказывается прямым конкурентом эстонской платформы Milrem THeMIS, германо-канадской Rheinmetall Mission Master, а также ряда израильских разработок аналогичного класса — все они представляют собой лёгкие беспилотные шасси с открытой архитектурой и сменными модулями нагрузки. Главное отличие предложения Textron — ставка на колёсную, а не гусеничную ходовую часть и на более тесную интеграцию с собственной номенклатурой барражирующих боеприпасов.
БПЛА Damocles в конфигурации для старта с грунта
Колёсная платформа
Основа перспективного РТК Ripsaw M1 — одноимённая двухосная четырёхколёсная платформа. Это компактная самоходная машина с дистанционным и автономным управлением. На ней могут монтироваться разные приборы, устройства и системы вооружения; состав подобного оборудования определяет тактическую роль комплекса.
Платформа строится на основе корпуса сложной формы с выраженными колёсными арками. Все основные агрегаты размещаются внутри, а на крыше предусмотрены посадочные места для нагрузки. У машины средние размеры и достаточно большая масса:
- длина — 10,5 фута (3,2 м);
- ширина — 5 футов (1,52 м);
- высота (по крыше корпуса) — 4 фута (1,2 м);
- снаряжённая масса — 4300 фунтов (1950 кг);
- полезная нагрузка — 2000 фунтов (908 кг).
Платформа получила гибридную двигательную установку. В её составе присутствуют двигатель внутреннего сгорания, аккумуляторы и электродвигатели; модели и характеристики таких компонентов пока не раскрываются. Ходовая часть оснащена колёсами большого диаметра с индивидуальной подвеской. Обе оси выполнены управляемыми, имеется автоподкачка.
Предложенная силовая установка и ходовая часть дают следующие характеристики:
- максимальная скорость на шоссе — 53 мили в час (85 км/ч);
- экономическая скорость на ДВС — 20 миль в час (32 км/ч);
- запас хода на аккумуляторах — 30 миль (48 км);
- запас хода с применением ДВС не раскрывается, однако отмечается, что он зависит от скорости;
- радиус разворота — 7,5 фута (2,3 м);
- глубина преодолеваемого брода — 48 дюймов (1,22 м).
Из этих цифр стоит выделить две. Первая — радиус разворота 2,3 м: для машины длиной 3,2 м это очень мало, и достигается такой результат именно за счёт того, что управляемыми сделаны обе оси. В городской и островной застройке, типичной для районов вероятного применения подразделений КМП, такая манёвренность даёт ощутимое преимущество перед обычной четырёхколёсной техникой с одной поворотной осью. Вторая цифра — 48 км запаса хода на аккумуляторах: для маршевого движения это немного, но для собственно тактической задачи — «тихого» выхода разведчика на несколько километров впереди десантной волны, обследования участка и возвращения — этого хватает с запасом. ДВС в гибридной схеме фактически берёт на себя роль маршевого двигателя и бортового генератора, тогда как непосредственно перед контактом машина переходит на электротягу с минимальной шумовой и тепловой заметностью.
Ripsaw M1 оснащается системой управления с дистанционным и автономным режимами. Платформа имеет курсовую видеокамеру для наблюдения за дорогой, а также бортовой компьютер и средства связи. Машина может выполнять команды оператора или самостоятельно следовать по заданному маршруту. При этом вооружение используется только по команде человека.
Полезные нагрузки
На крыше шасси имеется место для установки полезной нагрузки разного рода — боевых модулей, пусковых установок и т. д. Для подключения таких устройств предусмотрен интерфейс MOSA (Modular Open Systems Approach — «модульный подход к открытым системам»). Идея та же, что и у конкурентов из европейской и израильской ниши: единое шасси и сменные модули под конкретную задачу.
На недавней выставке опытный образец Ripsaw M1 демонстрировался с целевой нагрузкой в виде пусковых установок для лёгких БПЛА. На крыше смонтировали два подобных устройства с четырьмя пусковыми ячейками в каждом — итого восемь готовых к старту аппаратов. С такой установкой должны использоваться БПЛА/барражирующие боеприпасы типа Textron Damocles — лёгкий разведывательно-ударный аппарат собственной разработки компании, запускаемый из трубчатой пусковой установки и предназначенный как для доразведки, так и для поражения наземных или надводных целей на удалении в десятки километров. Конструкция установок обеспечивает укладку на крышу корпуса в походном положении и подъём в наклонное положение для пуска. Принципиально возможно размещение и иных БПЛА с близкими характеристиками.
РТК Textron Ripsaw M5 с боевым модулем. Аналогичное вооружение может получить комплекс M1
Также Ripsaw M1 может нести оружие. Возможна установка разных боевых модулей с дистанционным управлением — если они соответствуют требованиям по габаритам и массе. В лимит 2 тыс. фунтов укладывается целый ряд современных модулей, которые позволят вооружить РТК пулемётами, гранатомётами или управляемыми ракетами.
Для морской пехоты — и вокруг неё
В ближайшее время корпорация Textron Systems собирается представить новый РТК на конкурсы Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV) и Amphibious Combat Vehicle (ACV), проводимые КМП США. Если первая программа выглядит для Ripsaw M1 органичной — ARV изначально мыслится как разведывательно-ударный комплекс с возможностью включения беспилотных компонентов, — то заявка на ACV требует пояснения.
Программа ACV — это замена устаревших плавающих бронетранспортёров AAV полноценной амфибийной БМП; её основной контракт уже исполняется промышленным консорциумом, а сама машина по массе и габаритам относится к совершенно другой категории, нежели лёгкая колёсная платформа Textron. Поэтому Ripsaw M1 в данном контексте логичнее рассматривать не как самостоятельного претендента на роль ACV, а как роботизированный придаток к ней — разведывательный или ударный «спутник» десантной волны, способный высаживаться вместе с пехотой и работать впереди боевых порядков. Если такая трактовка верна, заявка Textron на оба конкурса — попытка зайти в обе ниши одним шасси: и как самостоятельный ARV, и как беспилотное дополнение к ACV.
Какими будут выводы по результатам испытаний, пока неизвестно. По открытым данным прежних этапов ARV, среди претендентов фигурировали General Dynamics с собственной разработкой и сама Textron с пилотируемой машиной Cottonmouth; итоговый состав финалистов может отличаться. С учётом того, что Textron одновременно играет и в пилотируемом сегменте, и в роботизированном, заявка на M1 — это не столько попытка перебить собственный проект, сколько способ занять смежную нишу: разведчик-беспилотник рядом с пилотируемым разведчиком.
Если коротко, Ripsaw M1 — это ставка Textron и Howe & Howe на нишу лёгкого разведывательно-ударного РТК, и её успех зависит не столько от заявленных ТТХ, сколько от готовности Корпуса морской пехоты пересмотреть концепцию ARV в сторону роботизации и допустить в свою номенклатуру беспилотные машины переднего края. ТТХ платформы для этой роли в целом достаточны; ключевой вопрос — захочет ли заказчик именно такого помощника десанта.
