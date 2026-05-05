Как и за что был казнён Зульфикар Али Бхутто

Роберт Трамбулл. Бхутто повешен в пакистанской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства


Исламабад, Пакистан, среда, 4 апреля [1979 г.]. Зульфикар Али Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана, был повешен сегодня рано утром в окружной тюрьме Равалпинди (Город в Пакистане. — П.Г.), где он содержался с момента вынесения ему обвинительного приговора в прошлом году по обвинению в заговоре с целью убийства политического оппонента в 1974 г.



Высокопоставленный представитель военного правительства заявил, что казнь состоялась в 4 часа утра. Представитель, командир эскадрильи Мохаммед Афзал, заявил, что тело было немедленно доставлено в место рождения Бхутто недалеко от Ларканы в провинции Синд и похоронено на церемонии в присутствии членов семьи.

Источники в тюрьме сообщили, что казнь состоялась в присутствии представителей военного правительства во главе с президентом Мухаммедом Зиа-уль-Хаком, генералом армии, свергнувшим Бхутто 5 июля 1977 г. Бхутто правил пять с половиной лет.

Решение о казни Бхутто было принято генералом Зиа-уль-Хаком, несмотря на многочисленные прошения о помиловании от десятков мировых лидеров, включая президента Картера, Леонида Брежнева, [китайского лидера] Хуа Гофэна и папу [римского] Иоанна Павла II, а также тысяч пакистанских граждан, которые восхищались политикой Бхутто и его способностью общаться с массами в стране с населением 75 млн человек.

Развернуты полицейские и войска


По сообщениям из нескольких провинциальных центров, полиция и войска уже были в большом количестве развернуты в ключевых точках крупных городов и поселков [в ожидании] распространения новостей о казни.

Главные сторонники Бхутто были заключены в тюрьму по приказу правительства за несколько недель, по-видимому, в ожидании беспорядков в случае его казни, и власти, которые ввели военное положение, очевидно, разрабатывали планы по подавлению любых [возможных] волнений после казни.

Ближайшие помощники генерала Зия до позднего вечера утверждали, что президент все еще не решил, отдавать ли приказ о казни или заменить смертную казнь пожизненным заключением. Они говорили, что он вряд ли предпримет какие-либо действия в течение нескольких дней.

Однако новость о казни появилась в дополнительных выпусках нескольких газет на языке урду рано утром на основе сообщений из тюремных источников. К середине дня правительство все еще не сделало официального заявления.

Когда-то элегантный и светский Бхутто, которому тогда был 51 год, был выведен из камеры смертников примерно около полуночи. Его вымыли, а затем позволили послушать молитвы за приговоренного, которые читал мусульманский священник, делая выборки из Корана.

Как сообщают источники, когда Бхутто вели на виселицу, другие заключенные, приговоренные к смертной казни, выстроились за дверями своих камер и скандировали традиционные траурные песни в память о приговоренном.

Бхутто подвели к виселице, накинули ему на шею петлю, а двое офицеров взяли его за руки.

Бхутто был осужден вместе с пятью бывшими сотрудниками его секретной полиции за планирование убийства парламентского критика Ахмеда Разы Касури.

Ранним утром 11 ноября 1974 г. (В тексте ошибка — 1979 г. — П.Г.) в результате засады автомобиль Касури был обстрелян, когда он и его семья возвращались со свадебного приема. Касури остался невредим, но его отец погиб в результате нападения. Все пятеро подсудимых были приговорены к казни через повешение.

(Агентство Reuters сообщило, что сегодня были повешены и остальные четверо [приговоренных], а именно: Миан Мохаммед Аппас, Гуйлам Мустафа, Аррад Икбал и Рана Исти Хан).

Длительное свидание с семьей


Возможный признак скорой казни появился вчера, когда жене Бхутто, Нусрат, и дочери, Беназир, находившимся под домашним арестом, разрешили провести с ним в камере три часа вместо обычных получаса. (Агентство Reuters сообщило, что [Нусрат] Бхутто в записке, переданной ее адвокату, заявила, что ей сказали, что это будет их последний визит).

Вчера, пока страна в напряжении ожидала решения президента о судьбе Бхутто, силы безопасности провели обыск в трех домах, принадлежащих бывшему премьер-министру, и изъяли официальные документы, которые он собрал во время пребывания в должности.

Близкий помощник генерала Зия вчера вечером в частном порядке сообщил нескольким американским корреспондентам, что президент впервые выступил против бывшего премьер-министра, когда ему показали список его политических оппонентов. Помощник сказал, что некоторые имена в списке были отмечены собственноручно Бхутто как подлежащие «ликвидации».

«Секретные документы» найдены


В официальном заявлении полиции провинции Синд вчера говорилось, что сотрудники, проводившие обыски в домах Бхутто в Карачи, его родном городе Ларкане и деревне Наундеро, обнаружили «секретные документы крайне конфиденциального характера, касающиеся государственной безопасности, включая оборону и внешнюю политику». В заявлении говорится, что большая часть документов была найдена спрятанной в тайных шкафах, внутри матрасов и в шкафах за зеркалами в доме в Карачи.

Мумтаз Али Бхутто, двоюродный брат бывшего премьер-министра, который служил при нем министром информации, сообщил журналистам, что в понедельник вечером сотрудники службы безопасности также совершили рейд на три родовые деревни семейства Бхутто, силой проникнув в женские покои, традиционно закрытые для мужчин, «избив [при этом] служанок».

The New York Times
4 апреля 1979 г.

  Taskmaster
    Taskmaster
    Сегодня, 07:43
    Я знаком с человеком, близким к советнику Бхутто. Он неоднократно советовал ему избавиться от Зия уль-Хака. Когда его спросили, почему, он сказал, что это было "внутреннее чувство". Судьи, которые наблюдали за "судебным процессом" Бхутто, были специально выбраны из числа выходцев из феодальных семей, которые были лишены собственности в рамках аграрной земельной реформы в пользу бедных. В конце концов, американцы не могли смириться с тем, что Пакистан сблизился с СССР и открыл дорогу местным коммунистам, поэтому местному "глубинному государству" пришлось вмешаться. Это помогло создать условия для войны в Афганистане, а остальное уже история.