Трагедия Черноморского флота в период Крымской войны. Восстановление при Александре II и Александре III



Н. Красовский. «Затопление кораблей в Севастополе», картина 1872 г.



91-пушечный винтовой линейный корабль «Агамемнон», флагман контр-адмирала Лайонса, имел паровую машину и полное парусное вооружение



Пароход «Турок», поднятый 4 июля 1858 года



Флагман эскадры Ч. Нейпира — 131-пушечный винтовой линейный корабль с паровой машиной и парусным вооружением «Герцог Веллингтон»

Оптимистически настроенная часть английского общества не перестает надеяться, что скоро придет сообщение о бомбардировке Кронштадта, захвате подступов к Санкт-Петербургу, а может быть (кто знает?) даже о водворении британского государственного флага на сверкающем шпиле русского Адмиралтейства. В основе этих надежд лежит очень правильная мысль; она заключается в том, что Кронштадт — ключ к успеху для любого нападения на Россию с моря в районе Балтики. Захватите Кронштадт, и Санкт-Петербург у ваших ног, русский флот перестал существовать, а Россия низведена до положения, которое она занимала до Петра Великого.

Надо вырвать клыки у медведя… Пока его флот и морской арсенал на Чёрном море не разрушен, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе.

Я ничего не мог предпринять со своим сильным флотом, так как всякое нападение на Кронштадт и Свеаборг означало бы верную гибель.

Было бы сумасшествием играть на руку России и бросаться головой вперед на гранитные стены, рискуя нашим морским превосходством, со всеми фатальными последствиями.



Бомарзунд



Бомбардировка Бомарзунда британским кораблем «Бульдог» на картине В. Симпсона

вместо кита поймал салакушку. Русские смеются, и мы смешны на самом деле.

Трудно было нанести военной чести Англии на море более тяжкий удар, чем тот, который нанесли ей события в Балтийском море.



А. Мюнстер. Бомбардирование Соловецкого монастыря двумя английскими пароходами 6 и 7 июля 1854 г.

Дошед до острова; именуемого Заяцким (на коем имеется деревянная церковь во имя Св. Апостола Андрея Первозванного, построенная по повелению Петра Великого, в бытность Его в Соловецком монастыре), сделав несколько выстрелов и остановившись, сошед на остров, прямо устремился в церковь, разрубил двери топором, разломал кружку, рассыпал медные денеги по полу, растворил Царские врата, раскрыл Св. Жертвенник, и уходя взял с собою три колокольчика в четырнадцать фунтов и снял с Иконы Матери Божией два крестика, повешенных за несколько дней перед тем богомольцами, и с этой славной добычей отправился к Архангельску или Онеге.



А. Боголюбов. Оборона Петропавловского порта на Камчатке

Военно-морской флот в период правления Александра II

Наши героические солдаты в Севастополе своей кровью покрыли бухгалтерскую недостачу от лихоимцев и казнокрадов.

Мирабо для нас не страшен, но для нас страшен Емелька Пугачев. На сторону к Мадзини не перешатнется никто, а Стенька Разин лишь кликни клич!



Александр II в Морском павильоне Политехнической выставки, Москва, 1872 г.

Мне предоставлено доверием Государя создать России флот, ибо нет у нас флота.



Великий князь Константин Николаевич

металлургического производства для отливки больших слитков стали, её прокатки, термической обработки откованных штук, а также для производства крупного фасонного литья.

беспрерывным плаванием небольшого числа хороших судов приготовить целое поколение будущих опытных и страстных моряков.

Слава Богу, Севастополь отмщен!

Российский военно-морской флот при Александре III



Александр III на борту яхты «Полярная звезда», на которой был даже коровник с каютой для доярки. В начале 1930-х годов эта яхта была переоборудована в плавучую базу подводных лодок, в 1954 году стала плавказармой, в 1961 году была использована в качестве мишени для испытания противокорабельных ракет

У России есть только два верных союзника — её армия и флот.

в котором происходит брожение; кругом котла ходят люди с молотками, и когда в стенах котла образуется малейшее отверстие, они тот час его заклепывают, но когда-нибудь газы вырвут такой кусок, что заклепать его будет невозможно.

Я с особым интересом наблюдал в Ливадии за наследником и той ролью, которую он играл в семье. Должен сказать, что меня уже тогда удивляла его молодость, несоответствующая его возрасту... Граф Воронцов сказал мне, что наследник, которому было 26 лет, на самом деле — мальчик 14 лет; если это и было преувеличено, то ненамного... В общем, у меня создалось впечатление, что наследник... для будущего самодержца держал себя слишком пассивно, ни в чём не проявляя своей личности, и, не скрою, это пугало меня за наше будущее.

Сидеть на престоле годен, но стоять во главе России неспособен.

Император Николай II не унаследовал от своего отца ни властной натуры, ни сильного характера, ни способности быстро принимать решения — качеств, столь необходимых для самодержавного правителя.

Он (Николай II) — Божий человек. Ну какой же он Государь? Ему бы только с детьми играть, да с цветочками, да огородом заниматься, а не царством править.

Николай II способен лишь на то, чтобы жить в деревне и выращивать турнепс.

Николай II был воспитан как принц, но не научен тому, что должен уметь царь.

Ему либо не следовало рождаться, либо не следовало умирать.



Николай II и воображающая себя «смертельно больной» Александра Федоровна, май 1913 г. На коляске последний русский император возил ее даже накануне свадьбы

Император Николай II и кайзер Вильгельм II