Луки и арбалеты как упрощённое вооружение Народного добровольческого корпуса Японии в 1944–1945 гг.

Введение


В последние годы Второй мировой войны японское военное руководство приступило к подготовке обороны метрополии от ожидаемого вторжения союзников. В июне 1945 г. был сформирован Народный добровольческий корпус (国民義勇戦闘隊, Kokumin Giyū Sentōtai), предназначенный для мобилизации гражданского населения в интересах территориальной обороны. Одной из ключевых проблем при создании подобных формирований являлось обеспечение их вооружением.

В условиях ограниченных производственных возможностей японская армия была вынуждена искать максимально дешёвые и простые образцы оружия, пригодные для изготовления вне крупных арсеналов. На этом фоне особый интерес представляют программы разработки упрощённого метательного оружия — луков, арбалетов и специальных стрел, включая разрывные боеприпасы.



Японский солдат обучает женщин защите японской родины с помощью бамбуковых копий, 1945 год. Источник: tumblr

Американский разведывательный отчёт ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19 указывал, что японская армия разрабатывала короткие луки и арбалеты, пригодные для изготовления в домашних мастерских, а также обычные и разрывные стрелы. Эти сведения подтверждаются японскими архивными материалами 1-го армейского научно-исследовательского технического института, содержащими результаты испытаний подобного оружия в декабре 1944 г.

Данные документы представляют особую ценность, поскольку демонстрируют, что разработка луков и арбалетов являлась не единичной импровизацией, а частью централизованной программы создания упрощённого вооружения для массовых гражданских формирований.

Причины разработки упрощённого метательного оружия


К 1944 г. японская армия столкнулась с возрастающими трудностями снабжения. Производство современного стрелкового оружия и боеприпасов уже не позволяло в полной мере обеспечить как действующую армию, так и формируемые резервные подразделения. В этих условиях всё большее значение приобретали проекты упрощённого вооружения, ориентированные на минимальное использование дефицитных материалов и возможность местного производства.


Гражданское оружие Народного добровольческого корпуса, 1945 год. Источник: ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19

Луки и арбалеты обладали рядом преимуществ:

  • для их изготовления требовалось ограниченное количество металла;
  • основными материалами могли служить дерево и бамбук;
  • производство допускало использование небольших мастерских;
  • оружие не зависело от расхода патронов.

Согласно отчёту 1-го армейского научно-исследовательского технического института, целью испытаний являлась проверка «функциональности, поражающей мощности, точности, а также целесообразности принятия на вооружение» луков, арбалетов и различных типов стрел, предназначенных для дистанционного боя и использования Народным добровольческим корпусом.

Испытания декабря 1944 года


Испытания проводились с 11 по 14 декабря 1944 г. на полигоне Футцу под руководством специалистов 1-го армейского научно-исследовательского технического института. В состав комиссии входили офицеры артиллерии, технических служб и представители Управления вооружений.


Короткий лук. Источник: ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19

Для испытаний были представлены:

  • длинные луки;
  • короткие луки;
  • арбалеты Модели Ко;
  • арбалеты Модели Отсу;
  • стандартные боевые стрелы;
  • разрывные стрелы.

Длинные луки представляли собой коммерческие изделия длиной около 221 см. Короткие луки длиной около 182 см изготавливались мастерами-лучниками и являлись уменьшенным вариантом традиционного японского лука.


Арбалет Модель Ко. Источник: ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19

Арбалет Модели Ко имел деревянное ложе и полноценный спусковой механизм. Его плечи по конструкции были близки к короткому луку. Арбалет Модели Отсу представлял собой значительно более упрощённую систему кустарного изготовления: плечи выполнялись из дерева и бамбука, а сама конструкция ориентировалась на производство в домашних условиях.

Конструкция и технические особенности


Испытательная комиссия признала длинные луки, короткие луки и арбалеты Модели Ко удовлетворительными по прочности и функциональности. Отмечалось, что данные образцы обладают достаточным запасом прочности и демонстрируют хорошие эксплуатационные качества.

Арбалет Модели Отсу был оценён более сдержанно. Согласно отчёту, его плечи, изготовленные из дерева и бамбука, обладали недостаточной упругостью, а отсутствие полноценного спускового механизма снижало дальность стрельбы и пробивную способность.


Арбалет Модель Отсу. Источник: ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19

Тем не менее даже данная модель рассматривалась как пригодная к эксплуатации после внесения определённых доработок.

Документы также содержат сведения о производстве стрел. Для изготовления древков рекомендовалось использовать бамбук возрастом 2–3 года диаметром около 12 мм. Исправление кривизны производилось нагревом. В качестве оперения допускалось применение бумаги или тонкой коры при отсутствии перьев.


Длинный лук. Источник: JACAR (Japan Center for Asian Historical Records)

Подобные рекомендации демонстрируют ориентацию проекта на максимально широкое и дешёвое производство с использованием доступных материалов.

Тактико-технические характеристики


Испытания показали следующие характеристики образцов:


Тактико-технические характеристики луков и арбалетов

Американский разведывательный отчёт ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19 приводит близкие значения: эффективная дальность короткого лука оценивалась примерно в 90 ярдов, а арбалета — около 50 ярдов при использовании разрывных стрел массой 100–200 г.

При использовании стандартных стрел комиссия пришла к выводу, что длинные луки, короткие луки и арбалеты Модели Ко обладают достаточной поражающей способностью для выведения цели из строя. Для арбалета Модели Отсу эффективная дистанция ограничивалась примерно 50 м.

Удобство эксплуатации


Одной из основных задач испытаний являлась оценка пригодности оружия для использования неподготовленным личным составом.

Согласно отчёту, длинный лук был неудобен при стрельбе из низких положений и требовал значительных навыков. Точность стрельбы во многом зависела от подготовки стрелка. Короткий лук оказался более удобным благодаря меньшей длине и меньшему натяжению.

Наиболее высокую оценку получили арбалеты. Испытательная комиссия отмечала, что стрельба из них «чрезвычайно проста из любых положений», а обращение безопасно даже для неспециалистов. Особенно подчёркивалась простота эксплуатации и наведения.

Данные выводы свидетельствуют о том, что арбалеты рассматривались прежде всего как оружие для массового гражданского ополчения, не обладавшего серьёзной военной подготовкой.

Стандартные боевые стрелы


Документы испытаний содержат описание нескольких типов наконечников:


1. Ивовый лист (Янадзи-ба); 2. Сияющий ромб (Хикари-биси); 3. Долото (Хира-нэ); 4. Рыбья вилка (Мата-гасира); 5. Мечевидный (Кэн-биси); 6. Односторонний наконечник (из жести). Источник: JACAR

Для кустарного производства рекомендовались наиболее простые формы, допускавшие изготовление из подручных материалов.

Отдельно отмечалась возможность применения ядовитых веществ на наконечниках стрел. Согласно отчёту, нанесение яда позволяло добиться смертельного эффекта даже при относительно лёгком ранении.


Боевые стрелы. Источник: ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19

Разрывные стрелы


Наиболее необычным элементом программы являлись разрывные стрелы, представлявшие собой попытку объединить традиционное метательное оружие с современными взрывными боеприпасами.

Разрывная стрела Модели Ко оснащалась:

  • упрощённым малым запалом;
  • огнепроводной трубкой Тип 97;
  • зарядом пороха массой около 15 г;
  • осколочным элементом массой около 100 г.

Общая масса стрелы составляла около 180 г.

В ходе испытаний стрела запускалась по металлической плите, имитировавшей цель. После взрыва осколки поражали щиты, расположенные на расстоянии до двух метров от эпицентра. Согласно отчёту:

  • на дистанции 1 м фиксировалось около 14 попаданий осколков;
  • на дистанции 1,5 м — около 9 попаданий;
  • на дистанции 2 м — около 4 попаданий.

Комиссия пришла к выводу, что радиус эффективного поражения составлял около двух метров. Отмечалось, что осколки способны пробивать кожу животных и наносить тяжёлые повреждения.


Разрывные стрелы. Источник: ORDNANCE TECHNICAL INTELLIGENCE REPORT No. 19

Особенно подчёркивалось поражающее действие при прямом попадании. Согласно отчёту, попадание подобной стрелы в тело приводило к мгновенной смерти либо смертельным ранениям.

Разрывная стрела Модели Отсу имела значительно более мощный заряд. В её конструкции использовались:

  • упрощённый детонатор;
  • огнепроводная трубка Тип 97;
  • заряд пороха массой около 15 г;
  • около 58 г «жёлтого пороха» (пикриновая кислота), аналогичного заряду ручной гранаты Тип 99.

В ходе испытаний была зафиксирована крайне высокая разрушительная мощность. Согласно отчёту, тело подопытного животного оказалось разорвано, а кости раздроблены.

Фактически данные боеприпасы представляли собой лёгкие импровизированные осколочные гранаты, запускавшиеся при помощи лука или арбалета.

Практическая оценка проекта


Несмотря на положительные оценки комиссии, возможности подобного оружия оставались ограниченными.

На точность стрельбы серьёзно влияли погодные условия, прежде всего ветер и дождь. Эффективность длинных луков во многом зависела от подготовки стрелка. Конструкции кустарного изготовления обладали ограниченным ресурсом и уступали современному стрелковому оружию по скорострельности и дальности.

Тем не менее испытания показывают, что японская армия рассматривала луки и арбалеты как вполне пригодное вспомогательное оружие для:

  • вооружения ополченческих подразделений;
  • обороны укреплённых районов;
  • действий в условиях дефицита боеприпасов;
  • ближнего боя и засадных действий.

Особый интерес вызывали именно разрывные стрелы, позволявшие значительно увеличить поражающее действие при сохранении относительной простоты конструкции.

Заключение


Испытания луков и арбалетов, проведённые 1-м армейским научно-исследовательским техническим институтом в декабре 1944 г., показывают, что японская армия рассматривала подобное оружие как практическое средство вооружения Народного добровольческого корпуса и других оборонительных формирований.

Документы свидетельствуют о существовании централизованной программы разработки упрощённого оружия, ориентированного на массовое кустарное производство с использованием дерева, бамбука и минимального количества металла. Особый интерес представляют разрывные стрелы, являвшиеся попыткой повысить эффективность традиционного метательного оружия за счёт применения взрывчатых веществ.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +6
    3 мая 2026 05:07
    С удовольствием прочитал статью. Особенно улыбнуло фото где лопата как образец Гражданского оружия народного добровольческого корпуса. wink
    Illanatol
      Illanatol
      +3
      3 мая 2026 08:26
      Неформат. Должны быть лишь черенки от лопат, для чистоты жанра.
      Alex013
        Alex013
        0
        3 мая 2026 18:40
        Точно) и штакетник... и тут же нахлынули воспоминания о своей деревне и дискотеках в клубе в начале 90-х)
    bk0010
      bk0010
      +6
      3 мая 2026 10:15
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Особенно улыбнуло фото где лопата как образец Гражданского оружия народного добровольческого корпуса.
      Да ладно, англичане после Дюнкерка тоже ополченцев кольями вооружали.
    Nikolaevich I
      Nikolaevich I
      +6
      3 мая 2026 10:50
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Особенно улыбнуло фото где лопата как образец Гражданского оружия народного добровольческого корпуса.

      А лопаткой по сопатке хочет кто получить ? Выйти из строя шаг вперёд ! Али нет ни кого ?
    clou
      clou
      +4
      3 мая 2026 16:56
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Особенно улыбнуло фото где лопата как образец Гражданского оружия народного добровольческого корпуса.

      Бей лопатой по уязвимым местам шермана!
  Lynx2000
    Lynx2000
    +5
    3 мая 2026 05:17
    Лучше ПэПээС с ТэТэ, чем Дзедзюцу с Каратэ.
    К первому фото из статьи, часть японок наверное умела обращаться с такими палками... яри.
  Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка
    +5
    3 мая 2026 05:28
    Приняв во внимание, что научиться стрельбе из лука, процесс длительный….. японцы с нововведением точно не успели.
    Ка мобресурс надо было начитать в канун войны, возможно тогда-бы уложились. Впрочем, японцы когда припекло моментально сдулись.
    А так в целях экономии. Практиковали многое, даже в авиации вместо алюминия пытались внедрить железо, но самолет так и не смог о орваться от земли.
    Впрочем немцы, тоже экономили «народный истребитель» был деревянным реактивным перехватчиком. Последний благо хоть летал.
    Не-162 «Саламандра»
    Глухой
      Глухой
      +2
      3 мая 2026 06:29
      Цитата: Коте пане Коханка
      что научиться стрельбе из лука, процесс длительный

      С блочным достаточно просто.Но цена вопроса нормального за 100тыр минимум. Не хаждый ради фана может себе это озволить. Карбон очень дорогой и стрелы. Струны в т.ч. К сожалению, по моделям, кроме Хоута - сказать не могу. Когда-то стрелял с какой-то дешовки - не помнюмодель. УГ вобщем. Это как пневматика. Стоит покупать только от 100тыр и выше. Даже 4,5мм. Если лицуха есть.То 5,5 оптимал. 6.35 особого смысла не увидел.Охота официальная все равно запрещена. А 5.5 дает и энергию и точность вплоть до 0.2-0.4 MOA на 75-100 метров. 6.35стрелял. Больше 0.4 обычно дает. На мневме ставил свой ремингтон фурик. Оригинал 40х3-9. за глаза. Обычный милдот без наворотов. 1/4 вторая фокалка. Моноблок универсальный на выверт и пикатини (под 30ку). Стрелял с него даже с тигра 1 на ласточке с переходником на пикатини. Держит. За свою цену просто имба. Если оригинал, а не китай. Паралакс идеальный. Линзы на уровне бушеля моего елитки 50х3,5х21. А ему трындец больше 20 лет. Хотя конкретно щас он не так уж и дорогой.
  тлауикол
    тлауикол
    +7
    3 мая 2026 05:44
    Рэмбо. Начало...
    Интересно, что более короткий лук превзошёл длинный классический по всем статьям
    Глухой
      Глухой
      +3
      3 мая 2026 06:12
      Блочный современный на порядки. Особенно, если лицуха есть. У сослуживца есть.
      Хоут там Х какой-то. 75 фунтовый. Стрелы считай как 1 патрон к моему манлихеру 12 маннокс на 9.3х62 маузер стоит. Ему там комплект с прибамбасами в 250 тыр обошелся +-. Стрелы если по реальной цели - в минус по факту. Если только "по сену" стрелять кое как живут родные. 2-х дюймовки считай одноразовые.
      Цитата: тлауикол
      Интересно, что более короткий лук превзошёл длинный классический по всем статьям

      Материалы другие просто. Тогда композитов и мозгов не было.
      тлауикол
        тлауикол
        +2
        3 мая 2026 14:18
        Вряд ли композиты. Большие и малые луки делались и испытывались японцами в одно время, из одинаковых материалов
        Глухой
          Глухой
          +1
          3 мая 2026 16:36
          Ну я не особознаю.Хотя еще вшколе когда-то давно делал. И +- стрелять умею. Подумывал блочный прикупить. Но с десяток раз поездок на дачу с дружественного, так сказать, стрелял. Что-то не возбудило. Все-таки я больше по стрелковому. Мне в кайф почистить, разобрать/собрать и т.д. А когда релоад разрешили - так вообще фонтан стало. good
          P.S> Правда, чтоб не мучить основное свое лишний раз - МГМ есть калашмата на такие случаи. С основных только после стрельбы или смазку обновить раз впару недель и проконтроллировать, доворонить, если что, и т.д.
    redhoodcrow23
      redhoodcrow23
      +2
      3 мая 2026 17:07
      "Рэмбо"Yes i was just about to mention rambo.
      I would like to recommend youtube channel RED CYNIC he has interesting review on rambo and other movies.
  Monster_Fat
    Monster_Fat
    +3
    3 мая 2026 09:22
    Гм... Убогость Японии в этом вопросе просто поражает. Достаточно сравнить подобные разработки в Великобритании тоже в преддверии возможного, германского нашествия.
    solar
      solar
      +2
      3 мая 2026 22:23
      Когда англичан прижало, они за месяц разработали Стен ценой в 5 долларов путем максимального упрощения МП28.
      Что мешало японцам сделать то же самое? Тем более, что с их склонностью к самопожертвованию и фанатичностью пригодный для боя только на близкой дистанции пистолет- пулемет весьма подходил. Трудно поверить, что нация, способная изготовить линкор Ямато, не могла наладить выпуск простейших пистолетов- пулеметов. Ладно танки, в которых японцы со своим Чи-Ха застряли в конце 30-х годов (притом что вместо одного Ямато можно было сделать около 5 тыс таких танков, японцы же сподобились всего на пару тысяч). Но дешевый массовый пистолет - пулемет- какая проблема была сделать? Они вместо этого пики с луками делали. Всерьез рассчитывали этим воевать?
  solar
    solar
    +4
    3 мая 2026 12:01
    Четвертая слева в строю- симпатичная японка. Можно с ней сойтись в жаркой схватке :))
    А в целом, конечно, использование копий во времена пистолетов- пулеметов- ерунда полная. Годится разве что для поднятия боевого духа, но при реальном столкновении с противником- иллюзии быстро развеются.
    А статья интересная, не знал, что японцы таким системно занимались в то время когда другие для этих целей дешевые пистолеты- пулеметы выпускали.
    Monster_Fat
      Monster_Fat
      +4
      3 мая 2026 12:07
      Четвертая слева в строю- симпатичная японка. Можно с ней сойтись в жаркой схватке :))

      Гм. Помните, известную в своё время, в портовых забегаловках, матросскую песню "Девушка из Нагасаки"? На YouTube есть её новомодная аранжировка - поют и играют... котики....
  hohol95
    hohol95
    +2
    3 мая 2026 12:14
    Стрелкового воружения японцам остро нехватало ещё во время боёв на реке Халхин-Гол.
    Расчёты орудий были воруженны только винтовочными штыками.
    С этими штыками в руках они и встречали советских бойцов после потери своих орудий...
  Сергей Ткач
    Сергей Ткач
    +3
    3 мая 2026 15:47
    Арбалет - серьёзное оружие. Бесшумное. Не зря спецслужбы применяют. Статье плюс!
    redhoodcrow23
      redhoodcrow23
      +3
      3 мая 2026 17:10
      True it is however rather large in size and difficult to carry around .
      Some people use it to hunt too.
  clou
    clou
    +1
    3 мая 2026 16:58
    Автор своей статьей на что намекает?
  redhoodcrow23
    redhoodcrow23
    +2
    3 мая 2026 17:18
    It is an interesting article as it show Japanese state of mind and determination (at the moment,relatively).
    I would recommend something to read : "Stalin, Not the Bomb, Defeated Japan".
    or "The Bomb Didn't Beat Japan … Stalin Did".