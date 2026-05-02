Пожар после удара БПЛА на заводе в Тернополе погас лишь спустя сутки

4 766 17
В Тернополе лишь сегодня смогли потушить пожар на промышленном объекте, который 1 мая был поражён российским БПЛА. Напомним, что накануне ВС РФ нанесли самый массированный удар беспилотниками по Тернополю и окрестностям с начала специальной военной операции.

Украинская ГС ЧС:



Пожар на промышленном объекте, вспыхнувший накануне в результате удара потушен.

Местные жители дополняют короткую сводку ГС ЧС Украины заявлениями о том, что на территории завода выгорело несколько цехов и складских помещений.

По последним данным, речь идёт об огневом поражении Тернопольского механического завода и относящейся к нему инфраструктуре, а также инфраструктуры завода бетонных конструкций.

На механическом заводе Тернополя противник развернул мощности по ремонту и восстановлению военной техники, а также по производству БПЛА. Примечательно, что это ему удалось сделать, несмотря на то, что прилёты по предприятию были и в прошлые годы, включая массированную атаку в 2023-м.

Также в Тернополе поражено предприятие по производству строительных материалов. Значительная их часть, включая бетонные изделия, направлялась к линии фронта для создания фортификационных сооружений.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек
    Ирек
    +7
    Сегодня, 11:08
    Весь Хохланд нехило под нашими ударами , опять верещат "А нас то за що? "
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -1
      Сегодня, 11:18
      Сколько абрамсов и генералов НАТО сгорело в том сарае, мы никогда не узнаем.
      1. frruc
        frruc
        -3
        Сегодня, 11:48
        Иван Васильевич 282
        Сколько абрамсов и генералов НАТО сгорело в том сарае, мы никогда не узнаем.

        Нисколько. А генералов там и не могло быть. В лучшем случае, с десяток холопов разбежались как тараканы по щелям.
    2. kventinasd
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Ирек
      Весь Хохланд нехило под нашими ударами

      Ничего существенного там не произошло, наладят производство в другом месте. Чтобы они по настоящему завыли надо тактической ядеркой бить, да так чтобы у спонсоров киевской хунты навсегда пропало желание что-то восстанавливать на западной украине.
      Банковая вообще должна выглядеть как груда щебня, ещё после первых диверсий против России. На словах мы называем киевский режим террористическим, а на деле постоянно ищем какие-то договорняки с этой бандой.
      1. Hagen
        Hagen
        +1
        Сегодня, 12:22
        Цитата: kventinasd
        Банковая вообще должна выглядеть как груда щебня, ещё после первых диверсий против России.

        Все ценное на Банковой уже давно на глубине около 100 метров под уровнем строительного "0" в помещениях, построенных Спецстроем СССР с учетом противостояния поражающим факторам ядерного оружия. Какой смысл превращать в груду щебня пустой скворечник? Вот Бескидский тоннель, приграничные жд мосты и мосты через Днепр - другое дело...
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala
    +10
    Сегодня, 11:17
    Нападения на центральные и западные районы Украины имеют огромное значение. Их следует проводить с максимальной интенсивностью и как можно чаще, чтобы не дать Украине создать экономическое убежище. Если Украина расширит свои нападения на территорию России, самые западные и центральные районы Украины должны быть полностью разрушены.
  3. moneron
    moneron
    -5
    Сегодня, 11:19
    Попадания в прошлые годы?...стало немножко смешно и грустно...бесполезные бомбардировки веером лишь иммитируют поражение цели....для победоносной отчетности. Любой завод легко восстанавливается после булавочных уколов. Заводы полностью уничтожаются лишь массированной бомбардировкой.
  4. Монтесума
    Монтесума
    +7
    Сегодня, 11:37
    По сообщениям военных каналов.👇

    Как-то не очень заметно прошла информация об успешном отражении атаки украинских МБЭКов на Крымский мост в ночь на 30 апреля, а в этой атаке их участвовало порядка десятка. Крымчане отражали атаку совместными силами погранцов, моряков ЧФ и бойцами Росгвардии. Восемь единиц было уничтожено, судьба остальных неизвестна. Противник был настолько уверен в успехе операции, что начал публикацию переможных видео и фото, сгенерированных ИИ, в сопровождении сообщений, типа - "произошло обширное обрушение, упали в воду целые участки моста", но перемоги не случилось, если не считать перемогой остановку движения по мосту с 3-х часов ночи до, примерно, 9-ти часов утра.
    Неприятным моментом было несколько запоздалое срабатывание системы предупреждения, из-за чего бой пришлось проводить уже на подходах к объекту. Отсюда вывод - поскольку арсенал вооружений у врага достаточно богатый, и атака эта явно не последняя, необходимо принять все меры для улучшения работы и повышения боеготовности всех звеньев системы, задействованной в обороне столь важных стратегических объектов.
    Ниже фото из хвалебных укропубликаций об "уничтожении моста".
    1. Андрей Николаев_4
      Андрей Николаев_4
      +2
      Сегодня, 11:46
      В следующий раз они отправят 30 бэков и цели добьются; вопрос надо решать радикально
    2. frruc
      frruc
      +2
      Сегодня, 11:55
      Монтесума
      Отсюда вывод - поскольку арсенал вооружений у врага достаточно богатый

      Здесь напрашивается еще вывод, в ответ разнести в руины, для начала один из мостов на Днепре (Днестре). А потом по обстановке.
    3. Fachmann
      Fachmann
      0
      Сегодня, 12:09
      Александр hi , в сети была информация, что нашим очень нелегко пришлось.
      "ВМСУ опубликовало видео атаки безэкипажных катеров на патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". Оба корабля обеспечивают безопасность Крымского моста.
      Катера оснащаются крупнокалиберными пулеметами, чью стрельбу видно на видео, и гранатомётами.
      Один из БЭКов поразил катер - дрон приблизился к кораблю, затем второй фиксирует взрыв. Далее не совсем понятно, что происходит на 17 секунде - то ли БЭК имеет камеру на корме и это полет пуль, либо же запуск реактивных снарядов с дрона      "
      1. Монтесума
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:18
        Спасибо за дополнение! hi
        Эту информацию видел, не стал включать в свой коммент, чтобы не увеличивать объём сообщения, а то и так не на тему публикации написал.
        Да, в сложной ночной обстановке бой проходил, один моряк ранен был в руку, но свою позицию не покинул - сам себя перевязал и продолжал стрельбу.
        1. Fachmann
          Fachmann
          +1
          Сегодня, 12:54
          По-моему, всё в тему. Линия фронта 1200 км.
    4. Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 13:45
      Так это не фото, ии рисовал это видно
  5. Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4
    -8
    Сегодня, 11:45
    Такой сарай нынче называется заводом?
    1. Монтесума
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Андрей Николаев_4
      Такой сарай нынче называется заводом?

      Автор несколько ошибся, это не завод, а склады около него, и склады явно не были пустыми, так что не унывайте. Прилагаю ещё фотку с территории этих складов. Рядом фото с одного из участков одесского порта, тоже неслабо прилетело.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova
        +2
        Сегодня, 13:47
        Чтобы так может гореть 🔥? 😂😂😂😂