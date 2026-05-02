Пожар после удара БПЛА на заводе в Тернополе погас лишь спустя сутки
В Тернополе лишь сегодня смогли потушить пожар на промышленном объекте, который 1 мая был поражён российским БПЛА. Напомним, что накануне ВС РФ нанесли самый массированный удар беспилотниками по Тернополю и окрестностям с начала специальной военной операции.
Украинская ГС ЧС:
Пожар на промышленном объекте, вспыхнувший накануне в результате удара потушен.
Местные жители дополняют короткую сводку ГС ЧС Украины заявлениями о том, что на территории завода выгорело несколько цехов и складских помещений.
По последним данным, речь идёт об огневом поражении Тернопольского механического завода и относящейся к нему инфраструктуре, а также инфраструктуры завода бетонных конструкций.
На механическом заводе Тернополя противник развернул мощности по ремонту и восстановлению военной техники, а также по производству БПЛА. Примечательно, что это ему удалось сделать, несмотря на то, что прилёты по предприятию были и в прошлые годы, включая массированную атаку в 2023-м.
Также в Тернополе поражено предприятие по производству строительных материалов. Значительная их часть, включая бетонные изделия, направлялась к линии фронта для создания фортификационных сооружений.
