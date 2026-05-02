Индия создаёт радар ПРО с преодолением плазменного экрана гиперзвуковых ракет

Индия разрабатывает радиолокационную станцию с поддержкой искусственного интеллекта, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты, движущиеся со скоростью, превышающей 5 Махов. Проект, реализуемый под эгидой Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), призван решить одну из сложнейших проблем современной ПВО - преодоление так называемого плазменного экрана, делающего гиперзвуковые цели «невидимыми» для обычных радаров.

Как сообщается, ключевой особенностью новой РЛС станет использование активной фазированной антенной решётки (АФАР) L-диапазона. Инженеры DRDO намерены применить в ней приёмо-передающие модули на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечит высокую выходную мощность и энергоэффективность.

Выбор L-диапазона не случаен: более длинные волны позволяют радарному лучу эффективнее пробивать плазменную оболочку, которая образуется вокруг объекта при гиперзвуковых скоростях. На частотах же X- или S-диапазона плазма, возникающая из-за ионизации воздуха при трении, действует как подвижный электромагнитный экран, поглощая сигнал и создавая «слепые зоны».

Отличительной чертой разработки является внедрение технологий «когнитивного радара». Системы искусственного интеллекта и машинного обучения, интегрированные непосредственно в обработку сигналов, позволят в реальном времени адаптировать параметры сканирования - частоту, форму импульса и методы обзора - для поиска «слабых мест» в плазменном экране цели.

В дополнение к аппаратным решениям предполагается использование алгоритмов пространственно-временной адаптивной обработки, позволяющих фильтровать помехи от ионизированного следа ракеты и выделять её компактное металлическое ядро.

Разработка вписывается в более масштабную программу «Миссия Сударшан Чакра». Это создание многоуровневого национального щита ПВО с элементами ИИ, объединяющего радиолокацию, спутниковую разведку и лазерное оружие. Анонсированный радар - один из элементов этой системы.

Однако пока нет данных о сроках завершения разработки и принятия радара на вооружение. Судя по публикациям, речь идёт о ранних этапах опытно-конструкторских работ, а не о серийном образце. По оценкам, развёртывание полноценной системы ПВО, способной гарантированно перехватывать гиперзвуковые цели, ожидается не ранее 2035 года.
  rytik32
    Сегодня, 11:51
    Радары L-диапазона еще видят стелс-самолеты. Интересно, это совпадение или расчет убить сразу двух зайцев?
    Schneeberg
      Сегодня, 12:34
      У них большие габариты, которые их выдают с головой. Да и наведение на цель не очень точная. Это вовсе не идеал
      Светлан
        Сегодня, 12:36
        Идеала нигде нет. Везде и повсюду компромиссные решения.
      ученый
        Сегодня, 12:47
        с головой их выдает собственное излучение, которое позволяет средствам радиоэлектронной разведки обнаруживать работу и местоположение активной РЛС за тысячи км.
        Если L-диапазон будет реализован на основе цифровой ФАР, то есть возможность реализовать режим слежения, так как это делается для баллистики в современных радарах. Тогда точность повышается на порядок.
  михаилл
    Сегодня, 12:03
    "Сударшан Чакра" буквально переводится как "диск благоприятного лицезрения". Представляет из себя вращающийся огненный диск, один из атрибутов и символов Вишну.
  spectr
    Сегодня, 12:12
    Пустая статья. Гиперзвук только появился. Ещё даже нормальных математических моделей для него нет, а может вообще никаких (с точки зрения отражаемого сигнала). Может какие идеи и "витают в воздухе", но до их проверки, а потом практического применения ещё далеко.
    Dizel200
      Сегодня, 12:27
      Ну это смотря какие цветы и танцы,особенно здесь важна модель бубна.
  ettore
    Сегодня, 12:36
    На каком расстоянии он будет обнаруживать, какова скорость реакции и запуска перехвата? Как будет рассчитывать точку перехвата при манёвре цели на таких скоростях? Может статься так, цель обнаружил а вот перехватить уже нет времени.
    HAM
      Сегодня, 12:55
      Зато будут знать от чего помрут.....знание-тоже сила... hi
  ТермиНахТер
    Сегодня, 13:45
    Китайцы экспериментируют с оксидом галлия - полагают это более перспективный материал.
  Добрый
    Сегодня, 14:07
    Возможно и смогут обнаружить гиперзвуковые цели, но противоракет и времени на уничтожение не будет.
    Nikolaevich I
      Сегодня, 16:21
      Защита от "гиперзвука" будет строиться по принципу "купола" с ,,многомерной,, структурой( принцип "сэндвича") на основе не зуров,а барражирующих боеприпасов,дополненных стационарными лазерными и микроволновыми системами ! yes