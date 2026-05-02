В Николаеве «Герани» ударили по энергообъектам – в городе пожар
В ночь на 2 мая украинский Николаев вновь погрузился во тьму. Как сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры города:
Под атакой «Шахедов» снова энергетическая инфраструктура.
Местные СМИ заявляют, что в городе возник пожар.
Это не первая атака на Николаев за последние дни. 30 апреля город уже подвергался ударам «Гераней». Тогда под удар также попали энергетика и критическая инфраструктура. Новая атака – продолжение системной работы российских войск по обесточиванию инфраструктуры, снабжающей ВСУ.
Николаев – не единственная цель. Прошедшей ночью российские БПЛА работали по всей Украине. Удары наносились по тринадцати областям. В Житомире беспилотник поразил здание Службы безопасности Украины. На Дунае, в Измаиле и Одесской области повреждена портовая инфраструктура – причалы и склады.
В Сумской области били по складам и маршрутам переброски грузов. В Кривом Роге утром «Герани» поразили объекты энергетики и промышленности Днепропетровской области.
Особый резонанс получил инцидент на границе с Румынией. Минобороны страны сообщило о движении не менее двадцати дронов вблизи границы. Один из беспилотников, по заявлению румынской стороны, нарушил воздушное пространство страны. Военные подняли в воздух два самолета F-16.
