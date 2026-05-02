В Николаеве «Герани» ударили по энергообъектам – в городе пожар

В ночь на 2 мая украинский Николаев вновь погрузился во тьму. Как сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры города:

Под атакой «Шахедов» снова энергетическая инфраструктура.

Местные СМИ заявляют, что в городе возник пожар.

Это не первая атака на Николаев за последние дни. 30 апреля город уже подвергался ударам «Гераней». Тогда под удар также попали энергетика и критическая инфраструктура. Новая атака – продолжение системной работы российских войск по обесточиванию инфраструктуры, снабжающей ВСУ.

Николаев – не единственная цель. Прошедшей ночью российские БПЛА работали по всей Украине. Удары наносились по тринадцати областям. В Житомире беспилотник поразил здание Службы безопасности Украины. На Дунае, в Измаиле и Одесской области повреждена портовая инфраструктура – причалы и склады.

В Сумской области били по складам и маршрутам переброски грузов. В Кривом Роге утром «Герани» поразили объекты энергетики и промышленности Днепропетровской области.

Особый резонанс получил инцидент на границе с Румынией. Минобороны страны сообщило о движении не менее двадцати дронов вблизи границы. Один из беспилотников, по заявлению румынской стороны, нарушил воздушное пространство страны. Военные подняли в воздух два самолета F-16.
  1. pyagomail.ru Звание
    Сегодня, 12:02
    Интересно, два Ф-16 смогли отогнать один беспилотник?
  2. Иван Васильевич 282 Звание
    Сегодня, 12:04
    Почему вместо визуального подтверждения в статье заглушка с случайной картинкой, а после прилета на НПЗ в сети появляется целая галерея с фото и видео фиксацией?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Сегодня, 12:08
      Иван Васильевич, какой Вы непонятливый... Ну надо же народ успокоить! Вот и будут на ВО "освещать" работу, каждого дрона и полет, каждой гранаты. И самое интересное, что глава ОГА Ким- еще живей всех живых. Я думал, что его давно уже на свете нет..
      1. mikh-korsakov Звание
        Сегодня, 13:01
        Ну надо же народ успокоить!

        Кстати о том же самом. Каюсь, имею плохую привычку не запоминать фамилию автора публикации, которая мне активно не понравилась, поэтому, пережевав, вынужден отвечать анонимно, что плохо. Но к делу. Тут намедни в рубрике Политика ВО некто сообщил, что оказывается РФ на СВО воюет на пределе сил, а не вполсилы, поэтому критикам властей, надо уняться. Автор! Вы из ципсо, или сами по себе провокатор?. Потому что если встать на вашу позицию, то оказывается что СВО это спонтанный продукт необдуманного решения, коли наше руководство решилось на... (на что же оно решилось? получается на авантюру схватки с сильнейшим) , а теперь воюет на пределе возможностей, при том что власть в плане политической разведки обслуживается всевозможными прокремлевскими институтами с академиками во главе. Нет уж лучшее вполсилы, потому то мы не такие, мы терпеливые и руководство у нас терпеливое. Так для всех лучше.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Сегодня, 18:23
          Михаил, я тоже не очень верю в эту "власовщину", что дескать, "на пределе воюем" и т д...
    2. Монтесума Звание
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Иван Васильевич 282
      Почему вместо визуального подтверждения в статье заглушка с случайной картинкой

      Вот фото пожара из Николаева на одном из военных каналов. Видимо, немного позже ещё появятся. Там и видео есть, но здесь оно не проходит.
  3. frruc Звание
    Сегодня, 12:11
    Минобороны страны сообщило о движении не менее двадцати дронов вблизи границы.

    Это им для профилактики, чтобы не расслаблялись там, за Днестром и делали выводы.
  4. HAM Звание
    Сегодня, 12:43
    "Случайно" залетел один беспилотник-подняли два F-16,залетело два-подняли четыре,залетело четыре- подняли восемь.и.т.д ..так должно быть...силу и разум румынам не занимать..