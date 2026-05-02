Politico: Зеленский больше не рассчитывает на помощь США в переговорном процессе с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не рассчитывает на помощь США в переговорном процессе с Россией. Он прекратил убеждать американцев продолжать играть роль посредников.
Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.
Теперь Зеленский, по мнению западных журналистов, сосредоточился на вариантах ведения переговоров без американской помощи. Они считают, что теперь он рассматривает Турцию в качестве главной площадки для ведения диалога с Москвой. Таким образом, переговорная стратегия Зеленского изменилась.
Ранее издание отмечало, что в американской администрации уже очень давно прекратили обсуждать тему российско-украинских переговоров. Теперь переговорщики США все внимание сосредоточили на иранском вопросе.
А в это время московский мэр Сергей Собянин сообщает в своем канале в мессенджере Max уже о седьмом украинском дроне, который расчеты ПВО уничтожили на подлете к столице России. Обломки аппарата упали в таком месте, где не могли причинить вреда, поэтому обошлось без жертв и разрушений. Туда прибыли сотрудники экстренных служб.
По соображениям безопасности руководство московского аэропорта Внуково приостановило прием и отправку авиарейсов.
А всего в течение ночи, согласно данным оборонного ведомства РФ, наши военные перехватили и уничтожили 215 вражеских беспилотников. Такие действия Киева вовсе не похожи на стремление к мирному урегулированию.
