Politico: Зеленский больше не рассчитывает на помощь США в переговорном процессе с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не рассчитывает на помощь США в переговорном процессе с Россией. Он прекратил убеждать американцев продолжать играть роль посредников.

Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.

Теперь Зеленский, по мнению западных журналистов, сосредоточился на вариантах ведения переговоров без американской помощи. Они считают, что теперь он рассматривает Турцию в качестве главной площадки для ведения диалога с Москвой. Таким образом, переговорная стратегия Зеленского изменилась.

Ранее издание отмечало, что в американской администрации уже очень давно прекратили обсуждать тему российско-украинских переговоров. Теперь переговорщики США все внимание сосредоточили на иранском вопросе.

А в это время московский мэр Сергей Собянин сообщает в своем канале в мессенджере Max уже о седьмом украинском дроне, который расчеты ПВО уничтожили на подлете к столице России. Обломки аппарата упали в таком месте, где не могли причинить вреда, поэтому обошлось без жертв и разрушений. Туда прибыли сотрудники экстренных служб.

По соображениям безопасности руководство московского аэропорта Внуково приостановило прием и отправку авиарейсов.

А всего в течение ночи, согласно данным оборонного ведомства РФ, наши военные перехватили и уничтожили 215 вражеских беспилотников. Такие действия Киева вовсе не похожи на стремление к мирному урегулированию.
  pyagomail.ru
    pyagomail.ru
    +5
    Сегодня, 12:05
    О чем переговариваться с Зеленским? Разве что, об обмене военнопленными и передаче трупов ВСУ.
    Глухой
      Глухой
      +3
      Сегодня, 12:11
      Согласен drinks

      Да у нас рефрежираторы просто забиты. А это те - у кого хоть как то личность можно было установить. Там бесхозных бомжей в траншеях не меньше закопано. И они не особо хотят обмениватся - ибо им платить нужно будет. У них все - потеряшки безвести. Поэтому и наших пацанов и мужиков вернуть не можем почти. Я уж по пленных с обоих сторон и не говорю даже. crying Там щас пленных то почти нет. Или мы грохнем или свои же пристрелят.
      ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ
        +4
        Сегодня, 12:15
        Сегодня, 12:15

        Это чего??? what О каком стремлении к мирному урегулированию тут пишут? Оно не надо Кукуевцам, от слова совсем.
  frruc
    frruc
    +4
    Сегодня, 12:14
    Пучеглазая обезьяна очки нацепила.
    он рассматривает Турцию в качестве главной площадки для ведения диалога с Москвой.

    Стамбул уже был, и вести переговоры не с кем.
    Глухой
      Глухой
      +3
      Сегодня, 12:18
      И прикид с зеленого на черный поменял laughing
      P.S> Это чтоб порошок в глаза не попадал wassat
    guest
      guest
      +1
      Сегодня, 16:16
      Сегодня, 16:16
      Стамбул уже был

      Ну так Минск тоже был дважды. laughing sad
      frruc
        frruc
        0
        Сегодня, 16:32
        guest
        Ну так Минск тоже был дважды.

        И Париж, кажись, тоже был. what
        guest
          guest
          0
          Сегодня, 16:46
          Сегодня, 16:46
          И Париж, кажись, тоже был.

          А чего в Париже было, клоун там свой "концерт" дал, только его коронного номера с роялем там не было.
  taiga2018
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 12:25
    В России о переговорах говорят чаще с подавляющим преимуществом,в Киеве это воспринимают как нашу слабость и понятно что никакой заинтересованности не высказывают,за них говорят их удары по нашим городам.России в этой ситуации надо либо добить врага с применением всех доступных видов оружия в том числе и ТЯО,либо провести дерзкую,мощную наступательную операцию которая на деле а не словах приведет к развалу обороны ВСУ,либо идти на переговоры с значительными уступками Украине.
    Кармела
      Кармела
      0
      Сегодня, 14:49
      Сегодня, 14:49
      России в этой ситуации надо либо добить врага с применением всех доступных видов оружия в том числе и ТЯО

      То, что сейчас называют Украиной - наша земля, которую никто из российских начальников не собирается подвергать радиоактивному загрязнению. А западные только об этом и мечтают.
      Маргадон
        Маргадон
        0
        Сегодня, 18:09
        После применения ЯО радиация спадает до естественного уровня в течении недели-двух. Не путайте с АЭС или грязными бомбами.
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 16:17
      Сегодня, 16:17
      идти на переговоры с значительными уступками Украине.

      Вот это неприемлемо так, как другими словами это будет нашей полной капитуляцией. sad
      taiga2018
        taiga2018
        0
        Сегодня, 16:31
        Сегодня, 16:31

        Вот это неприемлемо так, как другими словами это будет нашей полной капитуляцией

        Ну а что остается если мощной и дерзкой наступательной операции не предвидится,а стоит каким-нибудь даже самым мелким западным экспертам заподозрить нас в возможном применении ТЯО наши власти взахлеб и наперебой начинают опровергать эти подозрения,мол вы что,да мы никогда,даже если враг будет под Москвой да хоть и в самой Москве.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 13:43
    О чем может договариваться марионетка?))) Договариваются с тем, кто дергает за ниточки.
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:03
    США при Трампе ненадежный товарищ.
    Да и Трамп не сдержал свою предвыборную программу когда стал президентом.
    А вот у Украины с Турцией много общих интересов.
    Плюс , Турция имеет влияние в России, да и на Путина с Медведевым могут надавить.
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 16:18
      Сегодня, 16:18
      США при Трампе ненадежный товарищ.

      А при каком президенте они надёжными были?
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 17:22
    Сегодня, 17:22
    Цитата: ximkim
    США при Трампе ненадежный товарищ.

    А при каком президенте они надёжными были?

    При моём сроке жизни, Трамп пока самый ненадежный.