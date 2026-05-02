«Хизбалла» выложила видео уничтожения израильского танка Merkava Mk3 FPV-дроном


Шиитское движение «Хизбалла» опубликовало видео применения FPV-беспилотника для атаки на израильский основной боевой танк Merkava Mk3. И, судя по кадрам, очень успешно. Результат – уничтожение боевой машины на юге Ливана.

На видео четко видно, как дрон, управляемый в реальном времени, находит цель. Затем пикирует. Бьет точно в стык башни и корпуса – одно из самых уязвимых мест любого танка. После прилета – взрыв и пожар.

Еще недавно «Хизбалла» полагалась на противотанковые ракетные комплексы. Российские «Корнеты» и иранские «Дехлавия» - да, они эффективны. Но FPV-дроны в разы дешевле. Их можно выпускать сотнями, а то и тысячами. Они способны залетать туда, куда не пройдет ракета. Складывать «мертвые петли» и обманывать ПВО.

Для армии Израиля, которая привыкла полагаться на технологическое превосходство и защиту бронетехники, это серьезный вызов. Merkava Mk3 считается одним из самых защищенных танков в мире. Но «клетка» от FPV-дрона машину не спасла.

FPV-дроны, зарекомендовавшие себя на Украине, все крепче обосновываются на Ближнем Востоке. «Хизбалла» быстро учится. И у нее есть союзники – проиранские формирования в Ираке и Йемене, которые уже не раз атаковали американские базы и технику.

Напомним, за последние месяцы иракские ополченцы неоднократно использовали FPV-дроны против базы США «Виктория». На счету этих беспилотников уже есть вертолет UH-60 Black Hawk.

    Сегодня, 12:24
    Да уж, вживую наблюдаем как меняется тактика ведения БД, как и роль бронетехники в ней. Ну не такая уж Морковка и неуязвимая.
    Жаль, что и на себе ощущаем все эти изменения.
      Сегодня, 13:09
      У меркавы левая скула корпуса, где мех самая уязвимая. Там брони считай нет. Вначале туда. Машина обездвиживается и минус мехводкак минимум. 2-й добивает. Это с курсов обучения. Могу ошибатся конечно. Не отложилось прям детально.Т.к.вХсы не пошел в итоге. Но по общим вещам и уязвимостям рассказывали даже про то, что у скинюшек никогда не будет
    Сегодня, 12:28
    да , знатно врезали , красиво
      Сегодня, 12:35
      Главное -результативно! На видео боеприпас попадает не в стык, а в верхнюю проекцию башни под мангальчик.
        Сегодня, 13:14
        Учатся. И вроде как успешно. Просто первые видосы - там просто зашквар. Они били фпвэшками лишь бы попасть, так сказать, в контур хотя бы. Там вообще рука лицо было fool . Вернее руки бы оторвать. Прошел мес. И нате. good soldier
    Сегодня, 12:35
    Израиль из вроде как всех победил wink
      Сегодня, 13:17
      Аха. Взломал жизнь (с) Чет нитанияху не видно. Одни лысины иишные. Один трамп, побеждун 10дана - отдувается.
      Сегодня, 13:47
      Да, победил ...четыре раза ... это другие :)
      Сегодня, 14:05
      а вот и НЕТ...право победють ВСЕХ закреплено за Донней(котрый Фредович)а все иные гнусные плегиаторы...
    Сегодня, 12:38
    Бьет точно в стык башни и корпуса

    Представленное видео посмотрел. В статье, видимо, пишется про другой эпизод.
    Сегодня, 12:52
    WOW!
    As in World Of Warcraft.
    That tank ended in flames.
    Сегодня, 13:00
    Явно цахаловцы танкисты прочитали мой коментарий по запоры люка в корме ,держали его открытым .Башня на месте давление через " предклапан " вышло наружу .Башня на месте .Можно отремонтировать .
      Сегодня, 13:02
      Цахаловские танкисты держите кормовой люк постоянно открытым ,башня не отлетает .Но есть нюансы .
        Сегодня, 13:05
        Дорастреливплись из танков голодных палестинцев .Возмездие пришло.Дохните в мучения за геноцид мирных палестинцев. Пусть вам снятся разорванные взрывом палестинских дети .Не думаю что поумнеете.
          Сегодня, 13:21
          Не. У меня в топе до сих пор видос. Как снайпер кое чего - ихнему спицназу в попки стрелял. Вот это зачёт good
          Ну и был видос, где они прям подбегают и морковку на корпус меркаы ставят. Это вообще зашквар по тактике. Танки пехота не сопроождала. Это просто. Ну у меня слов нет. Вояки хреновы. Пусть мне еще вояка ух теперь затирает - какие они крутые спИцназовцы. "Все по протоколам безопасности"(с) laughing good
          Мы когда с конем шли или дажекоробкой тем более.Расредоточение 25-50 метров.Кождое отделение прикрывает. Коробка работает по указанию КВ или, если ввидит - самостоятельно. Но если конь - то только по указанию именно фугасом. Карусель штука не бесконечная. А мехукладку обычн,о если и есть что, то только ломы. Хотя какая разница. Заряды все равно есть.
          P.S> Андрей hi
            Сегодня, 17:21
            Я думаю, пехоты не было из-за потенциальной опасности для неё работы КАЗ.
              Сегодня, 18:27
              У меня пацан был ранен дз. Прилетел кусок плиты с 50 метров .2000 год в Грозном.
              P.S>Жесткий приказ есть не приблежаться к конюи ли коробке с ДЗ. Это вам для общего ознакомления.
          Сегодня, 14:17
          резюмируя данный..пост можно сказать...ОБТ перестал быть главным на поле боя(как там у ЛЮБЭ...а поле боя держиться на танке)..и виновны в этом конечно FPV...и вопрос в том кто раньше сумеет разработать норм(а не тот лютый паллиатив в виде мангалов) средства против..и тут будет соревнование западной и восточной школ..причём если для ЦХАЛ это актуально как..то вот US ARMY ещё не получали(ага по щам)...впрочем для БТ России это то-же актуально(как никогда)..в общем делаем ставки камрады..
    Сегодня, 13:11
    Ну что, Израиль от всей души может благодарить Украину за отличное обучение Хизбалы, и дальше прислушиваться к нытью Киева об украденном Россией у Киева и проданной ему пшенице...
    Сегодня, 13:49
    Горит как термитный заряд.
    Сегодня, 13:54
    Ну, что тут можно сказать? Хорошо горит! Заинтересованным лицам надо оказать посильную помощь этому движению Хизболла.
    Сегодня, 13:54
    В войне Израиля намечается такой себе аккуратный тупичок
    Уже мангалы на танках взгромоздили, но этого мало
    ЦАХАЛу пора готовить штурмовиков, с их инфантильной сухопутной армией с дамскими батальонами ничего у Израиля там не выгорит. Нужны именно профессионалы способные к фатальному риску
    Но забрать территорию мало надо еще удерживать так что Израилю там воевать вечно ,до самого своего конца
    Сегодня, 13:59
    Если там плюсом был экипаж , то вообще шикарно !!! good good good
    Сегодня, 14:18
    Была инфа, хесбола "ждунов" ставит и когда открывается аппарель, для высадки, залетают
    Сегодня, 14:30
    «Хизбалла» быстро учится. Но вот в Израиле явно никто не учится. Они уже много лет дудят нам истории о замечательной израильской Меркаве, которая по сути является немецким Леопардом в израильском дизайне и хорош только против легко воруженных палестинцев, а при столкновении с реальным противником с Меркавой все печально. Они очень гордятся своим Железным куполом, который хорош только против палестинских Хассамов сделанных из водопроводных труб, а против иранских ракет он оказался бесполезен. Если убрать их любого военного конфликта с участием Израиля американскую авиацию то все выглядит очень печально. Единственное что в Израиле работает отлично так это пропаганда. Воевать за Израиль с ружием в руках желающих давно нету, но зато диванные израильские патриоты и диванные эксперты ходят по интернету косяками.
    Сегодня, 16:12
    Шиитское движение «Хизбалла» опубликовало видео применения FPV-беспилотника для атаки на израильский основной боевой танк Merkava Mk3. И, судя по кадрам, очень успешно. 


    Ну вот, когда атака арабов на израильскую бронетехнику успешна, они показывают все до конца, как танк горит и ничто им не мешает, а кучу роликов до этого были обрезаны на моменте попадания ракеты по бронетехнике, где её отрабатывал КАЗ или они просто не пробовали броню.

    Теперь у Израиля начнутся проблемы, страна небольшая, а запускать ФПВ проще чем ракеты.

    Россия так и не смогла ни одного танка защитить КАЗом, сейчас он устарел и нужен уже новый КАЗ с защитой в том числе и от дронов.

    Интересно в этом направлении Ростех хоть немного работает? Или думают, что контрактников и так много идёт в СВО справятся и без КАЗа и без РЭБа и без связи и без транспорта переднего края?!
      Сегодня, 17:24
      Так, вроде, евреи хвастались, что перепрошили ПО своего КАЗ " Трофи" для борьбы с FPV?
    Сегодня, 18:36
    Оператор так себе, к чему такая спешка? Попал в мангал, еще и под углом, и если после этого танк сгорел - везение просто запредельное