«Хизбалла» выложила видео уничтожения израильского танка Merkava Mk3 FPV-дроном
Шиитское движение «Хизбалла» опубликовало видео применения FPV-беспилотника для атаки на израильский основной боевой танк Merkava Mk3. И, судя по кадрам, очень успешно. Результат – уничтожение боевой машины на юге Ливана.
На видео четко видно, как дрон, управляемый в реальном времени, находит цель. Затем пикирует. Бьет точно в стык башни и корпуса – одно из самых уязвимых мест любого танка. После прилета – взрыв и пожар.
Еще недавно «Хизбалла» полагалась на противотанковые ракетные комплексы. Российские «Корнеты» и иранские «Дехлавия» - да, они эффективны. Но FPV-дроны в разы дешевле. Их можно выпускать сотнями, а то и тысячами. Они способны залетать туда, куда не пройдет ракета. Складывать «мертвые петли» и обманывать ПВО.
Для армии Израиля, которая привыкла полагаться на технологическое превосходство и защиту бронетехники, это серьезный вызов. Merkava Mk3 считается одним из самых защищенных танков в мире. Но «клетка» от FPV-дрона машину не спасла.
FPV-дроны, зарекомендовавшие себя на Украине, все крепче обосновываются на Ближнем Востоке. «Хизбалла» быстро учится. И у нее есть союзники – проиранские формирования в Ираке и Йемене, которые уже не раз атаковали американские базы и технику.
Напомним, за последние месяцы иракские ополченцы неоднократно использовали FPV-дроны против базы США «Виктория». На счету этих беспилотников уже есть вертолет UH-60 Black Hawk.
