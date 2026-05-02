Япония впервые за длительное время закупила нефть у России, дороже «потолка»

Япония впервые за длительное время закупила нефть у России, дороже «потолка»

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil приобрела партию российской нефти сорта Sakhalin Blend с Сахалина. Это произошло в рамках усилий по диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока на фоне напряжённости в регионе Ормузского пролива.

Это первая закупка Японией нефти у России почти за год.



Представитель компании подчеркнул, что она несёт социальную ответственность за обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов и действует в сотрудничестве с Агентством по природным ресурсам и энергетике. Для этого используются национальные запасы нефти, а также прилагаются усилия по диверсификации поставок из регионов за пределами Ближнего Востока.

В компании напомнили, что США продлили режим послабления санкций в отношении российской нефти в связи с событиями в Персидском заливе и значительным ростом мировых цен на нефть.

Точная цена текущей закупки не раскрывается публично, как и объём партии. Однако эксперты в самой Японии говорят о том, что цена существенно выше пресловутого потолка, который в Токио вместе с другими странами G7 в своё время поддержали.

Ранее, в июне 2025 года, та же Taiyo Oil приобрела 600 тыс. баррелей нефти с Сахалина. Тогда это была первая поставка более чем за два года. Причём закупка также осуществлялась по запросу правительства для поддержки стабильности поставок СПГ с проекта «Сахалин-2».

Япония традиционно получает около 95% нефти из стран Ближнего Востока, причём большая часть танкерных поставок проходит через Ормузский пролив. С 2022 года для импорта российской нефти с «Сахалина-2» действует специальное исключение в целях обеспечения энергетической безопасности страны. Sakhalin Blend представляет собой лёгкую малосернистую нефть, которая является побочным продуктом производства СПГ.

Новая сделка подчёркивает растущую роль дальневосточной российской нефти в обеспечении энергетической безопасности Японии в условиях глобальной нестабильности. Также это ещё и к вопросу о том, когда Токио нужно, они вспоминают о возможностях торговли с Россией.
  1. Глухой Звание
    Глухой
    Сегодня, 13:02
    Как говорится "Жить захочешь - не так раскорячишься" (с) laughing
    1. Трус Звание
      Трус
      Сегодня, 13:18
      По канону, корова ж должна быть.
      1. BlacTiger74 Звание
        BlacTiger74
        Сегодня, 14:05
        А есть ли разница ??? Главное , что мы джапанов в неудобное положение поставили !!! laughing laughing laughing
        1. al3x Звание
          al3x
          Сегодня, 14:25
          Никого мы не поставили. Если бы не Трамп, не было бы этой сделки. Вот если бы продали по 250-300$ за бочку, тогда можно было бы говорить, что нагнули, а так... В очередной раз врагов выручаем.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            Сегодня, 14:46
            Вот если бы продали по 250-300$ за бочку,

            Некоторые сделки с "живой" нефтью здесь и сейчас проходят по ценам 200+, однозначно японцы раскошелились, иначе бы сделка не прошла, у нас есть куда нефть девать. А им по любому нефть нужно брать, остановка НПЗ обойдётся дороже.
            1. isv000 Звание
              isv000
              Сегодня, 17:23
              Некоторые сделки с "живой" нефтью здесь и сейчас проходят по ценам 200+, однозначно японцы раскошелились, иначе бы сделка не прошла, у нас есть куда нефть девать.

              Барыги в Кремле. Вот на кой пёс эти доллары?! Неужто не полезнее станки и технологии?! Хочешь углеводородов? Принимай наших спецов и сливай информацию. Кобенишься - походи по базару, поищи подешевше...
              1. bayard Звание
                bayard
                Сегодня, 18:24
                Принимай наших спецов и сливай информацию.

                И зачем это Вам ?
                А вот в ответ поставить условие о паставке в Россию необходимого нам промышленного оборудования , станков , комплектующие для заводов СПГ , химических и гахохимических комбинатов , НПЗ . Много есть чего интересного у джапов взять , можно и через прокладки . Но то что к нам теперь за нефтью и СПГ надо на поклон идти - факт .
                1. isv000 Звание
                  isv000
                  Сегодня, 18:30
                  И зачем это Вам ? ... Но то что к нам теперь за нефтью и СПГ надо на поклон идти - факт .

                  Это нам за тем что технологии надо требовать, чтоб, к примеру, ВАЗы, ГАЗы и Москвичи не по китайски ездили а по японски. Есть у джапов много полезных технологий, полезнее просить их а не оборудование, которое мы сами можем построить по их чертежам. А так мы просто поддерживаем бакс...
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        Сегодня, 14:40
        Трус
        Сегодня, 13:18

        hi Жаль, канешна, я ещё при жизни мечтал увидеть настоящий харакири в стране джапанов, а теперь отменяется или переносится на неизвестный период.
        Всё началось с малого, про "Южные Курилы" - "Северные территории" вспоминают ежедневно и гадят также.
        Уже начали российским дипломатам руки выворачивать с возобновлением Договора о сотрудничестве в области морского промысла.
        Даже гонца- парламентёра прислали в Москву, надеясь разжалобить перед Днём Победы,
        А вот урезать им осетра, как сказал И. Сталин - Эта страна понимает только такой метод ведения с ней политики перед ВОВ.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    Сегодня, 13:04
    Япония традиционно получает около 95% нефти из стран Ближнего Востока

    Ну этим и всё сказано. Мало того для поддержания штанов и конкуренции с Кореей и Китаем им необходимы энергоресурсы которые перекупает Китай и Индия, а тут сосед рядом и нет проблем. Да дороговато может, но как сказать, ведь жить хочется.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      Сегодня, 13:48
      Злые языки утверждают, что еще не предел. Последние танкера, которые успели из залива до заварухи, еще в пути. А вот когда их разгрузят, а новых не будет. Вот тогда будет веселуха по полной)))
      1. Irokez Звание
        Irokez
        Сегодня, 13:55
        Злые языки утверждают, что еще не предел.

        Это не злые языки, а умные (реалисты) которые прогнозируют наперёд и уже щас суетятся.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        Сегодня, 14:58
        Последние танкера, которые успели из залива до заварухи, еще в пути

        Всё танкера уже дошли, потому в России и купили, цена там подозреваю была 200+, только по такой можно нефть перекупить, у России лишней нефти нет.
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    Сегодня, 13:08
    Если честно рассуждать Япония при любом удобном случае вводит санкции против России и поддерживает врагов России ведущих против неё войну и требует вернуть острова исторически ей не принадлежавших, чтобы они не говорили. Поэтому если и продавать нефть Японии то с учётом её поведения, и в принципе из гуманитарный соображений для простого народа, цену для неё устанавливать выше рыночной на 25-50 %. Много они не купят но и не создадут стратегических запасов на случай войны с нами или за острова или вообще уничтожить Россию. soldier
    1. роман66 Звание
      роман66
      Сегодня, 13:18
      к вопросу о том, когда Токио нужно, они вспоминают о возможностях торговли с Россией.

      Наши быстро забывают, что Япония наш враг
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        Сегодня, 13:33
        к вопросу о том, когда Токио нужно, они вспоминают о возможностях торговли с Россией.

        Наши быстро забывают, что Япония наш враг

        Япония добывала нефть на Сахалине по концессии до 1944.
        Немного, но при тотальной нехватке нефти в Японии и "малая мошка - все мясо крошка!"(С)
        С одной стороны мы говорим о войне с Японией всю ВОВ и они утопили несколько наших судов, с другой продаем им нефть, с третьей стороны - Япония воюет с США, с четвертой - мы получаем Ленд Лиз и типа союзники с США.
        Так что кто кому враг - в политике!!!- дело темное
        1. роман66 Звание
          роман66
          Сегодня, 13:54
          Мы с ними, как бы, в состоянии войны
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            Сегодня, 14:05
            Мы с ними, как бы, в состоянии войны

            СССР при Никите даже 2 острова им отдавал - в том же состоянии войны, про торговлю даже и не интересно.
            Повторюсь Япония - одной рукой топила наши суда, а другой платила за нашу нефть до 1944.
            Прекращение поставок помогло бы США в боях, но у нас висела угроза войны с Японией в Китае - поэтому мы ублажали Японию поставками нефти и закрывая глаза на утопленные суда.
            Как только появилась возможность - мы нарушили Пакт( не заботясь о последствиях и с его прямым нарушением по срокам).

            "Политика -грязное дело"(с) ИВС
          2. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            Сегодня, 16:23
            Мы с ними, как бы, в состоянии войны

            Япония, как бы, безоговорочно капитулировала. Отвоевалась. А то, что не имеет договоров с РФ, это дело третье. Восемьдесят лет без договора прожили, ещё столько же проживем, если насчет островов не протрезвеют.
            1. isv000 Звание
              isv000
              Сегодня, 17:19
              Восемьдесят лет без договора прожили, ещё столько же проживем, если насчет островов не протрезвеют.

              Не протрезвеют если то уйдут в кому с перепоя, когда увидят над Хоккайдо триколор...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        Сегодня, 14:18
        Наши быстро забывают, что Япония наш враг

        Весь 20-й век с Японией воюем и даже ни о коком добрососедстве нет речи.
      3. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        Сегодня, 15:02
        У вас везде враги, надеюсь машина не японка?
        1. роман66 Звание
          роман66
          Сегодня, 16:43
          А где у нас друзья? Машинка - немец, с ними мирный договор есть
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    Сегодня, 13:24
    Это первая закупка Японией нефти у России почти за год.

    «Вдали от милого, в неволе, зачем мне жить на свете боле? О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, мне не страшна злодея власть: Людмила умереть умеет! Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни пиров — не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов! Подумала - и стала кушать».©
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    Сегодня, 13:27
    Временная мера, но нам и так сайдет... тоже, как временный вариант.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      Сегодня, 15:12
      не раскрывается публично .... Дороже потолка ....
      Совершенно непонятно request Сообщалось, что их просители приезжали к нам клянчить скидки ..... но не видел , как чем закончилось recourse . Так выпросили скидки или нет? Почему не сообщаются точные цифры, от кого тайна
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        Сегодня, 15:29
        Коммерческая тайна... а так, себе в убыток продавать, это вряд ли.
        Так тоже бывает, но тогда это не коммерция, это политика, в основном...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          Сегодня, 17:50
          Было бы обидно, Виктор, если этим после всех их гадостей стали продавать подешевле. Они тут снова стали бы территории требовать. Сколько браконьери в наших водах ещё при СССР, а потом и при РФ
  6. garik77 Звание
    garik77
    Сегодня, 13:38
    Теперь ситуация с нефтью по крайней мере до конца года будет такой. США выводят свой флот, заявив, что война закончена и они победители. Персы клали на это с прибором и продолжают блокировать Ормуз. Так что нефть в районе сотки сохранится ещё надолго. А может и вовсе вырастет, дефицит-то никуда не делся
    1. Andobor Звание
      Andobor
      Сегодня, 13:55
      Так что нефть в районе сотки сохранится ещё надолго

      В районе сотки стоит цифровая нефть, - фьючерсы, обещания купить - продать в июне, реальная нефть, здесь и сейчас по 130-160 торгуется, отдельные сделки и выше 200 проходят, когда приспичило, что бы НПЗ не останавливать.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    Сегодня, 13:43
    Харакирщики, в отличии от хатаскрайников,нагадив соседу под дверь, вежливо улыбаются соседу. . . hi
  8. drags33 Звание
    drags33
    Сегодня, 13:47
    ...сделка подчёркивает растущую роль дальневосточной российской нефти в обеспечении энергетической безопасности Японии.

    Вот одно непонятно - зачем России "энергетическая безопасность японии"? На сегодняшний день япония недружественное (это мягко говоря...) нам государство. И уж если и продавать им энергетическое сырье (любое!!!), то только с наценкой (за недружественность...). Или законы рынка (точнее, наживы) важнее?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      Сегодня, 14:19
      Вот одно непонятно - зачем России "энергетическая безопасность японии"?

      У России сейчас война идёт, деньги нужны.
  9. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    Сегодня, 13:56
    Для Японии самое дешево и ближе тащить нефть из РФ. И главное безопаснее - тут пиратов нет. А КНДР мешать не будет - тут все договорятся легко. Остальные поставки куда как дальше и логичнее что все дороже и не безопасно. Идиотизм же таскать все за тысячи км когда все под боком.
    1. isv000 Звание
      isv000
      Сегодня, 17:14
      Для Японии самое дешево и ближе тащить нефть из РФ. И главное безопаснее - тут пиратов нет. ... Идиотизм же таскать все за тысячи км когда все под боком.

      Туда пират может просто позвонить и выдать ЦУ, и побегут "самураи" на полусогнутых исполнять. Что до логики и логистики то ни первого ни второго шестёркам "гегемона" не дано по вышеназванной причине - как пират соблаговолит так и будет...
  10. asng Звание
    asng
    Сегодня, 15:45
    Не понимаю следующего. ЕС вооружает и кормит 404. Соответственно, чем лучше обеспечение ЕС, тем лучше обеспечение наших врагов и тем труднее их уничтожать и тем больше наши потери. Тогда ПОЧЕМУ мы поставляем в ЕС удобрения, рыбу, зерно... Почему покупаем у них их продукцию? Обратите внимание, не технологии, не станки, а бытовую продукцию.
    Не понимаю следующего. ЕС вооружает и кормит 404. Соответственно, чем лучше обеспечение ЕС, тем лучше обеспечение наших врагов и тем труднее их уничтожать и тем больше наши потери. Тогда ПОЧЕМУ мы поставляем в ЕС удобрения, рыбу, зерно... Почему покупаем у них их продукцию? Обратите внимание, не технологии, не станки, а бытовую продукцию.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    Сегодня, 16:55
    Главное , что мы джапанов в неудобное положение поставили !!!

    Это они сами себя в такое положение поставили. С подачи геропейцев и американцев
  12. isv000 Звание
    isv000
    Сегодня, 17:09
    Огласите весь список, пожалуйста, почём это "дороже потолка" для потенциального противника?!
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      Сегодня, 17:36
      И сколько танкеров удалось, так сказать, реализовать?