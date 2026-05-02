Япония впервые за длительное время закупила нефть у России, дороже «потолка»
Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil приобрела партию российской нефти сорта Sakhalin Blend с Сахалина. Это произошло в рамках усилий по диверсификации источников поставок за пределами Ближнего Востока на фоне напряжённости в регионе Ормузского пролива.
Это первая закупка Японией нефти у России почти за год.
Представитель компании подчеркнул, что она несёт социальную ответственность за обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов и действует в сотрудничестве с Агентством по природным ресурсам и энергетике. Для этого используются национальные запасы нефти, а также прилагаются усилия по диверсификации поставок из регионов за пределами Ближнего Востока.
В компании напомнили, что США продлили режим послабления санкций в отношении российской нефти в связи с событиями в Персидском заливе и значительным ростом мировых цен на нефть.
Точная цена текущей закупки не раскрывается публично, как и объём партии. Однако эксперты в самой Японии говорят о том, что цена существенно выше пресловутого потолка, который в Токио вместе с другими странами G7 в своё время поддержали.
Ранее, в июне 2025 года, та же Taiyo Oil приобрела 600 тыс. баррелей нефти с Сахалина. Тогда это была первая поставка более чем за два года. Причём закупка также осуществлялась по запросу правительства для поддержки стабильности поставок СПГ с проекта «Сахалин-2».
Япония традиционно получает около 95% нефти из стран Ближнего Востока, причём большая часть танкерных поставок проходит через Ормузский пролив. С 2022 года для импорта российской нефти с «Сахалина-2» действует специальное исключение в целях обеспечения энергетической безопасности страны. Sakhalin Blend представляет собой лёгкую малосернистую нефть, которая является побочным продуктом производства СПГ.
Новая сделка подчёркивает растущую роль дальневосточной российской нефти в обеспечении энергетической безопасности Японии в условиях глобальной нестабильности. Также это ещё и к вопросу о том, когда Токио нужно, они вспоминают о возможностях торговли с Россией.
