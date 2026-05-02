ВС РФ освободили Мирополье в Сумской области

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении очередного населенного пункта на сумском направлении. Под контроль группировки войск «Север» перешло село Мирополье в Сумской области. Это уже второй населенный пункт в регионе, взятый нашими войсками за последнюю неделю. Напомним, что 27 апреля было освобождено село Таратутино.

Как пояснили в военном ведомстве, в ходе штурма мотострелковые подразделения совместно с расчетами беспилотных систем выбили украинских националистов из села. Подходящие резервы противника заблаговременно уничтожались артиллеристами. Враг понес потери и был вынужден отступить, оставив позиции.



За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 250 боевиков, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение противнику в районах Дружбы, Великой Березки и Кондратовки в Сумской области, а также у Колодезного и Лютовки в Харьковской области.

Освобождение Мирополья – не единичный успех. Ранее, 30 апреля, под контроль группировки «Север» перешло село Покаляное в Харьковской области. А 28 апреля были освобождены Землянки в Харьковской области и Ильиновка в ДНР (Ильиновку брала группировка «Южная»).
  1. Коте пане Коханка Звание
    Сегодня, 13:21
    Дай бог, добрая новость!
    1. ZovSailor Звание
      Сегодня, 14:59
      hi Победы нашим ВС РФ в СВО - КТО!
      Светлая память погибшим, соболезнования близким.
      Вернуться живыми и здоровыми к любящим и любимым семьям, раненым скорейшего выздоровления, пленным стойкости и мужества.
      Россия своих не бросает. soldier
  2. Сергей Кондратьев Звание
    Сегодня, 13:57
    Невероятно хорошая новость. Особенно после освобождения Корчаковки. Без Мирополья невозможно было зайти в тыл Сум.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Сегодня, 17:28
      После полного освобождения Купянска да, хорошая новость.
  3. Роман 11 Звание
    Сегодня, 14:39
    сумское направление хорошо, но больше жду с черниговского

    и что-то подсказывает - не за горами уличные бои в харькове.. пора там поработать кабами кило по 125