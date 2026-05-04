Инфококон, или об опасностях Интернета
Интернет, безусловно, не добро и не зло. Это наша реальность, приносящая как пользу, так и вред. И задача человечества — не пытаться запретить интернет или поставить его под тотальную цензуру, а научиться жить с этой реальностью, обращая ее себе на пользу и, по возможности, избегая угроз, которые она таит.
Инфоповод? Миллионы их
С появлением интернета объем информации, вываливающийся на голову среднестатистического гражданина, увеличился даже не в разы — на порядки. Ведь что было в «доинтернетную» эпоху? Человек читал ежедневно пару газет, очень часто одну — про то, что происходит в стране и в мире, и еще одну о событиях своего населенного пункта/района, а кроме того — пару журналов в месяц. Вечерком мог под настроение глянуть программу новостей, еженедельно — какую-нибудь передачу на злобу дня. Плюс — обсуждение с коллегами и друзьями, в ходе которого иной раз можно было узнать что-то новенькое. Популярным было также и радио, но его обычно стремились использовать в развлекательных целях — слушали музыку. К этому можно еще добавить приобретение книг и походы в библиотеку, что, опять же, происходило нечасто.
Сейчас же за час-полтора «скроллинга» новостных лент можно получить информацию о большем количестве событий, чем раньше человек получал за неделю, а то и месяц. И это приводит к тому, что отдельный инфоповод (событие или факт, достойные публичного рассказа) удерживает внимание человека куда меньшее время, чем раньше. Много думать о нем некогда, ведь нас ждет буквально бесконечное количество непрочитанных инфоповодов! Соответственно, у человека остается намного меньше времени, чтобы оценить и проанализировать ту или иную информацию.
Источники информации и профессионализм авторов
В не столь уж далеком прошлом не только в тоталитарных, но и в демократических обществах информация подавалась населению куда более централизованно, чем сейчас. Серьезных источников (газет, журналов, радио- и телепередач) было не так уж и много. Соответственно, следить за их публикациями было вполне возможно, что вынуждало редакции не писать заведомую ложь. Ведь в демократических обществах дача ложной информации будет замечена конкурентами, и это станет для них прекрасной возможностью втоптать в грязь репутацию оплошавшего средства массовой информации.
Поэтому серьезные СМИ не были заинтересованы в прямом обмане читателей. Они конкурировали друг с другом за то, чтобы представить информацию раньше всех, они могли преподнести факты в «особой» трактовке (знаменитый анекдот: после соревнований по бегу лидеров стран США и СССР американские газеты напечатали: «Рейган прибежал первым, Брежнев — вторым», а советские: «Брежнев прибежал вторым, Рейган — предпоследним»). Они могли умолчать об одних фактах, сообщив о других, но прямой лжи старались избегать.
Следствием этого стремления было то, что авторами материалов становились люди, профессионально работающие с информацией: получившие специальное образование репортеры либо же те, кто имел образование и опыт в области, в которой брались писать. Но даже при этом серьезные СМИ не скупились на профессионалов-рецензентов.
В интернете количество источников настолько велико, что не поддается никакому контролю, отчего творческий полет фантазии подавляющего большинства авторов ничем не ограничен. Его никто не проверяет и не рецензирует. В итоге все пишут обо всем: интернет совершенно не требует от тебя быть профи в вопросах, о которых берешься писать (кстати, автор этой статьи является тому примером — помни об этом, уважаемый читатель!).
Конечно, среди любителей случаются такие, кто способен представлять читателям в высшей степени профессиональный материал, но это скорее исключение из правил. А в целом, в результате такой свободы слова качество и достоверность информации в интернете значительно ухудшились в сравнении со «старыми добрыми временами».
Что же до тоталитарных обществ, то здесь интернет зачастую может предоставить информацию, которую невозможно узнать от официальных СМИ, но это не отменяет низкий уровень качества интернет-материалов в целом.
Кликбейт и бульварное чтиво
Склонность выискивать негативную информацию заложена в нас человеческой природой: знать о плохом было важно для здоровья и выживания. Этот инстинкт сохранился до сих пор, чем и пользуются те, кто стремится привлечь наше внимание любой ценой. В итоге интернет переполнен липовыми, кликбейтными заголовками, нужными для того, чтобы привлечь наше внимание. А также множеством материалов, содержащих так называемые «жареные факты» — сенсационные негативные сведениями о ком-либо или чём-либо. Причем очень часто сведения эти не совсем правдивы, а то и совершенно ложны.
Но авторам контента все это не важно. Их задача — завлечь аудиторию на ресурс, обеспечив количество посещений. Ну или продать этой самой аудитории что-то.
Конечно, недостоверные жареные факты имели место в СМИ и до интернета. Но, в силу взаимного контроля информации крупных СМИ, они обосновались в журналах и газетах, именуемых бульварными. Такое чтиво, конечно, находило своих читателей, но большим доверием в обществе оно никогда не пользовалось. И среднестатистический гражданин вполне мог оградить себя от основного потока «бульварщины», просто не приобретая и не читая такие издания.
В интернете же разделить потоки новостей практически невозможно.
Замена живого общения электронным
Интернет имеет огромное преимущество перед традиционными СМИ — он предоставляет наилучшую обратную связь для читателя. Раньше, если у гражданина возникало желание ответить на газетный или телевизионный материал, он мог это сделать, написав письмо в редакцию газеты или на телевидение. Сейчас, прочитав любую новость, можно тут же, не сходя с места, публично выразить свое мнение о ней. И не только комментировать, но еще и найти единомышленников, подискутировать с теми, кто не согласен с твоей точкой зрения.
Огромное количество контента в сочетании с возможностью общения выглядят чрезвычайно привлекательно, отчего люди проводят «в интернетах» огромное количество времени. Естественно, забирая его у реального, живого общения. Мы еще, конечно же, не превратились в электронные копии самих себя, однако времени на живое общение у нас стало значительно меньше.
Информация — индивидуальный подход
В предыдущей статье я уже говорил о том, как рекламные технологии превратились из средства удовлетворения спроса в метод его формирования. Реклама прошла долгий путь от информирования потенциального покупателя о полезных для него товарах и услугах до навязывания ему установок, что же, собственно говоря, он должен хотеть. Но интернет вывел рекламные технологии на немыслимую доселе высоту, имя которой — контекстная реклама.
Это форма интернет-рекламы, при которой пользователь получает рекламные объявления с учетом его интересов. А интересы эти просчитываются специальными алгоритмами, учитывающими поведение человека в интернете, его поисковые запросы, местоположение, историю действий и т. д. и т. п.
С одной стороны, вроде бы все это удобно и продвинуто, потому что из всего необъятного потока рекламы всякого рода человек получает лишь ту информацию, к которой проявляет интерес. Но, с другой стороны, контекстная реклама — это страшная вещь, полностью поменявшая правила игр в информационных полях.
Причина проста: предоставляя нам информацию, отвечающую нашей «интернет-личности», контекстные системы тем самым отрезают нас от остального массива информации.
Есть предположение, что вслед за рекламой такой же подход начинают применять и поисковые системы, выдавая результат, не только максимально соответствующий поисковому запросу, но и максимально соответствующий личности, этот запрос сформулировавшей. Зачем? Да для того, чтобы предоставить по запросу такие ресурсы, которые человеку понравятся, и на которые он зайдет вновь. Тем самым поисковики будут поднимать посещаемость ресурсов, что повысит доходы последних.
А какие ресурсы нам нравятся?
Разумеется, те, что разделяют и поддерживают нашу точку зрения. Потому что так уж устроен человек, что ему приятны единомышленники. Своя точка зрения человеку кажется правильной. Соответственно, те, кто пришел к таким же выводам, что и он, всегда выглядят для человека умнее тех, кто не согласен с ним.
В логике контекстной рекламы человек начинает получать комфортный для него контент. Но за счет того, что поисковые системы искусственно ограждают его от информации, идущей вразрез с его воззрениями.
А это означает, что интернет начинает ограничивать наши возможности критического анализа получаемой информации. Потому что критический анализ есть систематический процесс оценки, интерпретации и проверки информации, аргументов или явлений с целью выявления их сильных и слабых сторон. Очевидно, что для анализа той или иной гипотезы необходимо собрать максимум аргументов как «за», так и «против», следует понимать не только подтверждающие гипотезу аргументы, но и те, которые противоречат ей.
Но методы контекстного поиска вполне могут препятствовать подбору противоречащей аргументации. Что интересно: для этого вовсе не обязательно совершенно исключать «не нужную» пользователю информацию вообще, достаточно просто понизить ссылки на нее в поисковике.
Американский ученый-психолог Роберт Эпштейн (не путать с Джеффри Эпштейном, фигурантом печально знаменитого «дела Эпштейна») в своем исследовании выяснил, что 80 % пользователей смотрят только пару верхних ссылок, выданных поисковиком. Р. Эпштейн указал, что:
И это действительно дает большой простор для манипуляций.
Интернет и манипулирование сознанием
Итак, появление интернета в нашей жизни привело к тому, что:
1. Реальное, живое общение граждан значительно сократилось в пользу просмотра интернет-ресурсов и общения на них;
2. Количество инфоповодов увеличилось даже не кратно — на порядки;
3. В силу п. 2 время на оценку достоверности отдельного инфоповода сократилось на те же порядки;
4. Качество и достоверность получаемой гражданином информации резко снизились;
5. Использование методов контекстной рекламы ведет к тому, что человек в интернете получает информацию, соответствующую его воззрениям, но «ограждается» от информации, которая его воззрениям противоречит.
К чему все это привело? На нас ежедневно обрушивается цунами достоверной, не совсем достоверной и откровенно ложной информации, но при этом наша способность отличить правду от лжи в потоке новостей оказалась резко снижена. Пожалуй, можно говорить о том, что она рухнула даже не в разы — на порядки. У нас слишком мало времени для анализа отдельного инфоповода, но даже если мы попытаемся проверить достоверность источника и разобраться в вопросе, интернет «заботливо» ограждает нас от аргументов, способных поколебать наши взгляды.
И даже те из нас, кто стремится анализировать события беспристрастно, кто стремится формировать свои поисковые запросы так, чтобы находить не только подтверждающие, но и опровергающие свою точку зрения аргументы, все равно не могут проверять каждый попавшийся к ним на глаза инфоповод. В итоге часто получается так, что если некое сообщение укладывается в картину мира конкретного человека и у него нет времени или желания его проверять, он его принимает за истину, а если не укладывается — то за ложь. Хотя сплошь и рядом может получиться так, что принятый за истину инфоповод на поверку оказывается ложным, а отвергнутый — истинным.
Такие примеры уважаемый читатель может увидеть на «ВО». Выйдет на главную какая-то приятная для аудитории новость (подбит американский авианосец, или там F-35 облажался) — и многие ей верят, начинают активно обсуждать и радоваться. А потом приходит человек, который не поленился найти и проверить первоисточник, откуда новость взята — и выясняется, что ничего такого там на самом деле и не написано. И это происходит не потому, что авторы «ВО» пытаются дезинформировать аудиторию, а просто иногда возникает эффект «глухого телефона» — иностранный первоисточник дал одну информацию, отечественный, перепечатав ее, не так перевел или не так понял и т. д. В итоге вроде бы автор новости брал ее из заслуживающего доверия источника, а она оказалась искажена.
И да, автор не имел в виду, разумеется, что авианосец не может быть подбит, а F-35 во всем безупречен, но ложности конкретного инфоповода это не отменяет.
Увы, но человеку свойственно верить в то, что укладывается и подтверждает его картину мира. Соответственно, при обилии инфоповодов даже те из нас, кто изначально склонен к критическому мышлению и совершенно не готов принимать все на веру, постепенно насыщается в интернете «фактами», которые таковыми совсем не являются. Но зато влияют на нашу точку зрения по тому или иному вопросу, участвуют в ее формировании.
Благодаря интернету мы постепенно теряем способность отличать правду от лжи. И, конечно же, становимся куда более уязвимыми для манипуляций, чем раньше.
Здравствуй, инфококон!
Все вышесказанное может породить, а скорее — уже породило явление, которое можно определить как «инфококон». Если на заре интернета «паутина» была территорией свободы слова и местом, где возможно было получить информацию, недоступную в иных СМИ, то сейчас интернет постепенно мигрирует в сторону антиутопии Вачовски «Матрица». Но «Матрица» была человечнее уже хотя бы в том, что помещенные в нее люди оказывались хоть и в выдуманном, но все же едином информационном пространстве. В то же время современный интернет постепенно скатывается к тому, чтобы дать каждому из нас его собственную, личную «матрицу» — инфококон, состоящий из комфортной для конкретного гражданина информации.
При этом, как я уже говорил ранее, интернету совершенно все равно, является ли информация в Вашем личном инфококоне правдивой или ложной. Ему важно, чтобы Вы заходили на сайты и каналы, увеличивали количество просмотров, делали покупки... Обеспечивать Вас достоверной информацией об истории и современности для этого не нужно — соответственно, интернет этим и не занимается.
Как известно, Д. Трамп уже в ходе своей предвыборной кампании 2016 г. (первое его президентство) сделал ставку на онлайн-рекламу, в то время как его оппонент Х. Клинтон предпочитала продвигать себя через традиционные СМИ. Я не смогу документально подтвердить то, что скажу ниже, но располагаю информацией, что команда Д. Трампа в его предвыборной компании использовала методы контекстной рекламы.
Если это так, то не думаю, что подобный алгоритм «в лоб» предлагал каждому конкретному гражданину реализовать обнаруженные у него желания. Иначе могло случиться, скажем, что кто-то, увлекающийся оккультными науками, получил бы предвыборную программу Д. Трампа с обещанием уничтожить христианство и служить на развалинах церквей кровавые чёрные мессы. Однако вполне могли быть использованы более мягкие алгоритмы. А еще я думаю, что подобные политические методы — это только начало, лишь первые и робкие шаги на ниве интернет-манипулирования сознанием.
Продолжение следует...
