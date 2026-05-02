Глава Минобороны ФРГ не удивлен решением США вывести военных из Германии

Присутствие американских солдат в Европе и особенно в Германии отвечает интересам как Германии, так и США.

Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность.

Вывод пяти тысяч американских военнослужащих с немецкой земли был совершенно предсказуем. И глава Минобороны ФРГ Борис Писториус совсем не удивлен решением США вывести военных из Германии.Об этом он заявил журналистам немецкого агентства DPA.При этом чиновник выразил надежду, что полного вывода войск не будет:Он отметил тесное американо-германское сотрудничество в оборонной сфере на военных базах в Рамштайне, Графенвёре и во Франкфурте. По мнению Писториуса, это способствует сохранению мира и укреплению безопасности европейских стран. Также, по его словам, США и Германия совместно помогают Украине и работают над сдерживанием общих угроз. Министр отметил, что американцы используют базы в ФРГ не только в интересах НАТО, но и для других целей, включая обеспечение национальных интересов США на Ближнем Востоке и в Африке.Писториус добавил, что в современных реалиях Североатлантический альянс должен стать более «европейской» организацией, оставаясь союзом государств, расположенных по обе стороны Атлантики.Глава Минобороны ФРГ обратился с призывом к своим коллегам из стран ЕС:О выводе американских войск из Германии ранее сообщало агентство Reuters. Это должно произойти примерно через полгода или год.