Глава Минобороны ФРГ не удивлен решением США вывести военных из Германии
Вывод пяти тысяч американских военнослужащих с немецкой земли был совершенно предсказуем. И глава Минобороны ФРГ Борис Писториус совсем не удивлен решением США вывести военных из Германии.
Об этом он заявил журналистам немецкого агентства DPA.
При этом чиновник выразил надежду, что полного вывода войск не будет:
Присутствие американских солдат в Европе и особенно в Германии отвечает интересам как Германии, так и США.
Он отметил тесное американо-германское сотрудничество в оборонной сфере на военных базах в Рамштайне, Графенвёре и во Франкфурте. По мнению Писториуса, это способствует сохранению мира и укреплению безопасности европейских стран. Также, по его словам, США и Германия совместно помогают Украине и работают над сдерживанием общих угроз. Министр отметил, что американцы используют базы в ФРГ не только в интересах НАТО, но и для других целей, включая обеспечение национальных интересов США на Ближнем Востоке и в Африке.
Писториус добавил, что в современных реалиях Североатлантический альянс должен стать более «европейской» организацией, оставаясь союзом государств, расположенных по обе стороны Атлантики.
Глава Минобороны ФРГ обратился с призывом к своим коллегам из стран ЕС:
Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность.
О выводе американских войск из Германии ранее сообщало агентство Reuters. Это должно произойти примерно через полгода или год.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
