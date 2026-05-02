Глава Минобороны ФРГ не удивлен решением США вывести военных из Германии

Вывод пяти тысяч американских военнослужащих с немецкой земли был совершенно предсказуем. И глава Минобороны ФРГ Борис Писториус совсем не удивлен решением США вывести военных из Германии.

Об этом он заявил журналистам немецкого агентства DPA.

При этом чиновник выразил надежду, что полного вывода войск не будет:

Присутствие американских солдат в Европе и особенно в Германии отвечает интересам как Германии, так и США.

Он отметил тесное американо-германское сотрудничество в оборонной сфере на военных базах в Рамштайне, Графенвёре и во Франкфурте. По мнению Писториуса, это способствует сохранению мира и укреплению безопасности европейских стран. Также, по его словам, США и Германия совместно помогают Украине и работают над сдерживанием общих угроз. Министр отметил, что американцы используют базы в ФРГ не только в интересах НАТО, но и для других целей, включая обеспечение национальных интересов США на Ближнем Востоке и в Африке.

Писториус добавил, что в современных реалиях Североатлантический альянс должен стать более «европейской» организацией, оставаясь союзом государств, расположенных по обе стороны Атлантики.

Глава Минобороны ФРГ обратился с призывом к своим коллегам из стран ЕС:

Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность.

О выводе американских войск из Германии ранее сообщало агентство Reuters. Это должно произойти примерно через полгода или год.
  1. Irokez Звание
    +1
    Сегодня, 13:38
    Писториус совсем не удивлен решением США вывести военных из Германии.

    Понятное дело, что англосаксы предусмотрительно выводят свои войска с мест где скоро полыхнёт, но поддерживать будут и финансами и техникой до последнего Ганса.
    1. BrTurin Звание
      +1
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Irokez
      где скоро полыхнёт,

      а для придания ускорения еще и пошлины на автомобили - изголодавшая экономика европ сокрее будет искать выход в старом drang nach osten
  2. Васян1971 Звание
    +1
    Сегодня, 13:52
    При этом чиновник выразил надежду, что полного вывода войск не будет:
    Присутствие американских солдат в Европе и особенно в Германии отвечает интересам как Германии, так и США.

    Понятное дело! Выведут, введут. Выведут, введут. Выведут введут...
    При полном взаимном согласии. Для совместного удовлетворения.
  3. андрей мартов Звание
    +1
    Сегодня, 13:53
    Щас в Германии ,наверное, всё население поделится на тех немцев кто не удивлён выводом части американских войск с территории Германии и на красивых немцев . . . winked
  4. Солдатов В. Звание
    +1
    Сегодня, 14:01
    Хорошо бы чтобы США ещё вывели своё ядерное оружие что охладило бы воинственный пыл Европы, и направило в мирное русло. Может это спасёт народы НАТО, их будут мочить конвенциальным оружием.
  5. Ivanhoe Звание
    +1
    Сегодня, 14:07
    Трябва да си мазохист, нихилист, колаборационист и не знам какъв още ...ист, за да се радваш, че имаш окупационни войски на земята си. И за успокоение на съвестта си размахваш наляво и надясно съветската, а сега руската заплаха.
  6. советник 2 уровня Звание
    +2
    Сегодня, 14:09
    эти 5000, что выводят ввели в 2022-остальные остаются- в чем сыр-бор великий то?
    1. Сергей Кондратьев Звание
      +1
      Сегодня, 14:22
      Это показательный жест - можем вывести всё. Как например мы могли бы взорвать ЯБ на Новой Земле. Вроде ни по кому конкретно не пульнули, но это знак для наших врагов, что мы уже на низком старте.
      1. Гаврило Принцип Звание
        0
        Сегодня, 17:24
        Вроде ни по кому конкретно не пульнули, но это знак для наших врагов, что мы уже на низком старте.

        Это как удар Орешником по Южмашу в 2024 году.
    2. Кмет Звание
      +2
      Сегодня, 15:16
      Вот такой же вопрос и у меня был.. всего 5000 выводят. Решение скорее "для галочки", на публику, но без радикальных мер.
      1. Fachmann Звание
        +1
        Сегодня, 16:44
        Сегодня в Германии постоянно размещены около
        35 000–38 000 американских военнослужащих.
        Если учитывать гражданский персонал, семьи и подрядчиков — общее американское присутствие превышает 70 000–80 000 человек.
        1. Кмет Звание
          +1
          Сегодня, 16:58
          Политическая возня.. запугивание.. игра мышцами.. ракировки.. Трамп пытается выдавить из Европы некую удобную "фигуру" и будет постоянно действовать им на нервы. Остается только наблюдать за этим театром.
  7. Комментарий был удален.