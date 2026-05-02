Глава «Сильной Армении» раскритиковал Пашиняна из-за связей с Азербайджаном
В Армении нашелся политик, готовый публично назвать вещи своими именами. Председатель партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выступил с жесткой критикой действующего премьера Никола Пашиняна и его команды:
Мы превратим Армению из инструмента Азербайджана в региональный фактор. Поскольку сейчас все решения по Армении принимаются в Азербайджане, потому что Пашинян сделал все, чтобы испортить отношения с нашими главными союзниками.
Он подчеркнул, что эти отношения надо «очень быстро восстановить». В качестве союзников и партнеров Карапетян назвал США, Англию, Францию, Китай и, что особенно важно в контексте закавказской политики, «нашего друга Россию»:
Только так мы сможем обеспечить себе серьезные гарантии со стороны сверхдержавы.
Отдельно председатель партии отреагировал на недавнее заявление председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна. Тот, напомним, заявил, что Азербайджан является гарантом Армении. Речь шла о мирном процессе.
Карапетян парировал:
Азербайджан может быть гарантом лишь небольшого кружка в Армении. Гарантом Армении будут сильная армия Армении, сильный народ Армении, крупные сверхдержавы и страны, имеющие региональные интересы.
По сути, он обвинил Пашиняна и его окружение в том, что они сдали национальные интересы в обмен на личные преференции. Слова о «кружке» – это прямое указание на то, что, по мнению оппозиции, Баку гарантирует безопасность не Армении, а конкретным людям у власти.
