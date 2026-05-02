Глава «Сильной Армении» раскритиковал Пашиняна из-за связей с Азербайджаном

В Армении нашелся политик, готовый публично назвать вещи своими именами. Председатель партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выступил с жесткой критикой действующего премьера Никола Пашиняна и его команды:

Мы превратим Армению из инструмента Азербайджана в региональный фактор. Поскольку сейчас все решения по Армении принимаются в Азербайджане, потому что Пашинян сделал все, чтобы испортить отношения с нашими главными союзниками.

Он подчеркнул, что эти отношения надо «очень быстро восстановить». В качестве союзников и партнеров Карапетян назвал США, Англию, Францию, Китай и, что особенно важно в контексте закавказской политики, «нашего друга Россию»:

Только так мы сможем обеспечить себе серьезные гарантии со стороны сверхдержавы.

Отдельно председатель партии отреагировал на недавнее заявление председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна. Тот, напомним, заявил, что Азербайджан является гарантом Армении. Речь шла о мирном процессе.

Карапетян парировал:

Азербайджан может быть гарантом лишь небольшого кружка в Армении. Гарантом Армении будут сильная армия Армении, сильный народ Армении, крупные сверхдержавы и страны, имеющие региональные интересы.

По сути, он обвинил Пашиняна и его окружение в том, что они сдали национальные интересы в обмен на личные преференции. Слова о «кружке» – это прямое указание на то, что, по мнению оппозиции, Баку гарантирует безопасность не Армении, а конкретным людям у власти.
  1. nepunamemuk Звание
    +1
    Сегодня, 14:04
    гарантом Армении не является даже народ самой Армении...
    зря за неё отдали жизни молодые граждане...
    1. carpenter Звание
      +2
      Сегодня, 14:42
      Цитата: nepunamemuk
      гарантом Армении не является даже народ самой Армении...

      Гарантом Армении 200 лет являлась Россия.
      Под гнетом оккупантов, персов и турок, Армения находилась веками, потеряла независимость, царскую династию. И все же унаследованную от предков веру, надежду на возрождение своей нации древний народ за те столетия не утратил.
      В октябре 1827 года русская армия под командованием генерала от инфантерии Ивана Фёдоровича Паскевича освободила Эривань и положила начало восстановлению армянской государственности.
      Крикнули, ударили,
      Понеслись на брань —
      И в секунду с четвертью
      Взяли Эривань.
      Граф же Иван Федорыч —
      Наша голова —
      Тотчас в ней отпраздновал
      Праздник Покрова.
  2. ximkim Звание
    0
    Сегодня, 14:11
    Армения, это что то с чем .
    Русских надо от туда вывозить .
    С Краснодаским краем что то делать , а не то вырезание кореного населения, это вопрос времени.
  3. Глухой Звание
    +1
    Сегодня, 14:30
    Да все они жОсткие, пока не у власти и кормушки.
    P.S> Хотя лично я за Армению. По жизни с ними куда больше позитивного было, чем с азе...ми. Я ни 1 честного в жизни не встречал. negative
    P.P.S> Это не разжигание чего-то там. Просто личный жизненный опыт.
  4. злой партизан Звание
    0
    Сегодня, 16:13
    Всегда любил и уважал армян. У меня в ЕВАКУ был взвод армян (и не один...), которым я физику преподавал. Они меня регулярно снабжали настоящим армянским коньяком из Карабаха...Прекрасные ребята были, с удовольствием встретился бы с ними...Но. Лет 5 после ЕВАКУ был у меня в жизни эпизод, когда армяне хотели меня ограбить и, попутно, лишить жизни и у них почти получилось...Никогда им этого не прощу. Поэтому считаю, что Пашинян должен там, в Армении, править вечно. Чтоб у них там, в Армении, счёта за коммуналку росли как дрожжах, чтоб у них, там, в Армении, бензин стоил, как на Украине, а картошка - как в Антарктиде... Да, кстати. Вино у них - полное говно....
  5. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 16:57
    Азербайджан является гарантом Армении
    Если такое говорят армянские политики, то Армении скоро настанет звиздец wink
  6. pyagomail.ru Звание
    0
    Сегодня, 17:14
    В качестве союзников и партнеров Карапетян назвал США, Англию, Францию, Китай и «нашего друга Россию»
    Ну, как бы галантерейщик и пять кардиналов - великая сила.