Мы превратим Армению из инструмента Азербайджана в региональный фактор. Поскольку сейчас все решения по Армении принимаются в Азербайджане, потому что Пашинян сделал все, чтобы испортить отношения с нашими главными союзниками.

Только так мы сможем обеспечить себе серьезные гарантии со стороны сверхдержавы.

Азербайджан может быть гарантом лишь небольшого кружка в Армении. Гарантом Армении будут сильная армия Армении, сильный народ Армении, крупные сверхдержавы и страны, имеющие региональные интересы.

В Армении нашелся политик, готовый публично назвать вещи своими именами. Председатель партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выступил с жесткой критикой действующего премьера Никола Пашиняна и его команды:Он подчеркнул, что эти отношения надо «очень быстро восстановить». В качестве союзников и партнеров Карапетян назвал США, Англию, Францию, Китай и, что особенно важно в контексте закавказской политики, «нашего друга Россию»:Отдельно председатель партии отреагировал на недавнее заявление председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна. Тот, напомним, заявил, что Азербайджан является гарантом Армении. Речь шла о мирном процессе.Карапетян парировал:По сути, он обвинил Пашиняна и его окружение в том, что они сдали национальные интересы в обмен на личные преференции. Слова о «кружке» – это прямое указание на то, что, по мнению оппозиции, Баку гарантирует безопасность не Армении, а конкретным людям у власти.