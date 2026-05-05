Бой за г. Рузу 25 октября 1941 года — сказ о невоспетых героях
В военной истории города Рузы долгие годы существовал миф, что в ходе обороны Москвы 25 октября 1941 года советские войска сдали немцам город без боя. Развеять его удалось лишь в 21 веке с помощью документов, обнаруженных в советских и немецких архивах. Документы единогласно свидетельствуют: бой за Рузу был. Чтобы восстановить прошлое и понять причины произошедшего, необходимо мысленно перенестись в те дни и рассмотреть события в динамике, хронологическом порядке и взаимосвязи.
23 октября
После захвата Можайска немецкие войска продолжают наступление и быстро продвигаются вдоль Можайского и Минского шоссе по направлению к Москве, оттесняя на восток 5-ю армию Л. А. Говорова. 23.10 немцы уже захватили Дорохово. Командование войсками Западного фронта (ЗапФ) предполагает, что противник будет продолжать развивать наступление на восток по кратчайшему пути к столице. И начинает поспешно стягивать на этом направлении войска, чтобы закрыть брешь в обороне и не дать противнику подойти к Москве.
Во второй половине дня командир 69-го пехотного полка 10-й танковой дивизии вермахта в районе станции Дорохово подписывает приказ о дальнейшем наступлении. 24 октября в 08.30 полк должен наступать от Дорохово по направлению Нестерово, г. Руза. Своему второму батальону командир приказал сформировать передовой отряд, который должен разведать дорогу и захватить мост через реку Москву у деревни Старая Руза в неповрежденном состоянии, пригодном для переправы танков и автотранспорта.
Таким образом, направление наступления группировки противника неожиданно для советского командования сменяется с востока на северо-запад — немцы продолжают реализацию своих мудрёных стратегических планов по широкому охвату Москвы, не вписывающихся в прямолинейную логику командования Красной Армии.
Ближе к исходу светового дня передовой взвод из 6-й роты 69-го пехотного полка выдвинулся по дороге Дорохово — Руза. В 20 часов его командир доложил, что дорога впереди непроходима. Тем временем уже стемнело, и на этом действия немцев закончились.
К тому моменту к юго-востоку от Рузы в районе Нов. Теряево (Новотеряево), Воробьево, Старая Руза, сосредоточились части 32-й стрелковой дивизии (32 сд). А оборона города Рузы была возложена на бойцов и командиров 133-й стрелковой дивизии (133 сд), сформированной до войны в Сибирском военном округе.
Левый фланг передовой линии 133 сд (штриховая линия) и стык с передовой 32 сд (сплошная линия)
24 октября
В ночь с 23.10 на 24.10 части 32 сд получают Боевой приказ № 2/ОП. Левый оборонительный участок от д. Воробьево до д. Устье приказано удерживать сводной роте лейтенанта Бендыча (80 человек) с парковым взводом 30-го саперного батальона, ротой химзащиты и 60-ю красноармейцами из 12-го разведбата. Им приданы 6 орудий 133 ЛАП. Предмостную позицию у деревни Старая Руза на северном берегу р. Москва обороняет батальон капитана Шпиленко из 113 сп (стрелкового полка). Особое внимание обратить на юг, направление Дорохово, шоссе заминировать, мосты разрушить.
Правый оборонительный участок от Воробьева к г. Рузе по берегу реки Руза до окраин д. Румянцево должны защищать остатки 322-го сп (10 % личного состава от штатной численности), две роты 305-го пулеметного батальона, две роты 202-го отдельного стрелкового батальона и 60 ОБС (связисты). Средства усиления: 3 противотанковых орудия и 2 орудия 133 ЛАП. Штаб дивизии в этот момент расположен в Нов. Теряево (Новотеряево).
Оборонительный участок 32 сд, каким он должен быть по состоянию на утро 24.10.41 согласно Боевому приказу № 2/ОП (карта штаба ЗапФ с обстановкой на 25.10.41)
Бойцы голодные, многие без боеприпасов и оружия, боеспособность перенесших тяжелые бои и только что вышедших из окружения в этот район частей 32 сд крайне низкая, боевой дух тоже невысокий. Люди физически истощены и морально подавлены, им требуется хотя бы кратковременная передышка.
Еще ночь, подразделения только приступают к исполнению полученного приказа (а некоторые даже не приступили), и в это время после 03.30 в штаб 32 сд из штаба 5 А поступает Боевой приказ №-06, фактически отменяющий дивизионный приказ № 2/ОП.
32 сд приказано быстро переместиться на новый оборонительный рубеж — уже к 16.00 этого дня всем частям сосредоточиться на автотранспорте в районе Кубинки, оставив под Рузой только стрелковый батальон Шпиленко (участок Старая Руза, Устье). В тот момент штаб 5 А пребывал в твердом убеждении, что противник будет развивать наступление на восток в направлении Москвы от Дорохово на Кубинку, а не сменит направление на север от Дорохово к Нестерово, Старая Руза, Руза.
Чуть ранее в 01.10 из штаба 32 сд в штаб 5 А направляется шифровка: для переброски автотранспортом наличного состава 32 сд на новый рубеж обороны требуется 76 автомашин ЗИС-5 (при расшифровке ошибочно написано 760). По всей видимости, к тому моменту решение о смене рубежа обороны до командования 32 сд уже было доведено устно, и шло обсуждение способа быстрого выполнения этой задачи.
Таким образом, в первой половине дня части 32 сд (кроме батальона Шпиленко) либо готовились к передислокации, ожидая автотранспорт, либо уже выдвинулись на новый рубеж пешим маршем, используя для перевозки имущества и пушек имеющиеся грузовики и лошадей.
Сменить на позициях по реке Рузе уходящие под Кубинку части 32 сд должны бойцы 133 сд. Однако у этой дивизии явно недостаточно сил для заполнения такого протяженного рубежа.
Фактически это была не дивизия, а стихийно сформировавшийся сводный отряд, когда в октябре 1941 г. при переброске дивизии из-под Калинина её меньшая часть (3 стрелковых батальона из трёх разных полков, разведбат, сапбат и несколько артчастей) вошла в состав ЗапФ и приняла участие в тяжелых октябрьских боях на правом крыле 5-й армии. А большая часть оказалась отрезанной противником и осталась воевать на Калининском фронте, так и продолжая именоваться 133 сд. То есть дивизия раздвоилась и одновременно воевала на двух разных фронтах.
Складывается впечатление, что в 20-х числах октября командование 5 А уже позабыло, что это вовсе не дивизия, и даже к тому времени (из-за больших потерь) не полноценный стрелковый полк. И ставила этому отряду боевые задачи как дивизии.
Видимо, и командующий ЗапФ Г. К. Жуков тоже был уверен, что под этим номером скрывается полноценная стрелковая дивизия. Это можно предположить из его очень глубокомысленного, и поэтому совершенно непонятного указания от 24.10 в 8.10:
Но чем «маневрировать», да еще по всему фронту 5 А, если в 133 сд к 24 октября имелись в наличии только два стрелковых батальона, 39 орудийных стволов разных калибров из различных артполков и 3 батареи «Катюш» из 14-го гвардейского минометного полка без боеприпасов? Вот и вся «дивизия».
Имеющимися силами было приказано оборонять линию фронта, проходившую вдоль восточного берега реки Рузы от д. Тарханово (вблизи Демидково) до южных окрестностей г. Рузы. Протяженность передовой линии оставила около 25 км, хотя согласно ПУ-36 стрелковому полку (1300 стрелков) отводилась оборонительная полоса по фронту не более 5 км, а укомплектованной по штату дивизии — не более 12 км. Но о требованиях уставов командармы в ту пору думали меньше всего. Штаб 133 сд располагался в 4-х км от Рузы в деревне Таблово.
До получения от Говорова приказа №-06 батальоны 133 сд занимали оборону: 1-й батальон капитана Никифорова из 418-го стрелкового полка — участок фронта от д. Демидково до д. Шорново; две роты 2-го батальона капитана Матиссона из 681-го стрелкового полка прикрывали участок от Шорново до города Рузы; а третья рота из батальона Матиссона перекрывала дорогу из Рузы на Дорохово (предположительно у д. Румянцево, где должен был находиться стык с левым соседом — 322 сп 32 сд).
Нетрудно сообразить, что из-за малочисленности сил оборона столь протяженной линии представляла собой отдельные заслоны, выставленные в местах наибольшей вероятности появления противника, наступление которого ожидалось с запада.
В самой Рузе сутками ранее укрепился 1-й батальон капитана Бойко из 521-го стрелкового полка 133 сд. Но по приказу штаба 5 А этот батальон 23 октября был передан в подчинение 32 сд и форсированным маршем убыл из Рузы на новый рубеж обороны в район Кубинки, что еще больше снизило боеспособность этого отряда-дивизии.
Защитники города готовились к отражению атаки вражеских войск с запада из-за реки Рузы, броды были заминированы. С учетом этого направления выбраны позиции артиллерии, намечены секторы обстрела. За речкой на возвышенности есть шанс удержаться даже малыми силами. При организации обороны не предполагалось, что враг нанесет удар во фланг и тыл, атакуя с юго-востока.
Тем временем наступило утро (24 октября), и в 9.00 из Дорохово по никем не обороняемой дороге, ведущей через Нестерово к Старой Рузе, пешим маршем вышел 1-й батальон 69-го пехотного полка противника. Спустя примерно час следом на машинах выехал 2-й батальон того же полка с четырьмя трофейными зенитками советского производства, захваченными в районе Дорохово. В пути до Старой Рузы немецкие колонны несколько раз атаковала авиация. Воздушные атаки немцы отбивали трофейными зенитками.
Беспрепятственное продвижение 69-го пехотного полка застопорилось в 10 часов у д. Старая Руза возле своевременно взорванного красноармейцами моста через р. Москву:
Прибрежная полоса у моста и брод оказались густо заминированными. Разминирование затянулось на несколько часов, работе саперов препятствовал огонь с противоположного берега. В результате противник понес первые потери.
В 11.05 советский пост воздушного наблюдения и оповещения (ВНОС) в районе Старой Рузы доложил в штаб ПВО: у деревни замечены пять танков противника. Это подошли первые танки 2-го батальона 7-го танкового полка 10-й танковой дивизии вермахта, среди которых были два трофейных Т-34 с нарисованными на броне крестами.
Разминировать брод и захватить позиции на противоположном берегу реки Москвы немцам удалось только после полудня. Первыми через брод проехали трофейные Т-34, за ними переправилась немецкая пехота.
На противоположном берегу немцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением советских воинов. Красноармейцы яростно оборонялись, пытаясь вывести из строя танки противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью.
После того как сопротивление красноармейцев у Старой Рузы было сломлено, в 17 часов на позиции немецкого 69-го полка прибыл офицер оперативного отдела из штаба 10-й танковой дивизии. Он привез приказ: второму батальону 69-го полка начать переправу через реку на захваченный немцами рубеж, где садиться десантом на танки первого батальона 7-го танкового полка и продолжать наступление на Рузу.
Штабной офицер 10-й танковой дивизии вермахта в журнале боевых действий дивизии о событиях 24 октября сделал запись:
Немецкие танкисты в ходе продвижения от переправы на реке Москве в г. Рузу у деревни Вражское заметили и атаковали красноармейцев 230 сп. Это стало известно из политдонесения № 17 начальника политотдела 32 сд батальонного комиссара Трифонова:
А тем временем к Рузе продолжали подтягиваться танки противника:
Имеющим большой опыт отступлений и выходов из окружения основным частям 32 сд в этот день удалось уклониться от удара немцев и быстро отступить на восток, открыв противнику путь к Рузе. На что они имели вполне законное право и даже обязанность: приказ №-06 предписывал уже в первой половине дня освободить занимаемый рубеж.
В результате отрезанные от 5-й армии красноармейцы немногочисленного гарнизона города оказываются на пути наступления крупной группировки противника.
В рядах защитников Рузы один стрелковый батальон пехоты (около 300 чел.); одна батарея из 1-го дивизиона 400-го артиллерийского полка (четыре орудия 45 мм); остатки 1-го дивизиона 572-го артиллерийского полка (две гаубицы 152 мм); остатки 408-го артиллерийского полка противотанковой обороны (15 зенитных орудий 37 мм и 76 мм); 9-я батарея 1-го дивизиона реактивных установок «Катюша» из 14-го гвардейского минометного полка.
Около Рузы, в д. Таблово находятся тыловые подразделения 133 сд, 290-й зенитный дивизион и 5-я батарея 316-го артиллерийского полка противотанковой обороны. В грязи у деревни Старо без горючего застряли две батареи «Катюш» из 14-го гвардейского минометного полка.
Город расположен на возвышенности, с запада и юга прикрыт руслом реки Руза и оврагом-руслом реки Городанка. С юго-востока подступ усложняет небольшой овражек, где протекает речушка Артюшка. В городе около десятка крепких кирпичных домов дореволюционной постройки, где можно устроить ДОТ для использования в уличных боях
Но боеспособности противников явно не сопоставимы — у немцев многократный перевес и в силах, и в средствах, а у обороняющихся недостаток людей, нехватка боеприпасов и нет возможности пополнять их расход. Не требуется быть экспертом в военном деле, чтобы понять: шанс защитить город у красноармейцев равен нулю. Имелось лишь 2 варианта: либо принять последний в их жизни бой, либо отступить без боя.
Вечером 24 октября комиссар 133 сд Шабалов выехал из располагавшегося в деревне Таблово штаба в Рузу и по дороге встретил человека в летной форме, который устно сообщил приказ командующего фронтом на отход из Рузы. Срочно вернувшись обратно в Таблово, Шабалов по радиосвязи запросил у штаба 5 А подтверждение полученного приказа. Штаб армии радиограмму принял, но ответа не последовало — приказ не был подтвержден, но и не был опровергнут.
Вместо разъяснения возникшего недоумения и четких указаний о дальнейших действиях, в 19.14 из штаба 5 А поступил приказ о срочном подрыве уже взорванного десять часов назад моста в Старой Рузе:
В представлении штаба 5 А, к 19.00 немцы еще даже не дошли до Старой Рузы.
А в 20.00 штаб 5 А направляет в штаб Западного фронта Оперативную сводку, где в первом пункте, описывающем действия противника, указано:
Всё указывает на то, что даже к исходу дня 24.11 штаб 5 А совершенно не владел оперативной обстановкой и определял её состояние наугад.
А тем временем к исходу светового дня 24 октября всего в километре юго-восточнее Рузы сосредоточился бронированный кулак 10-й танковой дивизии вермахта. В его составе: 7-й танковый полк (91 танк и 6 БТР); два батальона 69-го пехотного полка; один батальон 86-го пехотного полка; два дивизиона 90-го артиллерийского полка; 706-я рота тяжелых пехотных орудий. Немецкой разведгруппе из 7-й роты 69-го полка удалось просочиться на окраину города и разведать подступы.
Согласно схеме положения войск V армейского корпуса вермахта, передовые части 10-й танковой дивизии подошли к юго-восточной окраине Рузы к 18.00 (мск).
Но уже начинало быстро темнеть, и немецкие командиры не горели желанием затевать ночной бой.
Ночью значительно усложняется управление атакующими группами пехоты и взаимная координация их совместных действий. А также возрастает неэффективный расход боеприпасов и увеличивается риск понесения потерь от собственного огня. Следовательно, ночной бой более выгоден обороняющемуся, особенно если тот слаб.
Также полагаю, что помимо этого немецкие командиры рассматривали вероятность, что противник, осознав невозможность удержать Рузу, ночью освободит город. Это позволило бы избежать штурма города, что всегда сопровождается повышенными потерями пехоты — наиболее дефицитного материала войны.
25 октября
В 01.55 из штаба 5 А в штаб 133 сд шифром передан Боевой приказ №-07. Согласно п. 4 оборонительная полоса дивизии, протяженность которой (согласно приказу №-06) к тому моменту уже составляла около 36 км, продлевалась еще более чем на 13 км до Облянищево, включая уже занятые противником в начале предыдущего дня деревни Нестерово и Старая Руза. Основные усилия приказано сосредоточить на обороне Старой Рузы и Рузы.
К 5.00 начштаба 5 А полковник Хотинский сообщает в штаб ЗапФ:
Что является очередным свидетельством отсутствия точных сведений о сложившейся оперативной обстановке в штабе 5 А и его полного отрыва от реальности: командование до сих пор уверено, что немцы еще не захватили Нестерово и Старую Рузу. Образовавшийся на правом фланге обороны армии острый кризис командование 5 А явно прозевало и замысел противника выйти на Волоколамское ш. до сих пор не разгадало. Да и командование Западным фронтом, возглавляемое Г. К. Жуковым, тоже.
Близится рассвет, в штабе этого малочисленного отряда, называемого 133-й дивизией, мучительно пытаются сообразить, что же происходит, и каким же образом приступить к исполнению этого заведомо невыполнимого и дезориентирующего приказа. А в это время немцы в 6.00 (7.00 мск) при поддержке танков начинают штурм Рузы.
В истории боевых действий 69-го пехотного полка 10-й танковой дивизии вермахта эти события изложены так:
Они продвигаются к врагу бросками, от укрытия к укрытию, как они уже делали сотни раз. Они втягивают головы и пригибаются, когда пулемётные очереди свистят над ними. Они снова откатываются от вершины вниз, так как русские стреляют прямо перед их носом. Но всё же они продвигаются вперёд, тяжело дыша, с мокрыми от пота телами, разгорячёнными лицами и косо сидящими стальными шлемами. Захватываются первые позиции врага. Противотанковые гранаты уже рвутся между домами городской окраины и на путях, ведущих в город.
«Идём дальше! Огонь! В укрытие! На! Огонь! Дальше! Стреляй ещё! Сюда!» — это крики этого утра. Отдельные группы уже достигли первых домов. Рвутся ручные гранаты. Солдаты мелькают между домов. Треск пулемётов. Снова ручные гранаты. Штукатурка отлетает от стены дома. Противотанковая граната проделала огромную дыру. Хуии-вумм! Артиллерийское попадание. Дождь грязи и осколков. Чёрт, рядом! Но мы уже в городе. Между двумя домами протискивается танк, его ствол поворачивается и опускается. Трое русских выскакивают из-за куста. Сноп огня из пулемёта!
Два часа бушует бой. Руза захвачена, достигнута противоположная окраина <…>
Занимаемся оборудованием позиций. Седьмая рота залегла у брода на юго-западе города, а восьмая рота 69-го полка — у дороги на северо-восток.
Первый батальон 7-го танкового полка с 6-й ротой 69-го полка катятся в этом направлении в сторону врага. Цель — Волково.
Около 10.00, когда остальные части полка, обеспечивающие переправу через Москву-реку, прибывают в Рузу, в городе царит полное боевое спокойствие. О войне напоминают тут и там убитые русские, брошенные транспортные средства, воронки от гранат, поврежденные дома и, естественно, «крысы» [самолёты И-16], которые снова появляются, словно надоедливые шершни, и поливают занятый город огнём пулемётов. Солдаты, которые ищут по домам попрятавшихся русских, несколько удивлены, встретив на улице немецкого генерала небольшого роста — это генерал Штумме, который хочет составить для себя непосредственное впечатление о передовой и проезжает по Рузе…
Финал
В 10.20 радиоузел штаба 5-й армии принял радиограмму, переданную открытым текстом:
Вечером в 20.00 начальник штаба 5 А подписал очередную оперативную сводку № 8 за 25 октября 1941 года, где во втором пункте лаконично указал, что
Так закончился бой за Рузу. Почти все красноармейцы, своим отчаянным сопротивлением затормозившие на два часа продвижение группировки немецких войск, погибли. Имена их неизвестны, но совершенный ими подвиг в истории сохранился и не должен быть предан забвению.
После отступления командование этим отрядом-дивизией смогло собрать разрозненные группы красноармейцев, отошедшие с разных позиций растянутой почти на 40 км передовой линии, и даже провести еще несколько тяжелых боёв, сдерживая продвижение противника, наступающего от Рузы по направлению к Звенигороду.
Печальное послесловие
Как говорили в Советской армии: если виноватых нет, то их назначают. А также назначают, когда виноваты те, кто назначает.
Город был сдан противнику, следовательно, за это кто-то должен быть наказан. Обстоятельство, что располагая столь ничтожно малыми силами и средствами, удержать Рузу не представлялось возможным, при разбирательстве в учет не принималось. И то, что был двухчасовой бой за город, в ходе расследования тоже почему-то не было замечено и отмечено.
В итоге командующий войсками Западного фронта Г. К. Жуков подписал Приказ № 054 от 4 ноября 1941 года, где содержалась подлая ложь, впоследствии исказившая историю В.О.В.:
Бывший и.д. командира дивизии подполковник Герасимов А.Г. и бывший комиссар дивизии бригадный комиссар Шабалов Г.Ф. предательски нарушили боевой приказ и вместо упорной обороны района Руза отдали свой приказ об отходе дивизии.
Предательский приказ командования дивизии дал возможность противнику без всякого сопротивления занять город Руза и занять подступы к Ново-Петровское.
За невыполнение приказа фронта по обороне Руза и за сдачу г. Руза без боя Герасимов и Шабалов — расстреляны перед строем…
Приказ разослан в дивизии Западного фронта в назидание другим командирам.
В 1963 г. А. Г. Герасимов и Г. Ф. Шабалов были признаны невиновными и полностью реабилитированы.
Вечная память героям, погибшим смертью храбрых при обороне Рузы!
