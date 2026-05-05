Бой за г. Рузу 25 октября 1941 года — сказ о невоспетых героях

23 октября



Левый фланг передовой линии 133 сд (штриховая линия) и стык с передовой 32 сд (сплошная линия)

24 октября



Оборонительный участок 32 сд, каким он должен быть по состоянию на утро 24.10.41 согласно Боевому приказу № 2/ОП (карта штаба ЗапФ с обстановкой на 25.10.41)

Против Рузской группировки стянуть основные силы 133 сд, маневрируя ими по фронту…

Дивизия наступает на север на Рузу. Мост через Москву-реку у Нестерово уничтожен. Для наступления на Рузу танки идут через реку вброд, а стрелки переправляются на резиновых лодках. Руза занята противником, вооружённым противотанковыми пушками и бутылками с «коктейлем Молотова». В 17.45 передовые части 7-го танкового полка настигают непосредственно на перекрёстке юго-восточнее Рузы следующий пешим маршем один стрелковый батальон. Брод через Москву-реку проходим только для гусеничных и полугусеничных транспортных средств. Северный берег Москвы-реки свободен от противника, брод минирован.

В период марша 24.10.41 г. в 17.00 3-й батальон 230 СП, двигаясь из с. ЧАПАСОВО в район бум. Фабрики, был обстрелян сильным минометным огнем и впоследствии подвергся танковой атаке противника, в результате чего был рассеян и понес значительные потери. 2-й батальон этого же полка в р-не ВРАЖСКОЕ точно так же был обстрелян артиллерийским и минометным огнем и, рассредоточившись, двигается к с. Кубинка поротно. Потери по 230 СП уточняются. Вследствие плохой проселочной дороги по маршруту дивизии от Воробьево — Паново — Апальщино оставлено 14 автомашин, за которыми сейчас направлен трактор с горючим.

Бойцы 7, 8 и 9 роты, сидя на корточках за ледяными бронированными башням, едут на грохочущих и лязгающих танках в ясную и холодную ночь. Это не самое приятное путешествие. В этом сказочном, ночном, зимнем ландшафте нужно хорошо держаться и чтобы тебе сопутствовала удача. Медленно они продвигаются вперёд. Время от времени гулко звучат выстрелы. Визгливо тявкают пулемёты в ночи. Там у Рузы сражается второй батальон 7 танкового полка. Около 22.45 выходим на позицию. До Рузы ещё примерно километр. Ночная атака на город, занятый врагом, — это слишком рискованное предприятие.

КОМАНДИРУ 133 СД. Мост на шоссе у СТАРАЯ РУЗА взорвать немедленно и не позднее 20.00 24.10.41 г.

1. В течение 24.10.41 на всем фронте армии активных боевых действий не происходило…

25 октября

…в основном за 24.10 на нашем фронте противник активности не проявлял…

Ровно 6.00: Атака! Бойцы 7 и 8 роты со станковыми пулемётами и гранатомётами 9-й роты 69-го пехотного полка поднимаются с позиций. Заурчали танковые моторы. Загрохотали гусеницы. Чудовища зелёно-стального цвета выползают из укрытий и катятся к вражеским оборонительным позициям. Ружейный огонь и треск пулемётов от высот нарастает. Руза упорно защищается. Когда в бой вступают танки и утюжат русские пулемётные точки и полевые позиции, противник отвечает артиллерийским, противотанковым и зенитным огнём. Его оборона концентрируется на танках, которые кажутся ему опаснее, чем стрелки. Это может и правильно, но у стрелков появляется возможность более «спокойно» продвигаться вперёд.



Они продвигаются к врагу бросками, от укрытия к укрытию, как они уже делали сотни раз. Они втягивают головы и пригибаются, когда пулемётные очереди свистят над ними. Они снова откатываются от вершины вниз, так как русские стреляют прямо перед их носом. Но всё же они продвигаются вперёд, тяжело дыша, с мокрыми от пота телами, разгорячёнными лицами и косо сидящими стальными шлемами. Захватываются первые позиции врага. Противотанковые гранаты уже рвутся между домами городской окраины и на путях, ведущих в город.



«Идём дальше! Огонь! В укрытие! На! Огонь! Дальше! Стреляй ещё! Сюда!» — это крики этого утра. Отдельные группы уже достигли первых домов. Рвутся ручные гранаты. Солдаты мелькают между домов. Треск пулемётов. Снова ручные гранаты. Штукатурка отлетает от стены дома. Противотанковая граната проделала огромную дыру. Хуии-вумм! Артиллерийское попадание. Дождь грязи и осколков. Чёрт, рядом! Но мы уже в городе. Между двумя домами протискивается танк, его ствол поворачивается и опускается. Трое русских выскакивают из-за куста. Сноп огня из пулемёта!



Два часа бушует бой. Руза захвачена, достигнута противоположная окраина <…>



Занимаемся оборудованием позиций. Седьмая рота залегла у брода на юго-западе города, а восьмая рота 69-го полка — у дороги на северо-восток.



Первый батальон 7-го танкового полка с 6-й ротой 69-го полка катятся в этом направлении в сторону врага. Цель — Волково.



Около 10.00, когда остальные части полка, обеспечивающие переправу через Москву-реку, прибывают в Рузу, в городе царит полное боевое спокойствие. О войне напоминают тут и там убитые русские, брошенные транспортные средства, воронки от гранат, поврежденные дома и, естественно, «крысы» [самолёты И-16], которые снова появляются, словно надоедливые шершни, и поливают занятый город огнём пулемётов. Солдаты, которые ищут по домам попрятавшихся русских, несколько удивлены, встретив на улице немецкого генерала небольшого роста — это генерал Штумме, который хочет составить для себя непосредственное впечатление о передовой и проезжает по Рузе…

Финал

133 СД ведет напряженный бой, противник с превосходящими силами овладел Рузой. Соседей справа и слева нет. Подпись: Шабалов (комиссар 133 сд).

133 СД, атакованная с утра 25.10, ведет бой, под давлением противника оставила г. Руза и отходит на рубеж Коковино, Орешки.

Печальное послесловие

Командование 5 армии, имея сведения, что утром истекшего 25 октября противник готовит прорыв фронта обороны, в направлении через Руза, на основе директивы фронта, дало боевой приказ 133 сд подготовиться к упорной обороне на занимаемых рубежах, сосредоточив усилия на обороне гор. Руза.



Бывший и.д. командира дивизии подполковник Герасимов А.Г. и бывший комиссар дивизии бригадный комиссар Шабалов Г.Ф. предательски нарушили боевой приказ и вместо упорной обороны района Руза отдали свой приказ об отходе дивизии.



Предательский приказ командования дивизии дал возможность противнику без всякого сопротивления занять город Руза и занять подступы к Ново-Петровское.



За невыполнение приказа фронта по обороне Руза и за сдачу г. Руза без боя Герасимов и Шабалов — расстреляны перед строем…