Премьер Польши заявил о «шаге к распаду» НАТО из-за решения Трампа по Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на объявление Пентагона о выводе около 5 тысяч американских военнослужащих из Германии, назвав это шагом к «распаду» Североатлантического альянса. По словам Туска трансатлантическое единство терпит крах.

Глава польского кабмина:

Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы все должны сделать всё необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию.

Решение о сокращении контингента США в ФРГ (с нынешних примерно 35 тысяч военнослужащих) было принято на фоне разногласий между Вашингтоном и европейскими союзниками, в частности по вопросам поддержки в ближневосточном конфликте. Вывод войск планируется завершить в течение 6–12 месяцев.

В Берлине отреагировали на происходящее относительно спокойно. Правительство Германии подчеркнуло, что сохраняет приверженность трансатлантическому партнёрству, и выразило уверенность в продолжении тесного сотрудничества с США в рамках НАТО несмотря на сокращение численности американского контингента. Немецкие официальные лица избегают резкой риторики, сосредоточившись на укреплении собственных оборонных возможностей в условиях меняющейся ситуации в Европе.

В то же время в Вашингтоне демократы в Конгрессе резко раскритиковали решение администрации. Ранее, при предыдущей администрации, демократы уже блокировали аналогичные планы по выводу войск из Германии. Эксперты отмечают, что в случае возвращения Демократической партии к власти оккупационные войска могут быть быстро возвращены в ФРГ, поскольку подобные шаги носят обратимый характер и зависят от политической конъюнктуры в США.

Ситуация продолжает развиваться и вызывает оживлённые дискуссии как в Европе, так и по другую сторону Атлантики относительно будущего формата военного присутствия США на континенте.
  Глухой
    Глухой
    Сегодня, 14:53
    Европа готовится на нас напасть в открытую. Штаты выходят, чтоб не получить СЯО в ответ. Все просто как 3 рубля.
    P.S> Кстати кто-то помнит на 3-х рублевке бутылку шампанского? wassat
    rocket757
      rocket757
      Сегодня, 15:36
      Может игристое, например кубанской и стоило меньше 4 рублей, а шампусик стоил дороже...
      Хотя было такое пойло газированное, в бутылках под шампанское, Ташкенткого завода, может оно и стоило подешевле... soldier
      Глухой
        Глухой
        Сегодня, 17:08
        Цитата: rocket757
        стоило меньше 4 рублей

        3 ты 62 мы. (с) Транзистор стоил laughing
    Ричард
      Ричард
      Сегодня, 16:27
      Кстати кто-то помнит на 3-х рублевке бутылку шампанского?

      Детская загадка на наблюдательность времен СССР - Горлышки от шампанского на гербе, где лентой колоски обвиты wink
      Глухой
        Глухой
        Сегодня, 17:07
        Цитата: Ричард
        Детская загадка на наблюдательность времен СССР - Горлышки от шампанского на гербе, где лентой колоски обвиты

        Свои люди! drinks hi soldier
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 14:55
    ❝ Премьер Польши заявил о «шаге к распаду» НАТО из-за решения Трампа по Германии ❞ —

    — «Шире шаг!» ...
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 17:44
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 14:55
      — «Шире шаг!» ..

      hi После охлаждения матрасников к отношениям со странами НАТО не надо флажок подхвачен мелко бритами со сплочением военно- морского экспедиционного альянса на Балтике и северо- западе в регионе Арктики, собирая норгов, фиников, триболтов, поленьев и других с угрозами для РФ.
      Наша задача убить эту угрозу в зародыше, включая милитаризацию гейропы.
  frruc
    frruc
    Сегодня, 14:58
    ЕС тот же НАТО, в усеченном формате.
  Andobor
    Andobor
    Сегодня, 15:09
    Американцы отползают, а Европу придётся стеклить, если не поумнеют.
  HAM
    HAM
    Сегодня, 15:14
    "... Мы все должны сделать всё необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию."....
    Можно довольно легко предположить на какие действия предлагается пойти,чтобы"обратить вспять эту тенденцию"...ёжику понятно,что это открытый конфликт в
    Эвропе ,естественно с Россией,и,как следствие--"консолидация и сплочённость" и штаты на "верёвочке"..
  pavel.tipin
    pavel.tipin
    Сегодня, 15:24
    Это решение в первую очередь шаг к возрождению германского милитаризма.
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    Сегодня, 16:01
    Vojsko NATO mělo okamžitě zaniknout po zrušení Varšavské smlouvy! Jenže NATO jsou nacisté, kteří ho využívaní k napadání jiných států.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      Сегодня, 16:02
      Предполагалось, что армия НАТО исчезнет сразу после роспуска Варшавского договора! Но НАТО — это нацисты, которые используют её для нападений на другие страны.