Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы все должны сделать всё необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию.



Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на объявление Пентагона о выводе около 5 тысяч американских военнослужащих из Германии, назвав это шагом к «распаду» Североатлантического альянса. По словам Туска трансатлантическое единство терпит крах.Глава польского кабмина:Решение о сокращении контингента США в ФРГ (с нынешних примерно 35 тысяч военнослужащих) было принято на фоне разногласий между Вашингтоном и европейскими союзниками, в частности по вопросам поддержки в ближневосточном конфликте. Вывод войск планируется завершить в течение 6–12 месяцев.В Берлине отреагировали на происходящее относительно спокойно. Правительство Германии подчеркнуло, что сохраняет приверженность трансатлантическому партнёрству, и выразило уверенность в продолжении тесного сотрудничества с США в рамках НАТО несмотря на сокращение численности американского контингента. Немецкие официальные лица избегают резкой риторики, сосредоточившись на укреплении собственных оборонных возможностей в условиях меняющейся ситуации в Европе.В то же время в Вашингтоне демократы в Конгрессе резко раскритиковали решение администрации. Ранее, при предыдущей администрации, демократы уже блокировали аналогичные планы по выводу войск из Германии. Эксперты отмечают, что в случае возвращения Демократической партии к власти оккупационные войска могут быть быстро возвращены в ФРГ, поскольку подобные шаги носят обратимый характер и зависят от политической конъюнктуры в США.Ситуация продолжает развиваться и вызывает оживлённые дискуссии как в Европе, так и по другую сторону Атлантики относительно будущего формата военного присутствия США на континенте.