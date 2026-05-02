Пожар на морском терминале в Туапсе после очередного удара БПЛА потушили
Сотрудники экстренных служб, проявив мужество и профессионализм, полностью ликвидировали возгорание, вспыхнувшее в ночь на 1 мая на морском терминале в Туапсе. Причина пожара – очередная атака украинских беспилотников. Пострадавших, к счастью, нет. Огонь удалось локализовать лишь к утру следующего дня – в 9 часов 22 минуты.
В тушении участвовали 130 человек и 40 единиц техники. Цифры внушительные. Но проблема не в качестве работы МЧС. Проблема в системности атак.
Это уже третий пожар на объектах Туапсе за последние две недели. 16 и 20 апреля объекты в городе уже подвергались атакам. Тогда в море разлилось нефтяное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров, а реку Туапсе залило нефтепродуктами.
28 апреля после удара БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Его тушили двое суток. Жителям рекомендовали надевать медицинские маски и по возможности оставаться дома. И вот – новая атака. Новый пожар.
Можно тушить каждый день. Профессионализм аварийно-спасательных служб не вызывает сомнений. Но насколько это эффективно, когда противник запускает дроны волнами?
Российская ПВО, безусловно, сбивает большинство беспилотников. Но те, что прорываются, все-таки наносят ущерб. И потушить пожар – это полдела. Восстановить оборудование, возобновить перевалку нефти, вернуться к нормальному режиму работы – вот что требует времени и немалых средств.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
