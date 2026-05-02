Пожар на морском терминале в Туапсе после очередного удара БПЛА потушили

Сотрудники экстренных служб, проявив мужество и профессионализм, полностью ликвидировали возгорание, вспыхнувшее в ночь на 1 мая на морском терминале в Туапсе. Причина пожара – очередная атака украинских беспилотников. Пострадавших, к счастью, нет. Огонь удалось локализовать лишь к утру следующего дня – в 9 часов 22 минуты.



В тушении участвовали 130 человек и 40 единиц техники. Цифры внушительные. Но проблема не в качестве работы МЧС. Проблема в системности атак.

Это уже третий пожар на объектах Туапсе за последние две недели. 16 и 20 апреля объекты в городе уже подвергались атакам. Тогда в море разлилось нефтяное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров, а реку Туапсе залило нефтепродуктами.

28 апреля после удара БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Его тушили двое суток. Жителям рекомендовали надевать медицинские маски и по возможности оставаться дома. И вот – новая атака. Новый пожар.

Можно тушить каждый день. Профессионализм аварийно-спасательных служб не вызывает сомнений. Но насколько это эффективно, когда противник запускает дроны волнами?

Российская ПВО, безусловно, сбивает большинство беспилотников. Но те, что прорываются, все-таки наносят ущерб. И потушить пожар – это полдела. Восстановить оборудование, возобновить перевалку нефти, вернуться к нормальному режиму работы – вот что требует времени и немалых средств.
  Глухой
    Глухой
    -19
    Сегодня, 15:13
    Ну и мы ПВО их пробиваем. Даже презерватив не дает 100% гарантии. Что за паника? Где С500 и т.п.? Может еще с 350 и 400, нудолями дроны сбивать будем? belay
    sergey822
      sergey822
      +6
      Сегодня, 15:19
      вы хоть понимаете о чем пишите? С500 знаете что за система? ну хоть приблизительно?
      Вадим Топал-Паша
        Вадим Топал-Паша
        +8
        Сегодня, 15:42
        Судя по всему, понимает но стебётся. типо. сарказм. А чё? ядрёной боеголовкой по копеечному дрону.. Этож креатив! /ржёт/ :)
      Глухой
        Глухой
        0
        Сегодня, 18:24
        Я то знаю. Но тут втелегахи тут даже предлагают дроны с-500 сбивать. И чуть не орешниками wassat what
        sergey822
          sergey822
          0
          Сегодня, 18:36
          ну тогда я вас понял, вам удачи в сбитии laughing
    Ptt
      Ptt
      +7
      Сегодня, 15:21
      Походу ваш ник "Глухой" соответствует содержанию вашего поста. И налеты закончатся когда все сгорит, а гореть там скоро будет нечему и вы сможете успокоится и рассказать нам ещё раз про ПВО " неимеющееаналогов" и все не собьешь. Там дальше Сочи есть вдоль побережья, там ещё остались резервуары.
      sergey822
        sergey822
        -12
        Сегодня, 15:28
        ну вы вообще панику какую то навели, давайте успакойтесь, дела не гут, но и не все пропало laughing
        Ptt
          Ptt
          +4
          Сегодня, 16:55
          Я то спокоен, я вам про реальную жизнь, а вы мне сказки рассказываете! Хроника простая, сначала в европейской части России вынесли все арсеналы МО ( полностью или частично), потом прошлись по базам Госрезерва, потом ....потом вы сами знаете. Конечно, пока не все пропало, это как-то утешает, но тенденция ( как пишут в романах,) настораживает.
          sergey822
            sergey822
            -5
            Сегодня, 17:00
            вы хоть представляете размеры России? ну есть удары, но они не смертельны, а вы такую панику тут навели wassat
      Глухой
        Глухой
        +1
        Сегодня, 16:29
        Он соответсвует 2 инвалидности после контузии и дрона год назад.
        Вы больше читайте тут это персонажа по имени таймаут.
        А вообще это мой позывной когда-то был. Потому, что приходится жестами общаться. И взвод +- такими жэ были. Нонедостаток- превратился в качество.Самое главное визуалку держать или по вибре на рации.
        sergey822
          sergey822
          -4
          Сегодня, 16:50
          вам тогда надо позывной "контуженный" выглядит как будто вас с400 контузило wassat
        Ptt
          Ptt
          +1
          Сегодня, 17:17
          Я имел ввиду содержание вашего поста. Надо верхам все же как-то ускоряться в защите нашей нефтянки, а то скоро нечего будет защищать и ПВО за ненадобностью можно будет распустить. Что защищать! Если вы фронтовик, конечно вам уважение!
    poquello
      poquello
      -1
      Сегодня, 16:13
      как же вы надоели то все с желанием представить паритет

      Хроника ударов по территории Украины 01 мая 2026 года – 02 мая 2026 года.

      Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Свитязе и Луцке Волынской области, Тернополе, Ровно и Дубно Ровенской области, Житомире, Одессе и Измаиле Одесской области, Николаеве и Николаевской области, окрестностях Винницы и Винницкой области, Черниговской области (Герани/Герберы).

      01 мая 2026 года

      • 08:55-09:00 Ромны Сумской области – взрывы. Герани.
      • 10:00 Окрестности Николаева – взрывы. Герани.
      • 10:10 Донбасс – взрывы. УМПК.
      • 10:45 Золотоноша Черкасской области – взрыв. Герань.
      • 11:25 в Богодухов Харьковской области – взрывы.
      • 11:35 Донбасс – взрывы. УМПК. Покровский район.
      • 11:40 Жашков Черниговской области – взрыв. Герань.
      • 11:45 Окрестности Николаева – взрывы. Герани.
      • 11:55 Окрестности Винницы – взрывы. Герани.
      • 12:00 Окрестности Нежина взрывы. Герани.
      • 12:05 Одесса – взрывы. Герани.
      • 12:10 Окрестности Николаева – взрывы. Герани.
      • 12:15 Окрестности Ладыжина Винницкой области – взрывы. Герани.
      • 12:20 Окрестности Винницы и Ладыжина Винницкой области – взрывы. Герани.
      • 12:30 Украинка Киевской области – взрывы. Герани.
      • 12:40 Краматорск – взрывы.
      • 12:45 Староконстантинов Хмельницкой области – взрывы. Герани.
      • 12:50 Черкасская область – взрыв. Герань.
      • 13:00 Тернополь – взрывы. Герани.
      • 13:10 Тернополь – взрывы. Герани.
      • 13:15 Тернополь – взрывы. Герани.
      • 13:20 Житомир и Казатин Винницкой области - взрывы. Герани.
      • 13:23 Тернополь – взрывы продолжаются. Герани.
      • 13:23 Житомир – взрывы. Герани.
      • 13:25 Одесса – взрыв. Герань.
      • 13:30 Тернополь – взрывы. Герани.
      • 13:45 Тернополь и Житомир – взрывы. Герани.
      • 14:15 Тернополь – взрывы. Герани.
      • 14:35-14:45 Ровно – взрывы. Герани.
      • 14:55 Ровно и Луцк – взрывы. Герани.
      • 15:00 Дубно – взрывы. Герани.
      • 15:00 Ровно – взрыв. Герань.
      • 15:05 Дубно Ровенской области – взрывы. Герани.
      • 15:15 Ровно – взрыв. Герань.
      • 15:35 Свитязь Волынской области – взрыв Герань.
      • 15:55 Новгород-Северский Черниговской области – взрывы. УМПК.
      • 16:15 Сумская область – взрывы. УМПК.
      • 16:15 Богодухов Харьковской области – взрыв. Герань/БМ-35.
      • 16:30 Сумская область – взрывы. УМПК.
      • 17:40 Запорожская область – взрывы. УМПК.
      • 17:50 Донбасс – взрывы. УМПК.
      • 18:45 Богодухов Харьковской области – очередной взрыв. Молния/БМ-35.
      • 19:40 Путивль Сумской области – взрывы. Герани.
      • 19:40 Изюм Харьковской области – взрыв. Герань.
      • 20:00 Балаклея Харьковской области – взрывы. Герани.
      • 20:50 Путивль Сумской области – взрыв. Герань.
      • 21:25 Донбасс – взрывы. Герани. Окрестности Шахово.
      • 22:05 Сумская область – взрывы. УМПК.
      • 22:15 Николаев – взрыв. Герань-3.
      • 23:25 Запорожская область – взрывы. УМПК.
      • 23:25-23:40 Донбасс – взрывы. УМПК. Окрестности Славянска.
      • 23:55 Донбасс – взрывы. УМПК. Дружковка.
      • 23:55 Запорожская область – взрывы. УМПК. Кушугум.

      02 мая 2026 года

      • 00:15 Запорожская область – взрывы. УМПК.
      • 00:30 Днепропетровская область – взрывы. УМПК.
      • 01:45 Окрестности Павлограда Днепропетровской области – взрывы. Герани.
      • 02:00 Павлоград Днепропетровской области – взрыв. Герань.
      • 02:05 Измаил Одесской области – взрывы. Герани.
      • 02:10 Сумы и Измаил Одесской области – взрывы. Герани.
      • 02:25 Измаил Одесской области – взрывы. Герани.
      • 03:10 Сумы – взрыв. Герань.
      • 03:20-03:30 Харьков – взрывы. Герани.
      • 03:55 Балаклея Харьковской области – взрывы. Герани.
      • 04:05 Окрестности Павлограда Днепропетровской области – взрывы. Герани.
      • 04:30-04:45 Сумы – взрывы. Герани.
      • 04:50-04:55 Запорожская область – взрывы. УМПК. Орехов и Камышеваха.
      • 04:55 Кривой Рог – взрыв. Герань.

      На фото пожар после удара реактивной Герани по цели в Николаеве.
      На видео удар Герани в Тернополе.
      https://max.ru/lost_armour/AZ3nF832aS0
      Stas157
        Stas157
        +1
        Сегодня, 17:13
        Да, вы правы. Ни какого паритета нет. Они выбивают наш тыл. А у них тыл находится в абсолютной безопасности. Так как он за пределами страны на Западе.
  Scientist_
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 15:14
    А не уничтожили бы свою перерабатывающую промышленность, не болела бы голова куда нефть девать. Сами бы использовали.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 15:16
    Да уж, искренне жалко Туапсе и его жителей, нравился мне этот город, был там неоднократно и даже отдыхал в санатории «Нефтяник Сибири».
    Уверен, эта атака была далеко не последней.
    Вадим Топал-Паша
      Вадим Топал-Паша
      -2
      Сегодня, 15:43
      Ну, если всё сгорит, то гореть будет нечему и атаки прекратятся.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:41
    Тема, тема, которую обсуждать... можно, вот только смысла в том нет.
    Тут только ЖДАТЬ и надеятся, что этим занимаются конкретно, ответственно и т. п. soldier
  Роман Ефремов
    Роман Ефремов
    -3
    Сегодня, 15:43
    Всё идёт к тому, что скоро город Туапсе придётся выселять.................. Они нащупали дыру в нашей обороне и бьют туда, заткнуть дыру руководство то ли не может, то ли не считает нужным. На 9 мая снова ударят, и ещё много куда, и по Москве попытаются.
    Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -1
      Сегодня, 15:52
      Никогда не понимал приписывания врагу того что еще не свершалось. На параде 9 мая море людей, и никому не нужны эти лишние гарантированные жертвы.
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    +4
    Сегодня, 15:44
    Ну, что тут сказать! Просто нужно старый танкер тонн на 50000 загруженный мазутом взорвать против Одессы при южном ветре и пусть от Одессы до Константинополя чистят пляжи и будут знать, что такое нефтянка.
    alanery
      alanery
      0
      Сегодня, 15:50
      ........................варвар... :-)
    Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      0
      Сегодня, 15:53
      Вот это и будет настоящим терроризмом, а не collateral damage.
  codetalker
    codetalker
    -1
    Сегодня, 15:47
    Опять обломки все вокруг изничтожили?
  alanery
    alanery
    +1
    Сегодня, 15:52
    фигня, красных фломастеров на всякие линии хватит! :-)
  yu ging
    yu ging
    +7
    Сегодня, 15:53
    如果暂且放下连续遭受打击的焦虑和挫败感，那么必须承认敌方的远程无人机技术有一定的优势，如下面这个配备了星链以及两个FPV的重型无人机，这可能意味着：
    -即使主无人机被击中，如果击中点距离目标较近，敌人也可以转而操作副无人机打击目标。
    -在主无人机飞行期间如果发现了防空设施，敌人可以操作副无人机攻击防空设施或人员。
    -星链提供不受电子战影响的导航、视频信息以及远程操控能力。这也解释了敌方是如何发布我方目标被袭击的视频的。
    问题的关键在于星链，上述几点都是因为它才成为可能。
    要想更好的面对这类无人机，短期来看只能增派机动防空部队，中期来看需要发展无人机探测设施，在更远的地方定位并击落敌机以防止副无人机攻击，以及廉价、能够量产的反无人机手段，如拦截无人机的夜间版本，或者是某种能够屏蔽星链信号的手段，但这一切都只能在摆脱僵化的条例后才有可能...在那之前，恐怕损失是无可避免的。

    Если на время отбросить тревогу и разочарование от постоянных атак, мы должны признать, что технология беспилотников дальнего действия противника обладает определёнными преимуществами. Например, рассмотрим тяжёлый беспилотник, показанный ниже, оснащённый системой Starlink и двумя FPV-дронами. Это, вероятно, означает следующее:

    - Даже если основной беспилотник будет поражён, если точка попадания находится близко к цели, противник может переключиться на использование вспомогательного беспилотника для нанесения удара по цели.

    - Если во время полёта основного беспилотника будут обнаружены объекты ПВО, противник может использовать вспомогательный беспилотник для атаки объектов ПВО или личного состава.

    - Starlink обеспечивает навигацию, видеоинформацию и возможности дистанционного управления, не подверженные воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Это также объясняет, как противник публикует видеозаписи атак на наши цели.

    Ключевая проблема заключается в Starlink; все вышеперечисленное стало возможным благодаря этой системе.

    Для более эффективного противодействия этим беспилотникам в краткосрочной перспективе мы можем лишь увеличить развертывание мобильных сил ПВО. В среднесрочной перспективе нам необходимо разработать средства обнаружения беспилотников, позволяющие находить и сбивать вражеские летательные аппараты на больших расстояниях, чтобы предотвратить атаки вторичных беспилотников, а также недорогие и серийно выпускаемые методы борьбы с беспилотниками, такие как ночные версии перехватчиков или средства блокировки сигналов Starlink. Однако всё это возможно только после освобождения от жестких бюрократических правил... До тех пор потери, вероятно, неизбежны.
    Сергей3
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 18:21
      Современные штурмовые вертолёты с этим неплохо справляются, однако их немного и их много выбили.
  Wildcat
    Wildcat
    +3
    Сегодня, 16:16
    " Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе.
    Глава государства во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах.
    "Вот последний пример, это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал - он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал Путин в ходе совещания.    "
    https://ria.ru/20260428/putin-2089472763.html
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 16:47
    Сколько будет пожаров? Да пока будет твориться такое:
    Совокупное состояние 20 россиян, вошедших в рейтинг миллиардеров Bloomberg на 1 мая 2026 года, выросло на 16,1 млрд долларов с начала года. Наибольший прирост капитала с начала года показал основатель «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко: прибавка достигла 5,8 млрд долларов.
  выползень:Ъ
    выползень:Ъ
    0
    Сегодня, 17:26
    Вообще если погуглить , кому принадлежит порт туапсе и вся инфраструтуру, то окажется что национализировали в 2025 в пользу государства. И вроде как владелец до этого был - иностранная компания. Может неспроста его не защищают.. везде сбивают, к нам на химию сколько раз уже пытались.., а в туапсе уже 3 раза подряд пропустили удар.
  Kuziming
    Kuziming
    0
    Сегодня, 18:30
    Много писал я о плавучих батареях ПВО и противодронной защиты, и много минусов получил.
    Но напишу ещё раз.
    Нужны эрзац решения на основе не военных технологий. Нужны корпуса с избыточной плавучестью, с поплавками из "запененных" железнодорожных цистерн, с дополнительными секциями из понтонов для размещения средств ПВО, радаров на аэростатах, пусковых установок для БПЛА и плавучих беспилотников. Нужны разведывательные буи с датчиками шума для обнаружения торпед - беспилотников.
    Всё это можно сделать при наличии инициативы.
    Но с этим во флоте пока не очень.
    Ну, подождём, интересно, сейчас на флоте какое соотношение старших офицеров к количеству кораблей?