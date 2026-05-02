Иранский генерал: США обычно не выполняют обещаний, поэтому возобновят войну

Иранский генерал: США обычно не выполняют обещаний, поэтому возобновят войну


США обычно не выполняют обещаний, поэтому очень скоро возобновят войну. Вероятность новой американо-израильской агрессии очень велика.

Такое заявление сделал замглавы центрального штаба Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади.

Иранский генерал сказал:

Факты свидетельствуют о том, что США не привержены каким-либо соглашениям или договорам.

Он отметил, что основная часть заявлений и поступков высокопоставленных американских чиновников предназначены для медиа. С их помощью они окажут влияние на нефтяные цены, не допуская их резкого снижения. Кроме того, Вашингтону приходится как-то выбираться из того хаоса, который он сам и устроил.

Генерал отметил полную боеготовность иранских войск:

Вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам или глупостям со стороны американцев.

Асади считает, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик, поэтому следует ожидать возобновления военных действий.

Он сказал:

Возобновление конфликта между Ираном и США возможно.

Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство содержанием иранских предложений по мирному урегулированию конфликта, которые он получил от Тегерана при посредничестве Пакистана. Он скептически высказался о вероятном успехе переговоров. По мнению президента Соединенных Штатов, достижению соглашения мешает разобщенность внутри иранского руководства.
  Кот28.Ру.
    Кот28.Ру.
    +6
    Сегодня, 15:26
    США,как и прочие представители англосаксов,в принципе никогда не соблюдают тех договорённостей,которые им не выгодны.Хоть кто то в мире сказал правду об англосаксах.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:16
      Кот28.Ру.
      Сегодня, 15:26

      hi Ничтоже сумняшеся, как уже отмечено неоднократно, рыжему Сатане из Фашингтона после пиаров с неудачными покушениями необходим какой-то положительный результат в затянувшейся войне с ИРИ.
      Призвав 7 апреля к перемирию и направив в Конгресс письмо с секретной частью, что подразумевает якобы окончание войны, Стреляный Ух как бы закончил войну, уложившись в срок 60 дней ведения войны без одобрения Конгресса, а через небольшой промежуток продолжает уже новую войну в 60 дней.
      Монтесума
        Монтесума
        0
        Сегодня, 17:46
        Цитата: ZovSailor
        Стреляный Ух как бы закончил войну, уложившись в срок 60 дней ведения войны без одобрения Конгресса, а через небольшой промежуток продолжает уже новую войну в 60 дней.

        Ну да, воспользовался бюрократической лазейкой. А сам, тем временем, всё подтягивает силы на БВ. Тегеран уже чётко уяснил на своём опыте - если Трамп объявил мир, то, значит, всё подготовил для эскалации военных действий. К тому же, из Тель-Авива наверняка требуют продолжения попыток дожать Иран.
  frruc
    frruc
    +5
    Сегодня, 15:45
    Вероятность новой американо-израильской агрессии очень велика.

    В этом даже нет сомнений, учитывая важность региона.
  guest
    guest
    +2
    Сегодня, 16:09
    Иранский генерал: США обычно не выполняют обещаний, поэтому возобновят войну

    Ну вот теперь есть даже целый генерал очевидность, не то что капитан там какой то. laughing Ну а если серьёзно, то с этим не поспоришь.
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:57
      Цитата: guest
      Ну вот теперь есть даже целый генерал очевидность, не то что капитан там какой то. laughing

      Вообще-то не сильно смешно - уж очень высокую цену платит Иран за сохранение своей независимости, и, возможно, ещё больше заплатит.
      По мнению президента Соединенных Штатов, достижению соглашения мешает разобщенность внутри иранского руководства.

      А по-моему, иранское руководство сейчас представляет собой единый организм, нацеленный на сопротивление агрессорам, потому и ждать прогиба с его стороны бесполезно.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 16:20
    Небольшой репортаж от союзника Ирана Хезболлы.

    Уничтожение танка Merkava Mk.4M ЦАХАЛ попаданием FPV-дроны Хезболлы, пробившего мангал и вызвавшего пожар боекомплекта.

    Первый подверженный уничтоженный израильский танк при помощи FPV-дрона.

    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:01
      Цитата: alexboguslavski
      Уничтожение танка Merkava Mk.4M ЦАХАЛ попаданием FPV-дроны Хезболлы

      Интересно, кто же вам минус поставил? Кому-то, видимо, за Меркаву обидно стало. А нефиг было в Ливан соваться.
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 18:39
    Договора с янки нужно подписывать симпатическими чернилами и сразу бежать перепрятывать своё добро, пока янки не опередили вас.
    Персы огромные умницы и, наверняка, готовятся всё это "перемирие" к новым боям. Считаю, что Трампа ждёт горькое разочарование после новых ударов по Ирану. Я желаю Трампу ... нет, не смерти, чтобы Господь забрал у него остатки разума. А солдатам армии США, ступившим на персидскую землю, не вернуться домой, пропасть без вести, сгореть в огне... am