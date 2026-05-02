Иранский генерал: США обычно не выполняют обещаний, поэтому возобновят войну
США обычно не выполняют обещаний, поэтому очень скоро возобновят войну. Вероятность новой американо-израильской агрессии очень велика.
Такое заявление сделал замглавы центрального штаба Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади.
Иранский генерал сказал:
Факты свидетельствуют о том, что США не привержены каким-либо соглашениям или договорам.
Он отметил, что основная часть заявлений и поступков высокопоставленных американских чиновников предназначены для медиа. С их помощью они окажут влияние на нефтяные цены, не допуская их резкого снижения. Кроме того, Вашингтону приходится как-то выбираться из того хаоса, который он сам и устроил.
Генерал отметил полную боеготовность иранских войск:
Вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам или глупостям со стороны американцев.
Асади считает, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик, поэтому следует ожидать возобновления военных действий.
Он сказал:
Возобновление конфликта между Ираном и США возможно.
Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство содержанием иранских предложений по мирному урегулированию конфликта, которые он получил от Тегерана при посредничестве Пакистана. Он скептически высказался о вероятном успехе переговоров. По мнению президента Соединенных Штатов, достижению соглашения мешает разобщенность внутри иранского руководства.
