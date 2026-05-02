Австралия передала США автономные подлодки Speartooth – их «крестил» робот
1 7277
Австралийская компания C2 Robotics передала первые крупные беспилотные подводные аппараты Speartooth Военно-морским силам США. Символично, что бутылку шампанского на церемонии разбила не рука адмирала, а роботизированная рука. Человек, впрочем, был в контуре управления.
Аппарат, разработанный для разведки, наблюдения, рекогносцировки и ударных миссий, может автономно пройти до 2000 километров. Его композитный корпус длиной 8 метров оснащен сменными отсеками для полезной нагрузки: от сенсоров до боеприпасов. Гибридная силовая установка (литий-ионные батареи плюс дизель) позволяет погружаться и плыть на глубине до 2000 метров.
Австралийцы сознательно отказались от логики «одна большая дорогая субмарина». Их концепция – «небольшой, умный и в большом количестве». Speartooth проектировался как масштабируемое и недорогое средство. Оно может действовать там, куда не рискнет зайти атомная подводная лодка.
Генеральный директор C2 Robotics Трой Дагган назвал передачу беспилотных аппаратов «гордым и важным шагом» для компании, отражающим зрелость программы и силу партнерства с США. Капитан Джош Фэган, военно-морской атташе США в Канберре, выступил в качестве почетного гостя.
Программа Speartooth финансировалась Министерством обороны Австралии. Аппараты проходили испытания в королевском флоте, включая учения Autonomous Warrior 23. Thales Australia уже интегрирует в платформу свои гидроакустические датчики.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация