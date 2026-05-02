Австралия передала США автономные подлодки Speartooth – их «крестил» робот


Австралийская компания C2 Robotics передала первые крупные беспилотные подводные аппараты Speartooth Военно-морским силам США. Символично, что бутылку шампанского на церемонии разбила не рука адмирала, а роботизированная рука. Человек, впрочем, был в контуре управления.



Аппарат, разработанный для разведки, наблюдения, рекогносцировки и ударных миссий, может автономно пройти до 2000 километров. Его композитный корпус длиной 8 метров оснащен сменными отсеками для полезной нагрузки: от сенсоров до боеприпасов. Гибридная силовая установка (литий-ионные батареи плюс дизель) позволяет погружаться и плыть на глубине до 2000 метров.

Австралийцы сознательно отказались от логики «одна большая дорогая субмарина». Их концепция – «небольшой, умный и в большом количестве». Speartooth проектировался как масштабируемое и недорогое средство. Оно может действовать там, куда не рискнет зайти атомная подводная лодка.

Генеральный директор C2 Robotics Трой Дагган назвал передачу беспилотных аппаратов «гордым и важным шагом» для компании, отражающим зрелость программы и силу партнерства с США. Капитан Джош Фэган, военно-морской атташе США в Канберре, выступил в качестве почетного гостя.

Программа Speartooth финансировалась Министерством обороны Австралии. Аппараты проходили испытания в королевском флоте, включая учения Autonomous Warrior 23. Thales Australia уже интегрирует в платформу свои гидроакустические датчики.
    Сегодня, 15:49
    А как же контракт на кучу атомных лодок? Денюжку занесли, а потом сказали - "нафих не нужно" ?
    Сегодня, 15:51
    Доведут их бабы, тьфу ты, роботы до цугундера.
      Сегодня, 16:56
      А бабы-роботы до совсем уж конфуза полного
    Сегодня, 15:57
    А наша концепция: «Каждый раз новый, дорогой, не имеющий аналогов, мелкосерийный с большим кругом заинтересованных лиц…»
      Сегодня, 16:58
      И - обязательно большой! ......
    Сегодня, 16:32
    Ну вот, посейдоны появились и у другой стороны. Искренне надеюсь, что теперь, с паритетом, все успокоятся.
    Сегодня, 18:00
    В корпусе длиной 8 метров (и соответственно диаметром 0.8-1.6 метра) (это примерно 16 м3 (или 16 тонн водоизмещения) можно разместить силовую установку для дальности в 2000 км и способную погружаться на 2 км -
    Не верю
    (почти как Станиславский)