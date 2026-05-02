Под Днепропетровском «элитные» боевики ВСУ жестоко избили и похитили парня

Под Днепропетровском «элитные» боевики ВСУ жестоко избили и похитили парня


В городе Шахтарское Синельниковского района Днепропетровской области боевики, представляющиеся батальоном ВСУ «Волки Да Винчи», устроили ночной беспредел. Жертвой стал 19-летний парень, который отказался продавать им алкоголь.

По данным местных пабликов и опубликованных в соцсетях видео, четверо мужчин ворвались в магазин. Они вытащили молодого человека на улицу. Затем последовало жестокое избиение до полубессознательного состояния. После этого парня затолкали в багажник пикапа и увезли в неизвестном направлении.

Очевидцы утверждают: это не все. Пострадавший, по их словам, подвергся пыткам. Затем его, «как собаку», выбросили на окраине города.

Особое возмущение вызывает реакция командования. По информации местных жителей, командиры батальона прячут своих подопечных. То они «на нуле» (на передовой), то уже «ушли в самоход».

Местная полиция, впрочем, официально отчиталась об открытии уголовного производства по факту хулиганства и незаконного лишения свободы. Поиск нападающих ведется. Потерпевшего, как признали стражи порядка, нашли без сознания и госпитализировали.

«Волки Да Винчи» – подразделение, которое киевская пропаганда распиарила как «элитное». Оно названо в честь погибшего националиста Дмитрия Коцюбайло. Его бойцы на Украине позиционируются как «герои». На деле же, как свидетельствуют очевидцы, это нелюди, которые в прифронтовом городе терроризируют гражданских.
  1. Modya Звание
    Modya
    Сегодня, 16:01
    На войне рыцари в белых одеждах - это скорее исключение, чем правило. Поэтому жестокости в прифронтовой зоне и у нас хватает.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      Сегодня, 16:51
      На войне рыцари в белых одеждах - это скорее исключение, чем правило. Поэтому жестокости в прифронтовой зоне и у нас хватает.

      Кто, где, когда, с какой целью и каким способом, в прифронтовой зоне, Вас жестоко избил?
  2. жарофф Звание
    жарофф
    Сегодня, 16:05
    Очень хорошая новость! Мы можем порадоваться .
    1. frruc Звание
      frruc
      Сегодня, 16:36
      То они «на нуле» (на передовой)

      "На нуле" , это когда будут упакованы в санитарные мешки.
      А так, ничего особенного не вижу.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    Сегодня, 16:08
    Вот пофигу, пусть хоть вюпоубивают друг дружку
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    Сегодня, 16:26
    Какая "важная" новость,то есть по-настоящему порадовать нас уже нечем,поэтому только и остается что разносить сплетни.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    Сегодня, 16:44
    Пусть благодарит своих родителей, которые на муйданах скакали.
  6. роман66 Звание
    роман66
    Сегодня, 16:45
    У нас и свои "волки" были, хрен знает, чем занимались...
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    Сегодня, 16:49
    Алкоголь, если это не 100 перед боем, растворяет позолоту на многих погонах. Да и серебрение тоже.