Беспилотная опасность вновь дошла до Урала

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Перми «Большое Савино». Причина стандартная – «обеспечение безопасности полетов». Возможна угроза атаки украинских беспилотников.



Параллельно Министерство территориальной безопасности Пермского края с 16:00 ввело режим «Беспилотная опасность». Экстренные службы приведены в полную готовность. Жителей призвали не паниковать, но предупредили: возможны перебои с мобильной связью.

Повод для опасений есть – совсем недавно, 29 и 30 апреля, украинские БПЛА наносили удары по нефтяным объектам в Перми. Атаковали в том числе местный НПЗ, возник пожар, а дым накрыл город.

Около 14 часов Челябинский аэропорт «Баландино» также прекратил работу. Ограничения, как сообщается, до сих пор действуют.

В Екатеринбург аэропорт «Кольцово» не принимал и не выпускал самолеты ровно семь минут. Ограничения действовали с 14:30 до 14:37 по московскому времени. Причина – все та же угроза БПЛА. После снятия запрета аэропорт вернулся к работе.

Ограничения на полеты сегодня также вводились в Пскове (на три часа) и Уфе, откуда сообщения об отмене превентивных мер пока не поступали.
  1. Irokez Звание
    -9
    Сегодня, 16:17
    Да всё понятно, в условиях противостояния удары будут наносится по обеим сторонам (Иран - США-Израиль в пример). И никакая продвинутая электроника в супер пупер ПВО не защитит на 100%. Поэтому стонать и жаловаться, что прилетело не нужно - это СВО в которую играть могут все и даже на глобальном уровне всякими ограничениями и санкциями. Мир меняется и всем придётся меняться хотят они этого или нет.
    1. двп Звание
      +11
      Сегодня, 16:34
      А мы и не стонем,и не жалуемся. Я например только и жду, когда найдется человек который все это "безобразие" закончит. В 1917 году такие нашлись. В 2023 тоже, только до конца дело не доделали.
      1. Irokez Звание
        -10
        Сегодня, 16:45
        Вы наверно историю плохо знаете если мечтаете о 1917 году. После революции страна откатилась в экономике и развитии лет на 20-30 с массовой потерей жителей той ещё России (Империи). Я прекрасно помню, что достижения СССР в своё время даже в 70-е годы сравнивали с 1913 годом Царской России беря этот год за эталон экономики. Про 1917 я может и не понял, но среагировал достаточно понятно.
        1. двп Звание
          +8
          Сегодня, 17:37
          А что тут не понятно?Вам не кажется что мы "катимся в яму"? Вы не думаете что кое-кто хочет закрыть "проект русские"? Вас не настораживает огромное количество мигрантов на наших улицах и создаваемые им условия?
        2. Kuziming Звание
          -1
          Сегодня, 18:04
          Поддерживаю мнение разумного человека. Жаль, "широкие народные массы" "в интеллект" не могут, от слова совсем.
          Людям с примитивным мышлением кажется, "что свергнем буржуев", и "заживём счастливо ".
          А вши, тиф, голод, гражданская война, разруха, развал инфраструктуры, бандитизм - это незначительный эпизод на пути в красный рай.
        3. Гардамир Звание
          +1
          Сегодня, 18:09
          был ещё госпереворот в 1991-93. но вас он устривает.
        4. Борис Сергеев Звание
          +1
          Сегодня, 18:18
          Вы что-то плохо помните- после революции Киев вернулся в страну через 2 года , в 1919.
  2. БойКот Звание
    +20
    Сегодня, 16:20
    Еще больше перемирий по праздникам, больше сырья для "страдающей" Европы... И полностью забыто выстраданное дедами: "лучшее ПВО - наши танки на аэродромах противника". Стандартной нецензуршины для ситуации уже не хватает, изобретаю новую angry
    1. Епифанцев Сергей Звание
      +8
      Сегодня, 16:28
      Танки на аэродроме хорошо, проблема только в том, что танк сейчас даже до опорника где сидит враг не может доехать.
      1. БойКот Звание
        +2
        Сегодня, 17:12
        Не надо так буквально понимать, это самая эффективная стратегия, сдеелать так, чтобы им запускать неоткуда было.
  3. Scientist_ Звание
    +9
    Сегодня, 16:24
    Очередное доказательство бездарности руководства РФ.
    1. Сергей3 Звание
      -7
      Сегодня, 16:28
      Интересно, а на прошлых выборах вы за кого голосовали? wassat
      1. роман66 Звание
        +4
        Сегодня, 16:48
        А какое это имеет влияние на результат?
        1. Сергей3 Звание
          0
          Сегодня, 18:22
          Самое, что ни на есть прямое...
          1. роман66 Звание
            +1
            Сегодня, 18:26
            Немножко несколько наивно
    2. двп Звание
      +1
      Сегодня, 16:32
      Нет-нет,они очень талантливые. Ну по крайней мере сами о себе так думают.
    3. Aleksandral
      +1
      Сегодня, 16:33
      ВЫ болтун ваше .........!
  4. Monster_Fat Звание
    0
    Сегодня, 16:33
    До Урала? А до 24 февраля 2022 года ещё хуже было.... Сейчас, много лучше- всего лишь - до Урала...
  5. Scientist_ Звание
    +5
    Сегодня, 16:37
    Я не голосую. Власть не меняется на выборах. На выборах меняются только задницы в креслах, но не власть. Власть меняется на баррикадах, а не на избирательных участках.
    1. двп Звание
      +3
      Сегодня, 17:40
      Очень тонко и правильно подмечено.
  6. Ирек Звание
    -14
    Сегодня, 16:40
    Набежали в комменты хихлы и всёпропальщики , это их любимая тема.
    1. роман66 Звание
      +10
      Сегодня, 16:50
      Действительно! Радоваться нужно - всего лишь до Урала..
  7. greencon
    +4
    Сегодня, 16:50
    Путин разрешил таможенникам сбивать беспилотники для защиты своих объектов. drinks
    1. двп Звание
      +1
      Сегодня, 17:41
      А раньше не сбивали? Сами до этого додуматься таможенники не могли?
  8. Fangaro Звание
    +1
    Сегодня, 17:26
    От Перми до Харькова полторы т.к.
    Но по закоулочкам будет больше двух.
    Насчитал больше десяти регионов, что бы до Перми из Харькова долетело.
    Это не по нам, нас не касается, пускай другие разбираются?

    Если кто скажет, что из Казахстана летело...
    Там будет два региона до Перми. И Казахстан не станет отворачиваться в сторону. Это не разборки автоперегонщиков с автоперехватчиками, или вытряхивание бледнолицых желтолицыми из вагонов. Там всласть могла и не замечать.
    И как до Перми долетело? Как?
    1. invisible_man Звание
      +1
      Сегодня, 17:50
      БПЛА на Пермь запускали из Днепропетровской области. Модифицированные "Лютые" с дополнительными топливными баками.
  9. Fangaro Звание
    +5
    Сегодня, 17:28
    Здрасьте!
    А Вы из когорты метателей шапок, коими всех победим?
    Откуда в Пермь полетело и долетело?
    1. двп Звание
      +2
      Сегодня, 17:44
      Видимо это "свой пацан,из ольгинских". Девиз этой компании:"пацан сказал -пацан сделал".
  10. Антоний Звание
    +4
    Сегодня, 17:31
    Пора реально взглянуть на вещи. Если не концентрироваться на "уранастроениях", заполнивших ТВ и "патриотические" сайты, можно узреть статичный фронт и примерно 50/50 (с недавнего времени к сожалению) удары дальнобоями. И вот это 50/50 самое тревожное. Боюсь закрытые аэропорты на Урале, это лишь начало.
  11. Fangaro Звание
    +1
    Сегодня, 17:35
    Интересный комментарий. Используйте аллегории. Либо написание с задницы к голове.
    Весли Хы буднаете, хо никто чинего не опмёт в тэом пердолжении, зовможно Гы не рапвы.
  12. Гаврило Принцип Звание
    0
    Сегодня, 17:48
    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью порталу «Анапа-регион» сообщил о новой, по его словам, подлой инновационной тактике украинских сил. Они начали крепить к беспилотным летательным аппаратам дополнительные баки с мазутом. Кондратьев пояснил, что это делается для того, чтобы при сбитии дрона российскими средствами ПВО создавалось яркое пламя и густой дым. По сути, речь идет о чисто психологической атаке, рассчитанной на визуальный эффект.

    Интересно, а они проходят ежегодную диспансеризацию в районной поликлинике. Наверняка там и врач-психиатр имеется.
  13. Гардамир Звание
    0
    Сегодня, 18:14
    Не переживайте. В Алтайском крае открыта игровая зона. Все хлы съедутся туда и запускать беспилотники будет некому.