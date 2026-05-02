Беспилотная опасность вновь дошла до Урала

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Перми «Большое Савино». Причина стандартная – «обеспечение безопасности полетов». Возможна угроза атаки украинских беспилотников.
Параллельно Министерство территориальной безопасности Пермского края с 16:00 ввело режим «Беспилотная опасность». Экстренные службы приведены в полную готовность. Жителей призвали не паниковать, но предупредили: возможны перебои с мобильной связью.
Повод для опасений есть – совсем недавно, 29 и 30 апреля, украинские БПЛА наносили удары по нефтяным объектам в Перми. Атаковали в том числе местный НПЗ, возник пожар, а дым накрыл город.
Около 14 часов Челябинский аэропорт «Баландино» также прекратил работу. Ограничения, как сообщается, до сих пор действуют.
В Екатеринбург аэропорт «Кольцово» не принимал и не выпускал самолеты ровно семь минут. Ограничения действовали с 14:30 до 14:37 по московскому времени. Причина – все та же угроза БПЛА. После снятия запрета аэропорт вернулся к работе.
Ограничения на полеты сегодня также вводились в Пскове (на три часа) и Уфе, откуда сообщения об отмене превентивных мер пока не поступали.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация