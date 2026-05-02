ВС России всё чаще выбирают в качестве целей для атак АЗС в Харьковской области
3 55825
Российские беспилотники-камикадзе успешно атаковали очередную автозаправочную станцию в Харькове. Она находится в Киевском районе города.
Такое сообщение поступило от главы Харьковской горадминистрации Игорь Терехов.
Также поступили сообщения об ударах российских дронов по заправкам в Основянском и Новобаварском районах Харькова.
Обращает на себя внимание то, что ВС России в последнее время все чаще выбирают в качестве целей для атак АЗС в Харьковской области. Похоже, такие удары скоро станут привычным явлением. Они играют крайне важную роль, так как мешают врагу перебрасывать технику на участки фронта к северу и востоку от Харькова. Если так будет продолжаться и далее, то у противника на этих направлениях серьезно обострятся проблемы с логистикой.
Только в период с 30 апреля по 1 мая наши военные атаковали пять автозаправок в Харькове и Чугуеве. А всего с середины прошлого месяца беспилотники Вооруженных сил РФ нанесли 95 ударов по автозаправкам и нефтехранилищам в Харьковской и ряде других областей Украины.
Все это говорит о системной работе российских войск по системе обеспечения техники ВСУ топливом. Примечательно, что противник тоже начинает брать пример с армии России и стал более активно атаковать заправки и нефтебазы на приграничных территориях РФ.
Сегодня поступали сообщения о беспилотных атаках российских военных на объекты не только из Харьковской области, но также из Одессы и ряда населенных пунктов Днепропетровщины.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация