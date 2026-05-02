ВС России всё чаще выбирают в качестве целей для атак АЗС в Харьковской области

3 558 25
Российские беспилотники-камикадзе успешно атаковали очередную автозаправочную станцию в Харькове. Она находится в Киевском районе города.

Такое сообщение поступило от главы Харьковской горадминистрации Игорь Терехов.

Также поступили сообщения об ударах российских дронов по заправкам в Основянском и Новобаварском районах Харькова.

Обращает на себя внимание то, что ВС России в последнее время все чаще выбирают в качестве целей для атак АЗС в Харьковской области. Похоже, такие удары скоро станут привычным явлением. Они играют крайне важную роль, так как мешают врагу перебрасывать технику на участки фронта к северу и востоку от Харькова. Если так будет продолжаться и далее, то у противника на этих направлениях серьезно обострятся проблемы с логистикой.

Только в период с 30 апреля по 1 мая наши военные атаковали пять автозаправок в Харькове и Чугуеве. А всего с середины прошлого месяца беспилотники Вооруженных сил РФ нанесли 95 ударов по автозаправкам и нефтехранилищам в Харьковской и ряде других областей Украины.

Все это говорит о системной работе российских войск по системе обеспечения техники ВСУ топливом. Примечательно, что противник тоже начинает брать пример с армии России и стал более активно атаковать заправки и нефтебазы на приграничных территориях РФ.

Сегодня поступали сообщения о беспилотных атаках российских военных на объекты не только из Харьковской области, но также из Одессы и ряда населенных пунктов Днепропетровщины.

25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Роман 11 Звание
    +2
    Сегодня, 16:28
    потихоньку бои приближаются к улицам харькова
    1. ваш вср 66-67 Звание
      +2
      Сегодня, 16:33
      Они играют крайне важную роль, так как мешают врагу перебрасывать технику на участки фронта к северу и востоку от Харькова.

      Вот прямо представляю себе, как на АЗС подъезжают танки, БТР, БМП и пр., заправляются, и вперед, на лбс.
      пс. Хо хлы у нас по НПЗ, мы у них по АЗС....
      1. faridg7 Звание
        +1
        Сегодня, 16:41
        Ну а что тут удивительного. Никого же не удивляет топливозаправщик компании Роснефть, заправляющий истребители на военном аэродроме или транспортные самолëты на аэродромах двойного назначения. Аутсорсинг вещь заразная
      2. Хорон Звание
        +2
        Сегодня, 17:04
        Хо хлы у нас по НПЗ, мы у них по АЗС....

        Вам бы по приграничью с укоропами проехаться, там уже давно все азс разбиты. feel
        Им уже давно пора в приграничье безуглеродный режим сделать, за то что они у нас делают. hi
      3. Ivanhoe Звание
        0
        Сегодня, 18:05
        Танкове, БТР и БМП не разбира се, но пикапи, леко и тежкотоварни автомобили и всичко останало, с което се подържат логистичните линии може да зарежда гориво там. Всеки огневи удар вероятно има своята логична военна ориентация.
  2. Incvizitor Звание
    -2
    Сегодня, 16:30
    Лучше бы АЭС выбирали тогда и АЗС не будут функционировать.
    1. Дед-дилетант Звание
      0
      Сегодня, 17:25
      Вы на их стороне, как понимаю?
      Никто в здравом уме не станет бить по АЭС.
      Последствия на сотни лет. Головой думайте. Радиация - не пыль, которую тряпкой стереть можно.
      1. Incvizitor Звание
        +1
        Сегодня, 18:06
        Почему именно по АЭС? Их можно выводить из строя без прямых ударов.
  3. Ирек Звание
    +1
    Сегодня, 16:37
    Аха , халам верить - що против ветра пИсать.
  4. AlexPhil Звание
    -2
    Сегодня, 16:39
    Они разнесли нам НПЗ и терминалы в Усть-Луге и Туапсе, а мы им заправку в Харькове.
    Мощно ответили, чего уж там...
    1. Монтесума Звание
      +3
      Сегодня, 17:20
      Уже восемь, по сообщениям военных каналов. А что, хорошо горят, причём, вместе со всеми запасами топлива и транспортом на заправке.
      Вот, например, сегодняшнее фото АЗС в Ленинском (укр. - Холодногорском) районе Харькова.
  5. Schneeberg Звание
    +4
    Сегодня, 16:45
    в качестве целей для атак АЗС в Харьковской области
    Не проще ли лупануть по логистике, по которой доставляется топливо? Все лучше, чем сколупвать записки по одной
    1. Монтесума Звание
      +2
      Сегодня, 17:12
      Одно другому не мешает - чем больше звеньев логистических цепочек снабжения и обеспечения будет выбито, тем сложней поддерживать боеспособность армии.
    2. alexoff Звание
      0
      Сегодня, 17:27
      Видимо не знают откуда бензин берется на Украине, а где заправки - знают.
  6. alexboguslavski Звание
    +2
    Сегодня, 16:49
    Только в период с 30 апреля по 1 мая наши военные атаковали пять автозаправок в Харькове и Чугуеве.


    Харьковские СМИ утверждают, что за два дня ударами дронов в городе уничтожены уже восемь АЗС.
  7. роман66 Звание
    +2
    Сегодня, 16:54
    Такое сообщение поступило от главы Харьковской горадминистрации Игорь Терехов.

    В русском языке падежи есть. " Кого-чего" - Игоря Терехова
  8. Аскольд65 Звание
    -1
    Сегодня, 17:02
    Украинское минобороны в первой половине 2026 года Украина закупит 25 тыс. беспилотных наземных аппаратов, что более чем в два раза превышает показатель всего 2025 года.

    Цель – перевести всю логистику на передовой на беспилотники. Только в марте военные совершили с их помощью более 9000 логистических рейсов на ЛБС.

    Всего в производстве наземных беспилотных аппаратов задействовано около 300 компаний (❗️), из которых 175 получили правительственные гранты на разработку и запуск производства.
    По воздушным беспилотникам ситуация ещё интереснее. Только за четыре месяца этого года противником применено более 30 тыс. дальнобойных дронов, против 60 тыс. за весь 2025 год (❗️). С учётом активного развёртывания производства дронов в 🇪🇺Европе, конечная цифра в 2026 году в несколько раз превысит показатели прошлого года.
    Кроме того, вражеское минобороны поставило целевой план на 2026 год произвести более 7 млн тактических ударных дронов. При этом заявленные мощности украинских предприятий (более 160 компаний) позволяют выпускать до 10 млн дронов в год уже на данный момент.
    ✨Снижение цены производства беспилотников вскоре приведёт к налётам уже не десятков и сотен дальнобойных дронов в день, а тысяч, что уже не будет способна отразить ни одна из стоящих на вооружении систем ПВО. Так, 🇯🇵японская компания AirKamuy представила беспилотник из картона «AirKamuy 150» стоимостью менее 1200 долл., способный нести до 10 кг полезной нагрузки на дальность до 80 км (некий аналог нашей "Молнии") Известно о применении на фронте дронов из деревяшек и бытовых пластиковых труб. Да и дальние БПЛА ВСУ давно часто сделаны их сантехнических труб.
    Враг поставил всё на беспилотные технологии и за счёт своих и союзных производственных мощностей успешно строит армию операторов беспилотников, которой в дальнейшем даже планирует проводить наступательные тактические операции. На этом фоне стратегическое значение уже давно приобрёл вопрос создания и скорейшего массового внедрения дешёвых и эффективных средств противодроновой борьбы, чтобы выбить основу военной стратегии противника.
    Попытки сосредоточится исключительно на обгоне врага, который не обременён бюрократией и закостенелостью системы, числом операторов БПЛА и выпуском дронов, приводит к игре по его правилам, где у него заранее более выгодные условия. Нас стараются оставить в фарватере замысла противника.
    ✨⭐️Вместе с тем, глядя на то, как продолжают системно поражаться НПЗ и другие дорогостоящие производства в глубине страны, складывается впечатление, что противодействие дронам стоит каким-то десятым-пятидесятым вопросом в системе безопасности страны и стратегии победы над врагом.

    Два майора (https://t.me/dva_majors)
    1. ГолыйМужик Звание
      0
      Сегодня, 18:13
      Только за четыре месяца этого года противником применено более 30 тыс

      Кроме того, вражеское минобороны поставило целевой план на 2026 год произвести более 7 млн тактических ударных дронов.

      Мне кажется, или они уже как-то не успевают. Причем серьезно так.
      Опять раздувают панику.
      Мы тоже и свои ударные дроны и ПВО развиваем. И по противнику прилетает куда результативнее.
  9. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 17:08
    А военная техника на обычных АЗС заправляется?
    Или речь про АЗС в расположениях войск?
    Извините малообразованного и пороху не нюхавшего, но там, на Украине, действительно в очереди на АЗС танки, БМП, зелёные пикапы в перемешку с гражданскими автомобилями и автобусами?
    1. Хорон Звание
      0
      Сегодня, 17:22
      Украине, действительно в очереди на АЗС танки, БМП

      А вы часто последнее время слышите о применении танков и бмп на передовой?
      1. Дед-дилетант Звание
        0
        Сегодня, 17:29
        Я слышу. Не часто, да. Как и о применении вертушек и авиации. Но слышу.
    2. Монтесума Звание
      +1
      Сегодня, 17:35
      Ваш особенный юмор понятен, однако, заправляться на АЗС может транспорт, обеспечивающий работу объектов ОПК и прочих служб, связанных с военной деятельностью. Например, те же авто для ЦТК и перевозки армейских грузов. Да и военнослужащие, не находящиеся непосредственно на ЛБС, не обязательно передвигаются на танках.
  10. alexoff Звание
    +1
    Сегодня, 17:24
    Видимо более ценных целей на Украине не нашлось...
  11. Дилетант Звание
    +1
    Сегодня, 17:32
    успешно атаковали очередную автозаправочную станцию в Харькове.

    Мы им 1 АЗС и 2 наливняка, а они нам один Туапсе. 3:1 в нашу пользу... what
  12. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 18:38
    Это не юмор. Это искреннее непонимание, почему нужно в новостях писать о поражении их АЗС в противовес поражению нашего большого склада нефти.
    Личное мнение...
    Если так случилось, что в Туапсе горит, заштриховать двумя, да хоть пятью АЗС на Украине, которые мы поразили - не равные результаты.
    Лучше просто ничего не публиковать под лозунгом "а мы им так дали, так дали, что за все отомстили".
    Вы можете считать иначе. Но своё мнение оставлю прежним.