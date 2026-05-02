ТЦК начнут проверять фитнес-клубы и мобилизовывать «качков»

1 962 16
Киевский режим, испытывающий катастрофическую нехватку живой силы, добрался до спортзалов. Глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудыменко заявил, что ТЦК начнут проверять фитнес-клубы и мобилизовывать «качков»:



Я устал жить в одном мире и за одни и те же 10 минут видеть спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы. И одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают.

Ранее местные военкомы уже устраивали рейды по фитнес-клубам. Видимо по принципу «в здоровом теле – здоровый дух». Так, 24 апреля они заявились в одно из спортивных заведений в Одессе. Несколько мужчин спасались бегством через окно второго этажа.

Затем облавы на фитнес-клубы временно прекратились. В соцсетях предполагали, что владельцы спортзалов смогли откупиться от сотрудников, чтобы не потерять клиентов. Теперь – новая волна облав. Видимо, в этот раз «забронировать» спортсменов будет куда сложнее.

При этом спортзалы являются частной территорией, и военкомов туда часто не пускают. Но, судя по риторике советника Минобороны, теперь эта проблема будет решена силовым путем.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 17:09
    Цирк да и только. А эти уклонисты в спортзалы телепортацией попадают, что ли? Или прямо там живут? Если нет, то зачем туда прорываться, когда можно и по дороге выловить.
  2. Ирек
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:10
    Хахлы так и до борделей дойдут в которых блатота тусуется.
    1. михаилл
      михаилл
      +1
      Сегодня, 17:33
      Цитата: Ирек
      Хахлы так и до борделей дойдут в которых блатота тусуется.

      Скорее работниц мобилизуют. По специальности.
  3. Scientist_
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 17:20
    Цитата: Pharmacist
    А эти уклонисты в спортзалы телепортацией попадают, что ли?

    По дорогам попадают, как все нормальные люди. Только дороги это чужая территория для тцк, конфликт интересов с гаишниками.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 17:23
      немо уже жаловался что в Одессе останавливают на дорогах
  4. frruc
    frruc
    0
    Сегодня, 17:25
    Киевский режим.....добрался до спортзалов.

    А вот до загородных вилл за Куевом и в Карпатах никак не доберутся.
    владельцы спортзалов смогли откупиться от сотрудников

    Интересный способ взимания дани с ИПешников.
  5. Scientist_
    Scientist_
    0
    Сегодня, 17:31
    Цитата: nepunamemuk
    немо уже жаловался что в Одессе останавливают на дорогах

    Такое случается что хищники заходят в охотничьи угодья друг друга. Но это всё же конфликты и чаще стараются такого избегать.
  6. михаилл
    михаилл
    +1
    Сегодня, 17:31
    Несколько мужчин спасались бегством через окно второго этажа.

    Мастера спорта по прыжкам с высоты!
  7. Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 17:37
    Будут ТЦКашников гнать из залов ссаными тряпками! lol
  8. Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 17:38
    1. Как тут уже отмечали, можно не заходить в клубы. Достаточно ловить на входе.
    2. Если там еще есть люди, гуляющие по фитнесс-клубам, значит, ТЦК не всю работу сделали.
    3. Как по мне, эти самые "качки", либо порвут ТЦКшников, либо - вообще не пацаны.
    И не стоят ничего.
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:28
      Дед-дилетант hi ,вы удивитесь но там много мужчин призывного кто просто гуляет по улицам,ходят на работы причём не гюрзиным шагом wink ,гуляют в парках отдыха,да-да они там в сезон работают ,выезжают на пляжи и прочие шашлыки , вообщем живут а не так как мы себе представляем.
  9. Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 18:06
    Кому-то быть битым.
  10. Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 18:13
    Качков обычным труженникам ТЦК будет сложновато в вязанки вязать. Могут мыло нарылить или просто сделать положенный по закону звонок адвокату. Как в амерском кино "Зелёная книга".
    1. Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:29
      Fangaro hi , не скажите, качок-качку рознь,также как их людоловы.
  11. sdivt
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:15
    спортзалы, забитые качками ... владельцы спортзалов смогли откупиться от сотрудников, чтобы не потерять клиентов

    удивительно... то на Украине не осталось мобилизационного ресурса, то - народ проводит досуг - в спортзалах
    каким будет следующее откровение?
    мужики обнаружились:
    - на трибунах стадионов
    - в гаражах
    - в строительных магазинах
    - на парковках
    - в очереди за шаурмой, наконец?

    по моему, кто-то, где-то, кому-то морочит головы...
  12. убей фашиста
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 18:29
    Да и по х. Качки большие мишени.