ТЦК начнут проверять фитнес-клубы и мобилизовывать «качков»
Киевский режим, испытывающий катастрофическую нехватку живой силы, добрался до спортзалов. Глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудыменко заявил, что ТЦК начнут проверять фитнес-клубы и мобилизовывать «качков»:
Я устал жить в одном мире и за одни и те же 10 минут видеть спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы. И одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают.
Ранее местные военкомы уже устраивали рейды по фитнес-клубам. Видимо по принципу «в здоровом теле – здоровый дух». Так, 24 апреля они заявились в одно из спортивных заведений в Одессе. Несколько мужчин спасались бегством через окно второго этажа.
Затем облавы на фитнес-клубы временно прекратились. В соцсетях предполагали, что владельцы спортзалов смогли откупиться от сотрудников, чтобы не потерять клиентов. Теперь – новая волна облав. Видимо, в этот раз «забронировать» спортсменов будет куда сложнее.
При этом спортзалы являются частной территорией, и военкомов туда часто не пускают. Но, судя по риторике советника Минобороны, теперь эта проблема будет решена силовым путем.
