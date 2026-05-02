Глава МИД Армении: армяне разочарованы пассивной ролью Москвы

3 993 44
Армяне разочарованы пассивной ролью Москвы в недавнем конфликте между Ереваном и Баку. Фактически Россия осталась в стороне.

Об этом в интервью для телеканала France 24 заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, три года назад был нарушен суверенитет Армении и ее международно признанные границы. Отсутствие российской поддержки в такой обстановке стало причиной широких обсуждений в армянском обществе.

В то же время Армения, по словам Мирзояна, стремится сохранить добрососедские отношения с Россией и не хочет никакого негатива.

Министр напомнил:

Народы Армении и России тесно связаны – как экономически, так и культурно.

По этой причине Ереван стремится поддерживать дружеские и партнерские отношения с Москвой.

Когда журналисты спросили дипломата о том, что в Армении чувствуют после утраты Нагорного Карабаха (армянское название – Республика Арцах), он ответил:

Мы наслаждаемся покоем.

Отказ от претензий на этот регион армянское руководство подтвердило на самом высоком уровне.

Также в беседе Мирзояна с представителями СМИ была затронута тема сближения Еревана с государствами Евросоюза. Ведь эти отношения вот-вот выйдут на уровень стратегического партнерства.

Дипломат отметил:

В декабре прошлого года мы приняли с ЕС документ, который называется программой стратегического партнерства. Таким образом, обе стороны, Евросоюз и Армения, признали, что эта повестка вновь носит стратегический характер.


44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +22
    Сегодня, 17:44
    Я давно разочарован потребительским отношением к России у армян.

    Они стали чужими. Хотя и христиане, и древний народ...
    Василенко Владимир
+12
Сегодня, 17:47
      Василенко Владимир
      +12
      Сегодня, 17:47
      Цитата: Ilya-spb
      Хотя и христиане, и древний народ...

      но такой хитрый
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +11
        Сегодня, 18:03
        Армения не признала независимость Арцаха. А Россия должна была признать и защищатьТак они считали
        Монтесума
+4
Сегодня, 18:18
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 18:18
          Цитата: Reptiloid
          Армения не признала независимость Арцаха. А Россия должна была признать и защищать Так они считали

          Так они считали, привыкнув, что всегда можно было спрятаться за спиной России. Тем более, что нынешнее армянское руководство очень не хочет признать свою главную роль в утрате Карабаха, а списать вину на кого-то надо. Правительство Пашиняна никогда не будет проводить дружественную политику в отношении РФ - откажутся от своих заявлений о добрососедстве в любой момент, который сочтут выгодным. А пока будут юлить между стульями, в ожидании итогов парламентских выборов 7-го июня этого года.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 18:44
            Александр!Раньше на сайте было много из Армении. Все говорили тогда, что Россия их самый лучший союзник и больше их некому защитить, они это понимают. Пошли те времена request
        2. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 18:27
          Да, и для этого сформировать армию из армян, окопавшихся здесь и послать на фронт.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +2
            Сегодня, 18:31
            нужна будет еще вторая, что бы они не разбежались по дороге на фронт
          2. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 18:40
            роман66! Какие-то большие деньги они истратили тогда, до войны, на преобразования армии на американский образец. Но ограничились переделыванием офицерских столовых в американские бары.
    2. Седов Звание
      Седов
      +13
      Сегодня, 17:58
      Они стали чужими. Хотя и христиане, и древний народ...
      Если армянин назвал тебя другом - значит он хочет тебя на..(обмануть), а если назвал тебя братом - значит уже на..(обманул). (старинная армянская мудрость)
      Василенко Владимир
0
Сегодня, 18:01
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 18:01
        Цитата: Седов
        Если армянин назвал тебя другом - значит он хочет тебя на..(обмануть)
        а если он сосед am am ?!!!!
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 18:44
          а если он сосед
          - надо срочно переезжать.....
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +15
    Сегодня, 17:46
    а что Россия должна была делать?!!!!
    вы армяне признали карабах частью армении или, хотя бы не зависимой территории, может вы решили сами воевать за него?!!!!
    нет, вы решили, что ЗА ВАШ карабах должны умирать русские!!!!
    так не пойти ли вам ...
    в турцию!!!
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +5
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Василенко Владимир
      вы решили, что ЗА ВАШ карабах должны умирать русские!!!!

      Потому что Россия исторически так приучила отправляя армию то на защиту братьев славян,то братьев христиан,то просто чтобы нас считали своими в европе.А когда войн нет мы лезем помогать тушить пожары,бороться с ковидом и т.д.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 18:03
        еще беспокоимся постоянно за замерзающую германию
      2. Сергей Ткач Звание
        Сергей Ткач
        0
        Сегодня, 18:40
        Кстати, в 2010 году, когда сильные лесные пожары были в европейской части России, тушить помогали Белоруссия, Армения, Азербайджан, Иран, Турция, Польша (с ними пересекался в Рязанской области), Южная Корея, Франция, Латвия и др. Сильные природные катаклизмы сближают. Наши лётчики тушили в Турции, Греции, Франции...
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +24
    Сегодня, 17:49
    Когда же разочарованные Россией армяне свалят из России...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +8
      Сегодня, 17:50
      "Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе"
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:57
      Цитата: taiga2018
      Когда же разочарованные Россией армяне свалят из России...
      Лет 15 назад я с удивлением узнал, что асть практика --- армянин, отслуживший в Армии РФ 2 года получал возможность Российского Гражданства для себя и семьи.Это по работе. Видел пампорта их и Военные билеты. Как сейчас --- не знаю
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 18:25
      Цитата: taiga2018
      Когда же разочарованные Россией армяне свалят из России

      Разочарованные (за немалые западные дивиденды) сидят в Ереване и очаровываются дружбой взасос с ЕС, а те, что в России, как-то не рвутся, в безысходной тоске, вернуться на историческую родину.

      "Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити. Нас и здесь неплохо кормят!" (с) Из мультика, всем известного, про попугая Кешу. smile
    4. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      0
      Сегодня, 18:45
      Не свалят. Они везде пролезли. В чиновники, в систему МВД, в оптовой торговле и т.д. Очень "предприимчивая" нация). Как в свое время в Османской Империи, в Персии...Грибоедова с казаками убили из-за начальника гарема (армянина), который украл казну шаха и спрятался в российском посольстве.
  4. D O Звание
    D O
    +9
    Сегодня, 17:49
    Почему русские должны быть бОльшими патриотами Армении чем сами армяне?
  5. двп Звание
    двп
    +9
    Сегодня, 17:50
    Интересно, почему это Россия "осталась в стороне"? Судя по тому сколько армян прибежало в Россию не только с Карабаха,но и с самой Армении, Россия в стороне не осталась. Вот когда все армяне с рынков ,шашлычно-шаурмичных и прочих мест уедут на войну в Карабах, тогда и можно будет оказать помощь.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 18:01
      Помнится, тогда армяне в Армении как-то и не хотели к себе из Арцаха. Дескать ---- некуда их селить
    2. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 18:19
      Вот когда все армяне с рынков ,шашлычно-шаурмичных и прочих мест уедут на войну в Карабах, тогда и можно будет оказать помощь
      Тогда бы и российская помощь не понадобилась. Сами бы Карабах отстоялиyes
  6. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 17:50
    разочарованы пассивной ролью Москвы

    Это он на что намекает? Что в Кремле все 3,14дорасы? laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:33
      Цитата: Scientist_
      Это он на что намекает? Что в Кремле все 3,14дорасы?

      Скорей, сами расчехлились - ждут неких активных действий. yes Рассказал бы я анекдот на эту тему, про баню и кусок мыла, но..... природная застенчивость не позволяет.feel К тому же, некоторые армяне, вполне лояльные к России, могут не оценить юмор и обидеться. request
  7. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    +2
    Сегодня, 17:53
    Армения - не союзник России, а нейтральное государство, поэтому скатилось на обочину интересов России.
  8. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 17:53
    Армяне хотя бы один раз поднимали Су-30?
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 17:54
    Чего-то я не понял, какие международно признанные границы Армении были нарушены.

    Пашинян же публично признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

    Он напомнил, что 14 мая 2023 года в Брюсселе РА и АР зафиксировали признание территориальной целостности друг друга: стороны признают территориальную целостность друг друга на территории 29 800 квадратных километров Армении и 86 600 квадратных километров Азербайджана, соответственно. <После этого я вновь подтвердил эту договоренность. Затем мне задали вопрос: действительно ли в эти 86 600 кв.км входит Нагорный Карабах? Я сказал: да>, - заявил он.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 17:59
    Армяне ещё каких то 30 лет назад были пассионариями ,а нынче, очень часто приходится видеть как, они удаляют с помощью воска с тела пассионарные волосы ,стачивают когти до ногтей и наносят на них бесцветный лак. . .они теперь знают, что такое кутикулы и скоро ваще напрочь забудут, что такое тистикулы. . . hi
  11. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Сегодня, 18:02
    Если бы армяне прислали несколько тысяч добровольцев на Донбасс в 2014м - тогда стоило бы бомбардировать Баку.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 18:05
      Цитата: samarin1969
      Если бы армяне прислали несколько тысяч добровольцев на Донбасс в 2014м
      в 22 году сосед армянин быстро свинтил на родину со старшим сыном, тут оставил жену и младшенького, не давно гордо возвернулся
  12. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +3
    Сегодня, 18:03
    армяне разочарованы пассивной ролью Москвы
    Нэт, ара! Давай сам! САМ! hi
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Дядя Сэм_2
      Нэт, ара! Давай сам! САМ!

      двусмысленно звучит feel
  13. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 18:04
    А я разочарован армянами в принципе. А вместо того, что бы указать им их место, в Москве с ними еще разговаривают. angry
  14. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +1
    Сегодня, 18:06
    То есть наши дети должны воевать вместо армян, а они будут торговать на московских рынках.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Анатолий Елисеев
      То есть наши дети должны воевать вместо армян, а они будут торговать на московских рынках.

      очень хорошо помню землетрясение в Спитаке, их мужики страдали и плакали, а русские мальчишки разгребали завалы, а так же помню Домодедово, спустя несколько месяцев и толпы армян вывозящих бытовую технику из Москвы
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:16
      Цитата: Анатолий Елисеев
      То есть наши дети должны воевать вместо армян, а они будут торговать на московских рынках.

      no Ары строят, роют и копают, и плитку кладут, или ложат... feel
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 18:18
        Цитата: isv000
        или ложат...

        при чем на всех
  15. Fangaro Звание
    Fangaro
    +4
    Сегодня, 18:07
    "По его словам, три года назад был нарушен суверенитет Армении и ее международно признанные границы..."

    А Карабах Армения признала своей территорией?

    "Наслаждаемся покоем..."

    Если это дословное цитирование, то что ж Еревану не нравится?!
    Избавились от земель, данных "проклятым СССР", прокляли русских, что своих мужчин вместо армянских не отправили на защиту Карабаха, договорились с Азербайджаном о дружбе и отсутствии взаимных территориальных претензий.
    Что ещё Москва должна?
    Извиниться? Может выплатить по 100500 рублей на каждого гражданина Армении?!

    Когда идешь на рынок покупать овощи, фрукты, так все люди, как люди.
    А как в кафе зашел, так сразу становишься или не армянином, или не азербайджанцем. Словно Новгород армянский, а Смоленск азербайджанский.
    Скоро ещё и таблички появятся. Вход только для не местных.
  16. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 18:13
    Армяне разочарованы пассивной ролью Москвы в недавнем конфликте между Ереваном и Баку. Фактически Россия осталась в стороне.

    Минуточку! А где была армия "гордой" Армении в карабахском конфликте?! Почему армянские спецслужбы не пропускали добровольцев в Арцах? Что делают люди в погонах в Армении всё это время пока страну доедает Пашинян и его свора? Носороги порхатые! am
  17. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 18:30
    Рассказываю то что слышал собственными ушами, в Армении, от Армян.: Году в 2022, осенью летел через Ереван (аэропорт Звартноц) Ждал свой рейс на Москву и разговорился с двумя армянами. Сидели в кафе, перекусывали, пили кофе. Прекрасные люди! Они вдвоем мне сказали, что простые армяне не держат обиды на России за события в Нагорном Карабахе. Они прекрасно понимают, что все это реакция Кремля на наглость и подлость Пашиняна, в отношении нашей страны. Поэтому, Пашиняну Кремль и не помог..
  18. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 18:42
    По его словам, три года назад был нарушен суверенитет Армении и ее международно признанные границы.

    Да? Точно? Карабах=Армения? Сами патентованные армяне прятались, а русские должны были за них воевать?
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:44
    Да ладно, говорили, повторяли не раз, что Россия, русские, не могут быть больше армянами, сирийцами и прочим, которые хотят что за них делал кто то другой, только не они...