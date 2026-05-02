Народы Армении и России тесно связаны – как экономически, так и культурно.

Мы наслаждаемся покоем.

В декабре прошлого года мы приняли с ЕС документ, который называется программой стратегического партнерства. Таким образом, обе стороны, Евросоюз и Армения, признали, что эта повестка вновь носит стратегический характер.

Армяне разочарованы пассивной ролью Москвы в недавнем конфликте между Ереваном и Баку. Фактически Россия осталась в стороне.Об этом в интервью для телеканала France 24 заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.По его словам, три года назад был нарушен суверенитет Армении и ее международно признанные границы. Отсутствие российской поддержки в такой обстановке стало причиной широких обсуждений в армянском обществе.В то же время Армения, по словам Мирзояна, стремится сохранить добрососедские отношения с Россией и не хочет никакого негатива.Министр напомнил:По этой причине Ереван стремится поддерживать дружеские и партнерские отношения с Москвой.Когда журналисты спросили дипломата о том, что в Армении чувствуют после утраты Нагорного Карабаха (армянское название – Республика Арцах), он ответил:Отказ от претензий на этот регион армянское руководство подтвердило на самом высоком уровне.Также в беседе Мирзояна с представителями СМИ была затронута тема сближения Еревана с государствами Евросоюза. Ведь эти отношения вот-вот выйдут на уровень стратегического партнерства.Дипломат отметил: