Глава МИД Армении: армяне разочарованы пассивной ролью Москвы
Армяне разочарованы пассивной ролью Москвы в недавнем конфликте между Ереваном и Баку. Фактически Россия осталась в стороне.
Об этом в интервью для телеканала France 24 заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, три года назад был нарушен суверенитет Армении и ее международно признанные границы. Отсутствие российской поддержки в такой обстановке стало причиной широких обсуждений в армянском обществе.
В то же время Армения, по словам Мирзояна, стремится сохранить добрососедские отношения с Россией и не хочет никакого негатива.
Министр напомнил:
Народы Армении и России тесно связаны – как экономически, так и культурно.
По этой причине Ереван стремится поддерживать дружеские и партнерские отношения с Москвой.
Когда журналисты спросили дипломата о том, что в Армении чувствуют после утраты Нагорного Карабаха (армянское название – Республика Арцах), он ответил:
Мы наслаждаемся покоем.
Отказ от претензий на этот регион армянское руководство подтвердило на самом высоком уровне.
Также в беседе Мирзояна с представителями СМИ была затронута тема сближения Еревана с государствами Евросоюза. Ведь эти отношения вот-вот выйдут на уровень стратегического партнерства.
Дипломат отметил:
В декабре прошлого года мы приняли с ЕС документ, который называется программой стратегического партнерства. Таким образом, обе стороны, Евросоюз и Армения, признали, что эта повестка вновь носит стратегический характер.
