Китай запретил исполнять санкции США против ряда своих компаний
Китай официально отказался играть по американским правилам. Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать и соблюдать санкции США. Пока не все, а введенные против пяти китайских нефтяных компаний. Вашингтон ранее заподозрил их в покупке иранской нефти.
В список попали крупные нефтеперерабатывающие предприятия. Hengli Petrochemical (Dalian), Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical.
В Пекине заявили, что американские санкции представляют собой «неправомерное экстерриториальное применение». И подчеркнули, что решение принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. Не забыли упомянуть и интересы китайских граждан.
В публикации Минкоммерции сообщается прямо:
Следующие санкции не должны признаваться, применяться или соблюдаться.
В конце апреля Минфин США ввел санкции против Hengli – одного из крупнейших покупателей иранской нефти. По данным американского ведомства, с 2023 года суда так называемого теневого флота поставили заводу более 5 миллионов баррелей иранской сырой нефти.
Китай, напомним, получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военной операции США. Вся эта нефть шла через перекрытый для других танкеров Ормузский пролив.
