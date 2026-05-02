Китай запретил исполнять санкции США против ряда своих компаний

Китай официально отказался играть по американским правилам. Министерство коммерции КНР издало постановление, которое запрещает признавать и соблюдать санкции США. Пока не все, а введенные против пяти китайских нефтяных компаний. Вашингтон ранее заподозрил их в покупке иранской нефти.



В список попали крупные нефтеперерабатывающие предприятия. Hengli Petrochemical (Dalian), Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical.

В Пекине заявили, что американские санкции представляют собой «неправомерное экстерриториальное применение». И подчеркнули, что решение принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. Не забыли упомянуть и интересы китайских граждан.

В публикации Минкоммерции сообщается прямо:

Следующие санкции не должны признаваться, применяться или соблюдаться.

В конце апреля Минфин США ввел санкции против Hengli – одного из крупнейших покупателей иранской нефти. По данным американского ведомства, с 2023 года суда так называемого теневого флота поставили заводу более 5 миллионов баррелей иранской сырой нефти.

Китай, напомним, получил от Ирана не менее 11 миллионов баррелей сырой нефти после начала военной операции США. Вся эта нефть шла через перекрытый для других танкеров Ормузский пролив.
  Fangaro
    Сегодня, 18:20
    С 23-го года 5 млн бочек, а с начала агрессии США на Иран 11 млн бочек.
    А в сутки сколько миллионов бочек нефти добывается?
    100? 110?
    Зачем США из-за такого мизера пальцы растопыривают?
  Ропот 55
    Сегодня, 18:21
    Теперь интересно пойдет ли самый-присамый президент Всея Галактики на обострение или всглотнет.)))
  alexboguslavski
    Сегодня, 18:35
    Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines закрылась из-за роста цен на топливо вызванного агрессией США и Израиля против Ирана. Тысячи сотрудников будут уволены, все рейсы авиакомпании отменены.
    Трамп ранее предложил выделить $500 млн, чтобы спасти Spirit Airlines, однако Bloomberg накануне сообщил, что перевозчику не удалось договориться с властями США о предоставлении финансовой поддержки.

    Денег нет, а вы держитесь. (с)
  геологоразведка
    Сегодня, 18:36
    Китай голос подал... Интересненько, что дальше будет. Новый виток торговых войн или еще что придумают, как "исключительным" еще соли на хвост насыпать