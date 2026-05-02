ВС РФ за сутки овладели рекордной по площади с начала года территорией Сумщины

Российские войска, продолжая наступление в Сумской области, перевели под свой контроль в течение суток рекордную с начала года по площади территорию в этом регионе. Вместе с освобождённым сегодня селом Мирополье эта площадь составила порядка 43 квадратных километров. А если суммировать с другими участками, то площадь составляет около 50 квадратных километров.

Вооружённые силы России, что примечательно, в Сумской области в течение суток овладели территориями как на левом (восточном), так и на правом (западном) берегах реки Псёл. В результате действий российской армии противник лишился всего левобережья Псёла в районе реки Удава.





К западу от Мирополья ВС РФ сегодня вошли в гидрологический заказник Миропольский. Противник делает на него ставку, как на естественную преграду для продвижения армии России с востока к Сумам, а также как на объект, где можно оборудовать дополнительные замаскированные оборонительные позиции. Однако ситуация для противника осложнена тем, что ВС РФ имеют возможность охватить силы ВСУ в этом заказнике с юга и с севера, что приведёт к образованию полноценного огневого мешка для тех, кто там останется. На этом участке до Сум порядка 25 км.
  alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:42
    В Сумы снова наведались беспилотники ВС РФ — в городе гремят взрывы

    20 апреля 2026 года в районе населённого пункта Малая Шапковка (Купянский район, Харьковская область) произошёл вооружённый мятеж среди личного состава сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких бригад вооруженных формирований Украины.

    В ходе конфликта между военнослужащими был ликвидирован заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей "Старшина" Маловичко 1980 года рождения. Погибший являлся спецназовцем 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" (1-й корпус НГУ "Азов") и координировал действия штурмовых групп при попытках деблокировать позиции и прорвать оборону Вооруженных Сил России на Купянском участке фронта.

    По оперативным данным, причиной мятежа стала акция неповиновения группы военнослужащих, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко. Конфликт перерос в вооруженное столкновение, в ходе которого подчиненные нанесли Маловичко несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.