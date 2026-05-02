Путин ратифицировал федеральный закон о военном сотрудничестве РФ с Никарагуа

Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ, подписанный еще 22 сентября 2025 года в Москве, теперь вступил в полную силу. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Сотрудничество предполагает несколько ключевых направлений. Это совместная подготовка войск, обмен опытом и информацией в сфере противодействия экстремизму и международному терроризму. А также борьба с пиратством, взаимодействие в военно-научной области и совместное изучение вопросов обеспечения военной безопасности. Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество между военными учебными заведениями двух стран.

Никарагуа – не просто очередной партнер России в Латинской Америке. Это страна, которая последовательно поддерживает Москву на международной арене. Она не присоединилась к антироссийским санкциям. Также Никарагуа имеет свою историю противостояния американскому давлению. Для Кремля Манагуа – стратегический союзник в «американском тылу». И военное соглашение это подтверждает.

Ратификация защитит интересы российских граждан, выполняющих задачи в рамках данного соглашения, от юрисдикции Никарагуа. То есть наши военные и специалисты не подпадают под местные законы. Это серьезная правовая гарантия.
  1. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Вчера, 19:01
    По скорее бы выборы.
    А то Путин и Медведев засиделись.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +15
      Вчера, 19:04
      Цитата: ximkim
      По скорее бы выборы.
      А то Путин и Медведев засиделись.

      Местами предлагаете их махнуть?
      1. alexbor Звание
        alexbor
        +1
        Вчера, 21:06
        Путин и Медведев засиделис

        оба засиделись, пускай идут гулять...
        1. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          0
          Сегодня, 05:46
          оба засиделись, пускай идут гулять...
          Их палкой никого оттуда не вышибешь wink
    2. Мурзик Звание
      Мурзик
      +16
      Вчера, 19:05
      «Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали»
      Не питайте иллюзий
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Вчера, 19:26
        Возможно всё, захочете поменять. поменяется. Пока же вы уговариваете всех, что ничего меняться не должно.
        1. Мурзик Звание
          Мурзик
          0
          Сегодня, 00:09
          Вы с "захочет" опоздали как минимум лет на 15, не для этого за все это время чистили все и вся, будут опять рассказывать страшилки " вы хотите как в 90х"
      2. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Вчера, 21:07
        «Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали»

        вот в этом то и проблема
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Вчера, 19:16
      Цитата: ximkim
      По скорее бы выборы.
      А то Путин и Медведев засиделись.

      А каким боком ваш коммент относится к теме договора с Никарагуа? Идея-фикс свербит? laughing
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +2
        Вчера, 20:41
        А им уже стало все равно, чем ближе к выборам, тем больше будет не по теме request Это всегда так. Я не знаю, может платят за количество постов, но я в это не особо верю, может идейные, тоже не верится, слишком скоординированно, скорее просто стадный инстинкт winked
    4. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      +2
      Вчера, 19:56
      Марк Твен е казал " Ако нещо зависеше от изборите, нямаше да ни допуснат да гласуваме".
  2. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Вчера, 19:04
    Комментировать это сложно. Если только Никарагуа изъявит желание пойти по стопам КНДР и подготовить свои подразделения за ленточкой - тогда да, добро пожаловать. А если это как обратный клапан будет - туда дуй обратно буй то нам не нать. Сами без соли доедаем...
    1. dementor873 Звание
      dementor873
      +10
      Вчера, 19:13
      Надо же создавать вид бурной деятельности. Я так на работе хожу в курилке почаще, либо беру ключ в руки, чтобы быть при деле.
      1. Панцуй_
        Панцуй_
        +1
        Вчера, 23:42
        Согласен в вами. Это ничего не даёт Никарагуа. А уж тем более, никакой защиты от России. Пример Кубы под боком. Никто не поможет и не защитит. Вот вдруг взбрендит в рыжую башку Трампушке, что надо подогнать авианосец к берегам Никарагуа - и усёёё - кончилась самостийность сандинистов в этот же день.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +5
      Вчера, 19:36
      Комментировать сложно ....
      Как что бкдет ....... С Никарагуа давние отношения. Ведь ещё при СССР там наши военные были. При РФ наши строили какие-то заводы
    3. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Вчера, 20:20
      Учитывая, что у нас с другими странами что-то похожее заключали и их быстро начинали прессовать американцы это больше похоже на попытку нарисовать красные линии чтобы уважаемые партнеры их быстро пересекли
    4. El123 Звание
      El123
      0
      Вчера, 21:23
      Ну зачем так. Просто дадим им кредит.
  3. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +9
    Вчера, 19:04
    Как Гаити и Гондурас, Никарагуа самая бедная страна в Центральной Америке. Основные торговые партнёры - США, Китай и Мексика. Ортега с женой правит более сорока лет.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      +14
      Вчера, 19:14
      Космическое сотрудничество с Зимбабве потянули, потянем и военное с Никарагуа!
      1. Ptt Звание
        Ptt
        +7
        Вчера, 19:42
        Цитата: Иван Васильевич 282
        Космическое сотрудничество с Зимбабве потянули, потянем и военное с Никарагуа!

        22 апреля 2026 года Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и туристической сферах, отметив рост интереса россиян к отдыху на островах.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Вчера, 20:54
      Сорок лет никак не может. Ведь сандинисты после проигрыша на выборах в начале 90-х годов довольно долгое время были в оппозиции.
      1. Сергей Ткач Звание
        Сергей Ткач
        +2
        Вчера, 20:58
        Согласен, я без учета данного временного периода. Но все равно долго у власти
    3. Alex013 Звание
      Alex013
      +2
      Вчера, 21:54
      "Ортега с женой правит более сорока лет." - более 30-ти лет...
  4. Суровый_суслик
    Суровый_суслик
    +16
    Вчера, 19:17
    Ну, всё - теперь нам любые враги не страшны!
    Осталось заключить стратегическое соглашение с Вануату и можно смело идти в атаку до Лиссабона!
    Опыт стратегического партнёрства с Венесуэлой у нас уже есть...
    1. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Вчера, 19:52
      Само с тях не достига настъпателен потенциал, нужни са още Сан Томе
      и Принсипи, Сейнт Китс и Невис плюс Науру.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -6
      Вчера, 20:02
      А что случилось с Венесуэлой???
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +5
        Вчера, 20:26
        Цитата: Nastia Makarova
        А что случилось с Венесуэлой???

        Легла под амеров с удовольствием и без лишнего визга.
      2. Ptt Звание
        Ptt
        +9
        Вчера, 20:47
        Цитата: Nastia Makarova
        А что случилось с Венесуэлой???

        По ходу она " утонула".
      3. Суровый_суслик
        Суровый_суслик
        +2
        Вчера, 21:32
        Перекрасилась...)))
        Комментарий очень короткий.
      4. Панцуй_
        Панцуй_
        0
        Вчера, 23:46
        Цитата: Nastia Makarova
        А что случилось с Венесуэлой???

        Помахала нам ручкой и радостно легла под Трампа. Благо, ещё и президент - женщина. Долго не ломалась.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Вчера, 19:18
    Цитата: isv000
    Цитата: ximkim
    По скорее бы выборы.
    А то Путин и Медведев засиделись.

    Местами предлагаете их махнуть?

    Какими ещё местами , пусть просто не получат продление на занимаемые должности.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Вчера, 19:20
    Цитата: Монтесума
    Цитата: ximkim
    По скорее бы выборы.
    А то Путин и Медведев засиделись.

    А каким боком ваш коммент относится к теме договора с Никарагуа? Идея-фикс свербит? laughing

    А договора и всё прочее не имеют силу при таком президенте , как и защита.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Вчера, 19:21
    Цитата: Мурзик
    «Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали»
    Не питайте иллюзий

    Я не питаю иллюзий.
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 19:45
    Цитата: Reptiloid
    Комментировать сложно ....
    Как что бкдет ....... С Никарагуа давние отношения. Ведь ещё при СССР там наши военные были. При РФ наши строили какие-то заводы

    Классика.
  9. Amazoniy Звание
    Amazoniy
    +4
    Вчера, 19:48
    Вот это я понимаю — прорыв! Теперь точно встанем с колен и заживём так, как никогда раньше не жили. Нас всех ждёт победа. Доподлинно не знаю над кем, но это и не важно! Главное — не впадать в крайности и не почивать на лаврах. Только вперёд, преодолевая трудности, навстречу новым тяготам и лишениям.
  10. faiver Звание
    faiver
    +5
    Вчера, 19:48
    Закон о ратификации Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой, подписанный в Москве 7 мая 2025 г.
    - lol, мы все знаем цену этой бумажки.....
  11. al3x Звание
    al3x
    +11
    Вчера, 19:48
    По пути СССР идём, всех нищебродов вокруг себя собрать решил и потом опять миллиарды для "братских народов" задаром в пустоту, а своим хрен на палочке и деткам смсочками на лечение.
    1. faiver Звание
      faiver
      +7
      Вчера, 19:52
      будем обучать их военных, они нихрена воевать не будут, надо к ним бывшего министра обороны отправить - в Латинской Америке любят парады, фестивали.... bully
      1. al3x Звание
        al3x
        +4
        Вчера, 20:46
        Можно и вместе с данным подписантом на пару.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Вчера, 21:33
      Цитата: al3x
      По пути СССР идём, всех нищебродов вокруг себя собрать решил и потом опять миллиарды для "братских народов" задаром в пустоту

      Вы не понимаете в экономике, чтобы списать долг должник должен быть стратегическим партнером, Кубе списали 30 млрд. долл. США, а вот Венесуэле 17 млрд. долл. США нет, не успели (она теперь проамериканская), КНДР списали 99% долга и к санкциям присоединились, а она все равно продолжает оставаться стратегическим партнером, что ей нужно то, в МИДе не разумеют...ну ладно Никарагуа успеем списать...
  12. Toljna935 Звание
    Toljna935
    +4
    Вчера, 19:56
    Россия все решила и с украиной и гейропой и с США осталалось теперь Никарагуа......
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +6
      Вчера, 20:28
      Теперь и их покормим и долги "реструктурируем"(простим).
  13. podval57 Звание
    podval57
    +3
    Вчера, 20:20
    Сие соглашение нехудо бы закрепить нашей военной базой. Да и канал между океанами не помешал бы.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +4
      Вчера, 20:33
      год назад - Посол РФ в Никарагуа - Михаил Леденев: Базовую концепцию Великого тихоокеанского канала никарагуанская сторона передала российским коллегам. Эти материалы находятся на рассмотрении. Ясно, что это большой и сложный проект.... https://rg.ru/2025/05/14/posol-rf-v-nikaragua-plan-stroitelstva-kanala-bezuslovno-interesnyj-hotia-i-neprostoj.html тут все упирается в китайцев - главный инвестор они, пока они вкладывались в Панамский, но судя по тому что Трамп отжимает его, может и сдвинется проект Никарагуанского канала ."Между прочим, в Никарагуа находятся одни из самых эксклюзивных и дорогих курортов в мире. "
      1. Alex013 Звание
        Alex013
        +5
        Вчера, 21:57
        Если начнется движение в сторону строительства никарагуанского канала, то будет сценарий аля венесуэльский. И Ортега с женой составят компанию Мадуро...
    2. Панцуй_
      Панцуй_
      +4
      Вчера, 23:52
      Цитата: podval57
      Сие соглашение нехудо бы закрепить нашей военной базой. Да и канал между океанами не помешал бы.

      Гы-гы. Базы в Сирии сильно нам помогли?
      А насчет канала. Даже если были бы средства на его постройку, неужели вы думаете, что кто то разрешит его строить? После решения о строитиельстве, любой президент Никарагуа сразу же станет террористом и диктатором, пожирающим детей на завтрак. А так же самой главной угрозой США и всему человечеству. А на следующий день уедет вести беседы в камеру с Мадуро.
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 03:34
        Цитата: Панцуй_
        Гы-гы. Базы в Сирии сильно нам помогли?

        Тут что ни перебирай — всё одно в анекдот про публичный дом с кроватями упирается...
  14. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Вчера, 20:37
    Молодец. Это ровно то, что нам сейчас так не хватало!
  15. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +7
    Вчера, 20:42
    Может пора о своей стране подумать, а не заниматься всякими голодранцами?
    1. alexbor Звание
      alexbor
      +3
      Вчера, 21:18
      Может пора о своей стране подумать

      царю? бояре думают...
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 03:38
      Цитата: Владимир60
      Может пора о своей стране подумать, а не заниматься всякими голодранцами?

      Можно было бы и о «своей» стране подумать, да там они в санкционных списках да в протоколах МУС...Про Россию только Мордашов думает...
      А ещё есть такая вещь - «хобби»...
  16. Никита Че
    Никита Че
    0
    Вчера, 23:08
    Грабли теже. Там местный диктатор правит лет 35 наверное. Народ в нищете. Само сабой бояре в шоколаде. В общем при любом мало мальски подготовленном восстании армия такой маргинальный режим защищать не будет. А дед наверняка им и кредит выпишет в один конец за счёт российского народа
  17. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +2
    Сегодня, 03:30
    С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл 2023 — РИА Новости. Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.
    "Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", — указал президент.
    Он добавил, что по запросам африканских стран на цели их развития Москва выделит еще более 90 миллионов.