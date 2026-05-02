Путин ратифицировал федеральный закон о военном сотрудничестве РФ с Никарагуа
4 38853
Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ, подписанный еще 22 сентября 2025 года в Москве, теперь вступил в полную силу. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Сотрудничество предполагает несколько ключевых направлений. Это совместная подготовка войск, обмен опытом и информацией в сфере противодействия экстремизму и международному терроризму. А также борьба с пиратством, взаимодействие в военно-научной области и совместное изучение вопросов обеспечения военной безопасности. Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество между военными учебными заведениями двух стран.
Никарагуа – не просто очередной партнер России в Латинской Америке. Это страна, которая последовательно поддерживает Москву на международной арене. Она не присоединилась к антироссийским санкциям. Также Никарагуа имеет свою историю противостояния американскому давлению. Для Кремля Манагуа – стратегический союзник в «американском тылу». И военное соглашение это подтверждает.
Ратификация защитит интересы российских граждан, выполняющих задачи в рамках данного соглашения, от юрисдикции Никарагуа. То есть наши военные и специалисты не подпадают под местные законы. Это серьезная правовая гарантия.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация