СМИ США об украинских ударах по НПЗ России: «Зрелищно, но малоэффективно»

Хотя Зеленский заявляет о высоком ущербе для российской нефтяной отрасли и экономики в целом в результате атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы, убытки не настолько велики. Речь может идти только о локальном вреде.

Такое мнение высказывается агентством Associated Press.



В материале издания отмечается:

Полный экономический эффект остается неясным.

Авторы СМИ США, говоря об украинских ударах по НПЗ России, отмечают высокий общественный резонанс, который сопровождают пожары, утечки нефтепродуктов в окружающую среду и эвакуации персонала предприятий и местных жителей. По мнению руководителя консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Уифера, все это выглядит очень зрелищно, но малоэффективно с точки зрения экономического ущерба. Он считает, что удары по заводам не дают настолько сильного эффекта, как атаки на насосные станции или загрузочную инфраструктуру.

Притом нанесенный ущерб, отмечает эксперт, в значительной степени компенсируется ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты из-за ближневосточного кризиса. Он обращает внимание на существенный рост экспортных доходов российской нефтегазовой отрасли. Доходы России за прошлый месяц выросли почти на сто процентов и достигли 19 миллиардов долларов.

Впрочем, с такой оценкой ущерба от украинских ударов согласны далеко не все эксперты. Немалая часть из них считает, что российская нефтепереработка столкнулась сегодня из-за атак ВСУ с масштабными и очень сложно решаемыми проблемами – экономическими и экологическими.
  1. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Вчера, 19:58
    Проблемы беспилотников всу надо решать. Выносить заводы и логистические цепочки. Выручает пока огромная территория ( в отличие от стран Персидского залива, где НПЗ сконцентрированы на ограниченных плошадях).
    1. bar Звание
      bar
      +6
      Вчера, 20:37
      Цитата: Сергей Ткач
      Проблемы беспилотников всу надо решать. Выносить заводы и логистические цепочки.

      Проблема беспилотников в том, что заводы по их производству находятся в европе. Только в германии их три штуки. Предлагаете уже вдарить?
      1. Nord11 Звание
        Nord11
        -2
        Вчера, 21:00
        Так надо удары наносить по сборочным цехам днем, а не ночами, когда там остались только отвертки и недоеденные бутерброды, а беспилотники собранные из ящиков, перевезены на склады готовой продукции..
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +4
      Вчера, 20:39
      БПЛА собирают в ЕС и на гражданских фурах завозят вна Украину. Иногда у наших получается накрывать их при разгрузке, но это мелочи, 95% грузов беспрепятственно доходят до заказчиков - ВСУ и ГУР.
      1. Сергей Ткач Звание
        Сергей Ткач
        +4
        Вчера, 20:49
        С этим согласен. Но есть склады, логистические хабы. Это цели
        1. Булат Звание
          Булат
          +5
          Вчера, 21:06
          Интересно ,у нас нет ребят для диверсионных работ ,например в той же Германии,он же там работал или в Англии,вообще столько времени быть гуманистом и не ловить мышей,нонсенс
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +4
        Вчера, 21:02
        Цитата: invisible_man
        БПЛА собирают в ЕС и на гражданских фурах завозят вна Украину. Иногда у наших получается накрывать их при разгрузке, но это мелочи, 95% грузов беспрепятственно доходят до заказчиков - ВСУ и ГУР.


        Всё дело в Starlink.Все не перекроешь при помощи ПВО.

        Starlink — это проблема.А ее решение — война в космосе.Суровая реальность последних месяцев на фронте — это рост ударных возможностей ВСУ, когда в 40-50 км от линии фронта массово горит автотранспорт. Причина не только в росте числа дронов самолетного типа с автонаведением.Сейчас враг все чаще применяет тяжелые FPV-дроны с терминалами Starlink, которые «светились» еще в начале года. Благодаря устойчивому сигналу их можно забрасывать глубоко в российский тыл и вести там охоту за любыми целями.

        И вновь возникает вопрос. Пока действие «Старлинка» ограничено «новыми» регионами — даже на пятый год боевых действий Штаты (как минимум в данном направлении) действуют далеко не в полную силу, просто потому что не хотят, а не не могут.Но что если ситуация вдруг изменится — в рамках американской стратегии «мира через силу», принятой в прошлом году после отказа России смягчать требования на переговорах? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с «Лютых» хоть на Урал, не говоря уже о Москве. ... Уже скоро война в космосе станет обычной вещью — кто-то думает, что те же США будут молча наблюдать, как над ними работает созвездие китайского аналога «Старлинка»?


        В Кронштадте заметили дизель-электрические подводные лодки «Можайск» проекта 636.3 (шифр «Варшавянка») и «Дмитров» проекта 877ЭКМ (шифр «Палтус») с установленными элементами дополнительной защиты от дронов. Кадры появились в Сети.

        . На одной из лодок в кормовой части находится пулемётная турель, а на навигационном мостике — прожектор. По ряду признаков, рядом с оптическим оборудованием может находиться ещё одна огневая точка.

        На второй подлодке присутствует защитный козырёк над частью надстройки, который визуально напоминает так называемые «мангалы», применяемые для защиты танков Т-90М от атак беспилотников.


        То есть в наше время просматривается буквально всё,а при помощи Starlink БПЛА можно навести в любую точку мира. Реалии.
      3. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Вчера, 21:23
        Вот ещё лишнее доказательство того,что FPV-дронами ВСУшники готовятся работать по мирняку в мегаполисах.Через Starlink. Такой массовый террор.Видео по ссылке.

        . Командование войск беспилотных систем ВСУ готовит ФПВ-пилотов к уничтожению гражданских целей в мегаполисах. Для этого используется симулятор, созданный на базе Grand Theft Auto V (сокр. GTA V). Это компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. В Запорожской области украинские ФПВ-операторы уже приступили к ударам по гражданским объектам, в том числе по автомобилям и недвижимости в курортных зонах. В Курской области выпускники учебных центров ВСУ преднамеренно целятся в кареты скорой помощи и школьные автобусы. Готовность беспрекословно уничтожать любой гражданский объект или гражданских лиц является критерием оценки профессионализма пилотов ФПВ-камикадзе ВСУ.


    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Вчера, 21:48
      По данным канала "Око Гора", в "Х", в Туапсе уничтожено 6 баков - 11 %, 49 не повреждено. Так что, в основном - это красивые видосики, которые мало влияют на ситуацию в целом.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +3
        Вчера, 22:10
        а ничего, что 1 бак- это почти миллиард рублей?
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 22:19
          На войне - не без убытка, главное, что люди целы. А эти миллиарды оплатят получатели.
    4. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Вчера, 22:10
      выносить надо Украину, и не по частям, а всю и вперед ногами
      1. Irokez Звание
        Irokez
        -1
        Вчера, 22:29
        Цитата: Михаил Нашарашев
        выносить надо Украину, и не по частям, а всю и вперед ногами

        Вот это хорошо, даже отлично, что Вы такой душелюб и людовед командующий стратегических, диванных войск. Я действительно искренне рад.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Вчера, 19:59
    Я думаю, по настоящему ущерб могут оценить жители Туапсе, а не те, кто деньги считает. negative
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -3
      Вчера, 22:18
      Достаточно известный ТГ блоггер Анатолий Радов, бывший в это время в Туапсе, озвучил свое мнение - можете почитать в его канале.
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 20:02
    Анализа на този експерп Крис Уифер е от рода " добре, че ми отрязоха ръцете, а не краката".
  4. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Вчера, 20:05
    Он обращает внимание на существенный рост экспортных доходов российской нефтегазовой отрасли.

    Очень верно подмечено. Поэтому, на
    пожары, утечки нефтепродуктов в окружающую среду и эвакуации персонала предприятий и местных жителей.

    можно не особо заморачиваться.
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Вчера, 20:06
    Доходы России за прошлый месяц выросли почти на сто процентов и достигли 19 миллиардов долларов.

    Это тоже надо учитывать и это с лихвой компенсирует все потери от БПЛА. Нужно госпрограммой компенсировать ущерб точечно финансируя пострадавших.
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      -1
      Вчера, 20:34
      Почему вы так не суетились, когда несколько тысяч наших граждан в Судже оказались на оккупированной территории без воды и света, под обстрелами?
      Что Вас так огонь возбудил?
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Вчера, 22:11
        потому что нам врали и не освещали масштаб проблемы, что там столько людей оказалось в оккупации
  6. ism_ek Звание
    ism_ek
    +7
    Вчера, 20:31
    Так Зеленскому и нужен психологический эффект. Никто так не опасен для России, как внутренний враг.
    У нас в Екатеринбурге поймали молодых людей, делали, фото города, обучали ИИ украинских БПЛА.
    В Туапсе тоже зенитчики постоянно меняют места дислокации, местные все сливают украинцам.
    У некоторых наших граждан просто нет мозгов..
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Вчера, 22:14
      Цитата: ism_ek
      У некоторых наших граждан просто нет мозгов..

      Мозги возможно у них и есть но засорены они кое чем.
    2. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Вчера, 22:32
      Цитата: ism_ek
      В Туапсе тоже зенитчики постоянно меняют места дислокации, местные все сливают украинцам.

      Вы хотите сказать, что там живут все ждуны и подпольщики на старой территории России?
  7. 123_123 Звание
    123_123
    -1
    Вчера, 20:39
    Вопрос не только в экономическом эффекте, а в том, что какой-то третьесортной недостране фактически позволяют наносить удары по территории рф. Позор конечно.
    1. al3x Звание
      al3x
      +5
      Вчера, 20:51
      В военном плане они с нами, можно сказать на равных, в рамках данной СВО. И не забывайте, что в составе СССР именно УССР была одной из самых индустриально развитых республик, с множеством передовых кб, институтов, производств.
  8. Andobor Звание
    Andobor
    -4
    Вчера, 21:10
    Вообще ни о чем, не выходит за рамки технологической аварийности, в Штатах чаще горит, взрывается, только потому что нефтянки, химии больше, хотя тупарики пытаются аварии и там каклятине приписывать.
  9. Андрей62 Звание
    Андрей62
    +1
    Вчера, 21:21
    Выносить нужно руководство как военных так и правящих групп чубатых на всех уровнях, анархия мать беспорядка, когда будет бардак и несогласованные действия дилетантов или не готовых думать масштабно, тогда они и будут терять инициативу. А так, это спортивные соревнования, но не СВО, и все сами это понимают, это. «чудная среднеэфыективная битва с врагами», а враги весь запад…
  10. ТОР2 Звание
    ТОР2
    +1
    Вчера, 22:07
    Ещё до всех этих событий на канале мы обсуждали тему о необходимости развития объектовых ЗРК. То что обычные ЗРК при защите объектов окажутся менее эффективными было понятно уже тогда. И ведь как в воду смотрели! РЛК С-400 нужно ставить на ЖД носитель и прокладывать пути для позиций как в своё время это делалось для БЖРК. Имея основу массой в 60т. радар можно поднять на гораздо большую высоту. Это касается и ЗРК ТОР. Тут платформу РЛС можно вообще установить на телескопическую стрелу от крана. Такой ЗРК сможет охотиться например с лесной поляны подняв платформу над кронами деревьев или из за промышленной застройки. Дополнительный плюс - этот ЗРК гораздо сложнее засечь из космоса. И с виду выглядеть это будет как обычная строительная техника.
  11. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    -1
    Вчера, 22:28
    ущерб, отмечает эксперт, в значительной степени компенсируется ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты из-за ближневосточного кризиса

    Компенсировались бы если бы цены выросли из-за этих ударов, так как отгрузили меньше, а продали дороже. Но цены вырасли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому если бы не удары, продали бы и больше и дороже.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Вчера, 22:34
    Вам бы янки такое зрелище в своем доме, посмотрел бы тогда как вы заверещали во все глотки.

    Вам бы янки такое зрелище в своем доме, посмотрел бы тогда как вы заверещали во все глотки.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 04:12
    Цитата: ТермиНахТер
    На войне - не без убытка, главное, что люди целы. А эти миллиарды оплатят получатели.

    Николай ,Сочи "сидит" на Туапсинском НПЗ - цены на заправках не изменились ," дюфицита" топлива нет .Самолёты - самолётят .Но есть нюанс - ВСУ могут продолжить вынос инфраструктуры от Туапсе до Адлера .Вчера была попытка - но закончилось всё бум- чпок .Слава нашему ПВО.Больше ни чего сказать нельзя.