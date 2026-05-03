Культурное мракобесие как путь во Тьму

Хорошо, что есть эти ценности?

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие своё уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

«жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

В России запрещено устанавливать любую идеологию в качестве государственной или обязательной. Это закреплено в статье 13 Конституции РФ.

«Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают и людей»

«К сожалению, проведённая экспертиза показала, что текст романа не соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации, и книга может вернуться в продажу только после редактирования части текста».