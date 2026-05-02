Полный запрет судам Израиля на проход через Ормуз - Иран готовит законопроект

Иранский парламент финализирует работу над проектом закона, который существенно ужесточит правила судоходства через Ормузский пролив.Согласно документу, подготовленному парламентским комитетом по строительству и развитию, вводится полный запрет на проход через Ормуз судов, связанных с Израилем. Суда из «враждебных» стран (включая тех, кто поддерживает санкции против Ирана или участвовал в действиях против него) не смогут воспользоваться проливом без предварительного одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана. Кроме того, государствам, причинившим ущерб Ирану в ходе недавнего конфликта, будет отказано в проходе до выплаты репараций.Законопроект также предусматривает обязательное взимание пошлин за проход судов, которые будут уплачиваться в иранских риалах. Эти меры призваны компенсировать ущерб, нанесённый Ирану в ходе военных действий.Как заявил иранский посол в Египте Моджтаба Фердоуси Пур, если Тегеран не получит репарации от США и Израиля, Иран будет вынужден возмещать убытки за счёт сборов с проходящих через пролив судов.То есть, как только указанные страны проведут компенсационные выплаты в адрес Ирана в иранской национальной валюте, Тегеран обязуется дать зелёный свет для связанных с ними коммерческих судов в Ормузе.Персидский залив вместе с Ормузским проливом остаётся одним из самых чувствительных регионов мировой экономики. Любые ограничения на судоходство в нём могут привести к резкому росту цен на нефть и серьёзным перебоям в глобальных поставках энергоносителей. И это проявляет себя в полной мере с марта текущего года. По самым скромным оценками, мировая экономика из-за проблем с Ормузом, потеряла не менее 200-220 млрд долларов. И сколько потеряет ещё, не берётся сказать никто.

