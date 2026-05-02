Полный запрет судам Израиля на проход через Ормуз - Иран готовит законопроект

Иранский парламент финализирует работу над проектом закона, который существенно ужесточит правила судоходства через Ормузский пролив.

Согласно документу, подготовленному парламентским комитетом по строительству и развитию, вводится полный запрет на проход через Ормуз судов, связанных с Израилем. Суда из «враждебных» стран (включая тех, кто поддерживает санкции против Ирана или участвовал в действиях против него) не смогут воспользоваться проливом без предварительного одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана. Кроме того, государствам, причинившим ущерб Ирану в ходе недавнего конфликта, будет отказано в проходе до выплаты репараций.



Законопроект также предусматривает обязательное взимание пошлин за проход судов, которые будут уплачиваться в иранских риалах. Эти меры призваны компенсировать ущерб, нанесённый Ирану в ходе военных действий.

Как заявил иранский посол в Египте Моджтаба Фердоуси Пур, если Тегеран не получит репарации от США и Израиля, Иран будет вынужден возмещать убытки за счёт сборов с проходящих через пролив судов.

То есть, как только указанные страны проведут компенсационные выплаты в адрес Ирана в иранской национальной валюте, Тегеран обязуется дать зелёный свет для связанных с ними коммерческих судов в Ормузе.

Персидский залив вместе с Ормузским проливом остаётся одним из самых чувствительных регионов мировой экономики. Любые ограничения на судоходство в нём могут привести к резкому росту цен на нефть и серьёзным перебоям в глобальных поставках энергоносителей. И это проявляет себя в полной мере с марта текущего года. По самым скромным оценками, мировая экономика из-за проблем с Ормузом, потеряла не менее 200-220 млрд долларов. И сколько потеряет ещё, не берётся сказать никто.
  Fangaro
    Fangaro
    0
    2 мая 2026 20:13
    А зачем формализовать то, что фактически происходит?

    Утрируя...
    Зачем принимать отдельный закон против тех, кто стреляет в граждан Ирана, если есть общий закон, запрещающий стрелять в человека без необходимости самозащиты ?
    Теренин
      Теренин
      +8
      2 мая 2026 20:21
      Во персы и законодательно бодаются за Иран держа за яйца любую страну которая причиняет ей вред.
      what Может Путину В.В. послать наших депутатов Госдумы и сенаторов на стажировку в Иран!?
      FeHa3eIIaM
        FeHa3eIIaM
        +5
        2 мая 2026 20:26
        Ему бы самому не мешало посетить Иран.
        Shurik70
          Shurik70
          +3
          2 мая 2026 21:07
          В Иране за работу на Израиль казнят.
          А наши депутаты не удержатся, когда Израиль предложит им малость подзаработать.
          svarog77
            svarog77
            -2
            2 мая 2026 21:56
            В Иране за такие высказывания тоже казнят, может вам тоже съездить в Иран... laughing
      Слесарь
        Слесарь
        0
        2 мая 2026 22:00
        Цитата: Теренин
        Во персы и законодательно бодаются за Иран держа за яйца любую страну которая причиняет ей вред.

        Мнится мне -это все же попытка ,призвать к благоразумию . Будь на их месте неадекваты = там есть близко расположенныен цели ,малоподвижные - идеальные для атаки баллистикой.Персы все же на мой взгляд достаточно гуманные , и тут не избавиться о постоянно муссируемой темы "богоизбранных и сильно пострадавших " , тут меня посещает дежавю = ипонский бог ! Может мы не все знаем ! А в свете исторических решений церкви от 1901 года о анафеме Льва Толстого , это вообщето был УМ тех времен !! Я воспитан в коммунистических традициях , как и все КТО НЕ РЕНЕГАТ !!. Мне воззрение Льва Толстого близки , хоть и атеист !
        Теренин
          Теренин
          0
          3 мая 2026 10:44
          Цитата: Слесарь
          Мне воззрение

          Мощное мировоззрение, особенно про гуманных персов, которые за одну ночь, не задумываясь, нанесли ракетные удары по шести странам.
          А историческим решениям православной церкви 1901 года об анафеме Л.Толстого у меня тоже, как-бы нет причин не доверять request
      tralflot1832
        tralflot1832
        +1
        3 мая 2026 02:10
        Съзедят они с удовольствием и их там наградят высшими Иранскими Орденами за поддержку КСИР .Вы что не в курсе кого Иранцы благодарят чуть ли не каждый день - а иногда на русском языке ,на весь мир.Какую бредятину вы написали . laughing
        Теренин
          Теренин
          +1
          Вчера, 21:05
          Цитата: tralflot1832
          Какую бредятину вы написали .

          Полегче на поворотах. Умник.
    ian
      ian
      +3
      2 мая 2026 21:01
      Цитата: Fangaro
      Зачем принимать отдельный закон против тех, кто стреляет в граждан Ирана, если есть общий закон, запрещающий стрелять в человека без необходимости самозащиты ?

      На общие законы страны стреляющие в иранцев кладут с прибором. Следовательно Иран ставит их в условия, в которых эти страны будут вынуждены за это платить. Дорого. hi
  андрей мартов
    андрей мартов
    -1
    2 мая 2026 20:26
    В общем Иран приватизировал Ормузский пролив. . .неужели Анатолий не в Израиль бежал с награбленным из России,а в Иран и теперь там главный советник аятолы. . . hi
    Вежливый Лось
      Вежливый Лось
      +1
      2 мая 2026 23:52
      Цитата: андрей мартов
      неужели Анатолий не в Израиль бежал с награбленным из России,а в Иран и теперь там главный советник аятолы. . .

      Учитывая тот факт, что в Иране за воровство руку отрубают, у аятоллы советник Анатолий будет безрукий и скорее всего безногий, т.к. руки быстро закончатся, а душевные порывы нет.
  Fangaro
    Fangaro
    0
    2 мая 2026 20:32
    Цитата: Теренин
    Во персы и законодательно бодаются за Иран держа за яйца любую страну которая причиняет ей вред.
    what Может Путину В.В. послать наших депутатов Госдумы и сенаторов на стажировку в Иран!?


    Во персы
    Законодательно бодаются
    Держа за яйца
    А дипломатов придумали зачем?
    Что бы бодаться, держа за яйца?
    Или что бы бодунов и держунов притормозить?
  Сергей Ткач
    Сергей Ткач
    +1
    2 мая 2026 20:53
    У Израиля , несмотря на небольшую территорию, выходы на два моря - Средиземное и Красное. Насчёт последнего, там как раз "тонкое" место. Цель для хуситов.
  Fangaro
    Fangaro
    -2
    2 мая 2026 21:35
    Иран когда то был Персией.
    Или ошибаюсь?
    Но Персия всегда же была другом России?
    Даже когда Россия была СССР, и даже когда была Российская Империя.
    Персы и русские - дружба на века.
    Дружеский Иран СССР и Англия в сороковые годы прошлого века немного от Гитлеровской Германии спасли.
    Dima68
      Dima68
      0
      2 мая 2026 21:46
      Когда оккупируют твою территорию, это уже не дружба. Отношения России с Ираном долгие и сложные. Было несколько кровавых войн, была поддержка иранцами афганских моджахедов, были атака советского спецназа на приграничные лагеря подготовки в Иране. Был статус малого сатаны.
      Короче говоря поэтому все не просто в отношениях между нынешней Россией и Ираном. С одной стороны мы не друзья, с другой стороны у нас общие интересы в борьбе против гегемона..
    Alex013
      Alex013
      +2
      2 мая 2026 21:51
      "1. Русско‑персидский конфликт (1651–1653)
      Причина: борьба за влияние на Северном Кавказе, где Россия опиралась на крепость Терки. Персия (династия Сефевидов) пыталась укрепить свои позиции в регионе.
      Итог: неопределённый результат, существенных территориальных изменений не произошло.
      2. Первый Персидский поход (1722–1723)
      Руководитель: Пётр I.
      Цель: укрепление юго‑восточных границ России, защита торговых путей для российских купцов, поддержка народов Закавказья, страдавших от персидского и турецкого владычества.
      Результат: по Петербургскому договору (1723) Россия получила Дербент, Баку, провинции Гилян, Мазендаран и Астрабад (территории вдоль западного и южного берегов Каспийского моря).
      3. Второй Персидский поход (1796)
      Повод: вторжение персидских войск в Грузию в 1795 году.
      Ход: российские войска вошли в азербайджанские провинции Персии.
      Итог: в декабре 1796 года войска были отозваны императором Павлом I, поэтому значительных территориальных изменений не последовало.
      4. Русско‑персидская война (1804–1813)
      Причина: присоединение Восточной Грузии к России (1801), а также отклонение российским правительством персидского ультиматума о выводе русских войск из Закавказья.
      Ключевые события: русские войска одержали ряд побед и заняли территории Северного Азербайджана.
      Завершение: Гюлистанский мир (1813). К России отошли ряд закавказских провинций и ханств (в т. ч. Дербентское ханство). Россия получила исключительное право держать военный флот на Каспийском море.
      5. Русско‑персидская война (1826–1828)
      Причина: попытка Персии вернуть контроль над Восточным Закавказьем.
      Ключевые события: взятие русскими войсками Нахичевани, Эривани (Еревана), Тебриза.
      Завершение: Туркманчайский мир (1828). К России присоединились Эриванское и Нахичеванское ханства (Восточная Армения). Подтверждено право России держать военный флот на Каспии.
      6. Российская интервенция в Персию (1909–1911)
      Повод: гражданская война в Персии после свержения Мохаммад Али‑Шаха (1909).
      Цели: защита российских подданных, проживавших в Персии, и обеспечение безопасности российской торговли.
      Итог: Россия укрепила своё влияние в северных провинциях Персии."
      - меньше конечно, чем с турками, но все же...и плюс 41 год конечно
    solar
      solar
      +6
      3 мая 2026 00:55
      Но Персия всегда же была другом России?
      Даже когда Россия была СССР, и даже когда была Российская Империя.
      Персы и русские - дружба на века.

      Писатель Александр Сергеевич Грибоедов с вами в корне не согласен.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    3 мая 2026 02:04
    В понедельник ,фюрер Европы Урсула будет возмущена : А нас то за шо?
    tralflot1832
      tralflot1832
      0
      3 мая 2026 02:15
      И в ответ Ирану ,приватизирует Датские проливы .Приватизировать проливы не очень хорошая идея - в России стратегических проливов нет. bully
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    3 мая 2026 05:45
    Кроме того, государствам, причинившим ущерб Ирану в ходе недавнего конфликта, будет отказано в проходе до выплаты репараций
    Нашему бы МИДу прислушаться к персам. Нам бы тоже было неплохо снять репарации с Гейропы за причиненный нам ущерб
  Fangaro
    Fangaro
    0
    3 мая 2026 06:11
    Цитата: solar
    Но Персия всегда же была другом России?
    Даже когда Россия была СССР, и даже когда была Российская Империя.
    Персы и русские - дружба на века.

    Писатель Александр Сергеевич Грибоедов с вами в корне не согласен.


    Спасибо за комментарий!
    Я забыл свой пометить как "сарказм".
  тоже-врач
    тоже-врач
    0
    3 мая 2026 06:54
    В общем, сдувается Иран. Переходит к красным линиям и имитациям. От этих уступок он ничего не получит: только придаст Трампу уверенности, что надо давить ещё сильнее. А потом, когда Трамп выжмет всё из стратегии давления, война снова возобновится.
  Наган
    Наган
    0
    3 мая 2026 08:45
    Все судовладельцы, оплачивающие Ирану проход через Ормуз, будут подвергнуты санкциям со стороны США. В частности, будет запрещен заход в американские порты всем судам, связанным с этим владельцем, и банковские операции в долларах. Ну и много ли будет желающих найти приключения на свои чувствительные места за свои же деньги, пусть и в иранской валюте?