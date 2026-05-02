У переброшенного в Сумскую область «Азова» всё пошло не по плану

Переброшенные в Сумскую область резервные подразделения из состава «Азова» (*запрещённое в России террористическое формирование) на данный момент оказались неспособны остановить продвижение российских Вооружённых сил.

Тактика переброшенных формирований изначально была для них типичной. Они старались не вступать в прямые боестолкновения, а выступали в качестве, мягко выражаясь, «мотивационной силы» для «обычных» подразделений ВСУ, включая тероборону, которые уже находились на позициях в Сумской области и с потерями отступали. Однако сложилась такая ситуация, что «тактическая мотивация» со стороны националистов из «Азова»* желаемого для командования эффекта не возымела, и отступление на востоке Сумщины у ВСУ продолжилось - причём уже на вторую линию обороны, где и «схоронились» боевики-«азовцы».



Соответственно, череда событий, которые пошли не по плану, теперь приводит к необходимости в стане противника план корректировать. А корректировка на данный момент, по сути, может быть только одна: бросать «Азов»* с позиций «в оттяжке» в прямые бои с наступающими уже к западу от ранее взятого под контроль Мирополья, а также у дороги Сумы-Харьков, российскими подразделениями. То есть, бросать буквально в лобовые контратаки, что для «азовцев» является крайне непривычной тактикой.

Соответственно, ближайшие несколько суток покажут, решилось ли украинское командование бросить в «контактный» бой свою «элиту», или же будет искать возможность заменить тех, для кого всё пошло не по плану, на другие резервы – которых там уже точно «не жаль».
  Nord11
    Nord11
    2 мая 2026 20:55
    Ну видимо командование ВСУ окончательно впало в отчаяние, раз решило использовать заслонщиков и карателей не по профилю..
    alexbor
      alexbor
      2 мая 2026 21:03
      заслонщиков и карателей

      побыстрее бы их всех к бандере отправить
      LIONnvrsk
        LIONnvrsk
        3 мая 2026 10:10
        Под Купянском был убит капитан Маловичко из 15-й бригады НГУ «Азов» в результате вооруженного мятежа украинских военнослужащих. Мятеж был устроен личным составом сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких украинских бригад. Причиной конфликта стала акция неповиновения группы военных, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко.
        Вот такая она - азовская "элита".
    Слесарь
      Слесарь
      2 мая 2026 22:09
      А у меня такое вИдение ситуЁвины = они начинают нарабатывать очки - чтоб снизить или полностью удалить наказание .Специально гробят именно те части ,сильно замороченные на нацизме .По любому они либо будут казнены , как положено через повешенье , либо сами затащат на алтарь своих агнцов .
      seamen2
        seamen2
        3 мая 2026 09:17
        либо на туркиш курорты с новыми айфонами. что, не может быть? А уже было такое.
    Incvizitor
      Incvizitor
      2 мая 2026 23:02
      Они на 404 все фашистские каратели просто одних гонят вперёд а другие ныкаются.
  poquello
    poquello
    2 мая 2026 21:38
    так, так, пленных не брать!
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    2 мая 2026 21:48
    Вот если бы со стариками, детьми "ВоЮватЫ"-тут они-"мастера". Это отребье-внуки того отребья которое Хатынь сожгло. Причем на Украине они -"хЭроИ". И всех все устраивало, лет 20.. Все хорошо было храмадянам... Действительно, в плен их не надо брать. Наши воины сами с ними разберутся. А лучше-труп в черный пакетик и маме домой отправить, "Укрпоштой". Пусть мама порадуется, какого ......... вырастила.
  Грац
    Грац
    2 мая 2026 22:41
    Путину надо выпустить приказ как Верховному Главнокомандующему в плен азовцев не брать, как и других боевиков националистических формирований
  AK-1945
    AK-1945
    2 мая 2026 22:49
    Хотелось бы спросить у Автора, а откуда у него такая информация - что у переброшенного в Сумскую область «Азова» всё пошло не по плану? Мне вот уже порядком надоело слушать победные реляции, что у противника все плохо. У нас как будто все что ли хорошо?! Ведем битвы за деревеньки, причем не всегда успешные, а у нас в это время много миллиардную инфраструктуру каждый день разносят в хлам! Ну и кто спрашивается ?
    poquello
      poquello
      2 мая 2026 23:10
      азовцы из сумской пробираются и разносят? о как
    Gorohes
      Gorohes
      2 мая 2026 23:28
      Шо опять, все пропало? Да сколько же можно? пропадать уже некуда ((
    Франк Мюллер
      Франк Мюллер
      3 мая 2026 02:18
      Так это, наверное, те, кого столь активно отлавливает ТЦК и кто (согласно отечественным СМИ) столь же решительно саботирует отправку на фронт и скрывается от призыва в украинское войско? Правда, что - то уж больно активно и весьма успешно эти уклонисты воюют, шишки - елки. what
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    3 мая 2026 00:02
    Все время поражаюсь формулировкам и юридической казуистики. Подразделения из состава «Азова» - это *запрещённое в России террористическое формирование. Хорошо, допустим. Тогда возникает вопрос, а те кто посылает эти формирования на войну, кто их вооружает и снабжает они какой имеют статус? По логике должны быть спонсорами террористов и его командованием которых кто то обещал "мочить в сортирах". Но происходит ровно на оборот. Ни один из руководства нацистских формирований, ни один из спонсоров киевского режима и тем более ни один из самого окружения просроченного наркомана за за 4 года не пострадал.
  Франк Мюллер
    Франк Мюллер
    3 мая 2026 02:21
    Любой план военачальника всего лишь предполагает, а война (на то она и война) располагает! laughing
  tralflot1832
    tralflot1832
    3 мая 2026 02:41
    Сырский по прежнему строчит бодрые рапорты своим хозяевам в Англию .Хотите знать ,в каком состоянии находятся ВСУ на Украине ? Читайте с утра англицкий Гардиан .Таких " пассажей" вы ни в одном сми в мире не прочитаете .Разгром в Туапсе они выдают за стратегическое победу .И очень возмущены ,почему Россия ещё не просит о мире и не несёт ключи от Москвы .Наверно Трамп их покусал - тот возмущён поведением Ирана - я же победил ,несите мне ключи от Ормуза .
  yuriy55
    yuriy55
    3 мая 2026 03:10
    Этот «Азов»* — хуже эсэсовцев... Во время ведения боевых действий только сама принадлежность к этой структуре (татуировки, атрибуты) должна караться смертной казнью. А наши «кремледумцы» всё на что-то надеются...
    Metallurg_2
      Metallurg_2
      3 мая 2026 09:03
      Ну после Марика надо была кума из узилища вытаскивать. А так конечно нужно было расстрелять, а лучше повесить.
  Schneeberg
    Schneeberg
    3 мая 2026 05:43
    К Бандере всегда очередь. Не спешите wink