У берегов Йемена захвачен танкер Eureka, его ведут в территориальные воды Сомали

13 220 29
У берегов Йемена захвачен танкер Eureka, его ведут в территориальные воды Сомали

Береговая охрана Йемена сообщила о захвате нефтяного танкера M/T Eureka у побережья провинции Шабва на юго-востоке страны. По данным ведомства, неизвестные вооружённые лица поднялись на борт судна, взяли его под контроль и изменили курс в сторону Аденского залива.

По последним данным, танкер ведут в направлении территориальных вод Сомали.

Танкер ходит под флагом Того. На его борту, по предварительным данным, находятся нефтепродукты. Владельца судна и национальную принадлежность экипажа официально не раскрыли. Однако появляются данные о том, что загружался нефтепродуктами танкер Eureka в Объединённых Арабских Эмиратах.

Береговая охрана Йемена заявила, что местоположение танкера установлено, ведётся его отслеживание. Принимаются меры по возвращению судна и обеспечению безопасности экипажа. Пока ответственность за захват на себя никто не взял. В СМИ инцидент связывают с возможной деятельностью сомалийских пиратов, которые в последние недели активизировались в регионе.

Это происходит на фоне сохраняющейся напряжённости в Красном море и Аденском заливе.

Напомним, что сомалийские пираты в течение нескольких лет не проявляли особой активности. Теперь, на фоне известных событий, вполне могли пойти на захват, если это, конечно, не операция, «под чужим флагом».
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +12
    2 мая 2026 21:44
    Осталось только выяснить кто захватил: их подлые пираты или наши бравые корсары laughing
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +4
      2 мая 2026 21:47
      Мир уже подзабыл про сомалийских пиратов.
      Но сами то пираты помнят о золотых деньках, когда торговым суднам запрещали им сопротивляться, и военные не патрулировали тот район.
      А хорошие или плохие, полагаю, несколько удачных операций, и опять им моча в голову ударит грабить всех. И тогда их опять прижмут.
      В прошлый раз это не особенно в СМИ освещалось, но без большой крови их бы точно не придавили.
      1. poquello Звание
        poquello
        +4
        2 мая 2026 22:02
        Цитата: Shurik70
        сами то пираты помнят о золотых деньках

        так джина из бутылки выпустили, пошла веселуха
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          -1
          3 мая 2026 10:16
          Цитата: poquello
          так джина из бутылки выпустили

          Джин из бутылки можно только вылить, а выпускают джинна! yes
          1. poquello Звание
            poquello
            +1
            3 мая 2026 15:35
            Цитата: LIONnvrsk
            Джин из бутылки можно только вылить

            налить, но сути не меняет
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        3 мая 2026 10:55
        Цитата: Shurik70
        и опять им моча в голову ударит грабить всех.

        Информация для сведения - сомалийские пираты снова активизировались в конце 2023 года. А за последние две недели это уже четвёртое захваченное ими судно. Предыдущее тоже было танкер Honor 25 с 18 500 баррелей нефти.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      2 мая 2026 22:14
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Осталось только выяснить кто захватил: их подлые пираты или наши бравые корсары

      Если ведут в Сомали, то и пираты сомалийские. Но это не значит, что они работают на себя, ищите главарей на берегах Потомак, Темза, Тибр и Сена ( так считалось ещё более 10 лет назад ).
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        3 мая 2026 10:38
        Цитата: carpenter
        Если ведут в Сомали, то и пираты сомалийские.

        Верно. Пишут, что группа захватившая танкер, отправилась в рейд от берегов сомалийского города Калуула.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      3 мая 2026 05:21
      ЗВЕРОБОЙ
      Вчера, 21:44
      Осталось только выяснить кто захватил: их подлые пираты или наши бравые корсары laughing

      hi Эти добрые люди не желают оставаться на обочине мировых событий и хотят внести свой вклад в развитие рыночных условий и упорядочиванием мировых цен на нефть, вызывая протест своими действиями против рыжего Сатаны из Фашингтона( САРКАЗМ).
      Наша задача: понять, простить.
      what
    4. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +1
      3 мая 2026 09:38
      если наши -то каперы. пусть даже и неофициальные.
  2. Alex013 Звание
    Alex013
    +2
    2 мая 2026 21:46
    Активизировались, потому что перестали там патрулировать воды. Когда то «Адмирал Пантелеев», "Маршал Шапошников" там работали...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      2 мая 2026 22:16
      Цитата: Alex013
      Когда то «Адмирал Пантелеев», "Маршал Шапошников" там работали..

      Ой ! Не смешите мои тапки. Я там работал и видел не понаслышке.
      1. Alex013 Звание
        Alex013
        +1
        2 мая 2026 22:26
        Ну не работали. Находились то точно), а при Союзе база в Джибути была. Сейчас это страна военных баз. США, Китай, Италия, Франция, Япония, еще саудиты планируют. И пираты при этом рядом. Поэтому "...ищите главарей на берегах Потомак, Темза, Тибр и Сена ( так считалось ещё более 10 лет назад )."- на 100% согласен
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          3 мая 2026 03:35
          При Союзе база была на Дахлаке, Эфиопия.
          Кто бы разрешил устроить базу в Джибути СССР?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            3 мая 2026 05:59
            В Джибути легионеры Иностранного Легиона френчей стояли. Насколько помню их вроде потом оттуда попросили...
          2. Alex013 Звание
            Alex013
            0
            3 мая 2026 12:08
            Перепутал, извиняюсь за неточность. В Сомали. В порту Бербера находилась база до 1978 года. Потом у них смена власти была, новые под США были и попросили уйти.
            1. Grencer81 Звание
              Grencer81
              +1
              3 мая 2026 14:48
              Не совсем так.Между Сомали и Эфиопией началась война и СССР решил, что ему Эфиопия важнее, поэтому базу из Берберы убрали по требованию Сомали.
              1. Alex013 Звание
                Alex013
                0
                3 мая 2026 18:34
                Понял. Спасибо за информацию.
      2. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        3 мая 2026 03:24
        Цитата: carpenter
        Ой ! Не смешите мои тапки. Я там работал и видел не понаслышке.

        Значит врёт этот?
        Показать / Скрыть текст

        Вот тут всё критикуют чиновников да буржуев, а сами всё какими-то былыми заслугами бравируют: то адмиралами флота представляются, то банкирами, то членами РСПП, то наиглавнейшими промысловиками и рыбаками...
        Забывайте, господа о своей прошлой жизни. Сегодня вы в одном ряду с остальными адекватными пользователями...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          3 мая 2026 09:53
          Цитата: yuriy55
          Значит врёт этот?

          Покрасовались короткое время, захватили нескольких пиратов и передали их французам, а те их выпустили. Маленькая показуха при большой игре, где никто никого не защищает до сих пор.
          Но полосатики устроили на этом сафари, за большие деньги пиплы могли развлечься на специально оборудованном судне охоту на "пиратов" (под эту лавочку попадали все и рыбаки, и контрабандист и так далее ). Коменты на сайтах было противно читать.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    2 мая 2026 22:15
    Как-то очень вовремя, начали беспредельничать сомалийские пираты)))
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    +1
    2 мая 2026 22:27
    Анархия -Мать порядка.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    3 мая 2026 01:53
    Стоимость груза танкера увеличилась в разы .В лондОне родственники самалийских пиратов вспомнили " золотые времена "- прикупив на Украине часть военной помощи.
  6. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -1
    3 мая 2026 03:47
    СМИ инцидент связывают с возможной деятельностью сомалийских пиратов

    Возможно и сомалийские пираты!
    Только вот чем сомалийские пираты отличаются от пиратов американских?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    3 мая 2026 03:54
    Извиняюсь ,но есть вариант .Что у " парней в тапках " сомалийские негры угнали " танкерище " с " солярой ".Ранее танкер работал на линии Ирак - Индия.Фото убрали на Вессельфиндер ,но технические характеристики остались.Без слёз 😢 смотреть не возможно. wassat Но важен процесс.Страховой " Ллойд" счас вернёт по космической цене " пиратскую страховку" для судовладельцев .Ирану плату брать можно ,а англичанам что нельзя мальца подзаработать.Размеры танкера 88 м на 13 м.Наглы своё не упустят. wassat
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    3 мая 2026 04:37
    Цитата: ваш вср 66-67
    СМИ инцидент связывают с возможной деятельностью сомалийских пиратов

    Возможно и сомалийские пираты!
    Только вот чем сомалийские пираты отличаются от пиратов американских?

    Сомалийские пираты в отличие от американских работают на " сдельщине".Бизнес и ни какой политики .
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    3 мая 2026 05:42
    Цитата: poquello
    так джина из бутылки выпустили, пошла веселуха
    Ждём выхода на сцену хуситов wink
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    3 мая 2026 06:22
    Как начали батыры силой меряться, так и пошли клочки по закоулочкам.
  11. Оркестрант Звание
    Оркестрант
    0
    3 мая 2026 13:12
    Вот незадача! Вместо Кубы придется плыть в Йемен!