Система ПВО Египта: объектовые ЗРК нового поколения
Как уже говорилось в предыдущих публикациях цикла, активные ссылки на которые есть в конце этого обзора, в Египте до сих пор служат советские объектовые ЗРК первого поколения, модернизированные при иностранной поддержке. В то же время военно-политическое руководство страны выделяет очень существенные финансовые ресурсы на приобретение современных многоканальных зенитных систем, сочетающих способность в течение длительного времени нести боевое дежурство на стационарных позициях с высокой мобильностью.
На данный момент система ПВО Египта считается одной из самых мощных в регионе. В «Стране пирамид» эксплуатируются советские, российские, западные и китайские противовоздушные комплексы. Возможность приобретать новейшие системы противовоздушной обороны во многом обусловлена ежегодной американской военной помощью в размере $1,3 млрд.
Ввиду того, что Египет в последнее время постоянно импортирует ЗРК разных классов, численный и качественный состав войск противовоздушной обороны обновляется. Согласно справочным данным, численность вооруженных сил около 440 000 человек. Шесть лет назад в египетской ПВО, являющейся отдельным родом войск, служило около 80 000 человек, и это говорит о том, какое значение военное руководство уделяет обеспечению противовоздушной обороны. В составе пяти дивизий и двух отдельных бригад ПВО имелось 110 зенитных ракетных и артиллерийских дивизионов. Помимо мобильных и объектовых ЗРК с несколькими сотнями пусковых установок и подвижных боевых машин, в войсках и на хранении имеется более тысячи буксируемых зенитных орудий и самоходных артиллерийских установок.
Зенитный ракетный комплекс ближней зоны Crotale
После прекращения военно-технического сотрудничества с Советским Союзом во второй половине 1970-х, Египет начал покупать оружие на Западе. В начале 1980-х во Франции были приобретены мобильные ЗРК Crotale P4R, адаптированные для эксплуатации в жарком климате.
Боевые машины египетского ЗРК Crotale P4R, развёрнутые в пустыне во время операции «Буря в пустыне»
Элементы комплекса смонтированы на бронированных колесных шасси. Огневой взвод состоял из пункта боевого управления и трёх пусковых установок. В батарее три огневых взвода. Всего Египет до середины 1980-х получил 16 батарей.
Пункт боевого управления осуществлял обзор воздушного пространства, обнаружение цели и опознавание ее государственной принадлежности при помощи импульсно-доплеровской РЛС обнаружения Mirador-IV. Эта радиолокационная станция была способна обнаруживать низколетящие цели на дальности до 18 км. Данные о цели транслировались на самоходные пусковые установки. Каждая СПУ оснащена аппаратурой наведения ракет и несёт четыре ТПК с ЗУР, имеющими радиокомандное наведение с радиолокационной или оптической пеленгацией. СНР может сопровождать одну цель и наводить на нее одновременно до двух ракет с дальностью пуска 10 км и досягаемостью по высоте 5 км. Дистанция радиолокационного захвата цели — до 17 км.
Все машины оснащены оборудованием, обеспечивающим обмен информацией по радиоканалу на дальности до 10 км между пунктом боевого управления и пусковыми установками. Возможна передача информации на пусковую установку не только с пункта боевого управления, но и с другой СПУ.
Согласно французским данным, более 20 лет назад большая часть египетских «Кроталей» была модернизирована. В результате модернизации боевые возможности комплексов приблизились к последней модификации Crotale-NG с унифицированным шасси, но в целях экономии в Египте сохранилось раздельное размещение пунктов боевого управления и самоходных пусковых установок, а также прежние зенитные ракеты, которым с целью продления срока службы провели профилактику в условиях ремонтных мастерских.
После модернизации обзорная РЛС сантиметрового диапазона со встроенными функциями запроса «свой-чужой», установленная на мобильном пункте управления, увеличила дальность обнаружения до 20 км и способна автоматически сопровождать 8 целей. Слежение за ракетой после пуска осуществляется обновлённой оптоэлектронной системой или РЛС сопровождения. Имеется возможность ведения боевой работы без излучения РЛС — с помощью тепловизора, осуществляющего сопровождение цели и ракет, как в дневных, так и ночных условиях, что повышает выживаемость комплекса при ведении боевых действий против технологически продвинутого противника.
Вдумчивый читатель может задать вопрос — а как самоходный комплекс, изначально предназначавшийся для войсковой ПВО, попал в публикацию, посвящённую объектовым противовоздушным системам? Ответ состоит в том, как применяются эти ЗРК. Хотя «Кроталь» является мобильным, в системе ПВО Египта комплексы этого типа используются как объектовые — в основном для прикрытия авиабаз. Что, возможно, связано с высокой степенью износа ходовой части и моторов машин мобильных командных пунктов и самоходных пусковых установок.
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс малой дальности Skyguard Amoun
Во второй половине 1980-х Египет приобрёл 72 батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса Skyguard, получившего местное название Amoun. В каждой батарее имеется две буксируемые 35-мм зенитные артиллерийские установки Oerlikon GDF-005 и две пусковые установки зенитных ракет. В составе смешанного зенитного дивизиона — три батареи.
Элементы ЗРПК Skyguard Amoun на выставке вооружений в Каире
Этот комплекс, созданный швейцарской компанией Oerlikon Contraves и американской корпорацией Raytheon, опирается на систему управления Skyguard FCU, спроектированную на базе станции наведения 35-мм зенитных орудий. Для своего времени благодаря высокой степени автоматизации процесса боевой работы и гибкости применения он считался весьма совершенным и не потерял актуальности до сих пор.
Пункт боевого управления Skyguard FCU
Станция управления зенитным огнём, управляемая расчётом из двух человек, размещена в буксируемом фургоне, на крыше которого установлена вращающаяся антенна импульсной доплеровской РЛС, радиолокационный дальномер и телевизионная камера. Помимо непосредственного управления огнём зенитной батареи, в любое время суток обеспечивался обзор воздушного пространства на дальности до 40 км.
В условиях сильного радиоэлектронного противодействия для сопровождения воздушной цели в автоматическом или ручном режиме может использоваться телевизионная аппаратура. Особенностью станции является то, что она может одновременно сопровождать и самолет противника, и пущенную с него ракету класса «воздух-земля». В этом случае оператору подается звуковой сигнал. Он определяет степень опасности каждой из целей и осуществляет обстрел наиболее опасной. При этом сами зенитные установки, РЛС управления огнём и автономные электрогенераторы можно разместить в бетонированных капонирах, а личный состав и запасной боекомплект укрыть в хорошо защищённых бункерах. Команды на управление орудиями зенитной артиллерии и ПУ ракет передаются по кабельным линиям связи.
В зависимости от тактической обстановки, дальности и характера цели командир батареи имеет возможность выбора оружия для обстрела летательного аппарата, или последовательно применять сначала зенитные ракеты, а после входа в зону досягаемости — 35-мм артиллерийские автоматы.
Пусковая установка зенитных ракет из состава ЗРПК Skyguard Amoun
Пусковая установка зенитных ракет смонтирована на том же колесном лафете, что и зенитная артиллерийская установка с 35-мм пушками Oerlikon GDF-005.
Первоначально египтяне вместе с ЗРПК Skyguard Amoun приобрели адаптированные для запуска с наземных пусковых установок итальянские ракеты класса «воздух-воздух» Aspide-1А.
Ракета Aspide-1A
Эта УР с полуактивной радиолокационной системой самонаведения, спроектированная на базе американской ракеты AIM-7E Sparrow, при запуске с земли имела зону поражения 1500–10 000 м, потолок — 5500 м.
Примерно 20 лет назад Египет для использования в ЗРПК приобрёл партию улучшенных ракет RIM-7M Sparrow, что позволило увеличить дальность стрельбы до 12 000 м.
Одновременно с этим комплексы, поставленные Египту, были модернизированы по 16 позициям, включая новую антенну РЛС с уменьшенным влиянием отражений от подстилающей поверхности земли, новый компьютер и программное обеспечение. Операторы получили более совершенные средства отображения информации и органы управления. Радиолокационная дальность обнаружения целей увеличена до 60 км, а оптическая — до 15 км. В процессе модернизации, проводившейся на египетских производственных мощностях, частично использовались узлы и детали местного производства.
В Египте зенитные комплексы Skyguard Amoun постоянного боевого дежурства не несут, разворачиваются только в ходе учений и при возникновении угрозы вооруженного конфликта. ЗРПК этого типа в основном предназначены для непосредственного прикрытия крупных гарнизонов, авиабаз и важных объектов инфраструктуры. Эксперты отмечают, что модернизированный Skyguard Amoun имеет неплохой потенциал в части противодействия ударно-разведывательным беспилотникам средней и большой дальности, что особенно актуально в свете последних событий.
Зенитная ракетная система средней дальности IRIS-T SLM
В сентябре 2018 года правительство Германии одобрило продажу Египту семи систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM (англ. Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled), которыми планировалось частично заменить устаревшие зенитные ракетные комплексы С-75 и С-125. Поставки начались в 2021 году.
Элементы египетской зенитной ракетной системы IRIS-T SLM
Этот комплекс может использовать два типа ракет: IRIS-T SLS и IRIS-T SLМ. Ракета IRIS-T SLS является модифицированным вариантом УР с ИК ГСН, изначально предназначавшейся для вооружения боевых самолётов.
Ракета IRIS-T SLS имеет длину 2,94 м, диаметр составляет 127 мм, вес без дополнительного ускорителя — 87,4 кг. Максимальная скорость полёта превышает 680 м/с, средняя скорость — 400 м/с. Дальность стрельбы — до 11 000 м, досягаемость по высоте — 7000 м.
Вертикально стартующая ЗУР IRIS-T SLS обладает возможностью захвата цели после запуска, что позволяет запускать ракету без фактического захвата цели, но она не может атаковать цели, находящиеся ближе 1 км. Параметры цели загружаются в систему наведения до пуска ракеты, после старта она выводится в заданную точку автопилотом, и происходит включение головки самонаведения. Для противодействия ЗУР с тепловым наведением обычно используют отстреливаемые тепловые ловушки. Однако атака цели, летящей на большой или средней высоте вне зоны действия ПЗРК, при отсутствии облучения станцией подсвета и наведения с высокой вероятностью может оказаться неожиданной для пилота, и средства постановки ИК-помех не будут использованы, что увеличивает вероятность поражения.
Помимо трёхкоординатного радиолокатора, обеспечивающего обнаружение воздушной цели и выдачу целеуказания, в сложной помеховой обстановке, при выходе РЛС из строя или при высокой угрозе применения противником противорадиолокационных ракет может использоваться пассивная оптоэлектронная система обнаружения с тепловизионной камерой, совмещённой с лазерным дальномером.
Макеты ЗУР IRIS-T SLS и IRIS-T SLM
Более крупная и тяжелая ракета IRIS-T SLM имеет дальность стрельбы до 40 000 м и потолок 19 000 м. По сравнению с IRIS-T SLS, диаметр ракетного двигателя был увеличен до 152 мм, а длина — до 3,45 м. Стартовая масса составляет 130 кг. Ракета оснащена боевой частью массой 11,4 кг с готовыми поражающими элементами. Запуск происходит вертикально, из герметичного транспортно-пускового контейнера. Для управления ЗУР IRIS-T SLM на начальном этапе полёта используется инерциальная навигационная система, совмещённая с GPS. На среднем участке задействуется радиокомандное наведение. Устойчивая к помехам ИК-ГСН активируется на конечном этапе. На самоходной пусковой установке восемь готовых к применению ЗУР.
В состав системы IRIS-T SLM, заказанной Египтом, входят: командный пункт с БИУС, оснащенной интегрированным программным обеспечением Airbus Defence Fortion IBMS, многофункциональная РЛС Hensoldt TRML-4D и пусковые установки с зенитными ракетами на грузовом шасси повышенной проходимости MAN SX45 с колёсной формулой 8x8.
Также в 2021 году Египет заказал десять дальнобойных систем IRIS-T SLX, в которых используется тяжелые ЗУР с комбинированным радиолокационным и ИК наведением с дальностью стрельбы до 80 км и потолком более 25 км. Однако из-за высокой загруженности сборочных мощностей компании-производителя Diehl Defence заказами для Бундесвера и ещё одной восточно-европейской страны поставки в Египет отложены.
Зенитная ракетная система большой дальности НQ-9В
Шесть лет назад между египетскими и российскими представителями начались переговоры относительно возможности приобретения ЗРС С-400, но в 2022 году египтяне прекратили обсуждение условий возможной сделки.
Альтернативным поставщиком дальнобойной зенитной ракетной системы стал Китай, и в 2025 году Каир подтвердил приобретение ЗРС китайского производства HQ-9B. В сентябре 2025 в ряде СМИ появились публикации, утверждающие, что Египет на фоне эскалации военной напряженности на Ближнем Востоке развернул HQ-9B на Синайском полуострове на позициях вблизи города Эль-Ариш и вдоль коридора Рафах. Но при этом не было приведено никаких доказательств реального развёртывания зенитной системы в районах, граничащих с сектором Газа, где она могла быть с высокой вероятностью потеряна в результате ракетного или миномётного обстрела. Возможно, что дезинформацией в СМИ египетское руководство желало подтвердить возросшую боевую мощь войск противовоздушной обороны, хотя военного смысла в переброске HQ-9B на Синай не имелось.
Мобильный пункт управления, многофункциональная РЛС Н-223 и самоходная пусковая установка из состава ЗРС НQ-9B
Создание собственной дальнобойной многоканальной зенитной ракетной системы с твердотопливными ЗУР велось в КНР с конца 1970-х, но этот процесс резко ускорился после того, как Россия в начале 1990-х поставила ЗРС С-300ПМУ (экспортный вариант С-300ПС). Впрочем, не стоит думать, что китайская система НQ-9B является копией «трёхсотки». Во второй половине 1980-х в Китае имелись собственные наработки по эффективным рецептурам твёрдого ракетного топлива, а сотрудничество с западными фирмами позволило продвинуть электронику.
Существенный вклад внесла китайская разведка. B CШA принято считать, что при создании аппаратуры управления и радиолокационной части ЗPC HQ-9 многое было заимствовано у противовоздушного комплекса большой дальности Patriot. Так, американские эксперты пишут о сходстве многофункционального китайского радара HT-233 с AN/MРQ-53, входящего в состав ЗPК модификации PАС-2. В то же время нет никаких сомнений, что ряд технических решений конструкторы China Academy of Defence Technology подсмотрели в советской системе С-300П.
В настоящее время для войск ПВО КНР и иностранных заказчиков ведётся выпуск усовершенствованной модификации HQ-9В с расширенными противоракетными свойствами, способной перехватывать баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 500 км. При этом рубеж перехвата баллистики составляет примерно 25 км. Согласно информации, опубликованной официальными китайскими источниками, в ходе полигонных стрельб китайские ЗРС HQ-9В с дальностью стрельбы до 260 км продемонстрировали возможности, не уступающие российской системе С-300ПМУ-2, которая также имеется на вооружении НОАК.
Наблюдатели сходятся во мнении, что принятие на вооружение дальнобойной китайской ЗРС HQ-9В серьёзно укрепило возможности ПВО Египта, даёт возможность поражать воздушные цели на дальних подступах к охраняемым объектам (в том числе в воздушном пространстве других государств), а также бороться с баллистикой. Согласно справочным данным, было получено четыре дивизионных комплекта HQ-9В.
Дивизиону, включающему в себя шесть самоходных пусковых установок с четырьмя готовыми к применению ЗУР, мобильный командный пункт и многофункциональную РЛС HT-233, может придаваться обзорный радиолокатор с АФАР JYL-1A с инструментальной дальностью более 450 км. Для обнаружения целей на малых высотах придаётся РЛС Тype 120, но неизвестно, есть ли такие станции у египтян, или они полагаются на новые российские и западные радары.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS-3
В июле 2025 года Государственный департамент США одобрил продажу Египту четырёх батарей NASAMS-3 в комплекте с РЛС Sentinel AN/MPQ-64F1, а также 100 ракет AMRAAM-ER (Extended Range), 100 ракет AIM-120C-8 AMRAAM и 600 ракет AIM-9X Sidewinder Block II.
Батарея NASAMS-3 состоит из трех огневых взводов, в которых в общей сложности имеется 12 пусковых установок, три оптоэлектронных прицельно-поисковых комплекса, радиолокатор и пункт управления. В каждой пусковой установке шесть ТПК с ЗУР.
Пусковые установки ЗРК NASAMS
Первоначально ЗРК NASAMS (англ. National Advanced Surface-to-Air Missile System — Национальная усовершенствованная зенитно-ракетная система) создавался американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg с целью замены устаревающего комплекса MIM-23B I-Hawk. Для поражения воздушных целей в первых вариантах использовалась американская ракета AIM-120 AMRAAM (англ. Аdvanced Medium-Range Air-to-Air Missile — продвинутая ракета «воздух-воздух» средней дальности), однако позже номенклатуру ЗУР расширили.
В состав ЗРК NASAMS-3 входит многофункциональная трехкоординатная РЛС Sentinel AN/MPQ-64F1, пассивная оптоэлектронная станция MSP500, пункт управления FDC и мобильный центр связи GBADOC, позволяющий встраиваться в сеть верхнего эшелона для обмена информацией. Различные радары и связанные с ними командные пункты объединены в сеть посредством радиоканалов, что позволяет отображать в реальном времени воздушную обстановку. РЛС Sentinel AN/MPQ-64F1 поставляется Египту в буксируемом варианте, ОЛС MSP500 выполнена на базе армейского автомобиля повышенной проходимости, а пункт управления и мобильный центр связи монтируются в стандартных грузовых контейнерах.
Радар AN/MPQ-64F1, пусковые установки и оптоэлектронные станции могут развертываться на расстоянии до 2,5 км от пункта управления. Многофункциональная РЛС высокого разрешения Sentinel AN/MPQ-64F1 имеет инструментальную дальность до 120 км и, помимо обнаружения цели, применяется для подсвета и наведения. В ходе разработки данной станции большое внимание уделялось повышению скрытности, помехозащищённости и выживаемости в условиях современного боя. Для этого РЛС AN/MPQ-64F1 может работать в режиме с остронаправленным лучом и продвинутой функцией контроля излучения, минимизирующей риск раскрытия позиции комплекса. Один батарейный пункт управления способен одновременно сопровождать 72 цели. Для поиска цели также может использоваться пассивная оптоэлектронная станция MSP500, имеющая в своём составе телекамеру высокого разрешения. Тепловизор и лазерный дальномер обеспечивают применение ЗУР без включения РЛС AN/MPQ-64F1. При этом захват цели производится активной радиолокационной головкой самонаведения ракеты ещё на земле или после старта, но дальность стрельбы в этом случае меньше, чем при совместной работе с многофункциональным радиолокатором.
Рабочая консоль пункта управления ЗРК NASAMS
Пункты управления ЗРК NASAMS-3 способны вести обмен и обработку информации в форматах Link 16 и JREAP. Для перевозки пусковых установок, пункта управления и мобильного центра связи могут использоваться тяжелые грузовики разных типов.
УР AIM-120 AMRAAM
При наземном старте ракета AIM-120C-8 AMRAAM с активной радиолокационной системой наведения имеет дальность поражения аэродинамических целей около 30 км. Досягаемость по высоте — 18 км. Масса ракеты — 163 кг, длина — 3,66 м, диаметр — 178 мм.
Зенитная ракета AMRAAM-ЕR представляет собой усовершенствованную ЗУР RIM-162 Evolved SeaSparrow (ESSM) с ГСН от УР AIM-120C AMRAAM с дальностью стрельбы до 40 км. ЗУР AMRAAM-ER специально разработана корпорацией Raytheon для применения в составе ЗРК NASAMS.
Старт ЗУР AMRAAM-ЕR из пусковой установки NASAMS
Для поражения воздушных целей в ближней зоне в боекомплекте ЗРК NASAMS-3 имеются ракеты AIM-9X Sidewinder Block II с матричным фотоприёмником высокого разрешения.
Управляемая ракета ближнего боя AIM-9X
При длине 2,9 м и диаметре корпуса 127 мм масса этой ЗУР около 90 кг. Дальность стрельбы при наземном старте — до 10 км. Потолок — 6 км.
Исходя из характеристик описанных выше зенитных систем, можно утверждать, что в египетских войсках противовоздушной обороны имеются объектовые ЗРК, вполне соответствующие современным требованиям. Впрочем, пока объёмы поставок новых систем недостаточны для полной замены устаревших «семьдесятпяток», «стодвадцатьпяток» и Improved Hawk. Также не ясно, насколько удачно и эффективно разнотипные пункты управления и радиолокаторы увязаны в единую сеть, связанную с пятью региональными КП и центральным штабом ПВО в Каире.
