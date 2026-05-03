Иран предложил мир: «мяч на стороне США»

Иран делает США новое предложение по миру, в роли посредника по-прежнему выступает Пакистан. Вот только неизвестно, примет ли Трамп предложенные условия.

Тегеран направил Вашингтону новый план, составленный из 14 пунктов. Основной посыл — полное прекращение войны вместо временных перемирий, которые вводит Трамп. Иранцы предлагают американцам сесть за стол переговоров и в течение 30 дней урегулировать все спорные вопросы.



В принципе, ничего нового в предложении Ирана нет, основные требования включают в себя полное прекращение бомбардировок, включая Ливан. Гарантии безопасности на будущее, США и Израиль клянутся, что не будут нападать на Иран. США выводят свои войска с Ближнего Востока, по крайней мере с военных баз, расположенных рядом с Ираном. Естественно, снятие морской блокады, разморозка всех замороженных иранских средств, компенсация за причиненный ущерб и т. д.

В общем, Иран предлагает садиться и разговаривать. Вот только вряд ли США пойдут на эти условия, Трамп уже всех «победил», а принятие этих условий будет обозначать его проигрыш. Так что пока еще ничего не решено. Как заявляют в Тегеране, «мяч на стороне США».
  yuriy55
    Сегодня, 06:25
    И что удивительно, всё знают про подлючую сущность американской власти, все видят, что творят сионисты на БВ, но молчат в тряпочку и не требуют прекратить этот мировой беспредел...
    Авось пронесёт...Авось не заметят...
    Не бывает так!!! Безнаказанность всегда порождала вседозволенность...
  tralflot1832
    Сегодня, 06:26
    Иран не признаёт победу Трампа по "очкам "- ( мяч для гольфа угодил в ланшафтную ловушку wassat )
  alexboguslavski
    Сегодня, 06:27
    Трамп заявил, что вряд ли согласится на ответ Ирана на американские предложения, поскольку Тегеран заплатил "недостаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет".

    Ещё Трамп заявил, что боевые действия в Иране завершены, однако он может атаковать Тегеран в случае «плохого поведения» со стороны режима аятолл

    Как заверил американский президент, война уже фактически завершена, а блокада иранских портов носит «очень дружественный характер». Вместе с тем вероятность новых ударов по Тегерану «всё ещё существует».
    tralflot1832
      Сегодня, 06:32
      Трамп ночью вякнул что американские нефтекомпании имеют шанс работать в Иране .Это он к чему вякинул?
      Егоза
        Сегодня, 06:34
        Цитата: tralflot1832
        Трамп ночью вякнул что американские нефтекомпании имеют шанс работать в Иране .Это он к чему выкинул?

        Сны ему сладкие снились.... laughing
  tralflot1832
    Сегодня, 06:33
    Смерть Трампа в яйце ,а яйцо плавает в Ормузе . laughing
    Глухой
      Сегодня, 06:41
      Странно, что про ядерку особо не слышно. Чтобыот ирана того. Ядерка нужна. Уран есть + батоны тоже.
      P.S> Андрей hi Утро добрым не бывает