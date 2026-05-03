США рассматривают варианты атак спецназа на российские космодромы

США готовятся к войне в космосе, американцы и европейцы активно вооружаются, выводя на орбиту военные спутники и рассказывая о «российской угрозе». Как заявила директор по космической безопасности и стабильности фонда «Безопасный мир» Виктория Самсон, Москва чуть ли не в открытую угрожает США первой космической войной.

По версии американцев, Россия на сегодняшний день разрабатывает сразу три противоспутниковые системы, но больше всего США тревожит ракетная система «Нудоль». Причем они вбили себе в голову, что это ядерная ракета и Москва готовится применить ее на орбите, чтобы вывести из строя как можно больше спутников. В ответ США рассматривает размещение в космосе собственных спутников с ядерной боеголовкой.



Кроме того, американцы во всю проталкивают систему ПРО «Золотой купол», заявляя, что это будет «самая лучшая в мире» система противоракетной обороны. Ну еще как вариант — это удары по российским космодромам и стартовым площадкам ракет. Причем не только ракетами, но и специальными отрядами спецназа. После операции в Венесуэле американцы, видимо, решили, что они могут делать подобное в любой стране.

Команда специально обученных американских спецназовцев сможет оперативно уничтожить ядерное противоспутниковое оружие Москвы до запуска и скрыться с места происшествия до того, как кремлевские комиссары смогут остановить операцию.

Вот только Россия — это не Венесуэла, а подобная попытка тянет на прямой casus belli.
  1. marchcat Звание
    Сегодня, 07:02
    подобная попытка тянет на прямой casus belli.
    А стало быть подрыв "Северного потока" - это не casus belli... am
    1. Sensor Звание
      Сегодня, 07:08
      стало быть подрыв "Северного потока"

      Назначили Украину ответственной, а продажа туда же вооружений -- "Ничего личного, просто бизнес".
      1. Incvizitor Звание
        Сегодня, 08:30
        А что "украина" к casus belli имеет иммунитет?
        1. Sensor Звание
          Сегодня, 08:35
          А что "украина"

          Речь о штатах была.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Сегодня, 09:12
        . Вот только Россия — это не Венесуэла, а подобная попытка тянет на прямой casus belli.


        Этих casus belli у нас ежедневно происходит вагон и маленькая тележечка. Начиная от ударов по Запорожской АЭС ,так на минуточку, и заканчивая ударами по НПЗ как в том же Туапсе.И что?Где сокрушительный ответ,чтобы больше никто даже не посмел и помыслить о чём то подобном?Вместо этого уже по сути в рутинном режиме нам заявляют о вынужденном ответном ударе по Украине из-за очередного по счёту casus belli.Вряд ли кто то побоится сделать что то с нашим космодромом подобное если захочет. Украина на своём примере показала что можно практически всё и без особых последствий.
    2. Denissdaf Звание
      Сегодня, 11:12
      Давно уже пора понять, все что руками лохлов, то не казус белли. А там видно будет.
      1. Incvizitor Звание
        Сегодня, 15:29
        Сбитый турками самолёт тоже, сбитая азерами вертушка тоже...
    3. Hagen Звание
      Сегодня, 11:34
      Цитата: marchcat
      А стало быть подрыв "Северного потока" - это не casus belli...

      А стало быть для этого европейцы назначили крайними ответственными за подрыв СП и СП-2 украинцев... laughing А там, сказус или не казус, один черт - СВО или война...
  2. Сергей3 Звание
    Сегодня, 07:05
    Читая новости, создаётся впечатление, что вражеские дрг уже давно на территории России обосновались, ну не верю я, что до Перми или Екатеринбурга могут незамеченными прилететь беспилотники прямо с Украины, не верю!!!
    1. Егоза Звание
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Сергей3
      ну не верю я, что до Перми или Екатеринбурга могут незамеченными прилететь беспилотники прямо с Украины, не верю!!!

      Конечно нет. Но жадность некоторых, необразованность, отсутствие идеологии - прекрасная почва для взращивания предателей в собственной стране. am
      1. Сергей3 Звание
        Сегодня, 07:46
        отсутствие идеологии - прекрасная почва для взращивания предателей в собственной стране.

        Вот именно! А идеология где рождается? Детский сад - школа - институт. А необразованность я бы исключил, очень, очень многим наличие корочки диплома не мешает быть тупыми.
        1. Hellcos Звание
          Сегодня, 08:14
          Не думаю, что воспитание в школе и детском саду что-то заметное даст. Мировоззрение складывается из личного опыта в целом, а идеологические мероприятия - это очень малая часть. Человек растет и видит, как чиновники воруют, всем на всех плевать, закон равен не для всех, конституцию можно переписать, кто богат тот и прав, итд итп. Вот таким образом формируется мировоззрение, озлобленность, склонность к предательству. И если в школе и детском саду будут говорить что-то про любовь к родине, про единство, совесть, то реальность все равно все расставит на свои места.Вот когда у властьимущих слова с делом расходиться перестанут, тогда и в идеологическом воспитании будет смысл
          1. Алексей Т.
            Сегодня, 08:46
            Цитата: Hellcos
            Не думаю, что воспитание в школе и детском саду что-то заметное даст. Мировоззрение складывается из личного опыта в целом, а идеологические мероприятия - это очень малая часть. Человек растет и видит, как чиновники воруют, всем на всех плевать, закон равен не для всех, конституцию можно переписать, кто богат тот и прав, итд итп. Вот таким образом формируется мировоззрение, озлобленность, склонность к предательству. И если в школе и детском саду будут говорить что-то про любовь к родине, про единство, совесть, то реальность все равно все расставит на свои места.Вот когда у властьимущих слова с делом расходиться перестанут, тогда и в идеологическом воспитании будет смысл

            То есть патриотизм возможен только в абсолютно идеальном государстве? (которого никогда не существовало и не будет существовать). Ну-ну. Очередной перепост либерастических фантазий. Условные навальнисты любили такие тезисы.
            1. Эдуард Ващенко Звание
              Сегодня, 09:18
              Не думаю, что воспитание в школе и детском саду что-то заметное даст.

              С научной точки зрения именно в этот период формируются все социальные и этнические стереотипы: период садика и школы.
              Что касается "патриотизма", то это никакая нибудь абстракция, и ни то к чему можно приучить. Потому, что это формируется на уровне стереотипов, и да, когда в школе на словах одно, а на деле другое, как и в семье, но прежде всего в школе (60% времяпрепровождения), то скорее сформируется не патриот, чем патриот.
              Как то русское крестьянство и в 1812 (современные научные исследования, а не миф про "народную дубину") , да и в канун 1914 г., а это большинство страны, в лучшем случае было нейтральным к "патриотизму".
              1. Hagen Звание
                Сегодня, 11:47
                Цитата: Эдуард Ващенко
                Как то русское крестьянство и в 1812 (современные научные исследования, а не миф про "народную дубину") , да и в канун 1914 г., а это большинство страны, в лучшем случае было нейтральным к "патриотизму"

                А вы их спрашивали? Вы, мне представляется, фантазируете. Это как ваша же фраза про "60% времяпрепровождения" в школе, где даже в 11 классе нагрузка 2516 часов в год из 8760 часов имеющихся. Или с математикой не очень...
                1. Эдуард Ващенко Звание
                  Сегодня, 12:20
                  А вы их спрашивали? Вы, мне представляется, фантазируете.

                  А Вы их laughing спрашивали?

                  Или с математикой не очень...


                  Без сна - 5049 часов. Из них школьник в школе, не считая внеклассных занятий (типа разговоры о Главном) - 2516 часов, ваши данные. Далее, родители на работе+дорога до работы, 9 часов, Таким образом, получается, это точный подсчет 50% на вне школу, не считаем занятий в кружках, спорте, музыке и т.п. при учете выходных.

                  Вы всю математику прогуляли в школе или "жертва ЕГЭ"?
              2. Hellcos Звание
                Сегодня, 11:56
                С научной точки зрения именно в этот период формируются все социальные и этнические стереотипы: период садика и школы.
                Но эти стереотипы не являются чем-то незыблемым, как и воспитание в целом. Если проверку реальностью не проходят, они уже под нее позже адаптируются. Если рассказывать, что 2*2=5, но в жизни это работать не будет, рано или поздно человек свою точку зрения поменяет. А когда человек еще поймет, что ему долгое время врали и откровенно манипулировали, то как тут не обозлиться
            2. Hellcos Звание
              Сегодня, 11:59
              Цитата: Алексей Т.
              То есть патриотизм возможен только в абсолютно идеальном государстве? (которого никогда не существовало и не будет существовать). Ну-ну. Очередной перепост либерастических фантазий. Условные навальнисты любили такие тезисы.

              Какая грамотная у вас аргументация и переход на ярлыки, браво!
        2. ettore Звание
          Сегодня, 09:55
          Цитата: Сергей3
          А необразованность я бы исключил, очень, очень многим наличие корочки диплома не мешает быть тупыми

          Наличие корочки не делает образованным.
        3. 30 вис Звание
          Сегодня, 10:32
          Цитата: Сергей3
          Вот именно! А идеология где рождается?

          Помните ТВ передачу " Дом два " ? Вот вам и идеология и взрашивание предателей и приспособленцев в России . Кито курировал эту "замечетельную "передачу ? Ксения Собчак . Виктория Боня - "борец" с сатрапами , узник Монако , взращена Ксенией Собчак . А сколько таких боней в тени ?
          1. Hagen Звание
            Сегодня, 11:52
            Цитата: 30 вис
            Помните ТВ передачу " Дом два " ?

            В СССР не было "Дома..." на ТВ, а за Советскую власть в 1991 никто даже не заступился... Что-то с "домом2" и говорящей лошадью в целом не вяжется.... feel
      2. Правдодел Звание
        Сегодня, 09:00
        Но жадность некоторых, необразованность, отсутствие идеологии - прекрасная почва для взращивания предателей в собственной стране.

        Про жадность вы верно сказали, уважаемая, Егоза (Елена).
        А вот про "необразованность и отсутствие идеологии" тут вы глубоко ошибаетесь. Те, кто сидят наверху либерасты в руководстве России и регионов России и гадят по-тихому, все очень образованы и идеологически подкованы. У них одна идеология: бабло за бугром и как можно поболе. Дети и их родственники уже давно там и наслаждаются "красивой жизнью", жируя на средства, ограбленные у русского народа.
        Про малолетних недоумков здесь речи нет.
        Самые главные враги сидят наверху в России. И Россия никак не может от них освободиться полностью уже целых 30 с гаком лет.
        Конечно, наверху есть и нормальные патриоты России, которые пытаются приструнить слишком зарвавшихся либералов, но верховодят все же либерасты и с этим Россия ничего не может поделать.
      3. sgrabik Звание
        Сегодня, 09:26
        Это верно, плюс всё ещё недостаточно эффективная работа контрразведки и других спецслужб, отвечающих за предотвращение подобной враждебной деятельности на территории нашей страны.
    2. Single-n Звание
      Сегодня, 08:56
      то есть в ракеты способные долететь до сша вы верите. в самолеты способные пролететь тысячи км тоже. А в то что БПЛА может пролететь 2 тыс км нет?
      1. Вик_Вик Звание
        Сегодня, 09:46
        БПЛА 2 тыс км пролететь может. А пролететь незамеченным -маловероятно.
        И не надо путать (хотя это делают часто) БПЛА с дроном. Дрон столько пролететь не сможет. А удары дронами по территории России имеют место быть.
        1. Single-n Звание
          Сегодня, 12:06
          И чем же дрон отличается от БПЛА?

          Дрон (или БПЛА — беспилотный летательный аппарат) — это воздушное судно без экипажа на борту. Управляется:
          дистанционно оператором (по радиоканалу);
          автономно по заданной программе;
          в гибридном режиме (комбинация первых двух вариантов).

          У вас есть другое определение?

          Советские луноходы это тоже дроны. Только не летающие .И ими как то рулили с земли аж 50 лет назад .А советская автоматическая станция вообще утащила на землю кусок луны:)
          И не надо говорить что дроны это FPV леталки что по переднему краю работают. Советские луноходы это тоже дроны. Только не летающие .И ими как то рулили с земли аж 50 лет назад .Они вполне себе FPV аппараты.
      2. Сергей3 Звание
        Сегодня, 09:50
        Я не верю не в его способность пролететь, а в то, что в столь плотно заселённой части России можно пролететь тысячи километров очень немаленькому дрону, что бы никто его не заснял и не выложил в сеть. Этого практически нет. Я нашёл даже, как пару дней назад украина уничтожила дронами 2 наших вертолёта в тылу, на одном даже техник погиб, он копался в двигателе, когда прямо в него дрон влетел. Но съёмки пролёта дронов в массовом количестве отсутствуют, хотя у каждого телефон в кармане. Отсюда вывод, дроны запускают где то рядом с объектом атаки. И кстати, когда летят крылатые ракеты, ПВО на ушах стоит, а очень не маленькие дроны не видит! Не верю я в такое.
        1. Single-n Звание
          Сегодня, 12:13
          Вы хоть раз видели дрон в полете? У нас в области они регулярно летают. А это 300 км от ЛБС. Их даже если и успевают увидеть, то достать телефон и заснять это 1 из сотни успевает. Так как летают они низко и довольно шустро. Плюс обычно летят не над городами. Чаще всего над реками. А там как то не сидят стада фото операторов с камерами наготове.
          И оять же. Кто вам сказал что дрон летел только над территорий РФ? Что ему мешало дать крюк и залететь через грузию- каспий и казахстан ? Старлинк позволяет им управлять БПЛА хоть в антарктиде. Это у нас с этим все плохо.(привет рогозину с батутом и хохломой).
          Ракеты ПВО тоже пропускает. На белгород посмотрите.
          1. Сергей3 Звание
            Сегодня, 12:36
            Видел и не раз, один даже заходил в атаку по направлению ко мне, его подбили, он зацепился за дерево и взорвался и у меня есть видео этого, но с меня взяли подписку о не выкладывании этого в сеть, работодатель подстраховался.
            1. Single-n Звание
              Сегодня, 13:05
              Вы сами назвали еще одну причину почему нет видео.
  3. Обычный Звание
    Сегодня, 07:06
    сша могут рассматривать свой член, если смогут.
  4. enzelad Звание
    Сегодня, 07:07
    Mission impossible 10. Вместо Тома Круза в главной роли Дональд Трамп или Пит Хегсет. Насмотрелись Голливуда, дурни
    1. Глухой Звание
      Сегодня, 07:20
      Ага... артемида 999. Очередной фейк спустя столько лет якобы доказать. Нюню Верим и машим и чепчики брасаем. Как 50 летние тепирпилы типа возле луны летали. Ну и негр особенно. И бабу нужнобыло обязательно. Особенно опыт полетов на истребителях. Он в космосе очень помогает laughing
  5. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 07:08
    Команда специально обученных американских спецназовцев сможет оперативно уничтожить ядерное противоспутниковое оружие Москвы до запуска и скрыться с места происшествия до того, как кремлевские комиссары смогут остановить операцию.

    Предложение директора фонда «Безопасный мир» Виктории Самсон.
    Она саму Каю Каллас перещеголяла. lol
    А далее на ум приходит только монолог Антибиотика из "Бандитского Петербурга".
    1. seamen2 Звание
      Сегодня, 09:12
      *Предложение директора фонда «Безопасный мир» Виктории Самсон.*

      дак не ей же по космодромам шастать. она в своем безопасном мире останется.
  6. Дилетант Звание
    Сегодня, 07:16
    Цитата: marchcat

    Цитировать сотрудников всяких "фондов", которые "делают бабки" кто на чем придется, от агрессии РФ или зелененьких инопланетян до целебных свойств кошачьего кала - абсолютный моветон. Для них есть специальная "желтая пресса". Перепечатывать подобные глупости на ВО - снижать качсество информации на уважаемом сайте. crying
  7. Earl Звание
    Сегодня, 07:17
    "Кремлевские комиссары"?! Пора бы им уже завязывать с дискобульбулятором.
  8. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 07:18
    Дык и Венесуэле как-то затыка у США.С интересом смотрю за танкером Экспандер под Российским Флагом , когда он будет грузиться венесуэльской нефтью и пойдёт ли он на Кубу.. laughing
  9. Глухой Звание
    Сегодня, 07:22
    система «Нудоль»

    У них аж слюнки по ней падают. Но они правы. Спец БЧ на нее поставить можно. 20 секунд полета и "ага" (с) wassat
  10. acetophenon Звание
    Сегодня, 07:30
    до того, как кремлевские комиссары смогут остановить операцию.

    Как говорила в таких случаях одна моя девушка:
    - Пока не попробуешь - не узнаешь...
  11. Землекоп Звание
    Сегодня, 07:30
    визжит что Россия это типа не венесуэла.....с учетом того что у России не граница а дыра и прохождной двор через которую каждую ночь сотни бпла -фанерок летают ос скоростью бипланов 1 мировой. Это позорищще на 5-1 год этой сво до сих пор не закрыть все небо страны с запада. Про вторжение в Курскую с последующим геноцидом населения и похищением жителей как рабов вообще молчу. Так что нечего снова смеяться. С таким руководством можно ожидать от врагов все..при чем все успешное.
  12. Jovanni Звание
    Сегодня, 07:32
    Вот только Россия — это не Венесуэла, а подобная попытка тянет на прямой casus belli.

    Да вот это уже не так бесспорно. Судя по тому, сколько уже схавали этих casus belli....
  13. Антоний Звание
    Сегодня, 07:33
    Вот только Россия — это не Венесуэла, а подобная попытка тянет на прямой casus belli.
    То есть признают, что американцы в состоянии это провернуть, и защитится не смогут те кто должен охранять, но вот только мы обидимся и пропищим, что это casus belli. Слов нет.
  14. Владимирский Звание
    Сегодня, 07:44
    Вброс защитан, ставим + автору...
    1. Борис Сергеев Звание
      Сегодня, 07:51
      Разве космодром Плесецк (военный, между прочим) не был атакован? И никаких последствий для нападавших.
  15. Voronezh Звание
    Сегодня, 08:00
    Кремлевские комиссары ? Наверное ещё и пыльных шлемах?
  16. кукс Звание
    Сегодня, 08:06
    А пруфы можно? Поискал по теме информацию. Нет ни официальной, ни полу официальной. Уровень достоверности "мечтатель"
  17. yuriy55 Звание
    Сегодня, 08:16
    США рассматривают варианты атак спецназа на российские космодромы

    Как интересно... А Россия (хотя бы гипотетически) рассматривает что-то в этом роде? Что там с «Авангардом» в кальдеру, с «Посейдоном» вдоль восточного побережья, хотя бы, с летающими «Старлинками»? Есть наработки?
    Вот только Россия — это не Венесуэла

    И Путин — не Ким Чен Ын, и Россия — не Иран...
  18. Incvizitor Звание
    Сегодня, 08:29
    подобная попытка тянет на прямой casus belli.
    с чего бы? Оккупация бандеровцами Херсона не тянула, вторжение в курскую область с попыткой захвата АЭС не тянуло, атака на стратеги не тянула а тут вдруг внезапно потянет?
  19. Сергей Митинский Звание
    Сегодня, 08:32
    Видимо команды "специально обученных американских спецназовцев" заточены только на венесуэльских президентов и российские космодромы
    Для иранских объектов они не годятся "скрыться с места происшествия до того, как кремлевские комиссары смогут остановить операцию."
  20. Million Звание
    Сегодня, 08:34
    Президента нашего они еще не подменили?
  21. геолог Звание
    Сегодня, 08:40
    Они обладают всеми рычагами, чтобы владеть миром, но хочется еще " чегонибудьтаккога". Вроде бы русские уже сдались в 90-е и потеряли влияние на свою молодежь, как это произошло с греко-персидской молодежью в древности, когда Митридат Евпатор был свергнут своим сыном под влиянием римской пропаганды. Однако в самой Америке растет интерес к коммунизму, который, подобно древнееврейскому мессианству разрушит империю, как оное разрушило римскую цивилизацию.
  22. Igor K_2 Звание
    Сегодня, 08:45
    В принципе такая ситуация сегодня вполне возможна. По сути у нас сегодня в стране проходной двор, на границе нет биометрии, да и со стороны средней Азии проникновение не затруднено.
    1. Сергей Митинский Звание
      Сегодня, 09:31
      То есть группа спецназа при полном боевом облачении вероятно на вертолетах Апач способна из Средней Азии добраться до Плесецка ?
      А если не на вертолетах то на чем ?
      1. Igor K_2 Звание
        Сегодня, 11:27
        А диверсанты к нам на вертолётах обычно прилетают? Приедут как туристы или вообще инкогнито.
  23. ИВЗ Звание
    Сегодня, 08:48
    Пора начать рассмотрение возможности проведения операции по захвату и доставки в Басманный суд Москвы хулигана из Белого дома laughing . Венесуэла, Иран, помощь Украине, блокада и угрозы в адрес Кубы, наезды на Китай, а ведь он только начал. Чем всё это закончится? Может уже пора спасать мир?
    1. Vulpes Звание
      Сегодня, 09:07
      Рассматривайте. Кто же вам мешает?
      1. ИВЗ Звание
        Сегодня, 09:13
        Уже. Коммент не нуждается в развёрнутом варианте. hi
  24. ian Звание
    Сегодня, 08:50
    Цитата: Сергей3
    А необразованность я бы исключил, очень, очень многим наличие корочки диплома не мешает быть тупыми.

    Образованность и "корочка" никогда не были синонимами. hi
  25. юрий Л Звание
    Сегодня, 09:01
    Из доклада Баканова Путину в преддверии Дня космонавтики: "Украинские БПЛА атаковали космодром Плесецк 23.03.2026 во время запуска". Так удары амеров по космодромам РФ - это их далекие планы, или текущая суровая реальность?
  26. rotfuks Звание
    Сегодня, 09:05
    Команда специально обученных американских спецназовцев сможет оперативно уничтожить ядерное противоспутниковое оружие Москвы до запуска и скрыться с места происшествия до того, как
    Есть анекдот как американцы долго готовили группу спецназовцев для выполнения спецзадания на территории России. Спецназовцев научили разговаривать по-русски без акцента, обучили культурным особенностям и тонкостям быта россиян и поздней весной сбросили эту группу спецназовцев с парашютами в лесу в Подмосковье. Спецназовцы закопали парашюты, переоделись в сброшенную им типичную русскую одежду и пошли в направлении ближайшего поселка. Вышли к частному дому на окраине, а там во дворе старуха корову доит. Спецназовцы вспомнили особенности местного культурного быта и решили выйти на контакт с местным населением и попросили у старухи молочка свежего попить. Старуха налила им молока и говорит:
    - Пейте молочко американские шпионы, у вас в Америке такого молока наверняка нету!
    Спецназовцы поняли что они на грани провала и осторожно поинтересовались у старухи:
    - Почему вы думаете что мы американские шпионы?_
    -А что я могла еще подумать?- Отвечает старуха- Когда в мае месяца из лесу выходят три негра в полушубках и лаптях и просят у меня молока попить……
  27. Vulpes Звание
    Сегодня, 09:06
    Вот только Россия — это не Венесуэла, а подобная попытка тянет на прямой casus belli.

    В 2026 году такое уже даже не смешно. Удары по СЯС, по резиденции формального главы страны, по СПРН и многое другое не стали Casus belli и хоть какой-то реакцией со стороны Кремля. А значит можно творить что угодно. Включая описанное в статье.
  28. Сергей Митинский Звание
    Сегодня, 09:45
    Вообщето cредний по площади космодром по площади больше чем самые большие города мира ,если что
    Байконур больше Москвы в 2 5 раза, а Плесецк меньше всего лишь в полтора
    Цели там конечно со спутников как на ладони ,но зато и добраться до них возможности равны практически 0
    И ракетам и беспилотникам и спецназу потому что не заметить их задолго до до подхода(подлёта ) невозможно

    Единственно хочется похвалить американцев за то что они не считают ничего невозможным и готовятся к этому
    Их силы спецопераций оснащены как никакие другие
  29. Макс1995 Звание
    Сегодня, 10:08
    да ,мастера СМИ угрозы ищут)))
    вчитаться:
    "директор по космической безопасности!!!! и стабильности!!!! фонда «Безопасный мир» Виктория Самсон"
    звучит.
    Пиарно.
    пипл схавает?
  30. Aleksandral
    Сегодня, 10:35
    Ребятки вы что там курите или ширяетесь? Вам что история не указ? Рискованные планы!
  31. ПавелКоссе Звание
    Сегодня, 10:56
    Вот только Россия — это не Венесуэла, а подобная попытка тянет на прямой casus belli.
    /////
    Я бы не зарекался...
    Объявим очередное перемирие ... и всего делов. "дух анкориджа" рулит..
  32. drags33 Звание
    Сегодня, 11:11
    Как так-то...? Ведь человек с усами совсем недавно говорил, что "мы с американцами друзья"... Хммм... Может амеры об этом не знают? ))))))) А если серьезно, то никогда политические волки из америки не станут нашими друзьями, потому как цель у них вот уже больше столетия - развалить/раздробить Россию и захватить все ее природные богатства... И они к этой цели упорно и планомерно идут!!!
  34. мусоргский Звание
    Сегодня, 11:28
    США и ЕС открыто готовятся сокрушить Россию и наша добропорядочность только приближает коллапс!
  35. Ростислав Прокопенко Звание
    Сегодня, 12:07
    Ну Байконур ещё понятно, но Плесецк и Восточный...
    Там же снега и холодно!
    Гамбургеры и "кокахонтас" замёрзнут и звенеть будут laughing
    Операцию, подобной штурму дворца Амина янки не повторить в любом случае soldier