США рассматривают варианты атак спецназа на российские космодромы
США готовятся к войне в космосе, американцы и европейцы активно вооружаются, выводя на орбиту военные спутники и рассказывая о «российской угрозе». Как заявила директор по космической безопасности и стабильности фонда «Безопасный мир» Виктория Самсон, Москва чуть ли не в открытую угрожает США первой космической войной.
По версии американцев, Россия на сегодняшний день разрабатывает сразу три противоспутниковые системы, но больше всего США тревожит ракетная система «Нудоль». Причем они вбили себе в голову, что это ядерная ракета и Москва готовится применить ее на орбите, чтобы вывести из строя как можно больше спутников. В ответ США рассматривает размещение в космосе собственных спутников с ядерной боеголовкой.
Кроме того, американцы во всю проталкивают систему ПРО «Золотой купол», заявляя, что это будет «самая лучшая в мире» система противоракетной обороны. Ну еще как вариант — это удары по российским космодромам и стартовым площадкам ракет. Причем не только ракетами, но и специальными отрядами спецназа. После операции в Венесуэле американцы, видимо, решили, что они могут делать подобное в любой стране.
Команда специально обученных американских спецназовцев сможет оперативно уничтожить ядерное противоспутниковое оружие Москвы до запуска и скрыться с места происшествия до того, как кремлевские комиссары смогут остановить операцию.
Вот только Россия — это не Венесуэла, а подобная попытка тянет на прямой casus belli.
