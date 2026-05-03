Трамп хочет сменить власть на Кубе, но пока не знает, как

США изучают варианты силового сценария смены режима на Кубе, на данный момент идут консультации, пока окончательного решения не принято. Одно можно сказать — прежнего острова Свободы уже не будет.

США хотят сменить власть на Кубе, это уже решено, осталось выбрать способ — мирным путем или военным. Пока Вашингтон склоняется к дипломатическим методам, но одновременно рассматривает и военные. Как пишет издание Politico, сейчас идут предварительные переговоры, но подробностей нет. Единственное, что точно — США пытаются заставить кубинцев покупать американскую нефть и газ, но никак не российскую и китайскую.



Вашингтон пытается добиться от Гаваны проведения экономических реформ, включая приватизацию государственных предприятий, расширение участия иностранных инвесторов, увеличение доступа к интернету для населения, а также закупки американских энергоносителей.

Есть информация, что США готовы даже «подождать» со сменой власти, но только если некоторые действующие должностные лица сами уйдут в отставку.

Дональд Трамп ранее заявил, что займется Кубой после того, как «разберется» с Ираном.
  marchcat
    Сегодня, 08:05
    Очень жаль, что кубинцы не хотят смены власти в сша...(ирония)
    роман66
      Сегодня, 09:36
      Хотят, очень хотят.... Кушать не могут
  tralflot1832
    Сегодня, 08:05
    Лучший вариант для трампа договрняк с Комунистической партией Кубы.Только не надо шоу ,как с Мадуро.В Венесуэле "чависты" ни в какую не согласились отдавать власть .А как дышала ,как дышала " оппоз ционерка" ,которая подарила медальку ( а денюжки себе оставила ) рассчитывая на президенство .Кстати Эпштейн зацепил и этот нобелевский комитет в Норвегии.
    yuriy55
      Сегодня, 08:32
      Цитата: tralflot1832
      Лучший вариант для трампа договрняк с Комунистической партией Кубы.

      ― По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев. ― По грибам да.

      ...по рыбам он у нас лучший в кружке на сайте

      Жаль в политике слабоват...Для Трампа есть иные способы «убеждения»...
      hi
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:10
      ..Доне надо просто выйти и представится: Трамп, Дональд Трамп - новый президент Кубы по совместительству и без выходных. На полставки. lol
  Амиго.
    Сегодня, 08:21
    Эх освежить бы гринго память, и напомнить про залив "Свиней"
    solar
      Сегодня, 11:20
      Эх освежить бы гринго память, и напомнить про залив "Свиней"

      В заливе Свиней воевали кубинцы с кубинцами. Одну сторону поддерживал СССР, вторую- США. Но прямо не участвовали.
  yuriy55
    Сегодня, 08:23
    Трамп хочет сменить власть на Кубе, но пока не знает, как

    Надо же, в смятении...Как сменить да как сменить...Руки на пояс и резкое движение вдоль ног вниз...
    За четырьмя «зайцами» (Венесуэла, Иран, Гренландия и Куба) погонишься - всю оставшуюся жизнь будешь жить враскорячку...
  panzerfaust
    Сегодня, 08:23
    Пусть сменится власть на Кубе! Снимут санкции и заживут они по человечески. Куба далеко, нам им не помочь, да и желания помогать уже не чувствуется, одни лозунги. Ну минусуйте!!!
  Андрей Николаевич
    Сегодня, 08:36
    " сменить власть на Кубе" то есть- начать войну. Зачем эти дипломатические сопли? Ну и времена пошли... Трамп везде хочет все " сменить". Наверное его просто жена ... " игнорирует". Отсюда и все его истеричные заявления.
  tralflot1832
    Сегодня, 08:42
    Судя по СМИ Кубы , власти не скрывают что переговоры идут с глазу на глаз,не смотря на реплики Трампа.
  seamen2
    Сегодня, 08:54
    *США передали кубинской стороне сигнал о том, что готовы «подождать» с вопросом смены власти*

    пожалел волк кобылу, оставил хвост, да гриву (с) Януковичу они тоже много чего обещали..

  tralflot1832
    Сегодня, 09:05
    Канадцы на Кубу как летали так и летают ,через Доминикану. Яхты ( экспедиционные ) тоже частые гости.
  Schneeberg
    Сегодня, 10:37
    Цитата: Амиго.
    Эх освежить бы гринго память, и напомнить про залив "Свиней"
    В заливе Свиней были сами кубинцы, оппозиционные Кастро
  Гений Ё
    Сегодня, 13:05
    Больший интерес представляет, чего хотят сами кубинцы!
    Украинцы с удовольствием под Штаты легли, как и другие бывшие республики СССР.
    Под боком не удержали, а тут аж другом полушарии норовим, но предложить-то нам нечего, кроме нищеты!!!