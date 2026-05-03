Трамп хочет сменить власть на Кубе, но пока не знает, как
США изучают варианты силового сценария смены режима на Кубе, на данный момент идут консультации, пока окончательного решения не принято. Одно можно сказать — прежнего острова Свободы уже не будет.
США хотят сменить власть на Кубе, это уже решено, осталось выбрать способ — мирным путем или военным. Пока Вашингтон склоняется к дипломатическим методам, но одновременно рассматривает и военные. Как пишет издание Politico, сейчас идут предварительные переговоры, но подробностей нет. Единственное, что точно — США пытаются заставить кубинцев покупать американскую нефть и газ, но никак не российскую и китайскую.
Вашингтон пытается добиться от Гаваны проведения экономических реформ, включая приватизацию государственных предприятий, расширение участия иностранных инвесторов, увеличение доступа к интернету для населения, а также закупки американских энергоносителей.
США передали кубинской стороне сигнал о том, что готовы «подождать» с вопросом смены власти, однако ожидают отставки ряда действующих должностных лиц на острове.
Дональд Трамп ранее заявил, что займется Кубой после того, как «разберется» с Ираном.
