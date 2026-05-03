Круглосуточно и массированно: Киев наращивает удары по России

Киевский режим наращивает количество ударов по топливно-энергетическому сектору России, на майские праздники атаки возросли в несколько раз. Причем удары идут круглосуточно.

По данным Минобороны, в ночь на 1 мая средствами ПВО было сбито и перехвачено 215 беспилотников самолетного типа над 14 регионами и акваторией Азовского и Черного морей. Основная атака шла на южные регионы, также предпринимались попытки прорваться к Москве.



Днем 2 мая с 8 утра и до 14 часов наши перехватили 123 беспилотника. Атаки снова шли в южном направлении, на Москву и на Башкирию. С 14 и до 20 часов было перехвачено 146 беспилотников самолетного типа. Основной удар наносился по средней России, а также была попытка атаковать Челябинскую область. Судя по последним ударам, Киев испытывает дальнобойные беспилотники, способные лететь на полторы тысячи километров. Под ударами уже Урал, Свердловская и Челябинская области, Оренбургская уже давно. Причем Киев достал уже и до восточной ее части.

А сегодня ночью была одна из самых массированных атак, над 16 регионами было сбито 334 беспилотника, основные удары пришлись по Ленинградской области и Крыму. И думается, что это не последний такой удар, Зеленскому помогает вся Европа.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +39
    Сегодня, 08:59
    Об этом писали и говорили,и не вчера,но имеем что имеем. Ничего и 400-500 за раз не за горами.
    1. al3x Звание
      al3x
      +40
      Сегодня, 09:56
      400-500 это уже сейчас. Не за горами тысячи. И такими темпами условия "мира" уже скоро будут диктовать нам.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +10
        Сегодня, 11:06
        если почти каждая европейская страна, которые в статусе "Желающих" обещают выпуск беспилотников до 10 000 в месяц и производство налаживается, то 500-700 в день - это разминка. ну а мы будем бить по операторам в окопах...
    2. King3214 Звание
      King3214
      -1
      Сегодня, 10:33
      Максимально было в апреле, около 700 ударов БПЛА по России за сутки.
      Ждем 1000 БПЛА от «одного народа» (с).
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 11:05
        Цитата: King3214
        Максимально было в апреле, около 700 ударов БПЛА по России за сутки.
        Ждем 1000 БПЛА от «одного народа» (с).

        Ничего, ничего, скоро они вспомнят, что русские это братский народ и перестанут пулять в нас ракеты. Вон и Медведчук не даст соврать. Подумаешь, всего-то один раз соврал, что ВСУ и власти городов Украины не будут воевать против русских.
        Владимир Владимирович, когда очередное перемирие с братанами инициированное нами?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 11:38
          Цитата: Теренин
          когда очередное перемирие с братанами инициированное нами?

          На 9 мая, в День Победы ! Даже Трамп одобрил.... yes
    3. Александр Одинцов Звание
      Александр Одинцов
      0
      Сегодня, 13:32
      У них есть План. возможно разработанный Лондоном. Они будут расширять географию и интенсивность ударов и душить нас экономически. Власть будет все это стоически терпеть потому что в спину Кремлю дыщат олигархи мечтающие о снятиии санкций. Чем все это закончится тоже понятно. Зюганов пророчит осенью нам новую революцию.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +17
    Сегодня, 09:01
    И думается, что это не последний такой удар, Зеленскому помогает вся Европа.
    Есть ли смысл задаваться вопросом - доколе?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 09:02
      a.s.zzz888 hi ,нет нету, по крайней мере на данном этапе.
    2. Serafim Звание
      Serafim
      +1
      Сегодня, 09:55
      А до 9 мая, Дня Великой Победы, оставалось 6 дней.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +20
    Сегодня, 09:06
    Круглосуточно и массированно: Киев наращивает удары по России

    А как бы хотелось наоборот! Москва круглосуточно и массированно наращивает удары по Украине! Эх , мечты!!
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +7
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Егоза
      Круглосуточно и массированно: Киев наращивает удары по России

      А как бы хотелось наоборот! Москва круглосуточно и массированно наращивает удары по Украине! Эх , мечты!!


      Подозреваю что не наши методы.
      1. ian Звание
        ian
        +22
        Сегодня, 09:58
        Цитата: Sky Strike fighter
        Подозреваю что не наши методы.

        Именно. hi российские ВС наносят удары исключительно "в ответ". Они воюют. Мы играем в шахматы. Правда все правила игры нам так и не рассказали...request
        1. Boton Звание
          Boton
          +7
          Сегодня, 12:08
          Цитата: ian
          Они воюют. Мы играем в шахматы.

          Тут подходит фраза из фильма «Антикиллер»:
          «Почему мы всё время опаздываем? Потому, что они на войне, а мы на работе».
        2. Русский ватник Звание
          Русский ватник
          -1
          Сегодня, 15:22
          В поддавки. Наши бонзы даже Чапаева не осилили. Какие шахматы. am
    2. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 12:56
      А по ком там бить? Это просто гигантский полигон. Во-первых, найди, во-вторых: ну прикончи пару пусаовых...
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 13:28
        А они, потом пусть средства пво, в срочном порядке, где нибудь ищут.., что бы перекрыть весь свой огромный полигон... )))
        1. Sevastiec Звание
          Sevastiec
          +2
          Сегодня, 14:42
          На эту тему, хорошо на прошлой неделе сказал полковник Мощанский: по-ходу, обе стороны, на ПВО уже просто забили, поскольку это бесперспективно.

          Я бы сказал, что мы ещё не совсем, но 404 точно. Столько ПВО в мире нет, да и ничего ценного не осталось, у нас то хоть своё...
    3. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      +4
      Сегодня, 12:58
      Давно хочется двух ударов: один раз по бандеровской голове, второй - по крышке гроба бандерорейха!!!
      Надоела эта сухопутная "Цусима"... .
    4. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +1
      Сегодня, 13:35
      Главное, не количество, а точность ударов. Судя по всему, лупим в причерноморскую степь "как в копеечку", вместо мостов и портов кремлевского хозяина. P.S. А насчет " не поддаваться на провокации" , не брать пример с Ирана, молча "подставить другую щеку" где-то Россия уже слышала. А точно, в первой половине 1941...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:07
    Беспилотниками Европа хочет принудить нас к миру?Ну- ну!!!
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +38
    Сегодня, 09:08
    Мне активно лепили в свое время минуса, когда я предупреждал о подобном.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +21
      Сегодня, 09:21
      В то время многие считали, что какие-то красные линии действительно существовали, но все оказалось пустословием. А бьют всегда столько, сколько ты готов терпеть.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +16
        Сегодня, 09:56
        Цитата: Glock-17
        В то время многие считали, что какие-то красные линии действительно существовали, но все оказалось пустословием. А бьют всегда столько, сколько ты готов терпеть.



        Вот именно.Удивляться приходиться только себе,что до сих пор всё это терпим.

        Из снесённого бандеровцами в Одессе памятника основательнице города императрице Екатерине Второй отлили монеты в честь массового убийства русских активистов в Доме профсоюзов в мае 2014 года.
        Уже ничему не удивляемся. Только себе удивляемся.


        https://max.ru/rogozin_do/AZ3qAIhgEAQ

        Интересно что в верхах по поводу всего этого думают и как выходить из нынешней ситуации собираются?Боюсь что там ставка на прежнюю удивительную политику.Ставка на "проверенные" кадры и не поддаваться на провокации.Ошибка в российской вертикали редко приводит к отставке. Чаще она превращается в трамплин для горизонтальной ротации – как минимум: провал не наказывают, а "замыливают" новым назначением, потому что лояльность ценят выше компетенций.Идеальной площадкой для финальной легализации того же Лапина становится Татарстан, Казань. Это родина генерала, но важнее – регион с отлаженной вертикалью и управляемой электоральной инфраструктурой. Праймериз здесь проходят в формате без сюрпризов: электронный учёт, лояльные кураторы, гарантированный ресурс региональной администрации. Лапин, уже числящийся помощником раиса Минниханова по работе с ветеранами и участниками СВО, получает старт в готовом социальном лифте, ведущем прямиком в Госдуму.За этой схемой угадывается древний российский механизм, который историки называют "кормлением" – когда лояльного вассала обеспечивают статусом, привилегиями и тёплым местом. Должность помощника главы республики и депутатский мандат – современный оброк, который система жалует верному генералу в обмен на молчание и публичное следование линии партии. Татарстан, богатый и автономный в кадровых вопросах, выступает идеальной "кормовой базой". Аппаратная магия отработала без осечки. Осталось лишь надеть костюм, занять место в зале и надеть мандат, как бронежилет, надёжно защищающий от критики общества.

        .Человек, накопивший отрицательную карму публичного и профессионального негатива, обычно уходит куда-то вниз – за штат, в отставку, на пенсию. В нормальном обществе. В России такие люди почему-то чаще совершают переход по горизонтали, на какую-нибудь тёплую синекуру, а иногда даже делают прыжок вверх по иерархии – в политику. Странный феномен, но у него есть объяснения, вполне понятные и логичные – к несчастью. ... Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозревателя Царьграда Андрей Юрьевич Пинчук поясняет:

        В своей книге мы проводили анализ наступательных действий его группировки, которую он возглавлял в 2022 году. К сожалению, действительно вопросы были. И вопросы были озвучены публично.
        В сентябре-октябре 2022-го Лапин – командующий группировкой войск "Центр" с зоной ответственности Изюмский выступ – Красный Лиман – Сватово – Кременная. В книге "Клаузевиц и пустота" Пинчук разбирает ошибки на этом участке фронта: отсутствие контратак, бросание резервов без разведки, неспособность выбрать между ударом на фланг и организованным отступлением на линию Сватово – Кременная. Его штаб не обеспечил ни атаку, ни планомерный отход, позволив противнику продавить оборону без серьёзного сопротивления, пишет Пинчук:
        Итог – падение Лимана и новая, выгодная украинской стороне линия фронта.Потом была катастрофа на реке Северский Донецк в мае 2022-го близ деревни Белогоровка, где генерал дважды приказывал наводить понтонную переправу под пристрелянным огнём противника. ... 1 октября 2022 года Рамзан Кадыров в крайне жёстких формулировках обвинил Лапина в отступлении российских войск из Лимана:

        Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населённых пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.


        https://m.tsargrad.tv/articles/general-katastrofa-kak-lico-partii-vlasti-stalo-ponjatno-pochemu-telegram-zablokirujut-k-vyboram_1671180
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          +1
          Сегодня, 13:14
          и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.

          один генерал уже ходил с автоматом
          не помогло
          пришлось звать северокорейцев
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +12
        Сегодня, 10:01
        Так стоит ли удивляться тому положению в котором мы сейчас оказались как последствию проводимой политики замалчивания угроз и недостаточного на них реагирования?Похоже на системный кризис.Система работает по накатанной и просто не в силах справиться со всё более нарастающей угрозой.Чтобы справиться с нарастающей угрозой проводимую политику надо менять кардинально,но что то пока не видно желания и подготовки к кардинальным изменениям политики,пока что есть желание просто как то пропетлять, проводя всё ту же ,ставшую уже традиционной, политику.
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          0
          Сегодня, 12:14
          На Совете безопасности рассматривается актуальнейший вопрос о финансировании терроризма.
      3. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +24
        Сегодня, 10:10
        Цитата: Glock-17
        бьют всегда столько, сколько ты готов терпеть

        Кто терпеть не хотел, те на СВО или голову сложил или морально выгорел. Остальные имитируют патриотизм ради должностей и денег.
        Беспокоит только то что в Кремле и в Киеве возникло виртуальное пространство с видимостью безраздельной власти и непогрешимости. А любая критика, особенно если по делу воспринимается как происки врагов России. Что то похожее уже было в нашей истории:
        Для одних - балы, красавицы, лакеи, юнкера, ... .
        Для всех остальных - война, ложь, обман, нищета и вечное рабство в банках.
        Не хочу быть провидцем, но таким темпами кому то скоро придется спускаться с небес на землю, а может быть и под землю.
      4. сайгон Звание
        сайгон
        +1
        Сегодня, 13:11
        Главное стабильность,война и прочие не первоочередное . Главное стабильность и традиционные ценности и дружбанство межнародное конечно за счет РФ . Надежды нет ,веры в то что власти хотьчто то могут нет .
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +5
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Vulpes
      Мне активно лепили в свое время минуса, когда я предупреждал о подобном.

      Когда людям говоришь о чём-то неприятном, то это естественно. Потому как: первая стадия - отрицание... ну и далее по порядку. hi
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +8
        Сегодня, 11:11
        Меня , среди друзей, называли "Запутинец". И справедливо. Но даже запутинца уже шахматист накаляет( это мягко и без эмоций)
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          +3
          Сегодня, 11:52
          Вот абсолютно тоже самое, со мной!. laughing
        2. Fan-Fan Звание
          Fan-Fan
          +1
          Сегодня, 11:57
          Среди моих друзей запутинцев больше половины.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 09:16
    Сейчас идет атака БПЛА всушниками Санкт-Петербурга. request
    1. Слон Звание
      Слон
      +9
      Сегодня, 09:41
      И очень странно что российские беспилотники не летят к бандерлогам тем же коротким маршрутом через натовскую территорию!
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +10
        Сегодня, 10:03
        Цитата: Слон
        И очень странно что российские беспилотники не летят к бандерлогам тем же коротким маршрутом через натовскую территорию!

        Да вы чЕ ! Там же везде партнеры.
    2. Deadушка Звание
      Deadушка
      -1
      Сегодня, 11:20
      Со вчерашнего дня летает. Вечером бахало как при салюте.
    3. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 12:45
      Через территорию Эстонии
  7. sgrabik Звание
    sgrabik
    +5
    Сегодня, 09:16
    Если будем и дальше продолжать сдерживаться, жевать сопли и делать вид что ничего не происходит, то так оно и будет.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -3
      Сегодня, 13:24
      Да-да, так и будем. Ведь нет никаких планов, как и действий, чтобы изменить ситуацию.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +17
    Сегодня, 09:21
    Хотелось бы верить что по бандеровцам и фашистам в преддверии праздника 9 мая мы нанесём сокрушительный удар десятками тысяч БПЛА и ракетами по всей Украине. Надо только наших дедов у власти разбудить и потребовать то что народ хочет. soldier
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +14
      Сегодня, 09:25
      Солдатов В hi ,вот без сарказма и подначек,хорошо что ещё кто-то в это верит. За себя скажу честно, пессимист победил и оптимиста и реалиста
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      +13
      Сегодня, 09:33
      Иосифа Висарионовича нам сейчас ой как сильно не хватает, в данной ситуации это видно наиболее отчётливо, все эти чрезмерные: сдержанность, мягкость и нерешительность, нас до добра не доведут.
      1. Иван Васильевич 282 Звание
        Иван Васильевич 282
        +6
        Сегодня, 10:01
        Иосифа Виссарионович бы в жизни не докотился до открытой войны, все бы решилось политическими методами, как и должно быть, для этого и создан МИД. А любитель мочить в сортирах просто нифига не умеет.
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          +3
          Сегодня, 12:11
          Ну вообще-то, при Иосифе Виссарионовиче тоже до открытой войны докатилось... )
          1. Иван Васильевич 282 Звание
            Иван Васильевич 282
            0
            Сегодня, 12:53
            Само собой, но благодаря тому что сдержанность и ясная голова позволила вступить в войну как защищающаяся сторона, а не агрессор. И получили и помощь, и союзников, и сочувствие.
            Представьте если бы его, как гроссмейстера, развели на "упреждающий удар на дальних подступах", думаю последствия были совсем другими.
        2. КЕРМЕТ Звание
          КЕРМЕТ
          +2
          Сегодня, 13:02
          Иосиф Виссарионович сейчас бы Партию сколачивал, чтобы власть в стране народу вернуть
      2. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        +3
        Сегодня, 13:45
        Ну почему не хватает? А Армагедона кто отстранил, Пригожина устранил, Попова со Стрелковым посадил и с Шойгу чуть войну не выиграл...
    3. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +11
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Солдатов В.
      Надо только наших дедов у власти разбудить и потребовать то, что народ хочет.

      Проще разбудить дедов, которые полегли во ВМВ, чем это спящее царство...
  9. asng Звание
    asng
    0
    Сегодня, 09:21
    Хочется надеяться, что будут приняты правильные меры, обеспечивающие скорое окончание этой войны Нашей Победой. И особенное ударение надо поставить на 9 Мая.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:43
      Цитата: asng
      И особенное ударение надо поставить на 9 Мая.

      На 9 мая назначено перемирие.... am
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +2
        Сегодня, 12:17
        Одностороннее прекращение огня, чтобы ВСУ удобнее было бить.
      2. lutikovvn Звание
        lutikovvn
        +2
        Сегодня, 12:53
        И парад! На фига?! У нас война, а у них праздник!
      3. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        -1
        Сегодня, 15:25
        Назначено? Интересно кем? Нашего давно уже всерьез не воспринимают.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -1
          Сегодня, 15:36
          Цитата: Русский ватник
          Интересно кем?

          Тем же, кто устанавливал пасхальное перемирие....
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      -1
      Сегодня, 13:49
      Правильные меры - это обратиться за поямой помощью к КНДР и Ирану раз сами не решаемся
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +10
    Сегодня, 09:27
    Да сколько можно уже об этом писать! Если наше верховное руководство ничего не делает, чтобы защитить стратегические объекты, то чему удивляться. Ведь эта проблема не вчера возникла, а пару лет назад. И что, какие меры приняты были с того времени?
  11. Антоний Звание
    Антоний
    +6
    Сегодня, 09:30
    Проблема в том, что те кто командует отражением атак и "ищет" способы противостояния, застряли в лучшем случае ДО 24.02.2022, а по большому счету в 20 веке.
  12. Cartograf Звание
    Cartograf
    +17
    Сегодня, 09:32
    За удары на 1000км бпла. На работе приходят звонки,предупреждающие о пролёте БПЛА то через Ярославскую, то через Владимирскую иногда через Ивановскую области. С точным указанием над каким населенным пунктом бпла пролетает. Вопрос- почему их не сбивают???
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Сегодня, 09:49
      Зоркий глаз далеко видит, но вот меткие стрелы далеко не летят. А стрелков на каждом километре не расставишь.
    2. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      +4
      Сегодня, 10:02
      ПВО не рассеяно равномерно по стране, оно очагового характера.
      1. Vovanya Звание
        Vovanya
        +1
        Сегодня, 11:34
        Во времена "оные" про ПВО говорили, что это как волосы на промежности женщины - прикрывать прикрывают, но не защищают. Что-то изменилось?
  13. Вик_Вик Звание
    Вик_Вик
    +10
    Сегодня, 09:39
    Выход здесь представляется единственным. Превращать всё, что есть за ЛБС в земельно-кирпичную крошку. И помнить, что увеличение среднеквадратичного отклонения компенсируется мощностью заряда.
    Если не хватает своих ФАБов, стараться покупать везде, где продают. Приспосабливать модули УМПК к ним и превращать всё, что представляет опасность перед ЛБС в крошку. И помнить, что увеличение среднеквадратичного отклонения компенсируется мощностью заряда.
    Это, во первых, позволит немного увеличить темп продвижения, во вторых, сократит ресурсы противника.
    1. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      0
      Сегодня, 15:27
      Для этого нужно иметь хоть какие то тестикулы. Интересно, у кого то оне есть в руководстве?
  14. PN Звание
    PN
    +7
    Сегодня, 09:42
    А где наши ДРЛО? Ведь я так понимаю этот (эти) самолёты в состоянии засечь взлёт БПЛА (а взлетают они пачками, а не по штучно) и после чего нанести по этому району удары Искандерами с кассетными БЧ.
    Ну может я и ошибаюсь...
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -15
      Сегодня, 10:21
      Конечно ошибаешься, бред детского сада
      1. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        -1
        Сегодня, 15:30
        Пару наших самолетов ДРЛО, что были исправны, благодаря гениальным решениям по маскировке, укры вынесли в одну калитку. А новых уже лет 20 не вводили. Так что нечем.
  15. dfg Звание
    dfg
    +7
    Сегодня, 09:43
    В статьях подобного рода пора убирать всякие киев и украина . Бьет нато, бьет целенаправленно разматывает остатки промышленности ,тэк и внутреннее состояние людей . Кто там говорил что второго 22 июня больше не будет ? Теперь уже не все так однозначно
  16. Светлан Звание
    Светлан
    +7
    Сегодня, 09:45
    Пора менять так называемые «акценты». Это не Киев наращивает удары, удары наращивает объедененный Запад.
    И да, Запад а не Европа.
  17. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:56
    Зеленскому помогает вся Европа.
    .
    Если вспомнить, перед началом конфликта, да и в самом начале, было сказано много необдуманных фраз/выражений и... что теперь, когда все стало очень не просто, кроваво и конца краю этому не видно.
    Так то для нас какой выбор... придётся делать через не могу, вопреки всем гада... но ведь это должны делать ВСЁ ВМЕСТЕ, никаких исключений не пиедусмотрено soldier
  18. Гардамир Звание
    Гардамир
    +14
    Сегодня, 10:04
    Хорошая отмазка, типа вся Европа... Однако в 1941 тоже вся Европа и ничего. Может дело в другом. Тогда страной правили не торгаши.
    1. ag-85 Звание
      ag-85
      +7
      Сегодня, 10:09
      В этом наверно и кроется ответ на вопрос.
  19. T-100 Звание
    T-100
    +14
    Сегодня, 10:13
    А есть те кто помнит:
    Коалиция европейцев собиралась, чтобы передать украинцам несколько десятков тысяч беспилотников и как наши СМИ смеялись, что Европа вся производит от силы пару тысяч штук. Писали, что они выйдут на такой уровень через, лет десять. Тут теперь мем с Жириновским просится: "Что не смеётесь то? Не смешно?
  20. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +8
    Сегодня, 10:18
    Круглосуточно и массированно: Киев наращивает удары по России

    А кто-то ему мешает? Пятый год воду в ступе толкут, а главари банды и нацисты веселятся...
    О восстановлении ИМСЗ даже речи быть не может...И беспилотниками некому управлять - все на сайтах мошенников засели...
  21. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 10:19
    Такое впечатление,что у армии закончилась баллистика,остались только герани ,которые массово уничтожают,а ПВО уже на последнем издохе......
  22. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 10:30
    над 16 регионами было сбито 334 беспилотника

    Это массированный удар, об отаете на который так грозно вещали, или еще нет?
  23. King3214 Звание
    King3214
    +2
    Сегодня, 10:31
    НАТО наращивает, а не "киевский режим".
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      +7
      Сегодня, 11:22
      Уже третий комментарий с одинаковым содержанием, выглядит как оправдание бездействия властей.
      Это же отлично, что вся Европа помогает, властям не нужно придумывать причины этого позора, а охранители будут покорно сеять данную мысль на всех ресурсах.
  24. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +10
    Сегодня, 10:31
    Сейчас смотрю канал Соловьёва. Их журналисты уже несколько дней в Туапсе освещают события, поскольку официальные телеканалы делать это стесняются.
    Карнаухов Сергей - вроде умный человек, не может не понимать, что в стране назревает катастрофа - но от необходимости убеждать народ, что надо продолжать верить власти и лично Верховному крыша поехала, судя по всему.
    Предложил на пляже поставить антидроновые убежища - то есть мамки, искупав своих детей в мазуте, там будут прятаться от очередной атаки вражеских дронов. Курортный сезон же под угрозой!!!
    Отмечает, что местные жители отказываются говорить на камеру - по той же причине, боятся за курортный сезон!!! Вот если не рассказывать, что у них происходит - никто и не узнает, и приедут туристы отдыхать, денежку местным привезут..................
  25. pexotinec Звание
    pexotinec
    -2
    Сегодня, 10:44
    Очевидно что заработали подземные заводы по производству БПЛА, которые ранее анонсировали зеля и партнёры. Увеличение количества и дальность говорят о колличестве поставляемых запчастей для дронов.
  26. drags33 Звание
    drags33
    +6
    Сегодня, 10:51
    А так и будет!!!! Противник воюет зло, ожесточенно (а часто и просто подло!) во всех сферах противодействия. С нашей же стороны наблюдается перебор гуманизма - образно говоря, в жестокой драке без правил мы действуем по правилам спортивной борьбы. Так мы не только ничего не добьемся, но и положим горы солдат за этот "гуманизм"... Кроме этого мешают бизнес-интересы в укропии некоторых наших деятелей... Ну и третья составляющая нашей "жидкой силы" - желание красиво выглядеть на международном уровне (хотя нам тут не дают расслабиться, то Бучу придумают, то что-то подобное...). Возможно, наверху все виднее, но с такими установкам, как сегодня, мы еще долго-долго будем воевать...
    1. al3x Звание
      al3x
      +4
      Сегодня, 13:14
      С такими установками нас рано или поздно поставят перед фактом и заставят принять все их условия. Вот и всё. Экономически нас уже практически задавили - дыра в бюджете 5 триллионов, в 2026 по самым скромным подсчётам перешагнëт за 10. И закрыть её нечем. Санкции же нам на пользу.
      1. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        0
        Сегодня, 15:33
        В речи Карла короля уже четко сказано. Договариваться с нашим не будут. Будут добивать. Это результат жевания соплей в течении четырех лет.
  27. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    -1
    Сегодня, 10:54
    Сейчас частным охранным компаниям разрешили применять оружие при охране частных военных объектов от дронов. На очереди должно быть использование частных радиолокационных средств, причем организованных без применения новых разработок. Например, вертолет МИ-8 мог бы нести на подвесе контейнер с АФАР, информация с которого передается в центр реагирования. С помощью таких средств можно организовать распределенную радиолокационную сеть вокруг всех
    1. КЕРМЕТ Звание
      КЕРМЕТ
      +3
      Сегодня, 13:09
      С помощью таких средств мы скатимся к средневековью...
      Государство не должно терять монополию на применение вооружённой силы, иначе... Зачем оно такое?
  28. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    -1
    Сегодня, 10:55
    1. Deadушка Звание
      Deadушка
      +2
      Сегодня, 11:15
      Например, вертолет МИ-8 мог бы нести на подвесе контейнер с АФАР,
      - над стационарными объектами можно и на "шарах" радары подвесить.
  29. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:56
    Цитата: ian
    Мы играем в шахматы

    Странные какие-то шахматы. Вспомнилось: "конь так не ходит! А как ходит конь?" ©
    1. Deadушка Звание
      Deadушка
      +1
      Сегодня, 11:16
      Буквой "Г" он ходит... как ходит такие и дела... да уж recourse
      1. Serafim Звание
        Serafim
        0
        Сегодня, 12:29
        Ага! "Лошадью ходи! Лошадью!"
  30. bbb Звание
    bbb
    -2
    Сегодня, 11:01
    Какие полторы тысячи километров, беспилотники летят из Казахстана.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      +2
      Сегодня, 11:26
      Это все догадки, даже надежды на то, что рукожопые укры не могут построить из говна и палок дальнобойный дрон, его ведь можно только скопировать с иранского-китайского шахеда, только нам это доступно, больше никому.
    2. Fan-Fan Звание
      Fan-Fan
      -1
      Сегодня, 12:12
      Хватит глупости про Казахстан писать, объясняю популярно: если бы это была бы правда, что дроны запускают из Казахстана, то вопрос - а почему тогда не запустили по крупнейшему НПЗ России ( Омскому НПЗ ), ведь от Омска до границы с Казахстаном всего 200 км.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 12:50
        Может потому, что на Омский НПЗ нефть поступает из Казахстана?
      2. bbb Звание
        bbb
        +1
        Сегодня, 13:14
        Да, конечно, каклята их из Львова запускают.
        https://www.mk.ru/politics/2026/04/29/nashli-udobnyy-koridor-na-ural-nazvano-mesto-zapuska-upavshego-v-kazakhstane-drona-vsu.html
  31. Deadушка Звание
    Deadушка
    +2
    Сегодня, 11:14
    Это печально. По 100-150 штук в день уже клепают(вместе с поставками).
    И это только крупные(дальнобойные).
    За то в новостях "рапортовали" как строят новые цеха и налаживается поставка со всей гейропы.
    Видимо не зря гейропа готовится к войне 30-36 годов. По ходу так достанут нас, что иного выхода уже не будет как "бахнуть".
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      +3
      Сегодня, 11:28
      Европа не даст повод бахнуть, они будут действовать умно и хитро. В 90-х развалили целую сверхдержаву, не дав повода даже задуматься о ЯО. Осталось только зубами поскрипеть и смириться. Так же будет и в этот раз.
      1. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        +6
        Сегодня, 12:15
        Всё верно - Запад нас переиграл в чистую, втянул в ужасную войну и рушит экономику России. А виноваты наши старцы во власти, негодными руководителями они оказались и чем быстрее сменим их, тем лучше.
  32. alanery Звание
    alanery
    +3
    Сегодня, 11:17
    ничего удивительного! ЕС предупредил о наращивании БПЛА в 3-4 раза для 404... Екатеринбург уже словил. Владивостоку приготовиться? Или как? Чего ожидать дальше? А что гарант? Молчит или мычит...?! Сообщали звуки БПЛА со стороны Нарвы и Финляндии. Это очередная красная линия? Захарова ответит за свои угрозы в их сторону? одни вопросы без ответов...
  33. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 11:26
    Надо увеличивать применение планирующих бомб. Но насколько я знаю, уперлись в потолок примерно 10000 в месяц, для большего не успевают подготовить самолёты, нет нужного количества техников. Используются только Су-34.
  34. Martin Porubcan Звание
    Martin Porubcan
    +3
    Сегодня, 11:27
    Ситуация странная: Кремль ведёт полувойну, полумирные переговоры. А в Западной Европе тем временем заводы, которые раньше производили фейерверки, разрослись до беспрецедентных размеров. Они перешли с односменной работы на трёхсменную, а производство фейерверков переориентировались на выпуск боеприпасов и, особенно, беспилотников всех видов. Конечно, всё это предназначено для экспорта на Восток (в Россию). Грузовыми и железнодорожными перевозками в Украину и из Украины экспресс-авиаперевозками напрямую в российские города и на нефтеперерабатывающие заводы. Уже слишком поздно начинать полномасштабную войну, пришло время действительно начать переговоры о завершении специальной военной операции.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 13:28
      С кем вы собрались переговариваться? С теми, кто безнаказанно запускает по РФ по 200 БПЛА в сутки? Зачем вы им с вашими переговорами?
  35. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 11:37
    Считаю, что 9 Мая, по военным заводам и производствам в Балтике и странах Европы, должно феерично, полететь что-то... В честь Праздника! wassat
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +3
      Сегодня, 13:20
      ...не смешите мои тапочки....ничего не будет!
      9 мая будет лицемерный парад и все....
      Нет НЕПОБЕДИМОЙ КРАСНОЙ АРМИИ и нет такого вождя как И.В.Сталин sad
      Есть у власти только либерасты!
  36. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 11:39
    Значит, есть чем и откуда.
  37. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +6
    Сегодня, 11:47
    Круглосуточно и массированно: Киев наращивает удары по России

    Что, серьёзно? И как такое, могло случиться? Как случилось? Ведь и пяти лет не прошло.... request
  38. Andrey Petrov Звание
    Andrey Petrov
    0
    Сегодня, 11:52
    Нашему руководству это выгодно перед выборами и вообще для укрепления власти. Вот вам и оправдание для блокировок и запретов всяких. Как все банально в словах Пескова, для вашей безопасности. И так все можно на это списывать. Как дырчик тихоходный пролетает до урала, мимо сотни городов и деревень ,шумя на всю округу и никто его не замечает и даже не пытается сбить. Больше на театр похоже.
  39. asng Звание
    asng
    +1
    Сегодня, 12:03
    Цитата: Uncle Lee
    На 9 мая назначено перемирие

    Знаю. И, на мой взгляд, это очень неправильно.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:16
      ...быстрее так будет, что сво заканчивается с НЕПОБЕДОЙ России....
  40. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +6
    Сегодня, 12:07
    Это результат жевания соплей и договорняка...
  41. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    -2
    Сегодня, 12:24
    its plain to see what is going on
    the west and the nazi ukelele,s are systematically targeting oil,planes, infrastrutures
    and this is only for one purpose
    to make it alot easier when the west decides to attack
    no oil, not many planes left, go figure it out
  42. К_4 Звание
    К_4
    +2
    Сегодня, 12:29
    А меж тем градус напряженности в обществе растёт и это не шутки. Люди уже в открытую и на улицах не очень лицеприятно отзываются о власти и несменяемом кормчем. Отпускники тоже самое говорят о настроении у воюющих. Рвануть может и сильно, а учитывая что кое-кто необучаем вбросы на выборах могут быть просто гигантские и внаглую, ибо за них будут голосовать только идиоты. Вот тут и может сработать спуск пружины....Что дальще...а ничего хорошего:
    1 вариант (фантастический) : Власть подбирает патриотически настроенный лидер типа Ленина, Сталина и постепенно всё приводит впорядок.
    2 вариант (полуфантастический) : бунты, стачки, гражданская война, но лайттово. Отваливается Чечня, Дагестан, но порядок удаётся восстановить и даже сохранить большинство из новозаваёванного.
    3 вариант ( реальность) : гражданская война, отвал некоторых областей (Кавказ), атака НАТО, Японии, Китай тоже берет своё. Долгая война с непредсказуемым результатом.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 14:22
      Что-то непонятно, почему Ваш третий вариант предполагает долгую войну с непредсказуемым концом. Чем Вы собираетесь "долго" отбиваться (опять эта проклятая манера ведомого действовать в ответ!) против НАТО, Японии, Китая (и эти нас победили?). То, что Вы описали, называется разгром с утратой государственности, ничего себе реализм!
  43. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 13:04
    Вражеские дроны и комплектующие к ним свободно поступают бандеровцам.
    Целы мосты и Бескидский тоннель. Не бомбим и не будем. Бизнесу помешаем.
    Президент делит власть с приватизаторами. Торгуем и платим за транзит.
    После объявления войны у Главнокомандующего вся и полная власть.
    Мешает зависимость от Семьи.
  44. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:11
    ...а ответы Бандеростана???? Ну да, там же братья и сестры am
  45. Сансан Звание
    Сансан
    +4
    Сегодня, 13:44
    Алло,широкомасштабная мировая уже совершившийся факт, пора уже воевать, а не демонстрировать, у России инициатива уходит из рук, пора применять свои преимущества в реальности, будет поздно.
  46. Сансан Звание
    Сансан
    -3
    Сегодня, 13:47
    Верховному - виднее.
    Цитата: Andrey Petrov
    Нашему руководству это выгодно перед выборами и вообще для укрепления власти. Вот вам и оправдание для блокировок и запретов всяких. Как все банально в словах Пескова, для вашей безопасности. И так все можно на это списывать. Как дырчик тихоходный пролетает до урала, мимо сотни городов и деревень ,шумя на всю округу и никто его не замечает и даже не пытается сбить. Больше на театр похоже.

    Верховному доверяю на 88 из 100.
  47. bob03 Звание
    bob03
    +1
    Сегодня, 14:24
    А меж тем градус напряженности в обществе растёт и это не шутки. Люди уже в открытую и на улицах не очень лицеприятно отзываются о власти

    Нужно отметить, что этот градус хорошо поднимают пропагандисткие ресурсы. Посмотрите, что пишут здесь на ВО. За такие статьи раньше лишали аккредитации СМИ и записывали в иноагенты, а сейчас пожалуйста - критикуют налево и направо. Скрепные блогеры тем же самым занялись: Боня с Соловьевым и пр. Это скоординированная информационная политика. С какой целью - очень хороший вопрос, варианты возможны разные.
  48. sirGarry Звание
    sirGarry
    -1
    Сегодня, 16:11
    С внутренним напряжением жду речь Верховного на параде 9 мая. Не подведи, Командир!!!
  49. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    0
    Сегодня, 16:23
    Изготавливают эти дроны в Европе. По логике, зачем их везти на незалежную, чтобы оттуда запускать?!!! Не те это перцы, чтобы быть порядочными. Со своей территории и запускают. А вот почему мы им до сих пор доходчиво не объяснили, что так делать не хорошо - это вопрос. Я бы им на 9 мая подкинул "орешков"! Кстати, и к нашим лепшим друзям казахам есть вопросы - почему от них летят к нам дроны? Или это другое?