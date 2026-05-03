Круглосуточно и массированно: Киев наращивает удары по России
Киевский режим наращивает количество ударов по топливно-энергетическому сектору России, на майские праздники атаки возросли в несколько раз. Причем удары идут круглосуточно.
По данным Минобороны, в ночь на 1 мая средствами ПВО было сбито и перехвачено 215 беспилотников самолетного типа над 14 регионами и акваторией Азовского и Черного морей. Основная атака шла на южные регионы, также предпринимались попытки прорваться к Москве.
Днем 2 мая с 8 утра и до 14 часов наши перехватили 123 беспилотника. Атаки снова шли в южном направлении, на Москву и на Башкирию. С 14 и до 20 часов было перехвачено 146 беспилотников самолетного типа. Основной удар наносился по средней России, а также была попытка атаковать Челябинскую область. Судя по последним ударам, Киев испытывает дальнобойные беспилотники, способные лететь на полторы тысячи километров. Под ударами уже Урал, Свердловская и Челябинская области, Оренбургская уже давно. Причем Киев достал уже и до восточной ее части.
А сегодня ночью была одна из самых массированных атак, над 16 регионами было сбито 334 беспилотника, основные удары пришлись по Ленинградской области и Крыму. И думается, что это не последний такой удар, Зеленскому помогает вся Европа.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
