Трамп решил не ограничиваться выводом военных из Германии

Соединенные Штаты не ограничатся выводом 5 тысяч военнослужащих из Германии. Как заявил Трамп, количество американских военных, покидающих Европу, будет гораздо больше.

Заявление Пентагона о выводе 5 тысяч американских военных из Германии не соответствует действительности, на самом деле администрация Трампа планирует гораздо большие сокращения. Об этом президент США заявил накануне в ходе общения с журналистами.



Мы собираемся значительно сократить. И мы сокращаем намного больше, чем на 5 тысяч.

На конец прошлого года в Германии находилось порядка 36 тысяч американских военных, часть из них должна была перейти в Польшу. Варшава очень сильно хотела разместить у себя дополнительные силы американцев. Трамп в принципе согласился, поляки начали строить базы для военнослужащих США.

Также американские войска хотели бы у себя разместить прибалтийские лимитрофы, но там все гораздо сложнее. Все идет к тому, что на территории Литвы, Латвии и Эстонии будут размещены войска европейских стран, скорей всего немцев. Там хотели бы разместиться и французы с итальянцами, но пока кроме грозного надувания щек у них ничего не выходит.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:14
    Трамп не называет географически точку куда будут выводится американские войска ?Мне ненравится ни Венгрия ни Гуантанамо. В Гондурас можно .Гренландия тоже подойдёт. bully
    роман66
      роман66
      +6
      Сегодня, 10:47
      А почему бы не валить на Родину? И пусть там строевой занимаются
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:00
        Цитата: роман66
        А почему бы не валить на Родину?

        Нам-то радоваться нечему - войска перебросят ближе к нашим границам ! am
        Рома ! hi
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:15
    Чем же его так сильно Мерц, огорчил, что Трамп собирается вывести аж 5000+1 солдата из Германии?
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      +5
      Сегодня, 10:34
      Мерц заявил , что иранцы унижают сша .
      Что у американцев нет плана по действиям в Иране .
      Трамп обиделся .
      Виктор Чужой
        Виктор Чужой
        +1
        Сегодня, 10:46
        Трамп не обиделся - он сокращает расходы. Если в Европе щас не будет топлива - то чо там делать армии США ?! Как кого то там снабжать если прилетев самолетам не где будет заправиться ?! Плюс пойдут сокращения, забастовки и голодные бунты по Европе опять же - на черта США своими солдатами там что то охранять. Европейцы просто уже получили точки куда будет бить РФ если они не прекратят поставки на Украину. Понты то кидать можно сколько угодно - но ресурсов нет ни у Европы ни у США. А тут еще всем подрезают поставку энергоносителей. Экономисты про все это уже давно говорят - США уйдут на с Европы и Ближнего Востока. Европе физически нечем с нами воевать. Дронами они ни чего особо не смогут сделать. И опять же - в Европе жирнющий пушной зверек крадется. Там тупо не до нас будет. Точнее сами попросят нас порядок навести.
        karabas-barabas
          karabas-barabas
          +2
          Сегодня, 13:50
          Цитата: Виктор Чужой
          Плюс пойдут сокращения, забастовки и голодные бунты по Европе опять же

          Когда это будет и с чего Вы так решили?
          Цитата: Виктор Чужой
          Европейцы просто уже получили точки куда будет бить РФ если они не прекратят поставки на Украину.

          Они не только не собираются прекращать, они увеличивать поставки собираются. В том числе расширяют производство на территории Украины.
          Цитата: Виктор Чужой
          Европе физически нечем с нами воевать. Дронами они ни чего особо не смогут сделать.

          Как понять нечем физически воевать? В смысле солдат нет, или военной техники? И заявление про дроны как минимум странное, учитывая сегодняшние реалии, тот же Туапсе. И это летят только украинские дроны, с территории Украины, а если полетят с в десятикратном размере с нескольких сторон? Классическое ПВО не пригодно особо с дронами справляться, не напасёшься ЗУР на них, а про альтернативные способы защиты от дронов как видим МО РФ особо не чешется, в то время как как раз страны НАТО ведут большую работу в этом направлении.
          Цитата: Виктор Чужой
          Европе жирнющий пушной зверек крадется. Там тупо не до нас будет. Точнее сами попросят нас порядок навести.

          Есть какие-то предпосылки к этому?? Вот в РФ на 5й год войны и санкций экономика сильно страдает, об этом в том числе в РФ на экономических форумах говорят. Все эти движения с интернетом значительно усугубляют ситуацию.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:17
    ❝ Всё идёт к тому, что на территории Литвы, Латвии и Эстонии будут размещены войска европейских стран, скорей всего немцев. Там хотели бы разместиться и французы с итальянцами ❞ —

    — Но места маловато, все не поместятся ...
    paul3390
      paul3390
      +3
      Сегодня, 10:26
      Войска размещённые в Прибалтике - в случае начала серьёзной войны можно списать сразу. Ибо туда невозможно будет ни перебросить подкрепления, ни хоть как-то адекватно их снабжать. Да и простреливается она с нашей стороны навылет. Посему - туда рвутся только голимые еврогейские психи.
      Юрась_Беларусь
        Юрась_Беларусь
        0
        Сегодня, 14:00
        Они по-прежнему рассчитывают на "блицкриг", но только не на танках, а на самолётах и ракетах. Прибалтика расположена слишком близко к Ленинграду и Калининграду, поэтому по мнению европейских экспертов их армии могут молниеносно захватить эти территории. Они считают, что их сил хватит только на оккупацию российского побережья Балтийского моря. Что там дальше будут делать США вместе с Польшей и Румынией европейских экспертов не интересует.
  tralflot1832
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 10:28
    Цитата: Андрей Николаевич
    Чем же его так сильно Мерц, огорчил, что Трамп собирается вывести аж 5000+1 солдата из Германии?

    Андрей Николаевич drinks hi В статье не указано ,кто Трампа ещё обидел это Мелони и испанец .Трамп оттуда будет выводить войска .Так что ваше утверждение 5 000+1 ,не соответствует действительности. good
  ростов-папа
    ростов-папа
    +2
    Сегодня, 10:35
    трамп решил заваруху устроить в европе , а сам отсидеться за лужей ? да ещё и подзаработать на этом ? не не не получится у него .
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:38
    Цитата: paul3390
    Войска размещённые в Прибалтике - в случае начала серьёзной войны можно списать сразу. Ибо туда невозможно будет ни перебросить подкрепления, ни хоть как-то адекватно их снабжать. Да и простреливается она с нашей стороны навылет. Посему - туда рвутся только голимые еврогейские психи.

    Да и под Каунасом " лесные братья" пустили под откос 4 грузовых вагона и локомотив .Наверно думают что они до сих пор в СССР. wassat
    Сибирь55
      Сибирь55
      +1
      Сегодня, 10:54
      Однажды баба заказала мне сазана.
      Как никогда вдруг натянулася блесна.
      Со дна я вытащил живого партизана.
      Не знал он бедный, что закончилась война.

      (Вилли Токарев)
      drinks
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:44
    Поляки если и примут американцев ,от мёртвого осла им уши ,а не скидки на американский СПГ .Выиграют только " пани Катаржины".
    BrTurin
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 13:08
      Цитата: tralflot1832
      .Выиграют только " пани Катаржины".

      Там много кто кормится около этих баз - данные староваты, но
      На сегодняшний день, пишет издание, на территории Германии дислоцируются около 35700 американских солдат, более половины из них - 18459 - размещены в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще 11689 американских военнослужащих дислоцированы в Баварии, 3036 - в Баден-Вюртемберг и 2471 - в Гессене. Кроме этого, на американских военных базах работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских специалистов.https://topwar.ru/161550-v-germanii-podschitali-traty-na-soderzhanie-armii-ssha-za-sem-let.html
      12 000 только официально +магазинчики, бары и пр. там набегает
      Только в военном сообществе Кайзерслаутерна, к которому также относится Рамштайн, проживает более 50 тысяч военнослужащих армии США, их семей и гражданского персонала. https://inosmi.ru/20251112/bazy-275588233.html
      Для местных бюджетов эти базы кормильцы и без них ..... да немцы получали за базы куда больше чем сами вкладывали
      в 61 раз больше прошлогодних затрат ФРГ. Die Welt подчёркивает, что ни одна другая страна с размещёнными в ней американскими войсками не обходится американским налогоплательщикам так дорого.
      https://russian.rt.com/inotv/2020-07-06/Die-Welt-za-poslednie-10 оригинал https://www.welt.de/wirtschaft/article211073473/Deutschland-zahlte-fast-eine-Milliarde-in-zehn-Jahren-fuer-US-Truppen.html

      Сейчас все в руках Шольца... рейтинг Мерца тянет вниз и СДПГ, а Шольц... что то или кто то крепко его держит
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:54
    порядка 36 тысяч американских военных, часть из них должна была перейти в Польшу
    Ну эти-то будут кипятком пи́сать от восторга!
  Теренин
    Теренин
    +1
    Сегодня, 10:54
    Трамп решил не ограничиваться выводом военных из Германии

    Трамп напоминает Балду из сказки: «О попе и его работнике Балде». Также хорошо мутит воду в бесовском европейском пруду. Бесы, то бишь евро верхушка с ума сходит.
    Сибирь55
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 11:02
      ключевой вопрос: куда выводить? Домой? В Восточную Европу?
    nobody75
      nobody75
      +1
      Сегодня, 12:48
      Также хорошо мутит воду в бесовском европейском пруду

      Потому, что кое - что про украину знает...
      Дело в том, что Тимур Миндич - выкормыш Бени Коломойского. Сам из себя ничего не представляет, но "Гений Любви и Дружбы". Этакий "телок с ласковым взглядом". Через этот великий талант Миндич до сих пор имеет неплохие личные связи в Российском бизнесе... Через него Ермак искал выходы на Кремль - для заключения сепаратного мира. Разведка у США, в отличии от Европы, работает неплохо. Трамп узнал о "продажности" зеленского и сорвал переговоры с помощью НАБУ. В результате Миндич в Израиле, Ермак в отставке. А Трамп продолжает мутить...
      С Уважением
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:11
    За Вилена Токарева . drinks hi Наверно я забыл эту песню .Вспоминаю детство ,оказывается я его видел в кафе Юность в Мурманске .Помню они брынчали что то на сцене .Потом переехали в Ресторан " Белые Ночи" .Кстати у него белая Волга газ 24 ,была второй в Мурманске .
    Сибирь55
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 11:15
      drinks
      коротко,очень коротко, но ясно! wink
  Сергей3
    Сергей3
    +4
    Сегодня, 11:20
    Причина тут одна - заканчиваются деньги. Это сокращение расходов. На их содержание в Европе уходит слишком много, что бы тут не говорили сторонники печатного станка вечнозелёных.
  Ivanhoe
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 12:48
    "Лед тронулся господа..." Започва раздвижване на пластовете и както при тектоничните процеси, реззултатът е непредвидим. Ясно е само, че едни ще се издигнат, а други ще се сринат.
  Светлан
    Светлан
    0
    Сегодня, 12:58
    Так выпьем же за то, чтобы его желания совпадали с его возможностями
    ..
    Пока это всё его слова. А политики постоянно врут. Ну или играют словами, как дети в мячик.
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Светлан
      Так выпьем же за то, чтобы его желания совпадали с его возможностями

      Так возможности у него как раз есть, но вот какие у него там на самом деле желания, не знает даже он сам. laughing
  Жека111
    Жека111
    0
    Сегодня, 15:35
    Ничего они не рассорились - это специально делается. США организовали большую войну в Европе, а сами прячутся за лужей. ( один в один как перед второй мировой войной)