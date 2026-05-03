Мы собираемся значительно сократить. И мы сокращаем намного больше, чем на 5 тысяч.

Соединенные Штаты не ограничатся выводом 5 тысяч военнослужащих из Германии. Как заявил Трамп, количество американских военных, покидающих Европу, будет гораздо больше.Заявление Пентагона о выводе 5 тысяч американских военных из Германии не соответствует действительности, на самом деле администрация Трампа планирует гораздо большие сокращения. Об этом президент США заявил накануне в ходе общения с журналистами.На конец прошлого года в Германии находилось порядка 36 тысяч американских военных, часть из них должна была перейти в Польшу. Варшава очень сильно хотела разместить у себя дополнительные силы американцев. Трамп в принципе согласился, поляки начали строить базы для военнослужащих США.Также американские войска хотели бы у себя разместить прибалтийские лимитрофы, но там все гораздо сложнее. Все идет к тому, что на территории Литвы, Латвии и Эстонии будут размещены войска европейских стран, скорей всего немцев. Там хотели бы разместиться и французы с итальянцами, но пока кроме грозного надувания щек у них ничего не выходит.