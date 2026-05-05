В РАНХиГС, одном из ведущих государственных вузов страны, который должен готовить госуправленцев, и вдруг «Кубок диаспор». Кубок кого, чего? Это первый вопрос. Диаспоры — это что такое за субъект права? А вот государственный вуз наделяет диаспоры ложной субъектностью. Вы все понимаете, как это работает. Дело даже не в том, что на афише забыли российский флаг хоть как-то разместить. По стилистике плаката можно подумать, что речь идёт о международных соревнованиях… Зачем это уважаемому вузу? Мне не понятно,

За последние дни мы получили целый ряд «намеков» на тему того, что заигрывания с диаспорами пора прекращать. Во-первых, в ПАСЕ выступил террорист Кутаев, соратник террористов Масхадова и Дудаева, и прямо заявил о «штурме столицы» силами диаспор. Во-вторых, в Конгрессе США выступил король Великобритании Чарльз III и прямо призвал правительство США готовиться к войне с Россией. А мы знаем, что программы замещающей миграции, куда с 90-х так настоятельно втягивали Россию — финансируются и курируются именно Великобританией,

Диаспоры и национальная политика

В нашем университете прошел Кубок диаспор, который собрал представителей разных национальностей за одним бильярдным столом. Это уникальное событие стало настоящим праздником сплочения и дружбы между народами. Модератором турнира выступил декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» Цой Бронислав Алексеевич. Под его чутким руководством соревнование прошло на высоком уровне… Участники проявили не только мастерство игры в бильярд, но и дух товарищества, который объединил студентов из различных диаспор. Мы гордимся тем, что такие мероприятия укрепляют дружеские связи и способствуют культурному обмену между нашими студентами,

Бассейн получается сразу с двумя трубами, по которым деньги утекают от местных: одна труба глобального капитала, получающего сверхприбыли на использовании дешевых мигрантов, а не дорогих граждан; и труба советского дружбонародства, по которой бюджетные деньги утекают на содержание, наравне со своими гражданами, пришлых тожеграждан, не отождествляющих себя с Россией.

Диаспоры идут во власть

Турция, опасаясь потерять связь с турецкой диаспорой ФРГ, самой крупной в Европе, в противовес Берлину, проводившему интеграционную политику, активизировала диаспоральную политику, направленную на поддержание контактов со своими соотечественниками, проживающими в ФРГ. Специально для работы со своими соотечественниками, проживающими за пределами страны, в 2010 году при правительстве Турции было создано Управление по делам турок за рубежом и родственным сообществам. Несмотря на поддержку интеграции турок в немецкое общество, Анкара выступала против ассимиляции… Население турецкого происхождения отличается степенью вовлеченности в местную жизнь, уровнем образования и жизни, политическими взглядами. Основная масса турецкого населения Германии представляет собой закрытую общину со своим языком, религией и убеждениями, предпочитающую не интегрироваться и тем более ассимилироваться в другую культуру*.

Заключение

Случаи прогибания некоторых представителей власти под всероссийскую халялизацию и разные влиятельные диаспоры уже перешли все границы разумного. В исконно русских казачьих землях, где мусульман меньше 5 %, власти хотят объявить нерабочими дни исламских праздников. Что это за нынче тренд такой на русской земле? Начали с халялизации шоколадки «Аленка» (странно, что не переименовали в «Аминку») и пошло-поехало. Халяльный банкинг, требования к докладам региональных министров, чтобы они были не на русском языке. А вот теперь ещё и выходные в исламские праздники. Ещё раз хочу напомнить, что мусульман во всей России менее 10 %. Кроме того, в нашей стране есть и другие официальные конфессии, не говоря уже про православное большинство. Не надо забывать, что у нас к тому же ещё и светское государство,

Примечание

