Оружие малийских сепаратистов оказалось украинским

Малийские сепаратисты получали оружие из Украины, такой вывод сделали наши военные, сравнив серийные номера оружия, изъятого у боевиков. Киев спонсировал террористов, причем длительное время.

Согласно имеющейся информации, подготовка к государственному перевороту, который пытались провести некоторые силы, велась в течение полугода. За это время террористам поставлялось вооружение из Украины. За эти полгода у них появились автоматы АКМ, АКМС, пулеметы ПКМ, безоткатные орудия СПГ-9 и крупнокалиберные пулемёты КПВ. Как считают наши военные из «Африканского корпуса», всё это оружие является украинским.



О том, что оружие прибывает с Украины, стало ясно по серийным номерам. К тому же у боевиков были FPV-дроны, управлять которыми могли засланные спецы ВСУ.

Официально не заявлялось, но была информация о том, что в данной попытке государственного переворота принимали активное участие французы и украинцы. Уши Парижа там торчат весьма явно, Мали являлась колонией Франции до последнего времени.

На сегодняшний день «Африканский корпус» совместно с малийской армией продолжает удерживать ситуацию под контролем. Ключевые позиции в столице страны, включая правительственные объекты и аэропорт, полностью удерживаются ВС Мали. Попытка дестабилизации обстановки в центре страны и захвата стратегически важных объектов была пресечена.
    ЗВЕРОБОЙ
    +11
    Сегодня, 11:43
    Украина удобная ширма для нелегальных поставок оружия, сейчас под шумок вооружат всех кого им надо.
    Теперь вопрос: У нас полно трофейного оружия, не пора ли тоже начинать вооружать удобных нам «борцов за свободу»?
      kapitan92
      +2
      Сегодня, 12:04
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Украина удобная ширма для нелегальных поставок оружия, сейчас под шумок вооружат всех кого им надо.
      Теперь вопрос: У нас полно трофейного оружия, не пора ли тоже начинать вооружать удобных нам «борцов за свободу»?

      hi Да вы что? Это же не наш метод! laughing
      Сергей Кондратьев
      0
      Сегодня, 13:02
      "Теперь вопрос: У нас полно трофейного оружия, не пора ли тоже начинать вооружать удобных нам «борцов за свободу»?" - какое оружие, там целый наш военный корпус.
        частное лицо
        0
        Сегодня, 15:31
        какое оружие, там целый наш военный корпус.

        А что только в Мали есть борцы за свободу ? И что есть по вашему мнению корпус кто в него входит ? Может это остатки "Вагнеров" ?
          Сергей Кондратьев
          -1
          Сегодня, 15:55
          Может и остатки Вагнера, может кто другой. Только это не кочующие кочевники, а наши военные, которые действуют там под неофициальным прикрытием, потому что официально мы не может туда послать войска. А надо чтобы в каждой стране Африки были наши войска?
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 11:46
    По последним данным по ушам французов и украинцев в Мали разгружаются чугунием СУ 24 Африканского корпуса МО РФ. good Трупы потом отсортируют .
      дон_Рэба
      -3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: tralflot1832
      По последним данным по ушам французов и украинцев в Мали разгружаются чугунием СУ 24

      Это было 26.04.
      На 30.04
      JNIM и FLA проникли в столицу Бамако, убили министра обороны Садио Камары и захватили контроль над северными районами страны.
      Вывод малийских и российских войск из северного города Кидаль, находящегося теперь под контролем FLA, Правительственные силы отступили с военной базы Тесалит недалеко от алжирской границы без боя. Всего атака была на 5 населенных пунктов.
      С севера практически оттеснены.
      Если падёт Гао и Тимбуку, то вероятен сирийский вариант.
      2000-2500 штыков АК не удержат союз джихаддистов, фулани и туарегов.
      Да и транспортное плечо снабжения так себе
      Алькидовцы уже заявили
      что Россия не является их врагом, и поэтому предложили российским войскам покинуть страну - не только север Мали.
        Seal
        +1
        Сегодня, 14:51
        Цитата: дон_Рэба
        Это было 26.04.
        На 30.04
        JNIM и FLA проникли в столицу Бамако, убили министра обороны Садио Камары и захватили контроль над северными районами страны.
        Вообще-то Садио Камара смертник убил еще 25 апреля 2026 года.
        Цитата: дон_Рэба
        Алькидовцы уже заявили, что Россия не является их врагом, и поэтому предложили российским войскам покинуть страну - не только север Мали
        Вообще-то это заявление по духу ближе вождям туарегов. Впрочем, среди вождей туарегов вовсе нет общего мнения о путях, куда им идти дальше. Туарегские группировки преследуют различные цели. Далеко не все они настроены на укрепление союза с исламистами и усиления конфликта с Бамако. Более того, среди туарегских группировок есть довольно, например, крупная проправительственная фракция Гата (GATIA), в распоряжении которой имеется около двух тысяч штыков. Есть и другие значительные группы, отколовшиеся от Азавада, которые поддерживают официальные власти Мали. А те взамен, например, передавали им некоторые золотые рудники, объясняет в беседе с «Африканской инициативой» старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Института Ближнего Востока и эксперт РСМД Сергей Балмасов:
        «Нельзя сказать, что фронтом Азавада контролируются все группы туарегов, нет. Между ними идет своя вражда. Если бы не помощь тех же проправительственных туарегов [на севере Мали], возможно, и правда, привело бы к реальному краху. А мы видели именно организованный отход. Да, отступление из Кидаля это неудача. Но это отнюдь не битва при Дьенбьенфу для французов в 1954 году. Это почётный выход с оружием, а не капитуляция, и не разгром».
        И не надо забывать про ИГИЛ. В Мали есть филиал ИГИЛа «Исламское государство - провинция Сахель» (ИГ-ПС). А этот ИГ-ПС воюет не столько против правительственных войск, сколько против них обоих: и против туарегов и против Аль-Каиды. Так, как на значительной территории ИГ-ПС не имеет контакта с правительственными войсками, поскольку территории, контролируемые ИГ-ПС,большей частью отсечены от территорий, контролируемых правительственными войсками Мали, территориями, контролируемыми туарегами и малийским отделением Ай-Каиды.
        По мнению Сергея Балмасова Алжиру выгодно нанести ограниченное поражение Мали, но при этом алжирцы не заинтересованы в разгроме малийской армии. В Алжире не заинтересованы в том, чтобы в Мали появилось чёрное знамя запрещённой в России «Аль-Каиды» и уж еще менее заинтересованы в том, чтобы в Мали возобладало черное знамя запрещённого в России ИГИЛа.
        Кроме того, в самих структурах Азавада тоже далеко не все группировки ориентированы на Алжир.
        «Некоторые из них предупреждают, что Алжир, в общем-то, “нашими же руками нам удавку готовит”, что на самом деле они никогда не допустят существования независимого туарегского государства в силу наличия туарегской проблемы в самом Алжире»
    Егоза
    +4
    Сегодня, 11:46
    в данной попытке государственного переворота принимали активное участие французы и украинцы.

    Французы - еще понятно, "свое" захотели отобрать. А укры там что забыли? Неужто думали, что их там не достанут? Или по "заветам предков" - куда угодно, только не на Восточный фронт
      Симаргл
      +5
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Егоза
      Французы - еще понятно, "свое" захотели отобрать. А укры там что забыли?
      А пятку хозяевам лизнуть?!
      Hagen
      +5
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Егоза
      А укры там что забыли?

      Укры там нас из Африки стремятся вытеснить. Своих дел у них нет, они там французам прислуживают.
        Lynnot
        0
        Сегодня, 12:51
        Своих дел у них нет, они там французам прислуживают.

        Типа, "за долю малую".
      Седов
      +6
      Сегодня, 11:56
      А укры там что забыли?
      А укры позиционируют себя как ярые суперпередасты боевого опыта в защите от посягательств на кружевные западные ценности.
      Joker62
      -1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Егоза
      в данной попытке государственного переворота принимали активное участие французы и украинцы.

      Французы - еще понятно, "свое" захотели отобрать. А укры там что забыли? Неужто думали, что их там не достанут? Или по "заветам предков" - куда угодно, только не на Восточный фронт

      Ну укры очень хотя быть "членом" НАТО и ЕС.... Вот и подмазывают к лягушатникам...
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Егоза
      А укры там что забыли?

      Посмотрите, как шустро там орудуют fpv. Вывод очевиден доя чего там украинцы
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Егоза
      А укры там что забыли?

      А им, хоть как нибудь, хоть чем нибудь, но подгадить России. Знаю одного "нехорошего человека", так вот он готов в собачьей будке с блохами жить, но что бы России было плохо.
      красноярск
      +1
      Сегодня, 14:25
      Цитата: Егоза
      Французы - еще понятно, "свое" захотели отобрать. А укры там что забыли?

      Выполняют союзнический долг. Непонятен, наверное только для меня, в чем упрек украм? Что они такого сногсшибательного сделали, что автор как бы возмущен? Французы помогают украм финансами и вооружением, укры платят живой силой и своими АК, ПКМ и пр. Что тут такого? В чем фишка?
    Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 12:02
    "Сравнили номера"... laughing good
      Иван Васильевич 282
      -1
      Сегодня, 12:55
      Да уж, даже визитка Яроша там была бы более убедительной.
    anatolmd
    +1
    Сегодня, 12:05
    Разве не так изначально все задумывалось? России - проблемы, себе и западным боссам - откаты, конфликтным странам - оружие. Выгода во всем.
    Очень надеюсь, что таким образом они скоро экономически свернут себе шеи.
    drags33
    +4
    Сегодня, 12:27
    А никто не замечает, что Зе переродился в нового Адольфа - чуму уже XXI века? Он чувствует себя "гегемоном" (конечно, вторым после дональда...), лезет во все конфлиты, дестабилизирует обстановку далеко за пределами укропии, пытается поучать гейропейцев (а то и прикрикнет на них).... Печально, но мир еще хлебнет этой коричневой нацистской жижи, пришедшей из б/украины...
      Иван Васильевич 282
      +3
      Сегодня, 12:57
      Не забывайте, кто поднял муть со дна, ровно до 2014 года Украина была мирным государством, армия была смехотворной, а угрозы ограничивались кричалками.
      1. Комментарий был удален.
        VictorB
        +5
        Сегодня, 13:10
        угрозы ограничивались кричалками.

        Это всегда так: сначала кричалки, но если по рукам не дать, то затем оружие возьмут и так далее.
        Но в 2014 г. уже были не только кричалки. Уже били (и убивали) Беркут, антимайдановцев. Одесситов тоже жгли уже в 2014 г.
        В 2014 г. их вовремя не остановили, зачем-то ждали 2022 г. Вот и имеем то, что имеем.
          Иван Васильевич 282
          -1
          Сегодня, 13:14
          Нужно было оставить их вариться в собственном соку. Дела чужого государства, в политическом плане - табу. Если украинцы кричалками несли угрозу сверхдержаве, нужно было подождать первого удара, и действовать соответствующе. Упреждающий удар и защита русскоязычным в 2026 году это уже протухшая методичка, все прекрасно понимают что о людях и жизнях государство никогда не заботится.
            VictorB
            +3
            Сегодня, 13:19
            Дела чужого государства, в политическом плане - табу.

            Чего это вдруг?
              Иван Васильевич 282
              -2
              Сегодня, 13:23
              Основа цивилизованности, человечности и норм морали. В словаре почитаете значения.
                VictorB
                +4
                Сегодня, 13:35
                Основа цивилизованности, человечности и норм морали.

                Несколько тысячелетий письменной истории государства вмешивались в дела других, вмешиваются и будут вмешиваться. Дилемма только одна: либо мы вмешиваемся, либо (если мы не такие) к нам вмешиваются.
                  Иван Васильевич 282
                  -2
                  Сегодня, 13:42
                  Я так и подозревал, что в принципе, вы не против того, что запад будет пытаться гноить Россию.
                    VictorB
                    +2
                    Сегодня, 13:54
                    Я так и подозревал

                    Ваши подозрения беспочвенны абсолютно.

                    Что же касается Запада, то да, он будет пытаться гнобить Россию, в том числе используя Украину, в том числе и в Африке (и не только там).
    Ratmir_Ryazan
    -3
    Сегодня, 12:52
    О том, что оружие прибывает с Украины, стало ясно по серийным номерам.


    Чушь. Судя по фото АКМС не советского происхождения. Скорее китайского.

    Какие номера и с какой базой могли сравнить?

    Пропаганда должна быть убедительной, а не выглядеть бредом сумасшедшего.
      Иван Васильевич 282
      0
      Сегодня, 13:21
      Видите черно-красный рюкзак, окрашенный в цвета бандеровского флага? Убедительней?
      Voyager-1
      +1
      Сегодня, 14:48
      Чу, вот зачем вы ломаете идеологемы местным уряклам? Ещё и обращаете внимание на бредовость и не связанность выводов в конце статьи... Самый умный что-ли?))
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 12:56
    Чему удивляться то?
    Капитализм, торговля, прибыль счастье..... для некоторых.

    Если ктото захотел купить оружия, так что не продать то?
    Мы в Мали одним, Французы и украинцы -другим, мы в Сирии одним, Турки - другим, и т.д.

    Ну и заодно, нефть, газ , уран, титан, золото, зерно и т.д.
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 13:05
    Надо обещать награду, кто сдаст координаты французов или украинцев в Африке. А потом пусть бомбы или дроны их навестят.
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:09
    Об украинских дроноводах и диверсантах в Африке очень мало информации...это напрягает.
    Кто,что ,как,когда,откуда и куда? ...все на уровне слухов и утечек из соцсетей...к сожалению наши умники наверху перекрыли открытые каналы информации из которых можно было что то узнать о них. what
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:32
    Оружие вполне может быть украинским. Только вот я никак не пойму кто может отобрать оружие у собственной воюющей армии и продать его "на лево". Или мы так воюем, что укры могут позволить себе такое?
    Еще не начинали ?
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:07
    Киев спонсировал террористов, причем длительное время.

    Так киевские и малийсие террористы братья родные, все на лицо тёмные.
      sub307
      0
      Сегодня, 16:15
      Ага..."сепарак" (сепаратист)...",сепарака" - "видит из далека"... smile Ну.- это так - "шутка". В Мали - "сепаратисты" туареги, берберы...они там, вроде, в пяти "узаконенных" государствах обретаются...,сложная история. Кстати в Мали гос.язык до сих пор французский...,не на 20 - ти же языках разных племён гос. дела "варить". winked
        Monster_Fat
        0
        Сегодня, 16:25
        "Украинский след"... Помните, как в сериале " ДМБ"? : "Ты суслика видишь?... "
    Константин Константинович
    0
    Сегодня, 16:27
    По мне, возвращать парней надо оттуда , им и дома будет чем заняться с их опытом БД. Хотя бы инструкторами в мобрезерв. Чую скоро они понадобятся!