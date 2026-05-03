Оружие малийских сепаратистов оказалось украинским
Малийские сепаратисты получали оружие из Украины, такой вывод сделали наши военные, сравнив серийные номера оружия, изъятого у боевиков. Киев спонсировал террористов, причем длительное время.
Согласно имеющейся информации, подготовка к государственному перевороту, который пытались провести некоторые силы, велась в течение полугода. За это время террористам поставлялось вооружение из Украины. За эти полгода у них появились автоматы АКМ, АКМС, пулеметы ПКМ, безоткатные орудия СПГ-9 и крупнокалиберные пулемёты КПВ. Как считают наши военные из «Африканского корпуса», всё это оружие является украинским.
О том, что оружие прибывает с Украины, стало ясно по серийным номерам. К тому же у боевиков были FPV-дроны, управлять которыми могли засланные спецы ВСУ.
Официально не заявлялось, но была информация о том, что в данной попытке государственного переворота принимали активное участие французы и украинцы. Уши Парижа там торчат весьма явно, Мали являлась колонией Франции до последнего времени.
На сегодняшний день «Африканский корпус» совместно с малийской армией продолжает удерживать ситуацию под контролем. Ключевые позиции в столице страны, включая правительственные объекты и аэропорт, полностью удерживаются ВС Мали. Попытка дестабилизации обстановки в центре страны и захвата стратегически важных объектов была пресечена.
