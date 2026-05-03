Учитывая опыт войны с Ираном, Израиль решил закупить две эскадрильи F-35 и F-15

2 236 19
Учитывая опыт войны с Ираном, Израиль решил закупить две эскадрильи F-35 и F-15

Министерство обороны Израиля сообщило, что страна дала окончательное одобрение плану по закупке двух новых боевых эскадрилий современных истребителей американской разработки. Речь идёт об истребителях четвёртого и пятого поколений F-15IA у Boeing и F-35I Adir у Lockheed Martin.

Таким образом, в составе ВВС Израиля будет четыре эскадрильи F-35I Adir и две - F-15IA.



Сделка оценивается в десятки миллиардов шекелей и станет первым шагом в долгосрочном плане укрепления ВВС на фоне, как это обозначают в самом Израиле, растущих угроз.

По словам министерства, решение принято по итогам анализа боевого опыта недавних конфликтов, в том числе с Ираном. Из официального заявления:

Оно направлено на сохранение качественного превосходства израильских ВВС в предстоящее десятилетие особых требований. Закупка входит в общий план развития ВВС на 350 млрд шекелей (порядка $119 млрд).

На данный момент на вооружении ВВС Израиля находится около 48 самолётов F-35I Adir (из них три эскадрильи действуют на базе Неватим). Две последние машины из первоначального заказа на 50 единиц ожидаются до конца 2026 года. После реализации новой сделки парк F-35I должен вырасти примерно до 75 машин.

F-35I — это адаптированная для Израиля версия стелс-истребителя пятого поколения с расширенными возможностями автономной работы и интеграции израильского вооружения и систем. F-15IA представляет собой усовершенствованную версию F-15 с повышенной дальностью, взлётной массой и современным оборудованием.

Министр обороны Израиля отметил, что эти закупки критически важны для долгосрочной стратегии «Щит Израиля». Поставки, как ожидается, растянутся на несколько лет.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    0
    Сегодня, 13:12
    Похоже Израиль много самолетов потерял в войне с Ираном
    1. dzvero Звание
      dzvero
      0
      Сегодня, 13:21
      Боевых потерь может и не было (т.е. х3), но ресурс однозначно тю-тю.
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +2
        Сегодня, 13:26
        Могли быть потери на базах от иранских ракет и БПЛА
        1. dzvero Звание
          dzvero
          +3
          Сегодня, 13:36
          Да, могли быть, но пока они в категории х3.
      2. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        -1
        Сегодня, 14:31
        Ага, потерь нет(с) Тычук
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 14:09
      Похоже, израильтяне поняли, что трех сотен самолетов им недостаточно
      1. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        -2
        Сегодня, 14:32
        Сколько из 300 там реально на ходу или вообще целы?
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 13:14
    Все же посбивали их не смотря на потерьнет ...
  3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 13:16
    Интересное решение. Особенно после кадров сбития Ф15 над Ираном дружественным ПВО.)))
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 16:03
      Вероятно нужны дополнительные перехватчики - для покрытия потерь и из за большого числа воздушных целей . США теряли ударные "Иглы".
  4. megadeth Звание
    megadeth
    +1
    Сегодня, 13:22
    Откуда у евреев деньги на вооружение, исторически представить можно, а вот у "пшеков"???
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +1
      Сегодня, 13:28
      Вы серьезно? Больше половины миллиардеров в мире - евреи.
      1. megadeth Звание
        megadeth
        0
        Сегодня, 13:39
        Вы серьезно? Больше половины миллиардеров в мире - евреи.

        Я про "пшеков" поляков...
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:40
        И что, все еврейские миллиардеры, скопом тащут деньги на оборону Израиля?))) доводилось мне общаться с одним не бедным евреем. Первая фраза, которую он произносил после того, как выслушал говорившего, была : "Шо я с этого буду иметь?".
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:37
      Это просто говорится - закупка)) на самом деле, по договору, оружие и другое, евреи получают практически бесплатно.
    3. Naofumi Звание
      Naofumi
      0
      Сегодня, 15:26
      Откуда у евреев деньги на вооружение, исторически представить можно, а вот у "пшеков"???

      Польша только в прошлом году заработала >$1 трлн, а на оборонку тратит около 4,7% от ВВП. Плюс Южная Корея и Штаты дают льготные кредиты под свои контракты. Так что деньги имеются — Польша сейчас далеко не та страна, какой была при Союзе, а 20-я экономика мира
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 15:03
    Кто это все будет оплачивать? Американский налогоплательщик?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 15:06
    эти закупки критически важны для долгосрочной стратегии «Щит Израиля».
    . В общем понятно, мирно сосуществовать с соседями "избранные" не планируют...
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -1
      Сегодня, 15:11
      Без постройки Третьего храма, не быть благолепию и гармонии для евреев. Но, чтобы построить Третий храм, надо снести мечеть Аль - Акса, третья по значимости мечеть в исламе, после Мекки и Медины. Такого не простят даже продажные монархии Залива.