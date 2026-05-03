Песков - Зарубину: Выступления Путина 9 мая ждёт весь мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на параде 9 Мая «ждёт весь мир». В интервью журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля подчеркнул, что речь лидера страны будет очень важной.

Песков:



Его (выступления) всегда ждёт весь мир, оправдано ждёт.

По словам Дмитрия Пескова, у президента 9 мая запланирован насыщенный рабочий день, который будет включать серию двусторонних встреч с иностранными лидерами, прибывшими в Москву на празднование.

По данным помощника президента Юрия Ушакова, ожидается, что на торжествах будут присутствовать представители 29 стран. Среди подтвердивших участие - президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также ожидаются высокопоставленные делегаты из Китая, Сербии, Армении, Египта, Эфиопии.

Стоит отметить, что нынешние мероприятия будут существенно скромнее, чем в прошлом году, когда отмечалось 80-летие Победы. Если на юбилейных торжествах присутствовали руководители 27 стран, то в этом году состав гостей значительно сократился.

Кроме того, формат парада также претерпел изменения. По решению Минобороны РФ, в этом году на Красной площади не будет механизированной колонны - парад пройдет без участия военной техники и без воспитанников суворовских и нахимовских училищ. Минобороны связало это решение с «текущей обстановкой». Авиационная часть также будет сокращена — ожидается лишь пролет знаменитых пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Тем не менее, как заверил Песков, само выступление президента и его встречи с гостями остаются центральными событиями дня.

Что именно скажет глава государства такого, что способно привлечь внимание всего мира, пресс-секретарь не конкретизировал.
    vitaliy20091959
    Сегодня, 13:29
    да что он может сказать? как всегда общие фразы без результата ,это примерно как манюня выступает
      Дмитрий Михайлович Серегин
      Даже представить себе сложно. Просто дыхание перехватывает.))) Это, наверное, из области сингулярности.)))
      Alexej
      Сегодня, 13:43
      да что он может сказать? как всегда общие фразы без результата

      Не просто общие фразы без результата, а весьма убедительные фразы без результата.
      Andrey Victorovich
      Сегодня, 14:07
      Как что скажет? Опять сообщит что "партнеры" его обманули. Опять сообщит - "ребята, давайте жить дружно" и после парада пойдет на банкет. Множество жителей РФ уже не ждут от него ничего, кроме "я устал, я ухожу", но и этого, пожалуй, не дождутся. Он уже сильно превзошёл Л.И.Брежнева по длительности руководства даже если не считать срок Д.Медведева.
        Uncle Lee
        Сегодня, 15:00
        Множество жителей РФ уже не ждут от него ничего, кроме "я устал, я ухожу"

        Так Песков и анонсировал ? what
        P.S. А Мавзолей фанерками заколотили ? recourse
          alexbor
          Сегодня, 16:29
          Мавзолей фанерками заколотили

          обязательно мы ж не при социализме живем, а при хрен знает каком капитализме, зачем раздражать "уважаемых" людей
    Алексей Алексеев_5
    Сегодня, 13:34
    А есть что то сказать? Пугать красными линиями,только мир смешить.
      сайгон
      Сегодня, 15:01
      А вдруг да эпохальное - утал ,достал и ухожу ? Ну типа молодым дорогу ! Больше придумать важного и эпохального не могу.
    al3x
    Сегодня, 13:39
    Да да, весь мир. Ну, разве чтобы поугарать с него, тогда да. Смешной усач.
    даэтоя
    Сегодня, 13:41
    и ведь они сами в это верят чудаки......слов нет
      seamen2
      Сегодня, 15:32
      не только они. счас придут охранители стыдить всепропальщиков.
      но пока не могут придумать, что же сказать в защиту кумира и молча минусики тыкают.
    Борис Сергеев
    Сегодня, 13:43
    Песков разогревает аудиторию перед очередным "эпохальным" выступлением. В апреле, когда на Россию чуть ли не ежедневно летело по 200 БПЛА мы, наконец-то, услышали:

    Россия переживает переломный, исторический момент, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах, пишет РБК.

    «Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия», – сказал Путин


    Или:

    С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Законодательный процесс в России должен быть системным и творческим, заявил президент РФ Владимир Путин.
    "Законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим", - сказал Путин на заседании Совета законодателей России.


    Осталось услышать: "Экономика должна быть экономной."
      Седов
      Сегодня, 14:01
      "Законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим", - сказал Путин на заседании Совета законодателей России.
      Это творчество действительно шедеврально. Дух захватывает. Повышение налогов, ставок, акцизов, утильсбора. Блок телеги, запрет ВПН, угрозы свободному общению. Ценники в магазинах и заправках меняются каждый день. Укродроны теперь до Урала долетают. Это не творчество - это прям эпоха Возрождения какая-то.
        mikh-korsakov
        Сегодня, 15:24
        Вы правы. Процесс пошел. Песков выступил как конферансье, мол, а сейчас выступит гениальный творец хитрых планов, известный в кругах политиков г--н Пэжэ. Но есть еще куда не дошли руки гения многоходовок. Живое творчество в законодательстве наблюдалось и ранее, вспомним шедевр бабы Вали, но расширить и углубить еще много чего можно. 9 мая, кто не забудет выключить телевизор, услышат про происки известно кого , но мы все равно открыты к равноправному!? сотрудничеству. Вспомнит о событиях старины глубокой, когда, заметим, мы побеждали. Лучше бы не вспоминал - ко контрасту.
          Седов
          Сегодня, 15:56
          ...9 мая, кто не забудет выключить телевизор, услышат про происки известно кого , но мы все равно открыты к равноправному!? сотрудничеству...
          Михаилhi, я вообще считаю это великим кощунством, 9 мая, в день Великой Победы рассказывать людям о наших пятилетних поползновениях на Донбассе. О том, как стойко мы переносим многотысячные санкции наших непартнеров. О том, что наших резервов и ресурсуов хватит еще на десятилетия истощения. Вот это действительно сказочное творчество.
      seamen2
      Сегодня, 15:26
      "Законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим", - сказал Путин на заседании Совета законодателей России.*

      да это мы давно уже поняли без него. и про творческий и про системный. оценить можно только матом.
    Евгений Попов_3
    Сегодня, 13:45
    Сказать ему нечего /текст вашего комментария короткий и не несёт полезной информации/
    Солдатов В.
    Сегодня, 13:55
    Нужно молча рубануть ломиком или топором по головам бандеровцев, а потом развернуться и идти за стол поминать героев Великой Отечественной войны спасшие страну и праздновать победу 9 мая. soldier
    dfg
    Сегодня, 14:05
    Первое 9 мая когда, от него никто ничего не ждет, даже если скажет сдаемся нато уже мало у них то ни один город ни один порт не пострадал вообще. Мало того на украине порты и мосты работают так что будут и дальше продолжать войну обычными вооружениями с территории украины
    Andrey_5
    Сегодня, 14:10
    Напомните, сколько раз уже все ждали важного заявления кормчего? И результат всегда был один - пшик, ноль, ни о чём. Если кто смотрел фильм Бруно, там был момент, когда автор просит дождаться конца отвратительной программы ибо там будет интервью с самим Харисоном Фордом. В итоге все ждут, ждут, а в конце Харисон Форд, пойманный на улице интервьюером просто шлёт того на 3 буквы и ... всё.
      g_ae
      Сегодня, 14:21
      Ещё был эпизод с интервью с Бриджит Бордо в фильме "День радио". Вряд ли Владимир Владимирович выдаст что-то более содержательное.
    VictorB
    Сегодня, 14:10
    Владимир Владимирович Путин уже давно на вершине власти, и все эти годы выступал 9 Мая. Но неужели у меня деменция настает - не помню в деталях ни одного его выступления по этому поводу. Что такого исключительно важного он может сказать на нынешний праздник - не могу представить.
    Поживем, увидим (услышим).
      al3x
      Сегодня, 14:17
      Это, как поздравление с новым годом - шаблонный текст из общеизвестных тезисов, не несущий никакой практической сути и повторяемый год за годом. Протокол. Сказал, а через час все уже и забыли, чего он там бормотал. А памяти дедов и без его слов почтят.
      .
      Иван Младич
      Сегодня, 14:17
      Нас обманывали, и снова обманули, вот весь смысл, что может сказать. Ну и про красные линии, грозя непоправимыми последствиями. Повеселит на славу мир
    Андрей из Челябинска
    Сегодня, 14:10
    Говорит то, что дедушке слушать приятно, только и всего
      Владимир М
      Сегодня, 14:22
      Ну должен же "дедушка" понимать, что заявления мужа Навки, да и всего окружения в целом тупо опускают рейтинг "дедушки".
      Похоже это делается целенаправленно....
    Иван Младич
    Сегодня, 14:14
    Никто ничего не ждёт... Усатая голова несёт усы под носом и всякую ересь
    Гюнтер
    Сегодня, 14:24
    ...песков заявил, что выступление владимира путина на параде 9 Мая «ждёт весь мир»

    wassat
    В качестве шутки юмора годно.
    Но на фоне гнобления телеграма в России вспомнил другое общение пескова с зарубиным - там он осудил щемление дурова петушатниками, и привёл пример, "мол вы же не будете запрещать "рено" из-за того, что на их машинах совершают преступления"(дословно не помню, но смысл такой).
    laughing
    Stas157
    Сегодня, 14:28
    Я его даже в Новый Год не жду.
    A503
    Сегодня, 14:38
    Да никто его не ждёт. Он как дони, мистер трололо.... Знаю что короткое, сказал бы ещё короче, но нельзя согласно порядков ВО.
    Ныробский
    Сегодня, 14:38
    Если подытожить статью, то будет 9 мая, и будет речь Путина. Содержание неведомо, но все уже высказались.
      Борис Сергеев
      Сегодня, 14:42
      Вы забыли, что на 9 мая будет объявленное Путиным одностороннее прекращение огня, что даёт понять о чём будет речь.

      Кроме того, ни одна из речей Путина за 26 лет эпохальной не стала.
        Ныробский
        Сегодня, 15:00
        Вы забыли, что на 9 мая будет объявленное Путиным одностороннее прекращение огня, что даёт понять о чём будет речь..

        Почему забыл?- очень даже помню и, как многие из присутствующих, не понимаю во имя чего, если это перемирие не обоюдное
        Кроме того, ни одна из речей Путина за 26 лет эпохальной не стала.

        И снова вы неправы. Эпохальными стали все его речи, а вот реализованными, увы, единичные эпизоды. Однако времени, как для переосмысления, так и для манёвра остаётся критически мало и если речи не перейдут в плоскость практической реализации, то нас ждут плохие времена.
    Туре Хунд Собака
    Сегодня, 14:45
    Не знаю как насчёт "всего мира" а только я и моё окружение , знакомые и близкие точно не ждут .Оскомину набил пустопоржним трёпом , слушая его за Россию становится обидно.
    Никита Че
    Сегодня, 14:59
    Если бы не реальные смерти, пылающие резервуары и всеобщая стагнация, то складывается ощущение что идёт какое то реалити шоу
    16112014nk
    Сегодня, 15:13
    Этот "господин ПЖ" скажет в очередной раз : "Ку, пацаки"
    И пообещает обещать обещанное. Неужели ещё есть такие наивные, кто верит этому бла-бла-болу ???
    Schneeberg
    Сегодня, 15:17
    А Мавзолей фанерками заколотили ?
    Всенепременньнейше!
    тоже-врач
    Сегодня, 15:20
    До тех пор, пока Россия снабжает Запад ресурсами - плевать миру на любые выступления и заявления.
    bbb
    Сегодня, 15:50
    Скажет: Мы победили.... ...
    uralex
    Сегодня, 16:10
    Выступления Путина 9 мая ждёт весь мир
    А народ России ждет от него решительных действий! Хотя.... уже даже и не ждет.
    Kuziming
    Сегодня, 16:17
    «Мир еще не наступил... Россия еще не выполнила своей задачи, возложенной на нее войной... Достижение Россией созданных войной задач — обладание Царьградом и проливами, равно как создание свободной Польши... еще не обеспечено. Заключить мир теперь — значило бы не использовать плоды небывалых доселе усилий... Кто смеет думать, что тот, кто вызвал войну, в силах закончить её, когда ему это заблагорассудится?»

    «У меня нет никого, на кого я мог бы опереться... Но Бог дает мне силы, и я верю в победу».