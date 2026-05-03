Песков - Зарубину: Выступления Путина 9 мая ждёт весь мир
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на параде 9 Мая «ждёт весь мир». В интервью журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля подчеркнул, что речь лидера страны будет очень важной.
Песков:
По словам Дмитрия Пескова, у президента 9 мая запланирован насыщенный рабочий день, который будет включать серию двусторонних встреч с иностранными лидерами, прибывшими в Москву на празднование.
По данным помощника президента Юрия Ушакова, ожидается, что на торжествах будут присутствовать представители 29 стран. Среди подтвердивших участие - президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также ожидаются высокопоставленные делегаты из Китая, Сербии, Армении, Египта, Эфиопии.
Стоит отметить, что нынешние мероприятия будут существенно скромнее, чем в прошлом году, когда отмечалось 80-летие Победы. Если на юбилейных торжествах присутствовали руководители 27 стран, то в этом году состав гостей значительно сократился.
Кроме того, формат парада также претерпел изменения. По решению Минобороны РФ, в этом году на Красной площади не будет механизированной колонны - парад пройдет без участия военной техники и без воспитанников суворовских и нахимовских училищ. Минобороны связало это решение с «текущей обстановкой». Авиационная часть также будет сокращена — ожидается лишь пролет знаменитых пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
Тем не менее, как заверил Песков, само выступление президента и его встречи с гостями остаются центральными событиями дня.
Что именно скажет глава государства такого, что способно привлечь внимание всего мира, пресс-секретарь не конкретизировал.
Информация